Édition ALERTE VACCIN D’URGENCE: Situation mise à jour, 16 mars 2021

La vaccination de masse de la population humaine transforme les personnes vaccinées en usines de «super souches» qui produisent des souches mutantes et mortelles de coronavirus qui pourraient dévaster l’humanité. Un spécialiste des vaccins de haut niveau (Dr Bossche) avertit que les vaccinations de masse pourraient créer un «monstre imparable» et que les vaccinations de masse pendant la pandémie pourraient transformer le coronavirus relativement inoffensif que nous avons vu pour la première fois (SRAS-CoV-2) en une «arme biologique mortelle.» [Et si c’était l’effet recherché par les initiateurs ? – MIRASTNEWS]

Le vaccin actuel, quant à lui, approche non seulement du point d’être complètement obsolète car l’immunité virale est rapidement atteinte; il altère également de manière permanente la réponse immunitaire innée aux futurs variants de coronavirus, laissant les individus vaccinés totalement vulnérables et sans défense contre l’exposition à des variants de coronavirus mutants.

Le résultat net est la possibilité très réelle d’un événement mondial de mort massive qui pourrait potentiellement tuer des centaines de millions de personnes et briser les économies mondiales, les gouvernements et des nations entières.

Pourtant, l’industrie des vaccins obstinée, arrogante et criminelle et ses promoteurs de propagande médiatique exigent des vaccins agressivement pour tout le monde, totalement inconscients [ou conscient pour des buts non dévoilés – MIRASTNEWS] de la mort massive qu’ils sont probablement en train de déclencher pour eux-mêmes et pour les autres.

Dans mon édition d’urgence «alerte vaccinale» du podcast Mise à jour de la situation d’aujourd’hui, je révèle des conclusions choquantes tirées des documents publics du Dr Bossche, trouvés sur ce lien, qui constituent un terrible avertissement pour l’humanité. N’oubliez pas de voir également le reportage d’hier sur NaturalNews.com, qui fournit des détails importants sur tout cela.

Voici quelques-uns de ce que je couvre dans le podcast d’aujourd’hui:

Comment les vaccinés tueront les vaccinés car ils partagent tous des super souches qu’ils élèvent dans leur propre corps.

Pourquoi les personnes en bonne santé doivent éviter les vaccinés afin d’échapper aux super souches qu’elles excrètent.

Comment l’industrie des vaccins a délibérément mis cela en place comme un système d’arme biologique de dépeuplement mondial , sachant qu’elle pourrait laver le cerveau des crédules pour qu’ils mendient des vaccins.

mis cela en place comme un , sachant qu’elle pourrait laver le cerveau des crédules pour qu’ils mendient des vaccins. Pourquoi il est déjà trop tard pour sauver des centaines de millions de personnes qui risquent de mourir au cours des prochaines années à la suite des risquées campagnes de vaccination de masse d’aujourd’hui.

Pourquoi l’immunité innée est largement supérieure à l’immunité vaccinale artificielle, et pourquoi seules les personnes immunisées «innées» sont susceptibles de survivre aux super souches mondiales créées par les vaccins.

Ce que tout cela a en commun avec les superbactéries hospitalières telles que le SARM, le c.diff, etc., et comment les médecins ont sur-prescrit des antibiotiques de la même manière qu’ils poussent les vaccins aujourd’hui.

Obtenez tous ces détails et bien plus encore dans le balado d’alerte d’urgence d’aujourd’hui:

Découvrez un autre podcast bombe à venir demain matin à:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

À venir dans le podcast de demain: une discussion spéciale intitulée «Vaccins BIOWEAPONS et extinction artificielle de la race humaine». Ne le manquez pas.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un virologue expert exhorte l’OMS à arrêter la vaccination de masse contre le coronavirus et met en garde contre une «évasion immunitaire virale» mortelle

L’un des plus grands virologues au monde et un fervent partisan des vaccins tire la sonnette d’alarme sur la façon dont les injections de coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] vont déclencher une catastrophe mondiale aux proportions épiques.

Le Dr Geert Vanden Bossche, PhD, DVM, qui a travaillé pour GlaxoSmithKline (GSK), Novartis, la Fondation Bill & Melinda Gates et l’Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation (GAVI), dit que l’administration des vaccins contre le virus chinois [et/ou français, américains, britannique et alliés – MIRASTNEWS] va déclencher un phénomène connu sous le nom de «fuite immunitaire virale» qui transformera «un virus tout à fait inoffensif en un monstre incontrôlable».

Bossche a écrit une lettre ouverte à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), exhortant l’organisme des Nations Unies (ONU) à arrêter immédiatement toutes les campagnes de vaccination contre le virus chinois [et/ou français, américains, britannique et alliés – MIRASTNEWS] dans le monde. Si cela ne se produit pas, les variantes virales «beaucoup plus contagieuses» que nous voyons déjà émerger ne feront que s’intensifier, aboutissant finalement à un événement faisant des victimes massives.

La fuite immunitaire signifie qu’un virus muté a déjoué l’immunité innée du corps, et ces variantes en sont un exemple. Alors que de plus en plus de personnes sont piégées pour la grippe de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS], de telles variantes continueront à émerger et deviendront de plus en plus infectieuses.

Des variantes d’évasion immunitaire antérieures sont déjà apparues en raison d’interventions non pharmacologiques imposées par le gouvernement, telles que les verrouillages et les masques faciaux, prévient Bossche. Celles-ci ne feront qu’amplifier maintenant que la vaccination de masse contre les germes chinois [et/ou français, américains, britannique et alliés – MIRASTNEWS] a été lancée à plein régime.

«En tant que virologue et expert en vaccins dévoué, je ne fais une exception que lorsque les autorités sanitaires autorisent l’administration des vaccins de manière à menacer la santé publique, très certainement lorsque les preuves scientifiques sont ignorées», explique dans la lettre de Bossche pourquoi il a décidé de se prononcer contre cette campagne de vaccination.

«La situation extrêmement critique actuelle m’oblige à diffuser cet appel d’urgence. Étant donné que l’ampleur sans précédent de l’intervention humaine dans la pandémie de Covid-19 risque maintenant d’entraîner une catastrophe mondiale sans égal, cet appel ne peut pas sonner assez fort et suffisamment fort.»

Regardez la vidéo ci-dessous avec Del Bigtree de The Highwire pour en savoir plus sur la façon dont les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] favorisent la fuite immunitaire virale:

Les personnes vaccinées transmettront des virus mutés mortels aux personnes non vaccinées

Selon Bossche, la vaccination de masse contre le virus chinois [et/ou français, américains, britannique et alliés – MIRASTNEWS] est «hautement susceptible d’améliorer encore la fuite immunitaire« adaptative», car aucun des vaccins actuels n’empêchera la réplication / la transmission de variantes virales. Cela a du sens étant donné qu’aucun des vaccins n’empêche l’infection ou la transmission du virus et ne fait que réduire les symptômes associés à la maladie.

En outre, Bossche dit que l’injection de personnes contre la grippe de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] en plein milieu d’une «pandémie» ne fera que rendre le virus plus contagieux. Et avec lui, la résistance virale aux vaccins ne fera qu’augmenter.

Ce sont des principes de base de la vaccinologie qui, selon Bossche, sont enseignés pendant la première année d’études d’un étudiant. Les vaccins prophylactiques ne doivent jamais être utilisés dans des populations qui ont déjà été exposées à une pression infectieuse élevée, ce qui est le cas actuel dans le monde à ce stade du jeu.

La seule chose dont un virus hautement mutable a besoin pour «s’échapper complètement» est qu’un catalyseur «ajoute quelques mutations supplémentaires dans son domaine de liaison au récepteur». Sur la base des conditions actuelles de vaccination de masse, ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne devienne perceptible à grande échelle.

Bossche dit qu’il est «au-delà de l’inquiétude» sur ce que cette évasion virale va faire. L’humanité subira de graves dommages à l’immunité innée grâce à ces vaccins mortels, et ces dommages s’étendront au-delà de ceux qui se font vacciner. Les vaccinés propageront des virus mutés aux non-vaccinés, créant une crise mondiale de santé publique bien pire que tout ce qui se serait produit naturellement du virus.

Il est même possible que l’immunité innée soit complètement perdue – l’immunité innée se référant à la capacité naturelle du corps à éloigner les agents pathogènes grâce à une immunité riche et non spécifique.

«Des preuves scientifiques suffisantes ont été présentées. Malheureusement, il n’a pas été touché par ceux qui ont le pouvoir d’agir. Combien de temps peut-on ignorer le problème alors qu’il existe actuellement des preuves massives que la fuite immunitaire virale menace maintenant l’humanité? Nous pouvons difficilement dire que nous ne savions pas – ou n’avons pas été avertis», dit Bossche.

«Pour ceux qui peuvent avoir des difficultés à comprendre comment la vaccination de masse entraîne une fuite immunitaire virale, il suffira de surveiller les taux d’infectivité et de morbidité dans ces pays [qui] ont maintenant réussi à vacciner des millions de personnes en quelques semaines seulement (par exemple, au Royaume-Uni, Israël, États-Unis). Alors que ces pays connaissent actuellement des taux d’infectiosité en baisse, ils commenceront sans aucun doute à souffrir d’une forte hausse des cas de Covid-19 dans les semaines à venir. La forte baisse que nous constatons actuellement peut être suivie d’un plateau de courte durée, mais une forte pente subséquente de cas de maladie (graves) est inévitable.»

Vous trouverez plus des dernières nouvelles sur le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] sur Pandemic.news.

