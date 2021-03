Les cas de COVID augmentent dans une douzaine d’États avec des taux de vaccination élevés

Alors que l’Europe est aux prises avec une «troisième vague» d’infections COVID qui oblige davantage de gouvernements à réimposer au moins certaines mesures de verrouillage, les États-Unis constatent que le nombre de cas nouvellement confirmés augmente à nouveau, avec certaines des plus fortes augmentations d’une semaine à l’autre vu dans les États qui avaient été salués pour leur diligence en matière de vaccination.

Les États-Unis ajoutent environ 55 000 nouveaux cas par jour, un niveau qu’ils ont plafonné au cours des derniers mois (bien que les décès aient continué à baisser). Hier, les autorités sanitaires ont dénombré 56 900 nouveaux cas et 1 052 décès.

Les cas de COVID ont augmenté dans 13 États au cours de la semaine dernière. Le rebond de nouveaux cas dans des États comme le Michigan (qui mène le pays la semaine dernière avec un pic de 53% de nouveaux cas), le Nevada, le Maryland et le Connecticut soulèvent des inquiétudes quant à la découverte de nouvelles variantes dans l’État de New York, ainsi que d’autres variantes comme la Kent Strain (B117) et d’autres souches internationales.

Notamment, le Michigan est au-dessus de la moyenne américaine en termes de taux de vaccination selon les données de Johns Hopkins. Les responsables de l’État accusent des variantes de la flambée, citant une dynamique similaire observée récemment en Floride et à New York. D’autres États parmi les plus élevés en termes de taux de vaccination – y compris la Virginie-Occidentale, le Maine et le Montana – sont également confrontés à des pics de cas. Sur les 13 États avec une augmentation des cas, seuls deux – le Mississippi et le New Hampshire – ont des taux de vaccination inférieurs à la moyenne.

De nouvelles données du CDC indiquent que la souche californienne représentait 13% de tous les nouveaux cas de coronavirus génétiquement séquencés dans le cadre d’un nouveau programme fédéral fin février. Un autre 7% des échantillons était la souche du Royaume-Uni.

Alors que les États-Unis dépassent les 115 millions de doses de vaccin administrées, voici un aperçu de la proximité de chaque État américain à vacciner 100% de sa population.

Dans d’autres nouvelles, NY et NJ ont continué à assouplir les restrictions sur les restaurants et les repas à l’intérieur, car les restrictions devraient se desserrer davantage au cours du mois prochain.

Revenant à ces nouvelles souches, les scientifiques et les responsables de la santé sont à bout de souffle car les souches du Royaume-Uni et de Cali se propagent plus facilement que leurs prédécesseurs et semblent être plus résistantes à certains des médicaments utilisés pour traiter la COVID-19. La souche californienne a également montré des signes de résistance à la récolte actuelle de vaccins COVID-19, ce qui n’est qu’un rappel qu’une deuxième génération de vaccins est déjà en cours de conception. Des études ont montré que la souche California, qui est l’une des deux nouvelles souches séquencées pour la première fois aux États-Unis, est 20% plus infectieuse que les autres souches.

C’est juste un rappel que si le président Joe Biden continue de parler des familles et des amis qui se rassemblent pour célébrer le 4 juillet sans masque, il y a de quoi s’inquiéter d’une nouvelle vague de nouveaux cas.

Source : ZeroHedge

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News