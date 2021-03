Une femme du Texas a fait une fuite de liquide céphalo-rachidien immédiatement après le test sur écouvillon nasal COVID-19

Une femme au Texas a fait une fuite de liquide céphalo-rachidien après un test de prélèvement nasal pour Covid-19, qui a perforé des tissus dans son cerveau il y a 3 semaines. Le liquide s’est avéré être un liquide spinal, qui a coulé à cause d’une déchirure dans sa dure-mère, une membrane qui sauve le système nerveux central.

La femme nommée Chari Timm s’est rendue dans un hôpital de San Antonio après avoir ressenti une douleur thoracique et elle a ensuite été suggérée pour un examen de diagnostic cardiaque plus tard le mois dernier, comme l’a rapporté KFOX14. Cependant, on lui a dit qu’elle avait besoin d’un test Corona avant de subir d’autres tests liés à la raison réelle de sa douleur.

Lorsqu’une infirmière a administré le test de prélèvement nasal, Timm a dit qu’elle ressentait une douleur fervente presque immédiatement. Elle a dit que ça faisait mal; c’était une migraine immédiate. Je n’ai jamais eu de migraine de ma vie auparavant.

Un neurologue a ensuite testé Timm avec une pneumocéphalie, une affection crânienne rare impliquant de l’air à l’intérieur de la cavité crânienne qui est généralement liée à des lésions du crâne.

Elle a dit qu’il faudra une intervention chirurgicale pour que la rupture soit réparée; elle devait rester à un angle de 30 à 45 degrés en tout temps. Elle a également déclaré qu’elle devait faire attention à l’air qu’elle respirait, car des bactéries pouvaient pénétrer à travers la blessure.

Ce n’était pas le premier cas de fuite cérébrale après le test Covid-19. L’automne dernier, la revue JAMA Otolaryngology – Head and Neck Surgery a révélé que des femmes anonymes avaient subi une perte de liquide céphalo-rachidien similaire après qu’un écouvillon de test ait percé une partie du cerveau qui contenait le liquide.

Une nouvelle étude publiée dans la revue indique que les personnes ayant des antécédents de problèmes de sinus importants devraient probablement éviter les tests sur écouvillon nasal. Les soignants qui administrent le test doivent demander aux patients s’ils ont subi une chirurgie des sinus ou du crâne, le rapport alerte.

Les cloisons osseuses entre la cavité nasale et la base du crâne sont fréquemment enlevées lors de la chirurgie des sinus et de la base du crâne; il en résulte l’exposition d’une délicate structure neurovasculaire. Après la chirurgie, les patients présentent un risque plus élevé de fuite de liquide céphalo-rachidien et de lésions neurovasculaires lors de l’insertion de l’écouvillon, indique l’étude.

Les autres méthodes de test comme le fond de la gorge devraient être menées, a déclaré le Dr Phillip Chen, l’un des auteurs de l’étude et professeur d’oto-rhino-laryngologie à l’Université du Texas à San Antonio.

Le Dr a en outre ajouté que dans un examen des vidéos en ligne liées aux pratiques de test sur écouvillon nasal, la moitié d’entre elles n’étaient pas correctes en ce qui concerne la façon de réaliser un écouvillon nasopharyngé Covid-19. Rares sont ceux qui préconisent une mauvaise inclinaison et une mauvaise profondeur des écouvillons.

Chen a en outre déclaré que sur les 200 sites qu’ils ont recherchés en ligne, aucun d’entre eux ne disposait d’informations mettant en garde contre les tests aveugles sur écouvillon nasopharyngé dans les cas ayant des antécédents de chirurgie des sinus ou de la base du crâne.

