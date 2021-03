Un enquêteur norvégien en chef confirme que le vaccin AstraZeneca a provoqué de rares caillots sanguins en raison d’une réaction immunitaire inattendue

Dans un énorme développement, l’enquêteur en chef norvégien et médecin Pal Andre Holme, qui a examiné les trois agents de santé hospitalisés, a confirmé que c’était bien le vaccin COVID-19 AstraZeneca qui avait provoqué les rares caillots sanguins dus à une réaction immunitaire inattendue.

Auparavant, l’un des trois agents de santé admis au Rikshospitalet en Norvège est décédé. Ils ont tous été traités pour une maladie très rare:

Ils sont arrivés avec une douleur aiguë

Ils avaient des caillots de sang dans des endroits inhabituels, tels que l’estomac et le cerveau

De plus, ils avaient des saignements et une faible numération plaquettaire

Plus tard, l’Union européenne a appelé à un sommet sur les vaccins d’urgence après que plus d’une douzaine de pays européens aient décidé de cesser d’utiliser le vaccin COVID-19 AstraZeneca en raison d’incidents graves de caillots sanguins signalés dans de nombreux pays.

Un groupe de Rikshospitalet, dirigé par l’enquêteur en chef norvégien et médecin Pal Andre Holme, a travaillé dur pour découvrir pourquoi trois agents de santé de moins de 50 ans ont été admis avec des caillots sanguins graves après avoir pris le vaccin AstraZeneca.

Les experts ont travaillé sur la base d’une hypothèse selon laquelle les vaccins ont déclenché une réaction immunitaire inattendue chez les agents de santé malades, ce qui a provoqué une combinaison de caillots sanguins et de faibles plaquettes.

Alors que nous attendons la décision de l’Agence européenne des médicaments, le principal chercheur et médecin norvégien a confirmé de façon sensationnelle que le vaccin COVID-19 AstraZeneca avait déclenché une réaction immunitaire inattendue qui a provoqué de rares caillots sanguins.

«En collaboration avec le Département d’immunologie plaquettaire avancée de l’UNN, nous avons maintenant détecté des anticorps spécifiques contre les plaquettes qui peuvent provoquer une telle réaction, dont nous savons qu’ils sont déclenchés», explique l’investigateur.

Nous avons la raison. Et il n’y a rien d’autre que le vaccin qui peut expliquer la réponse immunitaire que nous avons reçue.

Parce que nous n’avons aucun autre antécédent chez ces patients qui puisse donner une réponse immunitaire aussi forte. Je suis presque sûr que ce sont ces anticorps qui en sont la cause, et je ne vois pas d’autre raison que cela – c’est le vaccin qui le déclenche.

Holme souligne que ce ne sont pas les anticorps dans le sang en général qui sont le problème. «Nous parlons d’anticorps très spécifiques.»

Nous prenons le vaccin pour obtenir une réponse immunitaire contre ce contre quoi nous devons être protégés. Ensuite, vous obtenez, entre autres, le développement d’anticorps. Certains anticorps peuvent alors réagir pour activer les plaquettes, comme dans ces cas, et provoquer un caillot sanguin. Et parce que nous avons ces anticorps à la surface, ils sont retirés de la circulation, donc ils obtiennent des plaquettes trop faibles.

Le comité des effets secondaires de l’Agence européenne des médicaments (EMA), où siège également la Norvège, se réunit jeudi sur l’affaire et devrait faire une déclaration.

Une fois que l’EMA a publié une déclaration, il appartient aux autorités nationales de décider de la voie à suivre pour leurs pays respectifs.

L’Italie lance une affaire d’homicide involontaire coupable après que le vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca ait tué un enseignant

Les procureurs italiens lancent une enquête sur la mort subite d’un professeur de musique décédé quelques heures à peine après avoir reçu une injection du vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, Grande-Bretagne, France et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford.

Selon les rapports, Sandro Tognatti, 57 ans, a été piqué dans sa ville natale de Biella samedi après-midi et a très rapidement développé une forte fièvre. Simona Riussi, sa femme, a déclaré que son mari avait encore une forte fièvre le lendemain matin, ce qui l’a incitée à appeler les ambulanciers.

Une ambulance est arrivée et a emmené Tognatti, mais le clarinettiste est mort peu de temps après.

Les avocats de la région du nord de l’Italie du Piémont où l’incident s’est produit ont depuis ouvert une enquête officielle sur l’affaire, utilisant le terme «homicide involontaire coupable» pour décrire ce qui semble s’être produit.

L’injection de virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] d’AstraZeneca a clairement tué Tognatti, et les procureurs veulent des réponses sur ce qui sera fait pour tenir la société, ainsi qu’Oxford, responsables de sa mort.

Près de 400 000 doses de vaccin du même lot que celui qui a tué Tognatti ont également été saisies pour analyse. L’Italie et au moins une douzaine d’autres pays européens ont interrompu toute administration du vaccin AstraZeneca jusqu’à nouvel ordre.

Les responsables gouvernementaux affirment qu’il n’existe «aucune preuve» d’un lien direct entre l’injection et la mort de Tognatti. C’est la raison pour laquelle les procureurs ont ouvert une enquête pénale afin d’être «tout à fait sûrs» que la mort de Tognatti «ne peut être attribuée à l’inoculation susmentionnée».

La femme de Tognatti dit que les gens devraient encore se faire vacciner, malgré la mort de son mari

Selon AstraZeneca, son vaccin contre la grippe de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] est totalement sûr. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est d’accord. Cependant, les nations de l’Italie, de la France, de l’Allemagne, de l’Irlande, du Danemark, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Bulgarie, du Luxembourg et de la Thaïlande ne sont pas d’accord.

Les preuves semblent montrer que de nombreuses personnes qui reçoivent le vaccin AstraZeneca finissent par développer des caillots sanguins mortels. Il se trouve que Tognatti est l’un des nombreux cas de décès qui fait la une des journaux mondiaux.

Ici, aux États-Unis, les régulateurs n’ont pas encore approuvé l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca contre le virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS]. L’approbation «d’urgence» devrait toutefois avoir lieu avant la fin du mois.

Étonnamment, Riussi pense toujours que les gens devraient se faire piquer avec l’injection d’AstraZeneca, malgré la mort de son mari.

«Mon mari croyait au vaccin et nous devons continuer à y croire car c’est le seul moyen de nous libérer de cette situation», a déclaré Riussi dans un communiqué au journal italien La Repubblica.

La Suède a depuis rejoint la cohorte européenne des pays qui refuse d’administrer plus de vaccins AstraZeneca, du moins pour le moment. La plupart de ses voisins ont fait de même par prudence, ce qui a provoqué la colère de l’OMS [qui préfère encore voir les gens mourir sans aucune précaution – MIRASTNEWS].

«Oui, nous devons continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca», a annoncé la porte-parole de l’OMS, Margaret Harris. « Il n’y a aucune indication de ne pas l’utiliser. »

L’OMS a mis en place un groupe consultatif spécial pour examiner de plus près le vaccin. L’Agence européenne des médicaments (EMA) converge également pour décider des mesures à prendre, le cas échéant, pour protéger les Européens contre l’injection dangereuse.

Jusque-là, l’agence affirme que les avantages d’être injecté avec une aiguille AstraZeneca l’emportent sur le risque de développer des caillots sanguins et de mourir.

«Les vaccins sont l’œuvre du diable et si vous les laissez injecter la préparation de Satan dans vos veines, ne soyez pas surpris si vous êtes mis en enfer», a écrit l’un de nos propres commentateurs.

«J’espère qu’il y a des médecins qui savent comment réparer ou inverser les dommages à l’ADN», a écrit un autre, faisant référence à l’aspect de thérapie génique expérimentale des vaccins.

Pour en savoir plus sur les blessures et les décès résultant des injections de virus chinois, visitez ChemicalViolence.news.

VACCIN APRÈS-MIDI: « Je n’ai toujours pas raison » disent les victimes de la série de vaccins sales Covid-19

Les séquelles sont définies comme les conséquences d’un événement important et désastreux. Des milliers et des milliers d’Américains dans tout le pays disent qu’ils n’ont «toujours pas raison» après avoir été piégés par l’inoculation la plus expérimentale jamais créée. Même 3 à 4 mois plus tard, ils se plaignent de douleurs importantes au bras au point d’injection, de douleurs lancinantes atroces remontant leur cou depuis leur colonne vertébrale, d’une léthargie constante où ils ne peuvent pas retrouver l’énergie qu’ils avaient avant les piqûres, douleur dans les orteils (principalement le gros orteil), beaucoup d’horribles maux de tête, essoufflement et dépression, et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Au Royaume-Uni, les gens deviennent sourds (35 déjà) et aveugles (25) après avoir reçu les vaccins à ARNm sales. C’est sans parler de plus de 190 000 événements indésirables et effets secondaires signalés par le système britannique de carte jaune, ce qui équivaut au système VAERS du CDC. C’est à partir de la première semaine de mars 2021.

Imaginez ceci: dans environ 5 à 7 ans, sur une grande chaîne de réseau, l’une de ces publicités d’avocats est diffusée à la télévision où l’avocat dit: «Si vous avez pris la série de vaccins Covid-19 et que vous souffrez de blessures de longue date ou de complications graves, vous pourriez avoir droit à des centaines de milliers de dollars d’indemnisation. Appelez le numéro sur votre écran maintenant. »

Les «effets secondaires» de la médecine moderne deviennent des effets débilitants à vie

Saviez-vous que les effets secondaires de la chimiothérapie comprennent la léthargie chronique, les maux de tête horribles, les douleurs musculaires atroces, les infections chroniques, l’essoufflement et les problèmes émotionnels qui incluent la dépression? Semble familier? Les médias de masse ont tellement lavé le cerveau des Américains qu’ils prétendent maintenant que ces horribles «effets secondaires» de longue date de la série de vaccins Covid-19 sont la «preuve que cela fonctionne». [Ah bon, être aveugle par exemple est une bonne chose ? – MIRASTNEWS].

Bien sûr, et quand vous obtenez une mise au point et que votre voiture ne cesse de tomber en panne, c’est la preuve que la mise au point fonctionne, n’est-ce pas? Non, cela signifie que les mécaniciens sont des escrocs et que les pièces qu’ils mettent dans votre voiture sont défectueuses et dangereuses pour votre propre sécurité. Sortez votre tête du sol toutes les autruches.

Quel est le prochain avortement spontané après un sale vaccin Covid? La mort de la série de vaccins Covid est-elle un «effet secondaire» ou simplement une victime dans le compromis pour le «bien commun»?

Bill Gates et Anthony Fauci sont des monstres sinistres poussant des vaccins sales pour la réduction de la population et le génocide

Si Bill Gates se souciait de la santé des gens, il n’entrerait pas dans les pays du tiers monde et n’injecterait pas aux jeunes filles des produits chimiques de stérilisation et qualifierait cela de «faire un excellent travail avec les soins de santé». Oui, les femmes pauvres sont la cible d’un programme de dépeuplement, alors vous pensez que les coups de Covid sont différents? Réfléchissez encore.

Pensez-vous que Fauci est honnête lorsqu’il dit à tous les Américains de porter un masque partout où ils vont, alors qu’il n’en porte pas lui-même? Oui, il s’est fait prendre sans masque, comme tous les élitistes hypocrites. Son excuse était qu’il sirotait son eau, mais sur plusieurs photos, il joue sur son téléphone, en riant avec ses copains qui sont assis à UN PIED. Oublie ça. Il sait que toute la plandémie n’est qu’une autre grippe, donc il ne s’en inquiète pas.

Selon TruthWiki, «Les vaccinations sont peut-être les plus rentables pour l’industrie pharmaceutique, car les entreprises jouissent d’une immunité totale contre le fait de «nuire» ou d’être poursuivi devant un tribunal approprié. En fait, l’industrie des vaccins a maintenant son propre tribunal et ses propres juges, de sorte que le CDC fonctionne en conflit d’intérêts complet en faisant la promotion publique des vaccins dans le cadre d’un programme commercial avec des récompenses financières pour ceux qui poussent le plus dur. Depuis la décision de la Cour suprême en 2011, Bruecewitz contre Wyeth, l’industrie des vaccins est complètement EXEMPTÉE de toute responsabilité concernant les produits vaccinaux, mais l’industrie inflige des milliards de dommages aux humains recevant trop de vaccins trop rapprochés et / ou trop jeunes d’un âge. »

Réglez votre connexion Internet sur Vaccines.news pour obtenir des mises à jour sur les experts en vaccins de l’UE et des États-Unis qui crient au gouvernement d’arrêter de vacciner en masse tout le monde, en particulier les personnes en bonne santé. Restez également à l’écoute de BigPharmaNews.com pour les fuites d’e-mails sur des vaccins sales qui affaiblissent les humains de la même manière que la chimiothérapie. C’est malade, tordu, et les CDC continuent de pousser tous les vaccins comme «100% sûrs et 100% efficaces».

Le fait est que les amateurs de vérité savent tous que le CDC est corrompu depuis sa création. Cherchez des remèdes naturels et laissez tomber le cauchemar allopathique dans les égouts, là où il appartient.

