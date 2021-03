Un ancien scientifique des vaccins de Gates prédit un génocide de masse

Nous risquons de provoquer une catastrophe mondiale sans égal.

UN ANCIEN SCIENTIFIQUE SUR LES VACCINS DE LA FONDATION GATES APPELLE À LA SÉPARATION DES VACCINATIONS, PRÉVOIT L’«ÉLIMINATION DES POPULATIONS

Un ancien responsable de programme principal de la Fondation Bill et Melinda Gates pour la découverte des vaccins, ancien chef du Bureau de développement des vaccins pour l’équivalent allemand du CDC et professeur d’université, a publié une lettre ouverte à la communauté scientifique et au monde pour avertir que le présent programme de vaccination de masse peut «anéantir une grande partie de notre population humaine».

Le Dr Geert Vanden Bossche écrit dans sa lettre ouverte, qu’il soumet à la communauté scientifique mondiale pour une discussion ouverte:

«… Il devient de plus en plus difficile d’imaginer comment les conséquences d’une intervention humaine étendue et erronée dans cette pandémie ne vont pas anéantir une grande partie de notre population humaine. On ne pouvait penser qu’à très peu d’autres stratégies pour atteindre le même niveau d’efficacité en transformant un virus relativement inoffensif en une arme biologique de destruction massive…»

Bien que la science derrière son explication soit quelque peu complexe, Bossche soutient que les sujets vaccinés Covid-19 et les séropositifs perdront «à la fois leur défense immunitaire acquise et innée contre Covid-19». (Lettre ouverte du Dr Bossche sur Twitter)

La nouvelle technologie des vaccins qui n’a jamais été essayée auparavant sur des personnes, la technologie de l’ARNm, a jusqu’à présent entraîné, selon une plate-forme de reporting gérée par le CDC, plus de 1000 décès probablement, mais pas avec certitude, liés aux vaccinations, et presque 20 000 «événements indésirables». Le système est le système de déclaration des événements indésirables liés aux vaccins. L’une des meilleures ressources pour suivre les événements indésirables est le site Web de Barbara Loe Fisher, The Vaccine Reaction.

Séparément, différents groupes des médecins et des scientifiques ont publié des déclarations mettant en garde contre le risque inutile des vaccins pour un virus ayant un taux de survie de 99,4% à 99,8%, ce qui est similaire à la grippe normale. Pour la plupart des tranches d’âge, on a plus de chances de mourir de la grippe que du COVID.

Un groupe, America’s Frontline Doctors, a publié le livre blanc «On Experimental Vaccines For COVID-19». Les médecins prédisent que les réactions vaccinales à long terme seront imputées à une «nouvelle souche».

Un autre groupe, Doctors for COVID Ethics, a publié une «Lettre ouverte urgente de médecins et de scientifiques à l’Agence européenne des médicaments concernant les problèmes de sécurité des vaccins COVID-19». L’une des signatures de cette lettre est un ancien directeur scientifique et vice-président de Pfizer, le Dr Mike Yeadon.

En janvier, le gouvernement norvégien a émis un avertissement sur la sécurité des vaccins COVID pour les personnes de plus de 75 ans qui sont fragiles ou ont d’autres conditions, ce qui est exactement l’une des populations cibles aux États-Unis.

Déclaration de Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, virologue indépendant et expert en vaccins, anciennement employé chez GAVI et The Bill & Melinda Gates Foundaton.

A toutes les autorités, scientifiques et experts du monde entier, à qui cela concerne: l’ensemble de la population mondiale. Je suis tout sauf un anti-vaxxer. En tant que scientifique, je ne fais généralement appel à aucune plateforme de ce type pour prendre position sur des sujets liés aux vaccins. En tant que virologue et expert en vaccins dévoué, je ne fais une exception que lorsque les autorités sanitaires autorisent l’administration des vaccins de manière à menacer la santé publique, très certainement lorsque les preuves scientifiques sont ignorées. La situation extrêmement critique actuelle m’oblige à diffuser cet appel d’urgence.

Étant donné que l’ampleur sans précédent de l’intervention humaine dans la pandémie de Covid-19 risque maintenant d’entraîner une catastrophe mondiale sans égal, cet appel ne peut pas retentir suffisamment fort.

Comme indiqué, je ne suis pas contre la vaccination. Au contraire, je peux vous assurer que chacun des vaccins actuels a été conçu, développé et fabriqué par des scientifiques brillants et compétents. Cependant, ce type de vaccins prophylactiques est totalement inapproprié, voire très dangereux, lorsqu’il est utilisé dans des campagnes de vaccination de masse lors d’une pandémie virale.

Les vaccinologues, les scientifiques et les cliniciens sont aveuglés par les effets positifs à court terme des brevets individuels, mais ne semblent pas se soucier des conséquences désastreuses pour la santé mondiale. À moins que je ne me trompe scientifiquement, il est difficile de comprendre comment les interventions humaines actuelles empêcheront les variantes en circulation de se transformer en monstre sauvage.

Course contre la montre, je termine mon manuscrit scientifique, dont la publication est malheureusement susceptible d’arriver trop tard compte tenu de la menace toujours croissante de variantes très contagieuses qui se propagent rapidement. C’est pourquoi j’ai décidé de publier déjà un résumé de mes découvertes ainsi que mon discours d’ouverture lors du récent Sommet des vaccins dans l’Ohio sur LinkedIn.

«Lundi dernier», a poursuivi

En relation – Interview de Vanden Bossche sur Brandnewtube

———— Vanden Bossche Appel de deux minutes à l’OMS

URGENT: Un nouveau documentaire prouve que l’ingénierie climatique en contrôlant la météo (PAS le «réchauffement climatique») détruit la vie et la planète: un danger immédiat bien supérieur à COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Comme le monde a été dominé au cours de l’année écoulée par la fausse menace que les mondialistes veulent nous faire croire que la COVID-19 présente, un risque beaucoup plus grand pour la santé humaine et la vie même qui existe sur cette planète a été couvert jusqu’à présent.

Dans un nouveau film explosif très bien documenté et brillamment produit qui vient de sortir, The Dimming, de Dane Wigington de GeoengineeringWatch.org, des preuves concluantes sont présentées pour montrer que la planète Terre n’est pas détruite par le réchauffement climatique tel que défini par les mondialistes, mais il est détruit par les mondialistes eux-mêmes grâce à leurs efforts de modification du temps pour atténuer le soleil en pulvérisant des nanoparticules dans l’atmosphère, puis en utilisant des transmissions micro-ondes telles que la 5G pour militariser le temps.

Les horribles incendies de forêt sur la côte ouest à la fin de l’année dernière, la tempête hivernale nucléarisée qui a récemment frappé le Texas, et celle qui frappe actuellement Denver au moment où cela est écrit, sont tous liés aux programmes militarisés de modification du temps par les mondialistes.

Ces programmes d’ingénierie climatique qui pulvérisent chaque jour des nanoparticules dangereuses dans notre atmosphère, puis activés par des rayonnements électromagnétiques comme la 5G, causent beaucoup plus de maladies et de maladies que n’importe quel virus, y compris en produisant des symptômes «grippaux».

Dane Wigington a interviewé certains des plus grands scientifiques et autorités du monde sur l’ingénierie climatique et ses effets sur la vie et la santé dans ce film, notamment:

Les brevets pour la modification des conditions météorologiques existent depuis plus de 100 ans

Dane Wigington révèle dans ce film que le gouvernement américain et les entrepreneurs militaires privés ont eu des brevets de modification du temps qui remontent à plus de 100 ans.

Il déclare:

L’ingénierie climatique est le joyau de la couronne du complexe militaro-industriel. L’ingénierie climatique a été utilisée pour déstabiliser et renverser des pays du monde entier, facilitant les occupations militaires par des pays hostiles, comme les États-Unis.

Le danger invisible des nanoparticules

Image tirée de news.osu.edu.

Health Impact News a rendu compte des dangers de la nanotechnologie et de la santé humaine depuis 2017, lorsque le journaliste d’investigation de Health Impact News, John Thomas, a publié une série en deux parties sur le sujet. Voir:

Dr Dietrich Klinghardt du Sophia Health Institute. Source de l’image.

Le médecin allemand présenté dans le deuxième article (j’encourage tout le monde à lire les DEUX articles) est le Dr Dietrich Klinghardt du Sophia Health Institute, qui est également interviewé et présenté dans The Dimming, par GeoengineeringWatch.org.

Le Dr Klinghardt explique comment l’empoisonnement au nano-aluminium affecte notre santé, en particulier lorsqu’il est combiné avec d’autres toxines dans notre environnement, telles que l’herbicide glyphosate, qui est dans la plupart de nos aliments, et avec le rayonnement micro-ondes des compteurs intelligents, téléphones portables, WiFi-Routeurs et tours de téléphonie cellulaire (qui passent maintenant à la 5G.)

Selon le Dr Dietrich Klinghardt, MD, PhD, les ingrédients de la formule de traînée persistante qui est pulvérisée dans la haute atmosphère par les avions à réaction contiennent des nanoparticules d’aluminium (sous plusieurs formes) ainsi que du baryum, du strontium, du mercure, des plastiques et divers autres Ingrédients. Même des kystes viables de la maladie de Lyme et d’autres substances biologiques ont été trouvés dans la poussière de nanoparticules qui tombe du ciel. Le Dr Klinghardt a contribué de manière significative à la compréhension de la toxicité des métaux et de son lien avec les infections chroniques, les maladies chroniques et la douleur. Il a joué un rôle déterminant dans l’avancement de divers domaines de la médecine biologique et voit régulièrement des patients au Sophia Health Institute situé dans l’État de Washington et dans sa clinique allemande. En Allemagne, sa compréhension de la maladie moderne et ses méthodes d’évaluation et de traitement des maladies chroniques modernes sont utilisées par deux mille médecins. Le Dr Klinghardt identifie deux facteurs puissants qui détruisent la santé des Américains. Il s’agit de la toxicité environnementale due à l’interaction de divers métaux toxiques et du glyphosate, et de l’exposition environnementale au rayonnement de fréquence électromagnétique provenant d’une technologie utilisant des micro-ondes. (Lisez entièrement l’article.)

Et maintenant, avec le déploiement des «vaccins» expérimentaux COVID qui pour la première fois incluent des nanoparticules lipidiques, nous avons le fardeau supplémentaire de nous demander comment ces nanoparticules lipidiques affecteront les gens, mis à part le souci des pics de protéines d’ARNm. Voir:

L’un des principaux problèmes rencontrés par le Dr Klinghardt dans sa pratique lorsque nous l’avons interviewé en 2017 était qu’il y avait très peu de laboratoires dans le monde capables de mesurer et de détecter le nano-aluminium.

Mais dans les images de films explosifs contenus dans The Dimming, Dane Wigington a pu acquérir un laboratoire volant de la NOAA pour collecter des échantillons d’air à haute altitude pour confirmer que ces nanoparticules existent dans notre atmosphère et correspondre à des échantillons prélevés sur les précipitations au sol.

Ce sont des images de film à VOIR!

Ceux qui prétendent que nous devons corriger le réchauffement climatique sont ceux qui le causent

Image de davidicke.com.

Le «réchauffement climatique» est évidemment réel, car nous voyons ses effets tout autour de nous, mais la cause de la fonte de cette planète est peut-être l’une des plus grandes dissimulations de l’histoire de la race humaine.

Dane Wigington:

Les gouvernements du monde entier et l’ensemble de la communauté des sciences du climat disent à la population de toute urgence que les opérations de génie climatique, les opérations de gestion du rayonnement solaire, doivent être immédiatement déployées pour essayer d’atténuer le réchauffement de notre planète, pour essayer de préserver ce qui reste de son systèmes de survie. Et pourtant, lorsque le public, ceux qui sont éveillés, essaient d’attirer l’attention des universitaires et des élus sur le fait que l’ingénierie climatique est déjà menée dans nos cieux partout dans le monde, elle est déjà déployée. Des tests en laboratoire le prouvent, des images de films le prouvent, des documents le prouvent – et pourtant, nous avons le refus continu de la communauté des sciences du climat et des agences officielles qui nous disent que nous ne voyons pas vraiment ce que nous voyons dans le ciel. Ils nous disent que si l’ingénierie climatique était déployée, cela ressemblerait exactement à ce que nous voyons dans nos cieux, mais encore une fois, ils nous disent que nous ne voyons pas vraiment ce que nous voyons réellement. Le paradoxe est que, plus les ingénieurs du climat pulvérisent la planète, détruisent la couche d’ozone, perturbent le cycle hydrologique et augmentent le réchauffement global de la planète, plus ils se sentent obligés d’intensifier ces programmes pour essayer d’atténuer certains des dommages qui ces programmes ont fait en premier lieu. Telle est la vraie définition de la folie. Ces opérations doivent être considérées comme l’effort le plus insensé jamais déployé par la race humaine. Ces opérations font systématiquement dérailler tous les systèmes de survie de la planète. Dans la tentative d’effacer le soleil, l’objectif myope à court terme est d’essayer de refroidir la planète tout en aggravant le réchauffement général. Les climatologues, si ces opérations se poursuivent, enfoncent les clous dans nos cercueils collectifs. Si les opérations de génie climatique qui font dérailler les systèmes de survie de la Terre ne sont pas immédiatement exposées et interrompues, tous les autres défis pour la race humaine deviennent sans objet, car la planète ne supportera plus la vie.

Ceux qui financent et profitent du mythe selon lequel le réchauffement climatique est un problème d’origine humaine que le gouvernement et Wall Street doivent maintenant «régler» sont des noms familiers, comme Bill Gates.

En rejetant la responsabilité du réchauffement climatique sur la population, plutôt que sur les mondialistes eux-mêmes, il est facile de voir comment les mondialistes veulent entrer et contrôler tous les aspects de nos vies au nom de «sauver le monde».

C’est ce qui se cache derrière de nombreux projets d’avenir proposés par les Nations Unies, le Forum économique mondial, la Fondation Rockefeller, etc.

Apparemment, cependant, leurs objectifs de suppression des droits de l’homme et de conquête de la planète au nom de l’arrêt du réchauffement climatique n’avançaient pas assez rapidement, donc comme nous le savons trop bien maintenant, la plandémie a été mise en œuvre au début de 2020, et maintenant la peur du «virus» a considérablement accéléré leurs plans car les gens de toutes les idéologies politiques ont fondamentalement abandonné leurs libertés librement en échange d’une fausse protection contre une nouvelle classe de produits à caractère eugénique, les «vaccins» COVID, qui ne sont même pas vraiment des vaccins. du tout, mais un système d’exploitation humain appelé «le logiciel de la vie».

Tout le faux récit du «réchauffement climatique» était essentiellement une idée de «gauche / libéral» qui divisait les gens selon des idéologies politiques, mais la peur du virus a si bien franchi les lignes idéologiques que la tyrannie a maintenant progressé beaucoup plus rapidement.

Comment pouvons-nous arrêter cela? La transparence est nécessaire pour exposer leurs plans

Comment pouvons-nous arrêter cette folie avant que la planète ne puisse plus soutenir la vie, qui pourrait être dans quelques années seulement?

C’est l’objectif de ce film, The Dimming. Tout d’abord, assurez-vous de regarder ce film vous-même afin de pouvoir être informé sur ce sujet. Ensuite, partagez-le largement pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe dans le ciel au-dessus de nous, qui détruit notre santé et détruit notre planète.

Dane Wigington:

Si les populations du monde entier découvrent ce qui leur a été fait par leurs gouvernements à leur insu ou sans leur consentement, il y aura une onde de choc autour du gant qui ne peut être contenue par les gouvernements criminels qui ont maintenant pris le contrôle de notre planète et de nos civilisations. dans le monde entier.

Catherine Austin Fitts, interviewée dans The Dimming, déclare:

Ce que nous surveillons sur le plan financier, c’est que beaucoup de politiques publiques sont promues sur la base de la théorie du changement climatique. Et pourtant, dans cette discussion, nous ne parlons jamais de, enfin, de quoi s’agit-il de toute cette pulvérisation, et comment cela s’implique. L’ingénierie du temps vous donne la capacité de surmonter ou de prévenir les sécheresses. Cela vous donne la possibilité de les infliger si vous n’acceptez pas. Et la brillance d’infliger une sécheresse est qu’il n’y a pas de soutien populaire contre vous. Donc, ce genre de guerre invisible, si cela peut être fait, est très efficace. Le simple fait d’apporter de la transparence changera tellement de choses que cela rendra les choses extrêmement difficiles. Parce que vous ne pouvez pas gérer une planète entière avec une force manifeste, seulement avec une force secrète. Si nous apportons la transparence à qui il est dans la force secrète, cela change tout.

C’est un problème bien plus important que même le problème COVID.

Et bien que le déploiement des vaccins COVID modifiant l’ADN soit la menace la plus imminente pour l’humanité, et continuera d’être notre principal objectif ici à Health Impact News dans un avenir prévisible, pour ceux d’entre nous qui résistent avec succès à l’injection de l’expérimentation. «Vaccins» et leur système d’exploitation humain, nous avons toujours cette menace d’ingénierie climatique à laquelle nous devons faire face.

Parce que si nous ne nous en occupons pas, nous mourrons tous très vite avec la mort de la planète.

Regardez le documentaire complet, The Dimming. Ce sera probablement le film le plus important produit en 2021.

