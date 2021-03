Un nouveau livre détaille l’implication du Dr Fauci à Wuhan et la dangereuse recherche sur le coronavirus à gain de fonction de l’armée chinoise

Le journaliste du Washington Post, Josh Rogin, a publié un nouveau livre intitulé: «Chaos Under Heaven: Trump, Xi et la bataille pour le XXIe siècle». Le nouveau livre fournit des informations précieuses sur les origines du SRAS-CoV-2. L’Institut chinois de virologie de Wuhan (WIV) abrite la recherche la plus contraire à l’éthique au monde sur l’infectiosité des virus. Les scientifiques du WIV modifiaient les coronavirus pour comprendre comment ils pouvaient exploiter le système immunitaire humain. Le but de la recherche était de proposer de nouveaux vaccins en cas d’épidémie. Cette recherche contraire à l’éthique sur les coronavirus de chauve-souris a été financée par les meilleurs scientifiques du gouvernement américain, le Dr Francis Collins et le Dr Anthony Fauci des National Institutes of Health (NIH). La recherche a été interdite par l’administration Obama en octobre 2014, mais a été rapidement délocalisée vers la Chine avec des subventions provenant du NIH.

Des diplomates américains mettent en garde Washington contre le manque de sécurité de l’Institut de virologie de Wuhan en 2018

Rogin révèle que l’ambassade américaine à Pékin «a pris la décision inhabituelle d’envoyer à plusieurs reprises des diplomates scientifiques américains au WIV» en 2018 et a renvoyé deux avertissements à Washington concernant «la sécurité inadéquate du laboratoire». Les diplomates américains ont été choqués que le laboratoire «ne dispose pas de suffisamment de techniciens correctement formés pour exploiter en toute sécurité leur laboratoire BSL-4». Ce n’est pas un hasard si une nouvelle épidémie de coronavirus a commencé exactement dans la même ville qui a passé des années à étudier le gain de fonction des coronavirus, avec la plus grande collection de coronavirus de chauve-souris au monde, y compris le plus proche parent connu du SRAS-CoV-2!

Dans sa courageuse quête de la vérité, Rogin révèle des informations approfondies de hauts responsables du gouvernement américain qui ont des preuves de recherches chinoises dangereuses sur le gain de fonction sur les coronavirus qui vont au-delà de la recherche sur le gain de fonction qui a été ouvertement discutée avec les universités américaines et les institutions. Rogin se réjouit que les chercheurs chinois prenaient plus de risques en laboratoire, des risques que les gouvernements ne comprenaient pas à l’époque. Les scientifiques chinois ont finalement trouvé un moyen de concevoir des protéines de pointe de coronavirus pour exploiter le récepteur ACE2 dans les cellules pulmonaires humaines. (Connexes: la Chine réécrit l’historique COVID, purge 300 études liant le virus au laboratoire de Wuhan.)

L’armée chinoise a classé certaines de ses recherches sur le gain de fonction les plus dangereuses

L’une des études les plus suspectes est venue de chercheurs de Pékin affiliés à l’Académie des sciences médicales militaires. En juin 2020, les chercheurs ont publié un nouveau modèle d’étude du SRAS-CoV-2, qui utilise l’outil d’édition de gène CRISPR pour modifier les cellules pulmonaires de souris. Les scientifiques ont équipé les souris du récepteur ACE2 provenant de cellules pulmonaires humaines. C’est le même récepteur qu’ils ont appris à exploiter avec des coronavirus modifiés, en utilisant des propriétés de gain de fonction améliorées.

Après une enquête plus approfondie, les responsables américains ont trouvé des preuves que cette recherche avait lieu dans la période précédant l’épidémie initiale de SRAS-CoV-2 en Chine. La recherche n’était auparavant pas divulguée et les chercheurs chinois ont continué à nier qu’elle avait lieu. Avant que l’administration Trump ne quitte ses fonctions, le département d’État a écrit dans une déclaration du 15 janvier que le WIV n’avait divulgué qu’une partie de sa participation à la recherche sur le gain de fonction, mais n’a pas divulgué ses travaux sur RaTG13, qui était classée expérimentation animale de laboratoire, menée pour le compte de l’armée chinoise depuis 2017.

« Ce n’était qu’un aperçu sous un rideau de toute une galaxie d’activités, y compris des laboratoires et des laboratoires militaires à Pékin et Wuhan jouant avec les coronavirus chez des souris ACE2 dans des laboratoires dangereux », a déclaré un haut responsable américain à Rogin. «Cela suggère que nous jetons un coup d’œil à un ensemble d’activités qui ne sont pas comprises en Occident ou qui ont même un précédent ici.»

Ces nouvelles informations et bien plus encore sont incluses dans le nouveau livre de Rogin.

La Fondation Bill Gates a financé l’extraction d’ADN à l’aide de tests COVID-19

Ceci est un extrait de The Daily Wrap Up 3/6/21

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

