Irlande: la Commission de la Vaccination conseille d’arrêter provisoirement les vaccinations d’AstraZeneca + «Marvelous Marvin» est mort du Vaccin COVID

La Commission de la vaccination en Irlande s’est prononcée en faveur d’un arrêt temporaire des vaccinations avec la préparation d’AstraZeneca. Ces derniers jours, plusieurs pays de l’UE avaient temporairement suspendu l’utilisation du vaccin. La raison était des cas de caillots sanguins.

Source: www.globallookpress.com © Luc Nobout / Agence de presse Keystone / La vaccination contre le SRAS-CoV-2 a débuté dans une pharmacie parisienne le 13 mars 2021. Ici, une femme reçoit le vaccin AstraZeneca.

Le vaccin corona de la société anglo-suédoise AstraZeneca n’est pas censé être administré en Irlande pour le moment. La commission de vaccination du pays s’est prononcée en faveur d’un arrêt temporaire.

La raison en est de nouveaux rapports de l’Agence norvégienne des médicaments sur quatre cas de caillots sanguins graves après l’administration du médicament, selon un message également publié dimanche via le service de messages Twitter courts. Il déclare ne pas conclure à l’existence d’un lien entre le vaccin AstraZeneca et ces cas. Par mesure de précaution, cependant, le médicament est temporairement déconseillé jusqu’à ce que de plus amples informations soient disponibles.

DÉCLARATION: Le Comité consultatif national de l’immunisation (CANI) a recommandé que l’administration du vaccin #COVID19 AstraZeneca soit temporairement reportée à partir de ce matin, dimanche 14 mars. pic.twitter.com/MAodFeVXb0

– Ministère de la Santé (@roinnslainte) 14 mars 2021

En Norvège, trois jeunes ont eu des caillots sanguins ou des saignements dans le cerveau après avoir été vaccinés avec le vaccin d’AstraZeneca. Jeudi, l’autorité sanitaire Folkehelseinstituttet a arrêté l’attribution de la préparation. Il avait déjà été annoncé qu’une personne au Danemark était décédée d’un caillot sanguin peu de temps après avoir été vaccinée. Copenhague a également décidé jeudi de suspendre la vaccination contre le SRAS-CoV-2 avec le vaccin AstraZeneca pendant deux semaines par mesure de précaution. Il n’est pas encore possible de déterminer s’il existe un lien entre le vaccin et les caillots sanguins, a-t-il déclaré.

Des discussions ont également eu lieu en Italie ces derniers jours au sujet du vaccin du fabricant anglo-suédois. La raison était trois morts en Sicile. Trois soldats sont morts après la vaccination corona. Cependant, l’utilisation d’AstraZeneca n’a pas été suspendue, seule l’administration d’un lot du vaccin a été arrêtée pour le moment.

Samedi, le directeur de l’Agence italienne des médicaments AIFA, Nicola Magrini, a annoncé que la préparation du fabricant anglo-suédois continuerait d’être administrée en Italie. Il a assuré au journal Corriere della Sera: « Le vaccin AstraZeneca est sûr. »

Le ministre de la Santé du pays, Robert Speranza, a également souligné dimanche dans une interview accordée au journal La Repubblica: « Les vaccins en Italie et en Europe sont tous efficaces et sûrs ».

Vendredi, la société pharmaceutique anglo-suédoise a nié les inquiétudes concernant les effets secondaires graves de son vaccin corona. Un porte-parole a déclaré:

« Une analyse de nos données de sécurité de plus de 10 millions d’enregistrements n’a montré aucune preuve d’un risque accru d’embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde. »

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a également déclaré qu’il n’y avait pas d’accumulation notable de thromboses en relation avec la vaccination. Il est arrivé à la conclusion que la proportion de personnes atteintes de thrombose après administration d’AstraZeneca correspond à la survenue spontanée de cette maladie dans la population générale. Selon un rapport de l’agence de presse dpa, l’EMA avait enregistré 30 cas d' »événements thromboemboliques » chez près de cinq millions de personnes vaccinées avec l’agent AstraZeneca le 10 mars.

En savoir plus sur le sujet – Cas graves de caillots sanguins: le Danemark suspend les vaccinations avec AstraZeneca pendant 14 jours

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le champion de boxe des poids moyens «Marvelous Marvin» est mort du Vaccin COVID

TOUTES les sources d’information frauduleuses disent que «personne ne sait pourquoi il est mort», mais le Daily Fail en a au moins imprimé la raison et j’ai eu les détails exacts de la façon dont cela s’est passé. Le Daily Fail, (qui finit par être plus précis que le reste des médias, j’appellerai l’escroquerie quotidienne) était totalement faux sur les détails, mais au moins il y a cette partie de la vérité.

Voici ce qui s’est réellement passé:

Marvin Hagler est décédé il y a DEUX SEMAINES quelques minutes après le vaccin de Covid, il est passé comme Douvres avant même de quitter l’hôpital et de mourir sur place. Le Daily Fail donne l’impression qu’il venait de mourir hier, mais ce n’est pas du tout ce qui s’est passé, il est décédé en février sur le site de vaccination et le MSM l’a enterré le plus longtemps possible. Évidemment, vous passez de la zone de vaccination à l’unité de soins intensifs avant d’être déclaré mort.

Il est si célèbre qu’ils ne peuvent plus cacher sa disparition, alors ils le disent enfin et prétendent ne pas savoir pourquoi il est mort. Ce serait un GROS MENSONGE FAT (du moins Le Daily Fail l’a admis), ils le savent, et ils ne peuvent pas faire rapporter la mort d’une telle icône avec précision, car si c’est le cas, même les cerveaux morts n’obtiendront pas leur vaccin de la victoire.

FAIT: Tout ce qui tuera un boxeur champion vous tuera AUSSI.

www.jimstone.is

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire