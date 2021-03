Une infirmière du NHS expose le SCAMDEMIC et exhorte les autres membres du personnel médical à s’exprimer

Elle expose à quel point les hôpitaux sont vides, comment les personnes qui ont besoin d’un traitement se voient refuser ce traitement sous la fausse excuse de la COVID et comment les médecins, les infirmières, les autres membres du personnel médical, y compris les chauffeurs d’ambulance, etc. doivent s’exprimer maintenant et cesser de dissimuler les mensonges du gouvernement.

Commentaire d’un internaute (onP01)

C’est en soi une pandémie. Ici, en Australie, les gens n’ont pas été en mesure d’accéder à leurs dépistages habituels du cancer et je suis personnellement jusqu’à 14 mois d’attente pour voir un spécialiste, ce qui n’aurait normalement été qu’une attente de 2 à 3 mois. Et même dans ce cas, si nous sommes à nouveau verrouillés, ce rendez-vous de spécialiste expirera à 18 mois ou plus. Ou peut-être jamais. Nous ne pouvons même pas obtenir de soins dentaires préventifs. Pour la première fois de ma vie, je suis passé un an sans traitement dentaire préventif. Les dentistes ne voient tout simplement pas les patients et lorsque vous réservez à l’avance comme vous en avez toujours besoin, il se peut que nous soyons sous un autre verrouillage ou qu’ils ne fassent que des travaux d’urgence. Tout cela pour une maladie qui a pratiquement jamais frappé notre pays au départ. Les décès accidentels et les maladies évitables l’emporteront largement sur les conséquences directes de la réponse à la COVID.

DÉCÈS QUOTIDIENS COVID (GRAPHIQUES) LES CHIFFRES!

GRAPHIQUES DE MORTS QUOTIDIENS COVID – LES NOMBRES SONT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VOIR PAS LES STATISTIQUES ET GRAPHIQUES DÉROUTANT SUR INTERNET! (CANADA 26 JAN – 14 MARS 2021) Nous suivons également les positions de trois pays sur Worldometer … Canada, Pays-Bas et Suède Vous devez entendre cette histoire !!! PAUSE À TOUT MOMENT POUR VÉRIFIER LES STATISTIQUES QUOTIDIENNES SUR LES GRAPHIQUES ………. il est IMPORTANT de stimuler la pensée!

🚨ALERTE!🚨! ACCORDS SECRETS AVEC LES ENTREPRISES BIOTECH

Le gouvernement a condamné la population israélienne à être un sujet humain dans une expérience massive

PREUVE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DU MONDE RÉEL

ACCORD DE COLLABORATION

Les anti-Vaxxers portant des insignes juifs condamnés, les Tchèques restent sceptiques face au vaccin COVID-19

