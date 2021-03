Le régime de Biden travaille maintenant avec les grandes technologies pour étouffer toute dissidence au vaccin COVID-19

Lorsque le livre prophétique de George Orwell «1984» a été publié en 1949, il n’était même pas possible que lui-même ait pu savoir à quel point il était un visionnaire.

Un roman sur un avenir dystopique avec un gouvernement central omniscient, omniscient et tout-puissant, rien de tel ne pouvait jamais se produire aux États-Unis ou dans l’une des démocraties libérales européennes protégeant les droits civils… n’est-ce pas?

Mal.

Alors que la date d’Orwell – 1984 – aurait pu être juste un peu prématurée, ce n’était pas de beaucoup. Peu de temps après, dans une décennie, le monde adopterait Internet, qui serait alors maîtrisé et repris par une poignée de «grandes entreprises technologiques» qui apprenaient tout sur tout le monde et utilisaient ces informations pour profiter et consolider leur pouvoir.

Et faites-vous plaisir avec les autoritaires du gouvernement, dont beaucoup se sont maintenant exposés pendant la pandémie COVID-19.

Les verrouillages perpétuels, la fermeture d’entreprises et la restriction des libertés constitutionnelles se sont presque tous déroulés avec peu de résistance, de la part de nous, le peuple, sauf une manifestation ici et là. Et à cause de cela, les élites des grandes technologies et du gouvernement qui nous connaissent mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes et qui contrôlent désormais pratiquement tous les aspects de nos vies utilisent leur pouvoir de la manière la plus autoritaire.

«Dans un système de gouvernement corporatiste, dans lequel il n’y a pas de séparation significative entre le pouvoir des entreprises et le pouvoir de l’État, la censure des entreprises est une censure de l’État», écrivait la visionnaire et libertaire moderne Caitlin Johnstone en août 2018.

Elle était déjà consciente de l’alliance impie qui se formait entre les grandes technologies et les grands types d’États profonds gouvernementaux qui préparaient le terrain pour la tyrannie dans un avenir pas trop lointain. Tout ce qui leur manquait, c’était un événement déclencheur.

Le gouvernement communiste chinois leur en a donné un – de manière pratique, beaucoup de gens le croient, étant donné qu’à l’époque, Donald Trump mangeait le déjeuner de la Chine.

Johnstone a écrit:

L’année dernière, des représentants de Facebook, Twitter et Google ont été informés au Sénat américain qu’il était de leur responsabilité de «réprimer les rébellions de l’information» et d’adopter un «énoncé de mission» exprimant leur engagement à «empêcher la fomentation de la discorde».

«Les guerres civiles ne commencent pas par des coups de feu, elles commencent par des mots», ont dit les représentants. «La guerre de l’Amérique contre elle-même a déjà commencé. Nous devons tous agir maintenant sur le champ de bataille des médias sociaux pour réprimer les rébellions de l’information qui peuvent rapidement conduire à des affrontements violents et nous transformer facilement en États divisés d’Amérique.»

À l’époque, les grandes plateformes technologiques avaient déjà commencé à faire taire les voix «dissidentes», une pratique qui n’a fait que s’accélérer au cours des quelques années qui ont suivi, s’étendant jusqu’à un ancien président des États-Unis, prouvant une fois pour toutes qui est vraiment en charge du flux d’informations.

Aujourd’hui, ces mêmes tyrans utilisent maintenant l’excuse de «réprimer la désinformation» pour contrôler davantage le flux, mettre fin à toute dissidence et transformer l’Amérique en une société incontestée de robots propagandisés.

Nous voyons cela jouer avec le déploiement des vaccins COVID-19.

Reuters a rapporté la semaine dernière que le régime Biden avait contacté de grandes entreprises technologiques, notamment Facebook, Twitter et Google d’Alphabet Inc., pour insister sur les plates-formes contre la «désinformation COVID».

«Le président Joe Biden, qui a couru pour freiner la pandémie depuis son arrivée au pouvoir, a fait de l’inoculation des Américains l’une de ses principales priorités et a qualifié cette initiative d’«effort de guerre». Mais lutter contre la peur du public de prendre le vaccin est apparu comme un obstacle majeur pour l’administration», a rapporté le fil de presse.

Tout d’abord, l’esprit de Biden est parti, donc ce n’est pas son effort, c’est un effort guidé par les gestionnaires marxistes derrière la scène.

Deuxièmement, cette pandémie a été utilisée par certaines des mêmes personnes comme un bâton pour détruire notre Déclaration des droits, notre système électoral et notre capacité à partager des contre-informations pertinentes qui nous rendent en fait mieux informés.

Et cela ne fera qu’empirer.

«La désinformation qui cause l’hésitation à la vaccination va être un énorme obstacle à la vaccination de tout le monde et il n’y a pas d’acteurs plus importants que les plateformes de médias sociaux», a déclaré une source administrative à Reuters.

Obtenez l’image? Prenez le vaccin si vous voulez retrouver un semblant de vie, taisez-vous à ce sujet et si vous avez des questions de sécurité, gardez-les pour vous ou en subissez les conséquences.

George Orwell a prédit 2021 en 1949.

Ils modifient la façon dont votre corps fonctionne avec ce vaccin. Une toute nouvelle façon de nous tuer. Il dit que l’ARNm est le « logiciel de la vie » … c’est la mise à jour logicielle de l’enfer. Vous pensez que Windows 10 était mauvais?