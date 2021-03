L’Espagne arrête les vaccinations d’AstraZeneca en raison de problèmes de sécurité, rejoignant 17 autres pays alors que l’UE affirme que «les avantages du vaccin sont supérieurs aux risques»

PHOTO DE FICHIER. © Reuters / Dado Ruvic

L’Espagne a suspendu son déploiement du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca, après que des rapports d’effets secondaires indésirables ont incité plus d’une douzaine d’autres États à faire de même, malgré les assurances des régulateurs européens que le vaccin est sûr.

Les responsables de la santé espagnols ont déclaré lundi soir qu’ils arrêteraient les vaccinations pour l’inoculation d’AstraZeneca pendant au moins deux semaines, dans l’attente d’un examen de sécurité, une décision reflétée en France, au Portugal, à Chypre et en Slovénie le même jour. Tous ont fait état de rapports récents de coagulation sanguine et de plusieurs décès parmi les receveurs du vaccin.

Alors que le principal organisme de réglementation des médicaments de l’UE, l’Agence européenne des médicaments (EMA), a déclaré qu’il examinait actuellement les rapports – qui incluent des décès en Autriche, au Danemark, en Italie et en Norvège – il a soutenu que «les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention de Covid-19 , avec son risque associé d’hospitalisation et de décès, l’emportent sur les risques d’effets secondaires.» L’Organisation mondiale de la santé a fait écho à ce point de vue, affirmant qu’il n’y avait aucun lien prouvé entre la coagulation du sang et le piqûre. L’EMA a déclaré qu’elle déciderait de sa prochaine étape après une réunion d’urgence prévue jeudi.

L’Autriche est devenue le premier pays à suspendre partiellement le déploiement de l’inoculation AstraZeneca lundi dernier, interrompant la distribution d’un seul lot après qu’un receveur a été diagnostiqué avec une thrombose multiple (coagulation dans plusieurs vaisseaux sanguins à la fois) et est décédé 10 jours après l’injection. Au moins trois autres ont subi des effets indésirables du même lot.

Quelques jours plus tard, le Danemark a décidé de suspendre toutes les vaccinations d’AstraZeneca, la Norvège et l’Islande emboîtant le pas. Au cours du week-end, les responsables de la santé norvégiens ont signalé trois autres hospitalisations et un décès parmi les receveurs du vaccin, tous liés à des caillots sanguins ou à une hémorragie cérébrale. Les autorités danoises ont également annoncé dimanche le décès d’une femme de 60 ans des suites d’une coagulation sanguine.

L’Estonie, la Lettonie, le Luxembourg, la Lituanie et la Roumanie ont depuis suspendu les vaccinations du même lot interrompu en Autriche, baptisé ABV5300, qui a été distribué dans 17 pays.

L’Italie a rejoint l’interdiction des doses du lot ABV5300 la semaine dernière avant de l’étendre à tous les vaccins AstraZeneca lundi, avec son autorité sanitaire, Aifa, qualifiant cette décision de «mesure de précaution et temporaire» après la mort d’un homme de 57 ans quelques heures après être vacciné. Le procureur italien Teresa Angela Camelio a ordonné la saisie de quelque 400 000 doses du vaccin AstraZeneca alors que les autorités enquêtent sur le décès, ce qui a conduit à une enquête sur l’homicide involontaire coupable.

Les Pays-Bas, l’Irlande et l’Allemagne ont également déclaré des pauses pour le déploiement d’AstraZeneca au cours de la semaine dernière, appelant tous à une enquête plus approfondie sur les décès et autres effets secondaires.

