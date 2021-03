Guerres de Vaccins – Le lobby pharmaceutique veut punir les pays qui poussent pour des vaccins à bas prix

Le lobby des médicaments a demandé au président américain Joe Biden de punir des pays comme l’Inde, l’Afrique du Sud, le Chili, la Colombie, la Hongrie et d’autres pour avoir cherché à augmenter la production de vaccins Covid-19 sans le consentement exprès des grandes sociétés pharmaceutiques. Le lobby des médicaments se bat pour un contrôle strict de la production de vaccins et cherche à punir les pays qui poussent pour des vaccins bon marché.

L’industrie pharmaceutique a déposé des documents auprès du US Trade Representative Office décrivant le risque présumé posé par toute tentative de contester les «protections de base de la propriété intellectuelle» en réponse à Covid-19. Le lobby des médicaments critique toute tentative de partage des connaissances technologiques pour fabriquer des vaccins ou des brevets de vaccins.

Les industries pharmaceutiques ont fait des demandes spécifiques dans ce dernier dépôt pour influencer le «rapport spécial 301» de l’administration Joe Biden.

Le représentant américain au commerce permet au public de commenter les pays nommés dans le rapport spécial 301 annuel qui ne protègent pas les droits de propriété intellectuelle.

«Si vous regardez les soumissions pharmaceutiques de cette année, elles se plaignent maintenant directement des réponses liées à Covid au niveau national», a déclaré Brook Baker, professeur de droit à la Northeastern University et expert en propriété intellectuelle.

«La réponse de Pharma à la pandémie est la suivante: «Notre système est parfait. Tous les droits de monopole dont nous avons besoin doivent être préservés et étendus, et quiconque ne nous donne pas ce que nous voulons devrait être condamné par le gouvernement américain.»»

Les pays développés ont déjà obtenu plus de la moitié des contrats de vaccin contre la covid-19 selon une estimation.

Les gouvernements du monde entier prévoient une exemption temporaire des droits de propriété intellectuelle traditionnels pour produire rapidement le traitement Covid-19 à faible coût. Cette décision est opposée par les lobbyistes américains de l’industrie pharmaceutique.

Les gouvernements étrangers accélèrent le rythme de la production pour fixer le prix des vaccins. La Biotechnology Innovation Organization, ou BIO, a fait valoir avec les lobbyistes des médicaments: «Cela mettra en danger les emplois américains et les travailleurs qui en dépendent, et empêchera les progrès scientifiques d’atteindre la société.»

Un autre groupe de pression sur les médicaments, PhRMA, a demandé au président Joe Biden de «poursuivre diverses initiatives d’application de la loi» et «d’utiliser tous les outils et moyens de pression disponibles pour garantir que les partenaires commerciaux américains» ne suspendent pas les droits de propriété intellectuelle traditionnels dans la lutte contre le coronavirus.

PhRMA et BIO représentent les plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde, notamment Johnson & Johnson, Gilead Sciences et Pfizer. Les deux groupes ont dépensé plus de 38 millions de dollars pour faire du lobbying auprès des fonctionnaires fédéraux collectivement en 2020.

Parmi les autres groupes financés par l’industrie pharmaceutique figurent la National Association of Manufacturers, la Chambre de commerce des États-Unis, l’Intellectual Property Owners Association et l’Alliance for Trade Enforcement. Ces groupes ont également demandé à l’administration du président Joe Biden de punir les pays qui contestent les droits de propriété intellectuelle des entreprises en réponse à la Covid-19. Ces groupes ne semblent pas favorables au partage de la propriété intellectuelle.

Comme GreatGameIndia l’a rapporté plus tôt, les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays de l’UE ont bloqué la décision de l’Inde et de l’Afrique du Sud d’interdire les brevets sur les vaccins COVID-19 à l’OMC (Organisation mondiale du commerce).

La proposition a fait l’objet d’une opposition véhémente au motif qu’une telle interdiction étoufferait l’innovation dans les sociétés pharmaceutiques en les privant de l’incitation à réaliser d’énormes investissements en recherche et développement.

De plus, GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), financé par Bill Gates et dirigé par le Royaume-Uni, a déjà créé un système appelé «Financement basé sur la performance» par lequel ils punissent financièrement les nations en fonction de leur conformité ou non-respect des programmes de vaccination.

Si cela ne suffisait pas, le géant pharmaceutique Pfizer a demandé aux gouvernements souverains de rançonner des demandes bizarres demandant des réserves bancaires, des bâtiments d’ambassade et des bases militaires en garantie en échange de vaccins COVID-19.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia