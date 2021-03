Des courriels divulgués révèlent que les régulateurs des vaccins de l’UE s’inquiétaient des premiers lots de vaccin contre le coronavirus de Pfizer

La pandémie de coronavirus (COVID-19) continue d’infecter des millions de personnes à travers le monde, car de nouvelles souches se répandraient également dans certains pays.

Avec plusieurs vaccins approuvés et déjà administrés au public, il semble qu’il y ait une raison de réfléchir à deux fois avant de se faire vacciner. Des courriels choquants de l’Agence européenne des médicaments (EMA), l’un des régulateurs médicaux européens, ont révélé que «[de nombreuses] préoccupations ont été soulevées concernant la qualité des premiers lots de vaccin contre le coronavirus de Pfizer.»

Les documents ont été divulgués au British Medical Journal (BMJ) après une cyberattaque contre l’EMA en décembre 2020.

Détails des e-mails divulgués

Selon les documents divulgués, les chercheurs en charge de l’évaluation des produits chimiques envoyés au bloc pour approbation en 2020 ont découvert que les doses étaient d’un niveau inférieur à celui promis par Pfizer.

Le 23 novembre 2020, un e-mail d’un senior EMA a mis en garde contre une «différence significative» dans la qualité des vaccins par rapport aux doses utilisées dans les essais cliniques de Pfizer.

On ne sait toujours pas pourquoi les lots antérieurs du vaccin Pfizer-BioNTech étaient de moins bonne qualité. L’e-mail a également révélé que l’impact sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin n’était «pas encore défini».

Les détails étaient également rares sur la possibilité que des problèmes de qualité similaires soient soulevés au Royaume-Uni, où le vaccin Pfizer-BioNTech est l’un des deux vaccins déjà administrés à 23 millions de Britanniques.

L’EMA ciblée dans une cyberattaque en 2020

Le journal néerlandais De Volkskrant a rapporté qu’une agence de renseignement russe et des espions chinois étaient à l’origine des cyberattaques de 2020 contre l’EMA sur la base de données provenant de sources proches de l’enquête.

De Volkskrant a rapporté que l’EMA avait été ciblée par des espions chinois au cours du premier semestre tandis que des agents de renseignement russes avaient lancé des cyberattaques plus tard en 2020. Les Chinois ont d’abord piraté les systèmes d’une université allemande.

Pendant ce temps, les Russes auraient «exploité des failles dans la connexion de vérification en deux étapes de l’EMA» et d’autres types de cyberdéfense.

Dans une réponse par e-mail, la porte-parole de l’EMA, Monika Benstetter, a expliqué que les autorités chargées de l’application de la loi et d’autres entités avaient ouvert une enquête pénale, l’agence «coopérant pleinement». Benstetter a refusé de commenter davantage.

Les pirates informatiques russes auraient eu accès aux systèmes de l’EMA pendant plus d’un mois, ont déclaré des sources à De Volkskrant. Les Russes seraient intéressés par les pays qui utiliseraient le vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech et par combien ils paieraient pour les injections.

Après que l’EMA a annoncé la violation de données, Pfizer et BioNTech ont également révélé que des documents concernant leur vaccin avaient également été consultés lors des cyberattaques. À la suite de la violation de l’EMA, les fonctionnaires de l’UE ont déposé deux «objections majeures» à Pfizer et d’autres questions de contrôle de qualité qu’il souhaitait résoudre avant d’approuver le vaccin.

Le problème avec l’ARNm

Le vaccin de Pfizer-BioNTech contient de l’ARN messager (ARNm), un «matériel génétique extrêmement volatil» qui doit être conservé à exactement -94 F (-70 C). En raison de sa nature instable, lorsqu’il n’est pas stocké ou transporté correctement, l’ARNm des vaccins peut être endommagé par d’autres molécules de l’environnement, ainsi que par la lumière et la température.

Selon les directives mises à jour, le vaccin peut être conservé à des températures normales de congélation pendant au moins deux semaines. Une fois arrivé dans une clinique, le vaccin Pfizer-BioNTech peut être conservé au réfrigérateur pendant cinq jours avant d’être administré.

L’EMA a signalé que seulement 55% de l’ARNm des vaccins expédiés vers l’UE étaient stables et intacts. Au moins 78 pour cent de l’ARNm du vaccin sont restés stables dans les études de Pfizer. On ne sait pas comment cela affecte les vaccins, mais les experts préviennent que l’ARNm intact est crucial pour «la puissance du vaccin».

Les e-mails individuels étaient «authentiques», mais les informations divulguées ont été «partiellement trafiquées»

L’EMA a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech le 21 décembre. L’agence a également déclaré que la qualité du vaccin était «suffisamment cohérente et acceptable», mais il n’y avait aucun détail sur la manière dont les objections et les préoccupations de l’EMNA ont été satisfaites.

Dans un courrier électronique daté du 25 novembre, un responsable de l’EMA a déclaré que les vaccins du lot le plus récent contenaient au moins 70 à 75% d’ARNm intact, laissant les responsables «prudemment optimistes» sur le fait que des données supplémentaires pourraient aider à résoudre le problème.

Cet e-mail n’était que l’une des plus de 40 mégaoctets d’informations classifiées provenant de l’avis de l’EMA et publiées sur le Web sombre après la cyberattaque. Des journalistes, ainsi que des experts du BMJ et des universitaires du monde entier ont reçu des copies des e-mails de l’EMA divulgués à partir de comptes de messagerie anonymes.

La plupart des expéditeurs étaient inaccessibles et aucun d’entre eux n’a révélé son identité. L’EMA a annoncé qu’elle poursuivrait une enquête criminelle.

Dans un communiqué, l’EMA a précisé que si les informations divulguées étaient «partiellement trafiquées», les e-mails étaient réels. De plus, les pirates ont sélectionné et accumulé les données de différents utilisateurs.

Les pirates ont également créé des captures d’écran à partir de plusieurs dossiers et boîtes aux lettres et ont ajouté d’autres titres utilisés dans la fuite de données.

Le «manque de transparence» de la part des régulateurs et des fabricants de vaccins sera un problème à l’avenir

Malgré les fuites de données sur la qualité compromise de leur produit, Pfizer insiste sur le fait que les vaccins concernés n’ont pas été distribués. La société a ajouté que l’EMA vérifie désormais à nouveau ses livraisons de vaccins.

Pfizer a noté que toutes les questions en suspens «ont été dûment traitées au cours du processus d’examen». « Les avis positifs émis par l’EMA… le 21 décembre… sont les résultats de ce processus, ce qui signifie que toutes les questions soulevées au cours de la procédure ont été traitées de manière satisfaisante et que l’efficacité, la sécurité et la qualité du vaccin ont pu être démontrées sur les données soumises », a ajouté l’entreprise.

Tous les lots de vaccins sont testés par le laboratoire officiel de contrôle des médicaments (OMCL), l’Institut Paul-Ehrlich en Allemagne, avant la libération du produit final. Pfizer insiste sur le fait que la qualité de toutes les doses de vaccin mises sur le marché en Europe a été testée deux fois pour garantir le respect des spécifications convenues par les autorités réglementaires.

Si un lot ne répond pas à ces spécifications requises, le produit ne peut pas être commercialisé en Europe. De plus, des contrôles de qualité équivalents sont en place avec la FDA américaine et d’autres organismes de réglementation dans le monde où le vaccin a été autorisé à être utilisé.

Cependant, les fuites d’e-mails jettent un doute sur la qualité d’autres vaccins à ARNm, en particulier le vaccin Moderna, qui est déjà distribué en Amérique. Le vaccin de Moderna sera également expédié en Grande-Bretagne dans les semaines à venir. (Connexes: le gouvernement britannique rapporte plus de 240 décès peu de temps après la vaccination contre le coronavirus.)

Pfizer et Moderna ont refusé de révéler quel pourcentage d’intégrité de l’ARNm est considéré comme acceptable pour les vaccins contre le coronavirus. Selon l’EMA et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, ces informations spécifiques sur les critères sont confidentielles.

Pfizer a également refusé de commenter le pourcentage d’intégrité de l’ARNm qu’il vise. Il n’expliquait pas non plus ce qui aurait pu causer des baisses de qualité dans les lots antérieurs du vaccin.

Le manque de transparence de la part des régulateurs et des fabricants de vaccins suscite sans aucun doute des inquiétudes quant à des problèmes similaires qui pourraient survenir à l’avenir.

Pensez-vous toujours qu’il est sécuritaire de se faire vacciner?

Hong Kong signale un troisième décès après la vaccination dans le cadre de la campagne de vaccination Sinovac en cours

Hong Kong a signalé un troisième décès lors de sa campagne de vaccination contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] à l’aide du vaccin Sinovac. Le troisième blessé, un homme de 71 ans, est décédé le 8 mars – quatre jours après avoir été vacciné. Avant lui, deux décès suite à l’inoculation avec le vaccin CoronaVac ont été signalés. Ces décès n’ont fait qu’alimenter les doutes et l’anxiété concernant l’utilisation du vaccin dans la région administrative spéciale.

L’homme était apparemment en bonne santé avant de se faire vacciner.

Les deux premiers patients décédés après la vaccination avaient des problèmes de santé sous-jacents. La première victime était un homme de 63 ans décédé le 28 février, deux jours après avoir reçu le vaccin. Plus tard, une femme de 55 ans est décédée le 6 mars – quatre jours après avoir reçu le vaccin.

On ne sait pas si le vaccin, fabriqué par la société pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech, a directement contribué aux décès. Les autorités recherchaient les causes possibles de décès des trois résidents de Hong Kong.

Le 8 mars, le Dr Pak-Leung Ho de l’Université de Hong Kong a souligné que CoronaVac avait des données cliniques insuffisantes pour les personnes de plus de 60 ans. Le professeur de microbiologie a déconseillé de donner le vaccin aux personnes âgées de 60 ans et plus. Mais les conseils de Ho n’ont pas dissuadé le gouvernement du territoire d’utiliser le vaccin.

La secrétaire à l’alimentation et à la santé de Hong Kong, Sophia Chan Siu-chee, a également déclaré le 8 mars que le groupe consultatif du territoire sur les vaccins COVID-19 était toujours en faveur du vaccin Sinovac. Elle a fait remarquer que le panel croit toujours que les avantages de CoronaVac «l’emportent sur les risques» de son utilisation, et que la ville continuera de l’utiliser pour le programme de vaccination COVID-19.

Les remarques de Chan sont allées de pair avec l’extension par le gouvernement de Hong Kong de ses efforts de vaccination prioritaires à un total de 1,3 million de résidents. Il a élargi le programme pour inclure sept catégories de personnes telles que le personnel scolaire et les travailleurs de la construction enregistrés.

La région administrative spéciale a approuvé deux autres vaccins candidats. Le vaccin à ARNm BNT162b2 produit par la société allemande BioNTech et le partenaire chinois de Pfizer Fosun Pharma et le vaccin AstraZeneca produit en partenariat avec l’Université britannique d’Oxford ont obtenu le feu vert à Hong Kong. (Connexes: la société pharmaceutique chinoise Sinovac obtient 500 millions de dollars, augmentant sa production de vaccins contre le coronavirus.)

Les habitants ont peur de la vaccination suite aux rapports de décès et d’effets indésirables

Selon le contrôleur du Centre de protection de la santé de Hong Kong, Ronald Lam Man-kin, un total de 45 cas d’effets indésirables graves ont été signalés dans l’après-midi du 7 mars. Il a ajouté que 16 autres cas non graves avaient été signalés – impliquant des maux de tête et de la fatigue.

Parallèlement aux décès signalés, ces effets indésirables ont découragé les résidents de Hong Kong de s’inscrire à leur vaccin COVID-19. La région administrative spéciale a commencé sa campagne de vaccination le 26 février. Quelques jours plus tard, le gouvernement local a annoncé le 1er mars que les nominations pour l’inoculation CoronaVac avaient presque atteint 160 000.

Cependant, le nombre de nominations a plongé après la diffusion de la nouvelle du premier décès. Le 2 mars a vu 18 000 rendez-vous, et le lendemain, un nombre inférieur de 12 300 rendez-vous. Il est tombé à quatre chiffres les 4 et 5 mars, jusqu’à ce que le gouvernement cesse de mettre à jour le nombre de vaccinations programmées le 6 mars. (En relation: les habitants du district de Shanghai refusent de prendre le vaccin contre le coronavirus de fabrication chinoise.)

Le secrétaire à la fonction publique, Patrick Nip Tak-kuen, a déclaré lors d’une interview à la radio le 9 mars que le taux de vaccination initial dépassait 90%. Mais ce chiffre était tombé à 72% le 8 mars, ce que le secrétaire a attribué au fait que certains citoyens n’étaient pas vaccinés comme prévu.

Le vaccin de Sinovac suscite les critiques des dirigeants mondiaux

Un certain nombre de dirigeants mondiaux ont critiqué le vaccin Sinovac en raison de son faible taux d’efficacité et du peu de données de sécurité.

Le président français Emmanuel Macron a mis en garde contre les vaccins chinois lors d’un événement le 5 février, affirmant qu’il y avait un manque d’informations transparentes à leur sujet. «Je n’ai absolument aucune information sur le [vaccin] chinois. Je ne fais pas de commentaire, mais c’est un fait», a déclaré le leader français.

Macron a également exprimé sa crainte que les vaccins chinois COVID-19 ne soient inefficaces pour traiter les nouvelles mutations du coronavirus de Wuhan. Le leader français a fait remarquer: «Cela signifie qu’à moyen et long terme, il est presque certain que si ce vaccin n’est pas adapté, il facilitera l’émergence de nouvelles variantes. [Le vaccin] ne réglera absolument pas la situation des pays qui l’ont adopté.»

Pendant ce temps, le président brésilien Jair Bolsonaro s’est demandé si le vaccin de CoronaVac était effectivement efficace. Le dirigeant populiste a déclaré en janvier qu’il était justifié de le critiquer, après que des essais cliniques dans l’État brésilien de Sao Paulo aient montré son faible taux d’efficacité de 50,4%.

Bolsonaro a déclaré à ses partisans à l’époque: «Ce 50 pour cent est bon, n’est-ce pas? Toutes les [critiques] que j’ai reçues pour mes commentaires, et maintenant ils voient la vérité. Quatre mois d’avoir été fustigé à cause du vaccin!»

Visitez VaccineDeaths.com pour en savoir plus sur les risques de se faire vacciner contre le coronavirus de Wuhan de Sinovac.

Une femme de l’Utah décède quatre jours après la deuxième dose de vaccin Moderna contre le coronavirus

Une femme de l’Utah est décédée quatre jours après avoir reçu la deuxième dose du vaccin Moderna contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. La technologue chirurgicale Kassidi Kurill d’Ogden a été vaccinée le 1er février dans le cadre de son travail. Elle a ressenti de l’inconfort le matin du 4 février et a demandé à son père de la conduire à l’hôpital. Kurill a ensuite été incarcérée, où elle est décédée d’une défaillance d’organes multiples le 5 février.

La femme de 39 ans n’a pas eu de réaction grave après sa première dose de vaccin, seulement une douleur au bras au site d’injection. Sa famille a déclaré qu’elle n’avait pas hésité à se porter volontaire pour le vaccin. Le père de Kurill, Alfred Hawley, a déclaré: «Elle était absolument d’accord pour l’obtenir. En fait, elle nous a dit à tous: « Tout va bien, vous devriez tous comprendre. »»

La sœur aînée de Kurill, Kristin, qui vit en Arizona, a quant à elle déclaré que sa sœur avait décrit comme normal la deuxième dose de vaccin COVID-19. Elle a ajouté qu’ils ne s’inquiétaient pas pour Kassidi car «tout le monde dans son travail présentait des symptômes pseudo-grippaux, alors nous avons pensé que c’était normal.» Kristin a poursuivi: «Ils étaient allés faire du shopping. Elle allait bien, puis [elle] a commencé à se sentir moins bien ce soir-là.»

Kurill était au lit deux jours après avoir reçu le vaccin Moderna, mais elle a commencé à se plaindre de douleur le matin du 4 février. Elle a demandé à son père de la conduire aux urgences locales. Kurill a commencé à vomir dès leur arrivée. Les médecins ont ensuite parsemé Hawley de questions sur ce qui s’était passé, où il a répondu qu’elle avait reçu sa deuxième dose du vaccin COVID-19.

«[Les médecins] ont fait un test sanguin et sont immédiatement revenus. [Ils] ont dit qu’elle était très, très malade et que son foie ne fonctionnait pas », a déclaré Hawley. Le pilote de chasse à la retraite a attendu aux urgences avec la fille de 9 ans de Kurill, sachant qu’ils ne rentreraient pas de sitôt à la maison. Il a commenté: «C’était un choc total, et j’avais même peur de le dire à ma femme.»

Kristin savait également que sa sœur était allée à l’hôpital. Elle a supposé que Kassidi serait de retour à la maison dans une heure après avoir reçu une thérapie intraveineuse avec des liquides, mais ce n’était pas le cas.

Kurill a été transporté par avion au centre médical Intermountain à Murray, situé au sud d’Ogden. Les médecins pensaient qu’une greffe du foie était la meilleure option pour sa survie, ses parents se présentant même comme donneurs d’organes. Les professionnels de la santé ont fait de leur mieux pour stabiliser Kurill, mais en vain. Selon Hawley, le foie, les reins et le cœur de sa fille se sont arrêtés.

Les vaccins COVID-19 et leurs effets indésirables ont rendu les familles incomplètes

Le père de Kurill a déclaré que sa mort n’avait aucun sens. «Elle était en bonne santé, heureuse et active… puis elle était si malade qu’en moins de 12 heures, [elle a été] intubée et sous assistance respiratoire.» Sa famille a soutenu cela en disant qu’elle n’avait aucun problème de santé.

La famille de Kurill a accepté une autopsie comme recommandé par les médecins. Son corps a été envoyé au médecin légiste de l’État de l’Utah à Taylorsville, où une autopsie complète a été pratiquée. La famille de Kurill est consciente qu’elle ne saura peut-être jamais ce qui a réellement causé la mort de Kassidi, mais elle a exprimé l’espoir que l’autopsie leur donnera les réponses dont ils ont besoin.

Fox News a rapporté plus tard les résultats de l’autopsie. Selon le médecin légiste en chef de l’Utah, le Dr Erik Christensen, la deuxième dose de vaccin de la technologue en chirurgie et son décès n’étaient que «temporellement liés». Il a expliqué: « Nous n’avons aucune preuve qu’il existe des liens entre les vaccins et les décès à ce stade. »

Hawley a commenté que Kurill «était en bonne santé et bon» avant de prendre la photo. Ainsi, il pense qu’«il y avait quelque chose dans le vaccin» qui a coûté la vie à sa fille jusqu’à ce qu’il obtienne d’autres données – suivant le principe du rasoir d’Occam où «la réponse la plus simple est probablement correcte». (En relation: Une femme souffre de convulsions du corps entier après avoir pris le vaccin COVID-19 expérimental Moderna.)

Pendant ce temps au Portugal, le vaccin COVID-19 de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech a également coûté la vie à une mère et à un agent de santé. Abilio Acevedo a déploré la mort de sa fille Sonia Acevedo, décédée le 1er janvier. Le travailleur médical affecté à un hôpital gouvernemental de la ville côtière du nord de Porto a été vacciné contre le COVID-19 fin décembre 2020.

Abilio a déclaré avoir reçu un appel l’informant que sa fille avait été retrouvée morte le matin du jour de l’An. Il a ajouté qu’ils avaient même mangé ensemble la nuit précédente, faisant remarquer que «sa fille avait quitté la maison et je ne l’ai jamais revue vivante». L’aîné Acevedo a déclaré au journal portugais Correio da Manhã: «Elle avait le vaccin COVID-19, mais elle ne présentait aucun symptôme. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je veux juste des réponses: je veux savoir ce qui a conduit à la mort de ma fille.» (Connexes: un professionnel de la santé décède deux jours après la vaccination contre le COVID-19.)

Rendez-vous sur VaccineDeaths.com pour trouver plus d’informations sur les décès liés aux vaccins COVID-19.

