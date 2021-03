Les scientifiques veulent transformer tout le désert du Sahara en une ferme énergétique géante avec des panneaux solaires

Une des raisons de la présence des terroristes dans le Sahel à côté des ressources naturelles et d’un pipeline allant vers l’Europe – MIRASTNEWS

Une équipe de scientifiques finlandais a estimé que le monde a besoin de 69% de son énergie primaire provenant de fermes solaires pour atteindre les objectifs de zéro net. Cette estimation a été faite il y a 2 ans, indiquant qu’il pourrait y avoir un besoin de plus de fermes solaires. Selon l’accord, le Sahara a été choisi comme une option appropriée et les scientifiques veulent transformer le désert du Sahara en une ferme énergétique géante avec des panneaux solaires.

Mais selon deux chercheurs (Benjamin Smith de l’université Western Sydney et Zhengyao Lu de l’université suédoise de Lund), le consensus semble être faux.

Ces deux chercheurs ont averti que la transformation du Sahara en fermes solaires géantes pourrait avoir des conséquences négatives. Cela peut avoir un impact sur le climat mondial.

L’énergie solaire est absorbée par les panneaux photovoltaïques car c’est la base que tout le monde connaît. Mais nous devons également nous concentrer sur le facteur d’efficacité du panneau solaire ou sur la vitesse à laquelle il convertit l’énergie absorbée en électricité.

Entre 15 et 20% de la lumière absorbée par le panneau solaire, ils se transforment en énergie électrique. Le reste semble être un problème selon Smith et Lu.

L’énergie restante qui n’est pas convertie en électricité sera rejetée dans l’environnement sous forme de chaleur. Les panneaux solaires absorbent et libèrent plus de chaleur que le sable au Sahara, selon les chercheurs.

La chaleur restante qui est rejetée dans l’environnement peut créer une différence entre le Sahara et les océans qui l’entourent. Cette différence réduira la pression de surface de l’air, apportera plus de pluie et augmentera le taux de montée et de condensation de l’air humide. Plus de pluie peut transformer le Sahara en une zone verte à nouveau.

Cependant, nous pouvons voir des conséquences destructrices si nous tempérons le modèle climatique de notre planète. Transformer le Sahara en un hub solaire n’est pas une bonne idée selon les chercheurs. Cela peut avoir un effet néfaste sur le climat mondial.

Les écosystèmes, la nature et les modèles climatiques sont interconnectés. Le sable du Sahara apporte des nutriments à l’océan Atlantique et à l’Amazonie. Le flux d’air et la circulation océanique changeront en raison de la chaleur excessive générée par les panneaux solaires au Sahara.

Cela aura éventuellement un impact sur le climat et le régime des pluies. Couvrir 20% de ce désert peut conduire à des températures mondiales plus élevées. La région polaire sera davantage affectée et la glace fondra. Ce n’est donc pas une bonne idée selon Lu et Smith.

Poutine de la Russie monte au créneau dans la nouvelle fracture Moscou-Washington: met son homologue américain Biden au défi d’un débat urgent en direct

Le président russe Vladimir Poutine prend la parole lors du concert marquant le septième anniversaire du référendum sur le statut d’État de la Crimée et de Sébastopol et sa réunification avec la Russie, à Moscou, Russie. © Sputnik

Le président russe Vladimir Poutine a défié son homologue américain, Joe Biden, à une discussion en ligne en direct, sans délai, et a suggéré qu’ils débattent des relations bilatérales et des questions importantes pour le monde en général.

Le président a nommé la lutte contre la pandémie, la résolution des conflits régionaux et les questions de stabilité stratégique comme sujets possibles, notant qu’il serait prêt à parler à Biden vendredi ou lundi dans une discussion «ouverte».

« Je voudrais suggérer au président Biden de poursuivre notre discussion, mais à condition que nous le fassions réellement en direct, sans aucun retard, directement dans une discussion ouverte et en direct », a déclaré Poutine jeudi à la chaîne de télévision Russia 24. «Je pense que ce serait intéressant pour le peuple russe et le peuple des États-Unis et de nombreux autres pays», a-t-il ajouté.

«Je ne remettrais pas ça trop longtemps. Je veux aller dans la taïga [forêt] le week-end pour me reposer, mais nous pourrions le faire demain, ou disons lundi», a-t-il suggéré.

Le défi de Poutine survient un jour après que Biden a convenu avec le présentateur d’ABC News George Stephanopoulos que le dirigeant russe était «un tueur». Le président américain a également noté qu’il avait averti le dirigeant russe que Washington réagirait fortement s’il découvrait des preuves d’ingérence dans l’élection présidentielle de 2020.

Peu de temps après la diffusion de l’interview d’ABC, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié la déclaration de Biden de «très mauvaise» et a accusé la Maison Blanche de ne pas prendre au sérieux «l’établissement d’une relation» avec Moscou.

L’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a été rappelé à Moscou pour des consultations sur l’avenir des relations avec Washington.

Le président tanzanien sceptique aux tests COVID décède – Quand vous défendez la vérité, vous mourrez pour la vérité

Hmmm … Il ne se passe rien d’étrange en Tanzanie!

L’Espagne et d’autres pays européens reprennent la vaccination avec AstraZeneca

L’Allemagne, la France et l’Italie figurent parmi les nations qui ont annoncé le retour à l’usage du médicament britannique contre la Covid-19.

Dosage du vaccin AstraZenecaThilo Schmuelgen / Reuters

Les autorités sanitaires d’Espagne et d’autres pays de la région européenne ont annoncé ce jeudi la reprise de la vaccination avec AstraZeneca après confirmation par l’Agence européenne des médicaments (EMA) que les bénéfices du médicament britannique l’emportent sur ses risques.

L’organisme européen de surveillance des médicaments a lancé un examen après qu’une trentaine de cas de coagulation sanguine inhabituelle et de faible numération plaquettaire chez les vaccinés ont conduit plus d’une dizaine de pays de l’UE à suspendre son utilisation.

L’Espagne, qui vise à vacciner 70% de ses 47 millions d’habitants d’ici la fin de l’été, a déjà administré la première dose du vaccin AstraZeneca et l’Université d’Oxford à près d’un million de personnes sur un total de 7,68 millions de vaccins administrés en Espagne, selon Reuters.

Selon les responsables de la santé, les premiers signes indiquent que la campagne de vaccination contribue déjà à ralentir la transmission de l’infection. L’incidence moyenne des infections en Espagne au cours des deux dernières semaines est de 128 cas pour 100 000 habitants, une forte baisse par rapport au pic de 900 cas enregistrés à la fin du mois de janvier.

L’Espagne reprendra la vaccination avec AstraZeneca à partir de mercredi prochain. La Bulgarie, Chypre, l’Italie, la Lettonie et la Lituanie font partie des pays qui redémarreront la vaccination avec le médicament britannique à partir de ce vendredi. De nombreux pays ont exprimé leur volonté de reprendre l’usage du médicament, bien qu’ils n’aient pas immédiatement annoncé la date exacte. À leur tour, la Norvège et la Suède n’ont pas encore décidé de reprendre ou non la vaccination.

« Un vaccin sûr et efficace »

La reprise de la vaccination avec AstraZeneca intervient après que l’EMA ait conclu jeudi que le médicament n’augmentait pas l’incidence globale des caillots sanguins et que les avantages de son utilisation l’emportaient sur les risques possibles.

Le comité de sécurité de l’agence « est parvenu à une conclusion scientifique claire », a annoncé le directeur de l’EMA, Emer Cooke. «C’est un vaccin sûr et efficace […] Si c’était moi, je serais vacciné demain», reprend ses propos AP..

Cependant, il a souligné qu’un lien entre le vaccin et certains types rares de caillots sanguins ne peut pas encore être «définitivement» exclu. L’EMA a recommandé de mettre à jour le guide des médicaments pour inclure une explication des risques potentiels liés à son utilisation.

L’agence a également indiqué que le nombre total de cas de coagulation signalés depuis le début de la vaccination avec AstraZeneca est inférieur à ce à quoi on pourrait s’attendre dans la population.

De plus, ce ne sont pas les types de caillots les plus courants qui sont préoccupants. L’EMA a déclaré qu’elle continuerait à examiner de près deux types rares de caillots sanguins: l’un qui apparaît dans plusieurs vaisseaux sanguins et l’autre, appelé thrombose veineuse cérébrale, qui affecte la veine qui draine le sang du cerveau.

Ces cas ont été enregistrés chez 17 des 20 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose du vaccin AstraZeneca en Grande-Bretagne et dans l’UE.

