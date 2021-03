Une fois que la vague de décès due au vaccin contre le coronavirus aura commencé, attendez-vous à beaucoup moins de démocrates en Amérique

Le vendeur d’huile de serpent le plus surpayé du pays, Anthony Fauci pousse le président Donald Trump à convaincre davantage de ses partisans de se faire vacciner contre la COVID-19, car la plupart d’entre eux disent non au vaccin.

Lors d’une récente apparition sur Fox News, Fauci a déclaré à l’hôte Chris Wallace qu’une autre «vague» du prétendu virus – qu’est-ce que c’est, la vague 46 à ce stade? – est en route, et les partisans de Trump doivent se faire injecter pour l’arrêter.

L’Europe «semble toujours avoir quelques semaines d’avance sur nous», a balbutié Fauci en doigtant un jouet simulé en forme de virus chinois, tel que présenté au monde à la télévision.

Ce n’est « absolument pas le moment de déclarer la victoire » contre le virus, a ajouté Fauci, affirmant que ce n’est pas parce qu’il y a eu une forte baisse de nouveaux « cas » que le monde peut maintenant revenir à la normale.

«Ils pensaient qu’ils étaient chez eux libres et ils ne l’étaient pas, et maintenant ils voient des cas augmenter», a poursuivi Fauci en se disant à quel point des «variantes» vraiment effrayantes de la grippe de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] pourraient bientôt apparaître dans une ville ou une ville proche. tu.

Fauci est particulièrement contrarié par un sondage publié par PBS NewsHour, NPR et Marist, qui a révélé que la plupart des partisans de Trump refusaient les injections expérimentales de thérapie génique. D’un autre côté, seuls 10% des partisans de Biden prévoient de renoncerà l’injection.

Lorsqu’on lui a demandé si Trump devait parler directement à ses partisans de la vaccination, Fauci a répondu avec empressement qu’il espérait que Trump le ferait exactement parce que «les chiffres que vous avez donnés sont si troublants».

«Comment une si grande proportion d’un certain groupe de personnes ne voudrait pas se faire vacciner simplement pour des raisons politiques… cela n’a absolument aucun sens», a pleuré Fauci.

Trump dit que ses partisans devraient obtenir un «excellent» vaccin qu’il a aidé à créer

Cet homme de paille Fauci déforme commodément les millions d’Américains informés à la fois à droite et à gauche qui ont décidé de sauter le vaccin non pas pour des «considérations politiques», mais plutôt pour des considérations médicales et de santé.

Trump a apparemment écouté Fauci en exhortant ses partisans à se procurer les «grands» vaccins contre la grippe de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] qu’il a personnellement dirigés dans le cadre de l’opération Warp Speed.

« Je le recommanderais et je le recommanderais à beaucoup de gens qui ne veulent pas l’obtenir », a déclaré Trump à Maria Bartiromo de Fox. «Et beaucoup de ces gens ont voté pour moi, franchement.»

«Nous avons nos libertés et nous devons vivre selon cela et je suis d’accord avec cela également. Mais c’est un excellent vaccin, c’est un vaccin sûr et c’est quelque chose qui fonctionne.»

Pékin Biden, quant à lui, a promis lors d’un État de l’Union de fortune qui concernait uniquement le virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] qui arrivera en mai, il y aura suffisamment de vaccins disponibles pour que chaque personne aux États-Unis en reçoive un.

Alors que d’autres pays interrompent leurs efforts de vaccination en raison des taux élevés d’effets indésirables, les «dirigeants» américains incitent le public à se faire injecter le plus rapidement possible.

Fauci, pour rappel, dirige un département des National Institutes of Health (NIH), qui se trouve justement avoir financé, avec vos impôts, le gain de recherche fonctionnelle sur les coronavirus à Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS], en Chine, qui a finalement conduit à une déclaration d’une «pandémie» au printemps dernier.

« Quel est le problème ici? » Fauci s’est en outre plaint au cours de son entretien, visiblement contrarié par le fait que des dizaines de millions d’Américains ne se soucient peut-être pas de ce qu’il a à dire.

«C’est un vaccin qui va sauver la vie de millions de personnes», a déclaré Fauci.

Plus d’informations sur les vaccins mortels contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)] peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Un ancien enquêteur du département d’État conclut que le coronavirus s’est échappé d’un laboratoire d’armes biologiques de Wuhan

Sauve qui peut ? – MIRASTNEWS

Le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] s’est-il échappé du seul laboratoire de biosécurité de niveau quatre de la Chine communiste à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV)? Selon David Asher, ancien enquêteur principal du département d’État pour le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], la réponse est oui.

Asher, qui est maintenant chercheur principal à l’Institut Hudson, a déclaré à Fox News lors d’une récente interview qu’il pensait que la grippe de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] était «un vecteur d’armes qui a mal tourné». De nombreux autres scientifiques semblent d’accord.

«Si vous pensez, comme moi, que ceci… [n’a pas été] délibérément publié par en cours de développement et ensuite divulgué d’une manière ou d’une autre, cela s’est avéré être la plus grande arme de l’histoire», a déclaré Asher à un panel de l’Institut Hudson à propos des origines présumées de la plandémie.

«Vous avez éliminé 15 à 20% du PIB mondial», a-t-il ajouté. «Vous avez tué des millions de personnes. La population chinoise a été à peine touchée. Leurs économies sont redevenues n° 1 dans tout le G20.»

Asher insiste vraiment sur l’idée que tout cela était une sorte d’accident, et que les National Institutes of Health (NIH) ici aux États-Unis, qui canalisent depuis des années l’argent des contribuables américains vers le WIV, ignoraient ce qui était vraiment en cours. [Et les capitalistes américains et mondialistes ? – MIRASTNEWS].

« L’Institut de virologie de Wuhan n’est pas le National Institutes of Health », a déclaré Asher à Fox. «Il exploitait un programme secret et classifié. À mon avis, et je ne suis qu’une personne, j’estime qu’il s’agissait d’un programme d’armes biologiques.» [Ne pas oublier le programme d’armes biologiques des Etats-Unis par exemple qui existe depuis des lustres – MIRASTNEWS].

Asher est considéré comme un gars «suivez l’argent», a rapporté Fox. Il a mené de nombreuses enquêtes de renseignement classifiées pour le Département d’État et le Trésor, et sous les administrations démocrate et républicaine.

«Il a dirigé l’équipe qui a découvert le réseau international d’achats nucléaires dirigé par le père du programme nucléaire pakistanais, AQ Khan, et a découvert des éléments clés de l’enrichissement secret de l’uranium en Corée du Nord», explique un rapport de Fox.

« Il pense que le Parti communiste chinois [et/ou les libéraux, néolibéraux, ultralibéraux, capitalistes et mondialistes ainsi que leurs alliés – MIRASTNEWS] a été impliqué dans une dissimulation massive au cours des 14 derniers mois. »

Fauci et le PCC sont coupables d’avoir commis des crimes contre l’humanité

Asher a servi au même titre au Département d’État pendant «l’épidémie» de SRAS de 2003, notant que le comportement du PCC aujourd’hui concernant le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] est similaire à la façon dont ils se sont comportés à l’époque.

« Motivation, camouflage, complot, toutes les caractéristiques de la culpabilité sont associées à cela », aurait-il déclaré. «Et le fait que le groupe initial de victimes a entouré l’institut même qui effectuait des recherches extrêmement dangereuses, voire douteuses, est significatif.» [Des experts soutiennent qu’aux Etats-Unis d’Amérique ces mêmes recherches sont menées par exemple à l’Université de Caroline du Nord et à Fort Detrick – MIRASTNEWS].

Le PCC continue d’insister sur le fait que le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] provenait d’un marché de fruits de mer de Wuhan, même s’il a été prouvé que le premier «cas» connu n’avait aucun lien avec ce marché.

L’automne dernier, les États-Unis ont obtenu des renseignements selon lesquels ils affirmaient qu’il y avait une épidémie de virus parmi les scientifiques de laboratoire travaillant au WIV. Ils ont développé des symptômes pseudo-grippaux et certains d’entre eux ont dû être hospitalisés. C’était en novembre 2019 avant que la Chine communiste ne rapporte son premier cas présumé de grippe de Wuhan [France, Etats-Unis, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

Asher et d’autres experts du panel de l’Institut Hudson affirment également qu’en 2007, la Chine communiste a annoncé qu’elle commencerait à travailler sur les armes biologiques génétiques en utilisant une recherche controversée sur le «gain de fonction», qui soi-disant rend les virus plus mortels. [Les Etats-Unis aussi par exemple ; seule une enquête internationale réellement indépendante et pluridisciplinaire déterminera la vérité et attribuera les responsabilités – MIRASTNEWS].

Fauci, nous le savons maintenant, était complice des coronavirus «à câblage chaud» avec ce gain d’ingénierie fonctionnelle.

«La Chine est impliquée dans ce type de recherche sur les virus depuis 2003, l’épidémie de SRAS», a confirmé le responsable du département d’État, Miles Yu. «La norme de biosécurité de la Chine est vraiment basse et très dangereuse. Donc, c’est un accident qui attend d’arriver.»

D’autres articles sur le virus chinois peuvent être trouvés sur Pandemic.news.

Le président tanzanien John Magufuli a-t-il été assassiné pour avoir dénoncé la plandémie de la COVID-19?

Le président tanzanien John Magufuli est décédé dans un hôpital de Dar es Salaam, a annoncé mercredi le vice-président du pays dans un discours télévisé. Il avait 61 ans. Sa mort subite a soulevé de nombreuses questions, notamment si le président tanzanien a été assassiné pour avoir exposé la plandémie de la COVID-19 en prenant des mesures controversées contre Big Pharma et l’OMS et leur campagne mondiale pour les vaccins.

Samia Suluhu Hassan est maintenant la présidente par intérim de la Tanzanie. Si la date de son assermentation n’a pas encore été annoncée, elle sera la première femme présidente de la Tanzanie.

Magufuli était connu sous le nom de «Bulldozer» pour sa position ferme contre la corruption et pour ses politiques intransigeantes, qui l’ont aidé à remporter la victoire en octobre 2015 en tant que cinquième président de la Tanzanie.

Coïncidence? Je crois que non.

Il est temps pour l’Afrique de freiner le président anti-vaxxer de la Tanzanie | Développement global | The Guardian https://t.co/KCF4UgPFTz

– BmoreScott (@ScottBmore) 11 mars 2021

Et il est retrouvé mort @GreatGameIndia https://t.co/h5nzA7gre3

– Manish Mishra (@mannkaish) 18 mars 2021

Cependant, il est également l’un des rares dirigeants nationaux à avoir exposé la plandémie de la COVID-19 en prenant des mesures controversées contre Big Pharma et l’OMS et leur campagne mondiale pour les vaccins.

Le fossé entre la Tanzanie et l’OMS et l’Union européenne n’est pas connu de beaucoup en raison de la répression des médias.

Le président tanzanien le fait à nouveau.

L’UE a donné 27 millions d’euros à la Tanzanie pour imposer des mesures #COVID19 strictes. La Tanzanie a pris l’argent puis a déclaré le pays libre de #coronavirus.

En savoir plus 👉🏽 https://t.co/gtVfwu3P49 pic.twitter.com/jAZ6GN8AYI

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 24 janvier 2021

L’Union européenne a donné 27 millions d’euros à la Tanzanie pour imposer des mesures COVID-19 prescrites par l’OMS comme des verrouillages stricts, des masques et une vaccination de masse. La Tanzanie a pris l’argent, puis a déclaré le pays exempt de coronavirus. Cela a conduit les Européens à exprimer leur colère au parlement.

En mai de l’année dernière, avec l’augmentation des faux cas de coronavirus, le président tanzanien John Magufuli, de plus en plus méfiant à l’égard de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a décidé d’enquêter lui-même sur les allégations.

Il a envoyé des échantillons de l’OMS d’une chèvre, d’une papaye et d’une caille pour des tests et tous ont été positifs pour la COVID-19.

Ce n’est que récemment que l’OMS a modifié ses critères de test PCR défectueux pour dissimuler les faux positifs et a mis en garde les experts de ne pas se fier uniquement aux résultats d’un test PCR pour détecter le coronavirus.

À l’époque, comme l’a révélé le président de la Biélorussie, les nations souveraines ont subi des pressions de la part des agences mondiales pour imposer des mesures strictes contre la COVID-19 et ont été prêtées d’énormes fonds à cet effet.

De plus, en novembre de l’année dernière, le président tanzanien a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser tout vaccin Covid-19 mais qu’il se contenterait plutôt d’herbes locales pour se protéger contre la maladie.

Nos lecteurs se souviendront peut-être que le préhttps://greatgameindia.com/who-changes-pcr-test/sident de Madagascar a accusé en dernier lieu l’OMS d’avoir offert un pot-de-vin de 20 millions de dollars pour empoisonner leur remède local contre la COVID-19.

Tout cela a mis en colère les sociétés pharmaceutiques et bien sûr les Européens.

Lors d’une réunion de l’UE au début du mois, le député allemand de l’UE, David McAllister, s’est plaint amèrement:

L’Union européenne a accordé 27 millions d’euros d’argent des contribuables européens pour lutter contre les effets de la COVID. Maintenant, nous avons un régime dans le pays qui dit qu’il n’y a pas de COVID dans le pays avec des explications plutôt bizarres.

Donc, encore une fois, nous avons un gouvernement qui a refusé de suivre les directives de l’Organisation mondiale de la santé, un gouvernement qui a refusé de fournir des statistiques et nous leur donnons toujours 27 millions d’euros.

J’aimerais que vous informiez les membres de notre comité de l’argent que nous avons donné à la Tanzanie, quels étaient les critères pour donner cet argent et surtout ce qui se passe avec cet argent.

Nous parlons de l’argent des contribuables européens et j’éprouve des difficultés à accorder de l’argent à un pays qui, de toute évidence, n’essaie pas de coopérer de manière décente.

Alors pourriez-vous s’il vous plaît répondre à ma question et si vous n’êtes pas en mesure maintenant, je m’attendrais à ce que vous la fournissiez par écrit dans les 48 heures.

GreatGameIndia a préparé une liste d’assassinats COVID-19 – une liste de personnes engagées dans la recherche sur les coronavirus et des critiques de la plandémie tombant mort dans des circonstances mystérieuses.

