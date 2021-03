L’Italie lance une enquête sur l’homicide involontaire coupable après la mort du vaccin COVID-19 AstraZeneca

Le procureur de Biella, en Italie, a ouvert une enquête pour homicide involontaire coupable suite au décès d’un homme quelques heures après avoir été vacciné et a ordonné de saisir un lot de piqûres Covid-19 d’AstraZeneca. Il a ordonné la saisie préventive de la totalité du lot «ABV5811» de vaccins AstraZeneca du pays pouvant affecter 400 000 doses du vaccin anglo-suédois.

Cette décision a été prise dans l’attente du résultat d’une enquête de la Commission de surveillance des médicaments et de l’autorité judiciaire sur le décès de Sandro Tognatti décédé après l’administration du vaccin produit par AstraZeneca.

Le procureur Teresa Angela Camelio a également ouvert une procédure pénale contre des inconnus pour homicide involontaire coupable après la mort de Sandro Tognatti.

Le procureur local de Biella, où vivait Tognatti, a annoncé l’ouverture d’une procédure pénale pour homicide involontaire coupable après sa mort, a rapporté le journal italien La Repubblica.

La région du Piémont a déjà décidé de suspendre l’utilisation des doses d’ABV5811. Cet ordre de saisie et d’enquête est intervenu après cette suspension du vaccin dans la région du Piémont.

La suspension de l’utilisation du vaccin AstraZeneca a été annoncée lundi par le régulateur national italien des médicaments.

Récemment, un homme de 65 ans en Inde s’est effondré et est décédé cinq minutes seulement après avoir reçu la première dose de vaccin contre la covid-19. On lui a injecté une dose de 0,5 ml de vaccin Oxford AstraZeneca Covishield par voie intramusculaire.

Même le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, chargé du déploiement du programme australien de vaccin contre le coronavirus, a été hospitalisé juste un jour après avoir pris le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca.

Selon un rapport de la Commission permanente de vaccination allemande, le vaccin COVID-19 Oxford-AstraZeneca n’est efficace que 8% chez les personnes de plus de 65 ans.

Trois pays européens, la Suède, la France et l’Allemagne, ont décidé de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca COVID-19 pour les personnes de plus de 65 ans. Cette décision a été prise en raison du manque de données disponibles sur son efficacité chez les personnes âgées.

Pendant ce temps, l’Union européenne a appelé à un sommet sur les vaccins d’urgence après que près d’une douzaine de pays européens aient décidé de cesser d’utiliser le vaccin AstraZeneca COVID-19 en raison de graves incidents de caillots sanguins signalés dans de nombreux pays.

Mise à jour de la situation, 17 mars: Comment survivre à l’EXTERMINATION artificielle de la race humaine

Pour comprendre pourquoi les globalistes travaillent activement à exterminer la race humaine tout entière, vous devez d’abord comprendre leurs plans par eux-mêmes. Ils croient au transhumanisme et pensent qu’ils vont passer d’une vie à base de carbone à une vie à base de silicium en «téléchargeant» leur conscience dans des machines.

Une fois dans les machines, croient-ils, ils auront un pouvoir infini, l’immortalité et la capacité de s’étendre et de conquérir l’univers entier. En substance, ils croient qu’ils deviendront des dieux.

Mais la construction de leur flotte massive de navires d’exploration spatiale, de robots Terminator et de systèmes de domination à base de silicium pour la Terre et d’autres planètes nécessite d’immenses ressources.

Ces ressources – eau, minéraux, terres, énergie, etc. – sont actuellement consommées par les milliards d’êtres humains qui habitent la planète. C’est pourquoi les mondialistes doivent exterminer la race humaine afin de libérer des ressources pour leur nouveau royaume du silicium qu’ils prévoient de dominer et de militariser pour conquérir littéralement toute la galaxie.

L’humanité se tient sur leur chemin, voyez-vous, pour atteindre leurs objectifs. Ils croient également que l’humanité a maintenant atteint son objectif en donnant naissance à l’intelligence artificielle et à des formes de vie très avancées à base de silicium. Par conséquent, la race humaine est désormais consommable à leurs yeux.

C’est précisément pourquoi les mondialistes disent qu’ils mènent une «guerre contre le carbone». Tous les humains sont faits de carbone. Tous les humains doivent mourir, pensent-ils, pour que leur propre vie atteigne l’immortalité via le silicium.

Les vaccins Covid-19 sont l’arme parfaite pour réaliser l’extermination de masse parce que des personnes stupides et crédules font la queue et se portent volontaires pour commettre un «suicide vaccinal». C’est le schéma idéal pour les mondialistes, car ils n’ont pas à se soucier de tirer sur des gens, de gazer des gens ou même de les rassembler. Les bovins / moutons se porteront volontaires pour se suicider, pensant qu’ils sont des «personnes intelligentes» qui ont «fait la recherche» et font confiance à des «sources faisant autorité» lorsqu’elles décident de se suicider par vaccin.

C’est l’objet du podcast d’aujourd’hui bourré d’action, qui ne donne aucun coup de poing et ose dire la vérité. Exemple de ligne du podcast: « Mon chien lèche ses couilles et il est plus propre que vous, parce que vous générez de super souches virales dans votre corps après avoir pris le vaccin … descendez de mon canapé! »

Écoutez et apprenez, puis partagez partout où vous le pouvez:

Indiana PT meurt DEUX JOURS après avoir reçu le vaccin ARNm contre le coronavirus de Wuhan

Un physiothérapeute de l’Indiana est décédé deux jours après avoir été vacciné contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. Haley Link Brinkmeyer, 28 ans, est décédée le 21 janvier chez elle à Evansville après sa vaccination le 19 janvier. On ne sait pas si le physiothérapeute a reçu les vaccins Pfizer / BioNTech ou Moderna, les deux injections d’ARNm actuellement approuvées pour une utilisation d’urgence.

La mère de Brinkmeyer, Shauna O’Neill Link, a déclaré que la mort de sa fille avait choqué toute leur famille. Un commentaire sur Facebook publié par Shauna a déclaré: «Ma fille de 28 ans a pris le vaccin un mardi et elle était morte jeudi.» La mère du PT a également fait remarquer que le vaccin était destiné au «dépeuplement».

Brinkmeyer est diplômé de l’Université d’Evansville en 2018 avec un doctorat en physiothérapie. Elle travaillait au North River Health Campus, une communauté de personnes âgées à Evansville, au moment de sa vaccination. L’établissement a organisé une campagne de vaccination contre la COVID-19 au cours de laquelle les résidents et le personnel ont été vaccinés afin de «ralentir la propagation de ce terrible virus» au moment de la mort de Brinkmeyer.

Le Daily Mail a contacté le mari de Haley, Evan Brinkmeyer, pour obtenir de plus amples informations et des commentaires supplémentaires. Elle l’a rencontré alors qu’elle fréquentait le lycée F.J. Reitz, où ils ont été couronnés roi et reine du retour. Haley et Evan se sont mariés pendant deux ans – jusqu’à son décès prématuré.

Le beau-père de Haley, James Brinkmeyer, a publié sur Facebook: «Nos cœurs ont été brisés par le décès de l’épouse d’Evan et de la petite amie du lycée Haley Link Brinkmeyer. Aucun mot ne peut exprimer la profondeur de la perte ressentie par les familles de Haley et Evan.» Il a poursuivi: «Veuillez prier pour Haley et Evan et leurs familles. Enfin, si vous avez des enfants, faites-leur un câlin aujourd’hui et dites-leur que vous les aimez.»

Sa famille a demandé des dons à la Fondation Haley Link Brinkmeyer – créée pour fournir une assistance et des médicaments aux patients atteints de diabète.

Haley Link Brinkmeyer rejoint les rangs des victimes du vaccin à ARNm contre le coronavirus

Depuis que les vaccins à ARNm ont reçu l’approbation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration, ils ont été liés à un certain nombre de décès. Le vaccin BNT162b2 de Pfizer et son partenaire allemand BioNTech et le vaccin ARNm-1273 de Moderna ont tous deux rapporté des taux d’efficacité de plus de 90% dans les essais cliniques. (Connexes: les vaccins à ARNm pour le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] ont provoqué des troubles sanguins chez au moins 36 personnes.)

Vous trouverez ci-dessous quelques cas d’agents de santé qui ont reçu les vaccins à ARNm contre le coronavirus et sont décédés quelques jours après l’inoculation.

Kassidi Kurill d’Ogden , dans l’Utah, est décédé quatre jours après avoir été piégé avec le vaccin Moderna. La technologue en chirurgie âgée de 39 ans a reçu sa deuxième dose du vaccin le 1er février dans le cadre de son travail. Kurill n’a ressenti une douleur au bras qu’après avoir reçu sa première dose du vaccin à ARNm. Elle a ressenti de l’inconfort le 4 février et a été admise à l’hôpital. Des tests ont révélé que son foie ne fonctionnait pas, ce qui a nécessité une transplantation hépatique. Les tentatives de stabilisation de Kurill se sont soldées par des efforts vains et elle est décédée d’une défaillance d’organes multiples le 5 février.

, dans l’Utah, est décédé quatre jours après avoir été piégé avec le vaccin Moderna. La technologue en chirurgie âgée de 39 ans a reçu sa deuxième dose du vaccin le 1er février dans le cadre de son travail. Kurill n’a ressenti une douleur au bras qu’après avoir reçu sa première dose du vaccin à ARNm. Elle a ressenti de l’inconfort le 4 février et a été admise à l’hôpital. Des tests ont révélé que son foie ne fonctionnait pas, ce qui a nécessité une transplantation hépatique. Les tentatives de stabilisation de Kurill se sont soldées par des efforts vains et elle est décédée d’une défaillance d’organes multiples le 5 février. Tom Zook du comté d’Orange, en Californie, est également décédé quatre jours après sa deuxième dose du vaccin à ARNm Pfizer / BioNTech. Le technicien en radiologie âgé de 60 ans a reçu sa deuxième injection du vaccin le 5 janvier au South Coast Global Medical Center de Santa Ana. Zook a même publié sur les réseaux sociaux son enthousiasme à recevoir le vaccin. Deux heures plus tard, il a commencé à se plaindre de douleurs abdominales et de difficultés respiratoires – ce qui l’a conduit à être admis dans le même hôpital où il travaillait. Zook a ensuite été transféré dans un autre hôpital, où il est décédé le 9 janvier.

du comté d’Orange, en Californie, est également décédé quatre jours après sa deuxième dose du vaccin à ARNm Pfizer / BioNTech. Le technicien en radiologie âgé de 60 ans a reçu sa deuxième injection du vaccin le 5 janvier au South Coast Global Medical Center de Santa Ana. Zook a même publié sur les réseaux sociaux son enthousiasme à recevoir le vaccin. Deux heures plus tard, il a commencé à se plaindre de douleurs abdominales et de difficultés respiratoires – ce qui l’a conduit à être admis dans le même hôpital où il travaillait. Zook a ensuite été transféré dans un autre hôpital, où il est décédé le 9 janvier. Janet Moore , une résidente de l’Ohio, est décédée dans les 48 heures après avoir été immunisée à l’aide du vaccin à ARNm. L’aide-infirmière a reçu le vaccin après que son employeur, le foyer de soins Admirals Pointe à Huron, en ait eu besoin. Ses voisins ont déclaré qu’elle ne se sentait pas bien après la vaccination, ajoutant que Moore avait signalé des nausées et des migraines. L’aide-soignante a été retrouvée plus tard sans réponse dans sa voiture devant son immeuble le soir du 31 décembre. «[Dès] qu’elle est arrivée dans son parking, elle est décédée», a commenté le frère de Moore, Jacob Gregory. Il pense que Moore a reçu le vaccin Pfizer / BioNTech, mais a ajouté qu’il n’était pas entièrement sûr.

, une résidente de l’Ohio, est décédée dans les 48 heures après avoir été immunisée à l’aide du vaccin à ARNm. L’aide-infirmière a reçu le vaccin après que son employeur, le foyer de soins Admirals Pointe à Huron, en ait eu besoin. Ses voisins ont déclaré qu’elle ne se sentait pas bien après la vaccination, ajoutant que Moore avait signalé des nausées et des migraines. L’aide-soignante a été retrouvée plus tard sans réponse dans sa voiture devant son immeuble le soir du 31 décembre. «[Dès] qu’elle est arrivée dans son parking, elle est décédée», a commenté le frère de Moore, Jacob Gregory. Il pense que Moore a reçu le vaccin Pfizer / BioNTech, mais a ajouté qu’il n’était pas entièrement sûr. Gregory Michael, obstétricien à Miami, en Floride, est décédé 16 jours après avoir reçu le vaccin COVID-19 Pfizer / BioNTech. Le médecin de 56 ans n’a pas ressenti de réaction immédiate après avoir été inoculé le 18 décembre. Mais trois jours plus tard, il a remarqué des taches rouges sur ses pieds et ses mains, ce qui l’a amené à se faire soigner. Les médecins du centre médical Mount Sinai de Miami Beach où il travaillait ont déclaré que Michael avait développé une maladie auto-immune rare. Cette maladie a poussé son système immunitaire à attaquer les plaquettes sanguines responsables de la coagulation. Les perfusions de plaquettes n’ont pas fonctionné, ce qui a conduit les médecins à recourir à la chirurgie. Mais Michael est décédé d’un accident vasculaire cérébral hémorragique le 3 janvier avant de pouvoir subir la procédure potentiellement vitale.

Visitez VaccineDeaths.com pour en savoir plus sur les dangers associés aux vaccins COVID-19à ARNm.

