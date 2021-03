Effets secondaires et décès du vaccin COVID-19: le manque d’informations sur comment et où déclarer

http://sinclairstoryline.com/resources/embeds/jw8-embed.html?client=googima&file=https://content.uplynk.com/fd6f0f8684c04e65970f33592037a248.m3u8&autostart=false

À l’échelle nationale, il y a eu très peu de rapports sur les effets secondaires possibles des vaccins COVID-19 et où les signaler. (KUTV)

SALT LAKE CITY (KUTV) – Comme beaucoup d’autres, Eunjin Kim avait l’impression d’avoir été frappée par un cas instantané de grippe après avoir reçu sa deuxième injection du vaccin COVID-19 Moderna.

J’étais allongé là avec une couette en duvet et avec la couverture chauffante et je tremblais toujours», a déclaré Kim.

Carissa Spencer n’a pas eu à attendre sa deuxième injection du vaccin Pfizer pour avoir l’impression que quelque chose n’allait pas. Elle avait un gonflement qui descendait le long du côté droit de son corps.

«J’étais extrêmement nerveux, ce n’était pas du tout très attrayant», a déclaré Spencer.

Eunjin Kim, Carissa Spencer et Cari Banks font partie des Utahn qui ont subi des effets secondaires après avoir reçu la première ou la deuxième dose du vaccin COVID-19. (KUTV)

Cari Banks a également reçu le vaccin Pfizer. Quelques heures après avoir reçu le premier vaccin, elle se précipitait vers l’hôpital le plus proche. Quatre jours et deux salles d’urgence plus tard, Banks a été libéré de l’hôpital de l’Université de l’Utah.

Je suis arrivé là-haut et j’ai codé à nouveau et ils m’ont ramené. Toute la respiration et la respiration sifflante avaient rompu ma corde vocale.

À l’heure actuelle, vous avez probablement entendu des amis et de la famille qui ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19. Certains ne ressentent rien d’autre qu’une piqûre ou une douleur au bras; d’autres vous ont probablement averti de prendre un jour de maladie ou peut-être deux après chaque injection.

La question maintenant, combien de ceux qui subissent des effets secondaires les signalent?

http://sinclairstoryline.com/resources/embeds/jw8-embed.html?client=googima&file=https://content.uplynk.com/fd6f0f8684c04e65970f33592037a248.m3u8&autostart=false

KUTV: Heidi Hatch étudie les effets secondaires des vaccins signalés dans l’Utah et la confusion sur la manière et le lieu de les signaler aux scientifiques qui prennent des décisions critiques sur les vaccins COVID-19. {}

Un rapport récent du New York Times a examiné les problèmes qui ont suivi le déploiement du vaccin, y compris le manque de suivi dans la documentation des effets secondaires après les vaccins COVID-19.

Pour l’instant, les régulateurs fédéraux comptent sur un patchwork de programmes existants qu’ils reconnaissent insuffisants en raison de la petite taille de l’échantillon, de données critiques manquantes ou d’autres problèmes», a écrit la journaliste Sheila Kaplan.

À l’échelle nationale, il y a eu très peu de rapports sur les effets secondaires possibles et où les signaler. Ici, dans l’Utah, guider les gens vers les bonnes ressources après la vaccination n’a pas été une priorité. Le site Web sur les coronavirus de l’Utah répertorie quelques effets secondaires possibles, mais ne fournit pas de liens ou de guide pour les vaccinés sur où et comment signaler les effets secondaires.

Avec autant de personnes qui reçoivent les mêmes vaccins en même temps, la plupart des gens entendent des expériences post-vaccinales variant de légères à terrifiantes. Pour un nombre croissant ici dans l’Utah et à travers le pays, le vaccin COVID-19 pris pour sauver une vie les a dangereusement proches de perdre la leur.

À l’échelle nationale, il y a eu très peu de rapports sur les effets secondaires possibles des vaccins COVID-19 et où les signaler. (KUTV)

Alors que les vaccins COVID-19 sauveront des vies, les trois vaccins COVID-19 actuellement disponibles aux États-Unis ont été mis sur le marché en un temps record et ne sont actuellement approuvés que pour une utilisation d’urgence. Les rapports d’événements indésirables seront primordiaux pour améliorer les vaccins dans les semaines, les mois et peut-être les années à venir.

VAERS

Le « Vaccine Adverse Event Reporting System » du CDC a été créé en 1990 en tant que système d’alerte précoce pour détecter d’éventuels problèmes de sécurité dans les vaccins homologués aux États-Unis, et pourtant 30 ans plus tard, la plupart des gens n’ont aucune idée de son existence.

Avec près d’un demi-million de doses maintenant dans les armes dans l’Utah, à partir de cette publication, seuls 114 rapports d’événements indésirables de l’Utah ont été adressés au VAERS. Le nombre semble «raisonnable» au directeur des vaccinations du département de la Santé de l’Utah, Rich Lakin. (Remarque: il y avait 88 rapports au VAERS au moment de l’interview de Lakin avec 2News.)

Les déclarations d’événements indésirables faites au VAERS dans l’Utah et à travers le pays sont extrêmement faibles par rapport au nombre de rapports anecdotiques de personnes tombant malades après avoir reçu le vaccin.

Les expériences personnelles qu’une personne pourrait voir en ligne au sujet des effets secondaires des vaccins ne proviennent probablement que de son cercle d’amis et de sa famille proches. Actuellement, Facebook a bloqué les recherches sur les effets secondaires des vaccins. La seule façon de voir les comptes de première main est si le message provient d’un ami. Sinon, une recherche aboutira à une liste d’informations approuvées par l’Organisation mondiale de la santé ou les CDC.

(Facebook, sur ce qu’ils bloquent: about.fb.com/news/2020/12/coronavirus)

Même avec des filtres en place, il existe de nombreux témoignages d’amis et de membres de la famille rapportant tout, des symptômes pseudo-grippaux aux crises cardiaques et même aux fausses couches après avoir reçu le vaccin.

Une infirmière de l’USI de l’Utah et une femme enceinte ont publié son expérience du vaccin sur le groupe Facebook Intermountain Moms:

Une infirmière de l’USI de l’Utah et une femme enceinte ont publié son expérience du vaccin sur le groupe Facebook Intermountain Moms. (Capture d’écran de Facebook avec le nom de l’affiche flou / KUTV)

« Je suis infirmière aux soins intensifs», a écrit la femme, que 2News n’identifie pas. «Je suis fortement exposé aux patients atteints de COVID. Je crois fermement aux vaccins. Je sentais fermement que je devais me faire vacciner. Malheureusement, j’ai découvert que la petite fille n’avait plus de rythme cardiaque la semaine dernière. La taille du bébé à le moment de la fausse couche est corrélé dans les quelques jours suivant ma première dose de vaccin Pfizer. Nous avions déjà entendu les battements du cœur de bébé fille et on nous a dit que nous avions moins de 5% de chances de faire une fausse couche. Je ne saurai jamais si c’était le vaccin, mais Je me demanderai toujours. Je suis maintenant complètement vacciné, mais avec mon expérience, je ne pense pas que je le referais. »

Alors que les rapports officiels aux systèmes comme VAERS sont faibles, les Utahns voient toujours des effets secondaires graves. Cari Banks est celle qui s’est retrouvée non seulement aux urgences, mais aussi aux soins intensifs pendant trois jours.

ANAPHYLAXIE

«Je ne pouvais pas traiter l’air assez rapidement», a déclaré Cari Banks.

La mère et la grand-mère de 62 ans travaillent pour le système de santé de l’Université de l’Utah et ont été l’une des premières à recevoir le vaccin. Elle a reçu sa première et unique dose du vaccin Pfizer le 11 janvier.

Elle avait rendez-vous pour prendre le vaccin à 11 heures. Banques a déclaré que le processus se déroulait sans heurts, où elle était entrée et sortie en un rien de temps.

Cari Banks a également reçu le vaccin Pfizer. Quelques heures après avoir reçu le premier vaccin, elle se précipitait vers l’hôpital le plus proche. Quatre jours et deux salles d’urgence plus tard, Banks a été libéré de l’hôpital de l’Université de l’Utah. (KUTV)

De retour à la maison où elle travaillait, son estomac a commencé à lui faire mal, comme si elle attrapait une punaise d’estomac. Trois heures plus tard, elle avait du mal à respirer. Elle a décrit la sensation comme ayant un poids lourd sur sa poitrine.

« Cela a commencé par une respiration sifflante de type asthme et être capable de faire entrer et sortir suffisamment (d’air) », a déclaré Banks.

À partir de là, sa lutte pour respirer «le ciel a explosé». Elle a appelé son partenaire, lui disant qu’elle devait se rendre à l’hôpital. Ils ont commencé avec l’objectif de se rendre à l’Université de l’Utah, mais se sont arrêtés à l’urgence la plus proche alors que Banks commençait à avoir l’impression qu’elle était «mourante».

«Ils m’ont demandé, ai-je mangé quelque chose?» Sa réponse, « la seule chose différente est que j’ai eu le vaccin COVID ce jour-là », se souvient Banks.

Banks a déclaré qu’elle avait été traitée dans son hôpital local avec de l’épinéphrine, un médicament utilisé pour les crises d’asthme et les réactions allergiques. Après plusieurs heures de traitements respiratoires, l’EpiPen et le Benadryl, elle était épuisée mais respirait plus facilement et renvoyée chez elle pour la nuit.

À 10 h le lendemain matin, elle était de nouveau en détresse. Cette fois, ils sont allés directement au centre de traumatologie de l’Université de l’Utah.

Cari Banks s’est retrouvée au centre de traumatologie de l’Université de l’Utah après sa première et unique dose du vaccin COVID-19 Pfizer. (KUTV)

«Je suis immédiatement allée au COVID-ICU», a-t-elle déclaré. Une fois là-bas, «ils ont fait le prélèvement et ont déterminé que ce n’était pas un COVID, mais c’était une réaction à l’injection ou au vaccin.»

Une fois stabilisée, Banks a déclaré qu’elle avait été transférée à un autre étage. Le déménagement a été de courte durée.

«Je suis e là-haut et j’ai codé à nouveau et ils m’ont ramené», a déclaré Banks, utilisant le terme d’argot de l’hôpital «codé» pour décrire lorsqu’un patient subit une urgence cardio-pulmonaire.

«Toute la respiration et la respiration sifflante avaient rompu ma corde vocale», dit-elle.

Banks a passé trois jours à l’unité de soins intensifs. Un mois et demi plus tard, elle travaille pour retrouver sa force et sa voix. Le sommeil est une autre chose dont elle ne se lasse pas car elle combat le stress post-traumatique et l’inquiétude qu’elle cesse de respirer si elle s’endort.

Bien que la réaction allergique de Banks soit rare, le Dr Tamara Sheffield, spécialiste des vaccins chez Intermountain Healthcare, a déclaré qu’il y avait plus de réactions allergiques que prévu dans les essais.

« En termes de ce qui est plus élevé que ce que nous verrions dans d’autres vaccins, l’anaphylaxie est modérément plus élevée », a déclaré Sheffield.

Le Dr Tamara Sheffield, spécialiste des vaccins chez Intermountain Healthcare, a déclaré qu’il y avait plus de réactions allergiques aux vaccins COVID-19 que prévu dans les essais. (KUTV)

Sheffield suit de près le déploiement du vaccin et déclare: «Il est très rare d’avoir une allergie sévère à l’anaphylaxie.»

Pour les vaccins en général, elle dit que nous voyons une réaction anaphylactique pour 1,5 million de personnes qui reçoivent un vaccin. Le nombre de réactions, dit-elle, a été plus élevé avec les nouveaux vaccins COVID.

«Avec Pfizer, nous obtenons cinq par million de doses qui ont une réaction anaphylactique et pour le Moderna, 2,8 réactions par million de doses», a déclaré Sheffield.

En raison de réactions sévères au cours des premières semaines du déploiement, les centres de vaccination se sont préparés à la possibilité de nouvelles réactions.

«Ce qui est bien, c’est que nous prenons soin de donner ces vaccins dans des milieux médicaux où nous pouvons administrer des médicaments pour l’anaphylaxie» a déclaré Sheffield.

Désormais, dans la plupart des sites de vaccination, les receveurs doivent attendre 15 minutes avant d’être autorisés à partir. Malheureusement pour Banks, ce n’est que quelques heures plus tard et à la maison que son corps a commencé à montrer des signes de réaction sévère.

NOUVELLES DIRECTIVES DU CDC SUR LA SURVEILLANCE DE L’ANAPHYLAXIE POST VACCIN COVID-19

Rich Lakin, le directeur des vaccinations du département de la santé, s’est assis pour discuter de ce qu’il voit en termes de réactions et d’effets secondaires aux nouveaux vaccins.

Alors qu’il parle aux personnes qui ont reçu le vaccin, il s’attend à ce qu’elles lui disent «qu’elles ont des effets secondaires, mais c’est une réponse naturelle», a déclaré Lakin.

Tous les médicaments, a-t-il dit, ont des effets secondaires et «tout le monde va avoir une réponse différente».

Rich Lakin, le directeur des vaccinations du département de la santé, s’est assis pour discuter de ce qu’il voit en termes de réactions et d’effets secondaires aux nouveaux vaccins. (KUTV)

Avec autant de personnes réagissant différemment au vaccin, beaucoup à la maison se demandent si quelqu’un suit ces informations pour rendre les vaccins plus sûrs. Lakin a déclaré que l’État demandait à tout le monde de se présenter au VAERS.

Le signalement à VAERS est une attente raisonnable lorsque vous travaillez dans le secteur des vaccins, et pourtant le système de signalement des effets indésirables des vaccins n’a pas été mentionné – et encore moins un sujet principal lors d’une conférence de presse sur le virus dans l’Utah à ce jour. L’État, les hôpitaux locaux et les services de santé locaux tiennent des mises à jour régulières de la COVID-19, et il n’y a pas encore de focus sur les endroits où les gens devraient signaler les effets secondaires des vaccins.

Chaque service de santé a un document pour les personnes à leur arrivée ou à leur départ après leur rendez-vous pour le vaccin. Le document du comté de Salt Lake répertorie les effets secondaires possibles et plusieurs endroits où vous pouvez vous rendre si vous présentez des symptômes. Il y a un numéro pour le fabricant de vaccins, le nouveau système de rapport v-safe déployé avec les nouveaux vaccins COVID-19 et une adresse Web pour VAERS.

Banks n’a pas encore fait de rapport au VAERS, supposant que «l’hôpital vient de le signaler».

Le «Vaccine Adverse Event Reporting System» du CDC a été créé en 1990 en tant que système d’alerte précoce pour détecter d’éventuels problèmes de sécurité dans les vaccins homologués aux États-Unis, et pourtant, 30 ans plus tard, la plupart des gens n’ont aucune idée de son existence. (KUTV)

Lakin a déclaré que le soignant, l’hôpital et le patient devraient tous signaler leurs réactions au VAERS, le principal centre d’échange d’informations et l’outil où les gens devraient graviter.

VAERS est un outil important mais imparfait. Il repose sur les individus pour rapporter et documenter leurs expériences. Le système VAERS recueille des informations; il ne détermine pas si un vaccin a causé le problème de santé signalé. Il peut cependant montrer des tendances inattendues ou inquiétantes pour les chercheurs, les médecins et les fabricants de médicaments.

Lakin reçoit un rapport VAERS hebdomadaire du CDC sur les cas de l’Utah. D’après ces rapports, Lakin a déclaré que les responsables de la santé voyaient principalement «des bras enflés, des maux de tête, de la fièvre, certains avec des réactions graves».

C’est à la personne qui ressent ces choses de décider si elles valent la peine d’être signalées.

SYMPTÔMES PSEUDO-GRIPPAUX

Eunjin Kim, ergothérapeute du comté de Salt Lake, a déclaré que la première injection n’était rien de plus qu’une douleur au bras. La deuxième injection l’a assommée avec une fièvre de 102 degrés, un mal de tête désagréable et des courbatures.

Kim a déclaré que ses collègues l’avaient avertie d’être prête, en disant: «ooh, la deuxième injection est mauvaise.»

Eunjin Kim reçoit sa deuxième injection du vaccin COVID-19 Moderna. (Photo fournie par Eunjin Kim)

Vous entendez ça, dit-elle, et « Je suis comme, je suis une fille dure, je peux le faire. »

Elle a réussi, mais a eu 24 heures difficiles.

«Si c’est même un peu ce que ressentent les personnes atteintes de COVID», elle ressent vraiment pour eux, a déclaré Kim.

DES GANGLIONS LYMPHATIQUES ENFLÉS

Carissa Spencer, une mère célibataire au travail, a réagi à la première injection. Elle a eu un gonflement du côté droit de son corps.

« C’était le même bras sur lequel j’avais eu l’injection », a déclaré Spencer.

Le lendemain, «il gonflait davantage – dans mon dos, là où vous pouviez le pousser – et le lendemain, il s’était déplacé encore plus bas sur mon corps.»

Carissa Spencer, une mère célibataire au travail, a réagi à la première injection. Elle a eu un gonflement du côté droit de son corps. (KUTV)

Elle avait une poche de liquide qui était angoissante. Travaillant à domicile, elle n’avait pas ses collègues dans une cabine pour lui demander si ce qu’elle vivait était normal ou si elle avait besoin d’aide.

Elle s’est fait vacciner dans le comté de Salt Lake et a «appelé le numéro sur le papier qu’ils nous ont donné pour Pfizer». Elle a expliqué ce qui se passait et a demandé si c’était normal. Pfizer lui a dit d’appeler et de signaler à un autre numéro, où elle a obtenu un enregistrement, a déclaré Spencer.

Quelques jours plus tard, Spencer est allée aux soins d’urgence, où on lui a dit que l’enflure était dans ses ganglions lymphatiques – quelque chose qui est maintenant un effet secondaire connu et courant.

Les ganglions lymphatiques enflés sont devenus si courants que les hôpitaux locaux ont tenu une conférence de presse dans l’Utah demandant aux femmes d’éviter de subir une mammographie pendant plusieurs semaines après avoir reçu le vaccin COVID-19 afin que la lymphe enflée ne soulève pas de problèmes de cancer.

MÉDECINS: ATTENDRE LE MAMMOGRAMME APRÈS AVOIR PRIS UN VACCIN COVID

Spencer a tout fait correctement. Elle a appelé les numéros fournis par le comté, a utilisé la nouvelle application v-safe, et pourtant elle a eu le tour de main.

Kim a été vaccinée sur son lieu de travail et a reçu un morceau de papier où elle pourrait rapporter les symptômes à son employeur – pas au VAERS, comme l’État le recommande.

Au 3 mars, le CDC a reçu des rapports de 97 458 événements indésirables avec 1381 décès chez des personnes qui ont pris au moins une dose des vaccins COVID-19 approuvés. (KUTV)

Les habitants de l’Utah ne savent pas qu’ils devraient faire des rapports ou, quand ils le font, ne savent pas où aller. Il n’existe pas de centre d’échange d’informations où tous ceux qui se font vacciner doivent signaler les effets secondaires.

À la date de publication, le CDC indique que 2 millions de personnes se sont inscrites pour utiliser l’outil de téléphone intelligent v-safe récemment déployé où vous recevez des invites quotidiennes pour répondre à des questions sur ce que vous ressentez. Deux millions est, cependant, un nombre minuscule par rapport aux près de 25 millions de personnes entièrement vaccinées et un total de 76 millions de doses administrées aux États-Unis à compter du 1er mars. -système de reporting sécurisé. La grande majorité des personnes vaccinées ont choisi de ne pas utiliser le nouveau système de notification v-safe du CDC.

«V-safe est un outil basé sur un smartphone qui utilise la messagerie texte et des enquêtes en ligne pour fournir des bilans de santé personnalisés après avoir reçu un vaccin COVID-19. Grâce à v-safe, vous pouvez rapidement informer le CDC si vous ressentez des effets secondaires après avoir reçu le vaccin COVID-19. En fonction de vos réponses, une personne du CDC peut vous appeler pour vous vérifier et obtenir plus d’informations. V-safe vous rappellera également de recevoir votre deuxième dose de vaccin COVID-19 si vous en avez besoin.» – CDC

V-SAFE

Un porte-parole du CDC a déclaré que l’application v-safe était en cours de fusion avec VAERS. 2News ne peut pas vérifier si cela se produit effectivement.

Spencer a déclaré qu’elle avait fait un rapport à la fois via v-safe et VAERS mais, à la date de publication, il n’y avait aucune preuve d’un rapport correspondant à ses effets secondaires signalés. Aucun des deux systèmes ne contient d’informations personnelles et seul VAERS peut être recherché via un programme CDC appelé Wonder.

Les trois femmes qui ont raconté leurs histoires à 2News par désir d’éduquer les autres sur les effets secondaires possibles, ce qui est normal et comment signaler les symptômes.

Le gonflement des ganglions lymphatiques de Spencer s’est calmé et elle a reçu la deuxième dose sans problème. Elle n’a pas encore décidé si son fils recevra le vaccin lorsqu’il sera approuvé pour les enfants. Elle attend avec impatience sa liberté retrouvée avec une carte de vaccin estampillée afin de pouvoir voyager à nouveau.

Eunjin Kim à son travail d’ergothérapeute dans le comté de Salt Lake. (KUTV)

Kim a déclaré que le vaccin en valait la peine pour la tranquillité d’esprit qu’il lui procure au travail, car elle travaille en étroite collaboration avec ses patients.

Banks, qui ont subi un événement mettant la vie en danger, ne recevront pas de deuxième vaccin et ont déclaré qu’elle éviterait les rappels s’ils finissaient par sortir également sur une base annuelle.

Au fur et à mesure que les vaccins COVID-19 sont développés et finalement approuvés pour une utilisation non urgente, ou même éventuellement retirés du marché, les informations du VAERS et des gens ordinaires guideront ces décisions.

«La seule façon d’obtenir de bonnes données est que les gens rendent compte au VAERS», a déclaré Lakin. «Notre principale préoccupation en matière de santé publique est la sécurité.»

Signaler un événement indésirable à VAERS: Cliquez ici. Si vous avez besoin d’aide pour faire des rapports à VAERS, envoyez un courriel à info@VAERS.org ou appelez le 1-800-822-7967.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES ET DÉCÈS

Au 3 mars, le CDC a reçu des rapports de 97 458 événements indésirables avec 1381 décès chez des personnes qui ont pris au moins une dose des vaccins COVID-19 approuvés. (Ces statistiques changent constamment.) Quatre de ces décès signalés ont été commis dans l’Utah par le biais du VAERS, soit par des soignants, soit par des proches de ceux qui ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19.

https://www.scribd.com/embeds/497165065/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-BY2OosLVgrrVaAPIbXQk

Décès à Utahns Who’ve Tak … par Alyssa Roberts

Le Dr Sheffield, avec Intermountain, note que le CDC a signalé «qu’il n’y a aucun décès connu causé par le vaccin».

«Nous avons des personnes appartenant à ces groupes d’âge qui, en raison de leur âge, sont nombreuses à décéder après avoir reçu le vaccin», a déclaré Sheffield.

Dans l’Utah, quatre décès ont été signalés; les trois premiers sont des Utahn plus âgés dans la même catégorie à haut risque que ceux qui risquent le plus de mourir de la COVID-19.

Dans l’Utah, 500 000 vaccins contre la COVID-19 ont été administrés, avec 114 rapports d’effets secondaires et quatre décès signalés de personnes qui s’étaient fait vacciner. (KUTV)

Le quatrième et le plus récent décès a été signalé par le père d’une mère célibataire de 39 ans qui n’avait aucun problème de santé connu avant de recevoir les vaccins au début de février.

Sheffield a expliqué la différence dans le nombre de décès signalés (1 381) et la déclaration du CDC de « pas de décès par vaccin », en disant que cela se résume à ce qui peut et ne peut pas être prouvé.

«Vous devez regarder ce que cela (les chiffres) disent», a déclaré Sheffield.

Il dit que le vaccin a causé des décès ou qu’il y a eu des décès chez les personnes qui ont reçu le vaccin? Et ce sont deux choses très différentes.

Il est important de noter que si vous êtes blessé par un vaccin COVID-19, vous ne pouvez pas intenter de poursuites en dommages-intérêts. En février, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a invoqué la loi sur l’état de préparation du public et la protection civile. La loi, créée en 2005, offre une protection juridique aux entreprises américaines qui fabriquent ou distribuent des fournitures médicales telles que des vaccins, sauf en cas de «faute intentionnelle» d’un fabricant de médicaments.

Loi sur l’état de préparation du public et la protection civile de McKenzie Stauffer sur Scribd

https://www.scribd.com/embeds/496847924/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-UMBg9WW8V1uCElgTNyD1

Il existe un programme national de compensation des vaccins pour tous les vaccins américains, mais il ne semble pas que les nouveaux vaccins COVID non entièrement approuvés soient éligibles à la soumission. Si vous avez des questions, visitez: www.hrsa.gov.

«Dans de très rares cas, un vaccin peut causer un problème grave, comme une réaction allergique grave. Dans ces cas, le Programme national d’indemnisation des blessures liées aux vaccins (VICP) peut fournir une compensation financière aux personnes qui déposent une requête et qui ont été blessées par un vaccin couvert par le VICP. Même dans les cas où une telle conclusion n’est pas faite, les pétitionnaires peuvent recevoir une compensation par le biais d’un règlement.» – Administration des ressources et des services de santé.

Heidi Hatch

Jeudi 4 mars 2021

Traduction : MIRASTNEWS

Source ; KUTV