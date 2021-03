Fuite: quatre jours de peur – Comment le document de stratégie COVID a été créé

En mars 2020, le ministère de l’Intérieur cherchait fébrilement une stratégie corona. Le papier résilient devait être créé en quatre jours. Les e-mails qui ont maintenant été divulgués retracent en partie le travail et montrent que la peur est un mauvais conseiller.

Parfois, quatre jours, c’est long. Lorsque vous êtes au début d’une supposée pandémie, que vous faites partie du gouvernement et que vous devez définir une stratégie, quatre jours sont très, très courts. Le 19 mars, le RKI a signalé 2 993 cas d’infection, un jour plus tard, 4 528. L’Allemagne, a-t-on pensé, se dirige inexorablement vers la crise. Personne ne savait comment cela allait se passer à l’époque. Au ministère de l’Intérieur, l’alarme a été signalée. Un document de stratégie intitulé: «Comment pouvons-nous maîtriser Covid-19» a été rédigé en quatre jours. Une correspondance qui vient d’être publiée montre les processus impliqués dans sa création, qui devraient avoir des effets considérables pour l’Allemagne. C’est là que le cap a été fixé pour les décisions qui ont encore un impact.

L’origine du papier peut être partiellement déduite du trafic de courrier. Différents experts, notamment du monde des affaires, partagent leurs appréciations, même s’il n’y a pas d’annexes ou de tableaux auxquels il est fait référence. L’avocat Dr. Marion Rosenke a poursuivi le ministère de l’Intérieur pour les noms des auteurs en juin 2020.

La correspondance montre à quel point la panique était grande. Cela montre également que la panique est un mauvais conseiller. Le premier e-mail important de la liasse publiée vient de Markus Kerber, qui, en tant que secrétaire d’État, est en fait responsable du ministère de l’Intérieur. Sa suggestion: créer une « plateforme de recherche ad-hoc » à partir de l’échange informel. Objectif: un modèle permettant d’évaluer le «fardeau sanitaire dans le système sanitaire et social» en Allemagne.

Voici une phrase clé: « A mon avis, le modèle développé par […] est idéal, car il nous montre différents scénarios de stress pour lesquels nous pouvons alors prévoir des mesures préventives et répressives. »

On se souvient encore du tweet alarmiste du ministère de la Santé selon lequel il est faux que « de nouvelles restrictions massives à la vie publique » soient annoncées prochainement. Le tweet datait du 14 mars. Au moins cinq jours plus tard, l’IMC n’était plus aussi sûr.

❗️Attention Fake News ❗️ Il est affirmé et rapidement répandu que le ministère fédéral de la Santé / le gouvernement fédéral annoncera bientôt de nouvelles restrictions massives à la vie publique. Ce n’est pas vrai! S’il vous plaît, aidez à l’empêcher de se propager. pic.twitter.com/h8bG7ued9N

– BMG (@BMG_Bund) 14 mars 2020

L’ampleur de la panique de Kerber peut être mesurée à partir d’un message de recherche économique qu’il répand dans le même e-mail. Ainsi, des économistes anonymes parlent de récession en cas de coupure de plusieurs mois. Le résultat: un chômage élevé et une baisse de la valeur du capital. On parle de jusqu’à 200 milliards d’euros de coûts pour le Trésor public. La situation pourrait invoquer la question systémique en soi. Mot-clé: du programme de relance économique « dans le « système de transformation » du système par économie forcée.

La floraison bizarre de ces peurs: Kerber voit même la sécurité intérieure et la stabilité de l’ordre public en danger et doute « combien de temps les réseaux continueront à fonctionner de manière fiable ». A son ami et voisin, « Lothar Wieler, il a comparé la situation avec Apollo 13. » Une tâche très difficile, mais avec une fin heureuse grâce à une collaboration maximale. »

Le lendemain, Kerber amène deux autres «experts» à bord. L’un est facile à reconnaître comme Maximilian Mayer, politologue à Bonn. Die Welt am Sonntag a identifié Otto Kölbl comme le deuxième expert, un étudiant allemand et doctorant avec un poste partiel à l’Université de Lausanne.

Les deux semblaient s’être qualifiés avec une contribution au titre révélateur « Apprendre de Wuhan – il n’y a pas d’alternative au confinement du COVID-19« . Dans l’article, ils soutiennent qu’ils prennent les leçons de la Chine au sérieux. Toute relativisation de la situation est interprétée comme une arrogance occidentale à l’égard des mesures chinoises. Ironiquement, ils critiquent également Christian Drosten, qui considère les chiffres chinois comme «colorés».

On pourrait aussi dire: Kölbl et Mayer n’admettent aucune autre perspective que le scénario catastrophe. Sa recommandation: une extension massive des capacités de test avec la mise en place de lits de soins intensifs et de mesures de quarantaine.

Le gouvernement a au moins suivi ce conseil.

En particulier, la contribution de Kölbl à l’article peut probablement être reconstituée à partir des courriels. Dans un mail probablement envoyé par lui, il évoque sa compétence: «Le problème fondamental dont je me sens responsable est celui de l’affectivité et de la légitimité, autrement dit: de la peur et de la volonté de faire de même dans la population».

Le passage sur «l’effet de choc souhaité» qui ressort du document stratégique semble relever du domaine de compétence de Kölbl.

Est-ce que toutes les mesures difficiles du gouvernement proviennent de ce document? Pas nécessairement. Kölbl et Mayer discutent également d’un verrouillage, mais disent également que cela ne peut être qu’un remède à court terme. Un e-mail se démarque de la collection. Il vient du politologue Mayer, qui suggère de prendre en compte les expériences des pays qui ont eu à voir avec l’épidémie de SRAS en 2003. Il remet explicitement en question le concept de verrouillage comme moyen de confinement.

« Montrez une forte pression pour agir »

Le chapitre «Calcul du modèle pour l’élaboration de la stratégie» semble avoir été particulièrement critique pour le document de stratégie, en particulier la définition d’un taux de mortalité. Les e-mails donnent l’impression que le résultat vient en premier, les statistiques doivent suivre. « Le RKI suppose actuellement un taux de mortalité de 0,56% dans un scénario très modéré. »

Cette valeur est la pierre d’achoppement car elle ne correspond pas aux scénarios souhaités. Dr. Matthias an der Heiden, épidémiologiste au RKI, demande à un BA, Boris Augurzky du RWI, d’inclure la valeur du RKI de 0,56% dans le document. La base est l’étude qu’il a publiée deux jours à l’avance.

BA, qui est responsable du chapitre, aborde le problème et suggère: Le RKI aurait cependant beaucoup moins de décès dans le pire des cas. «Ensuite, nous devrions justifier notre chiffre plus élevé, même si nous arrivons aux mêmes conclusions. […] Je soutiendrais l’objectif de «faire preuve d’une forte pression pour agir »et le principe de prudence: «mieux vaut pire que trop bien’.»

An der Heiden semble toujours s’inquiéter de savoir si le 1,2% ne pourrait pas être expliqué par des hypothèses spéciales.

Augurzky répond: « Nous avons tout calibré de telle manière qu’au final le taux de mortalité des personnes infectées est d’environ 1,2% […].

En fin de compte, Heiden a prévalu avec ses inquiétudes, Augurzky a adapté le modèle. Le résultat souhaité est conservé, mais est désormais méthodiquement « plus propre ».

« Atmosphère Apollo 13 »

Après quatre jours éprouvants, le 23 mars à 18h10, le message de réussite est venu. Kerber écrit avec une fierté évidente: « 1. Notre article a été très bien accueilli par les deux […] et, grâce à sa haute qualité et sa prudence, va maintenant trouver sa place dans le groupe de travail du cabinet de crise du gouvernement pour continuer. Il est facile de deviner qui sont les deux décideurs. Seul Horst Seehofer aurait pu donner le signal au groupe d’experts de continuer à travailler. L’autre ministre sera probablement Jens Spahn.

La communication en particulier doit maintenant être intensifiée.

Le secrétaire d’État Kerber tente à nouveau de retrouver son analogie avec «Apollo 13». Une atmosphère similaire doit maintenant être créée en Allemagne, dans laquelle «l’achat réussi de masques et de lits» est célébré pour détourner l’attention du nombre d’infections.

Après une année de crise continue, il est devenu clair que les scénarios du «pire des cas» étaient grossièrement exagérés. Même les scénarios du «meilleur des cas» étaient beaucoup trop pessimistes au cours de la période de projection. On ne parle guère de stratégie de sortie. Il n’y a jamais eu d’atmosphère de cohésion quand il y avait des règles absurdes et des fermetures. La comparaison Apollo de Kerber est définitivement en retard sur au moins un point: la fin heureuse du vol américain sur la lune en 1970 n’était qu’à 88 heures.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

