L’UE EN CRISE: le déploiement meurtrier du vaccin AstraZeneca détruit la réputation de l’UE et brise l’image d’unité au sein du bloc

L’Union européenne est confrontée à une crise en raison du déploiement chaotique et meurtrier du continent du vaccin Oxford-AstraZeneca contre le coronavirus Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)].

Plusieurs pays de l’UE avaient suspendu leur utilisation du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca en raison de rapports faisant état de caillots sanguins dangereux, notamment le Portugal, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg, la Lituanie, la Lettonie, l’Allemagne, la France, l’Estonie et le Danemark.

Selon plusieurs responsables de l’UE interrogés par Bloomberg, les décisions prises pour suspendre le vaccin AstraZeneca ont été prises sans aucune coordination avec aucun autre pays de l’UE.

Même les fonctionnaires travaillant directement pour l’UE à Bruxelles, en Belgique, n’ont pas été informés. Alors que nombre de ces pays ont déjà indiqué leur volonté de lever la suspension, notamment l’Italie et la France, le mal est déjà fait. Le manque de coordination entre les États membres de l’UE a déjà érodé la réputation du bloc et brisé l’apparence d’unité.

«Cela ressemble à une décision spontanée et non coordonnée, peut-être par nervosité politique», a déclaré Guntran Wolff, directeur de Bruegel, un groupe de réflexion économique pro-européen basé à Bruxelles.

Lors d’une apparition à Bloomberg Television, Wolff a déclaré que les suspensions d’AstraZeneca avaient «dévasté» le déploiement des vaccins sur le continent. L’inoculation du continent est déjà lente, surtout si on la compare à d’autres nations qui ne font pas partie du bloc des 27 nations, comme le Royaume-Uni.

«Le déploiement du vaccin dans l’UE, ou son absence, aura des effets durables sur la politique européenne, pourrait voir les gouvernements en place perdre le pouvoir et pourrait entraver la reprise économique, en particulier dans les pays les plus touchés», a déclaré Camino Mortera, chercheur principal à la Centre pour la réforme européenne.

L’Agence européenne des médicaments (EMA), principal organisme de réglementation pharmaceutique de l’UE, a constamment insisté sur la sécurité du vaccin AstraZeneca. L’EMA a également affirmé que la décision de suspendre le vaccin risquait de saper la confiance des Européens dans les vaccinations. Les responsables de l’EMA se sont réunis jeudi pour examiner les données qui lui ont été fournies concernant le caractère mortel de l’injection d’AstraZeneca.

«Plusieurs milliers de personnes développent des caillots sanguins chaque année dans l’UE pour différentes raisons», a fait valoir l’EMA. L’agence a déclaré que l’incidence des caillots sanguins chez les personnes récemment vaccinées «ne semble pas être plus élevée que celle observée dans la population générale».

[Et quels seront les effets secondaires à moyen et long termes ? – MIRASTNEWS].

Les caillots sanguins peuvent voyager dans tout le corps et provoquer des conditions mortelles telles que des blocages dans les poumons, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. AstraZeneca a signalé au moins 15 cas de thrombose veineuse profonde, un caillot qui se forme généralement dans les jambes, et 22 embolies pulmonaires ou caillots dans les poumons.

L’EMA eclaircit AstraZeneca malgré les décès

Plusieurs Européens sont décédés après avoir reçu le vaccin AstraZeneca, dont au moins deux en Italie et un en Espagne. Malgré cela, les responsables de la santé de l’EMA ont déclaré après une brève réunion que le vaccin était «sûr et efficace» et qu’il n’augmentait pas le risque de caillots sanguins. L’EMA a mené une «analyse d’expert» et a conclu que les avantages du vaccin AstraZeneca l’emportaient sur ses risques potentiels.

Le Dr Sabine Straus, présidente du comité de sécurité de l’EMA, a même fait valoir que, puisque les caillots sanguins sont associés au [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19, l’inoculation des personnes avec le vaccin AstraZeneca «réduira probablement le risque d’incidents thrombotiques dans l’ensemble».

Emer Cooke, directeur exécutif de l’EMA, a en outre déclaré que les experts de l’agence avaient trouvé des caillots sanguins qui nécessitaient une étude plus approfondie, et l’agence «ne peut toujours pas exclure définitivement un lien».

[Or les experts norvégiens ont trouvé un lien direct entre l’effet du secondaire et le vaccin qui semble ne pas être pris en compte, pourquoi ? Seraient-ils plus savants ou intelligents que les norvégiens ? Le niveau élevé de l’intelligence se décrète-t-il politiquement ? Pourquoi ne prend-t-on pas le temps d’étudier correctement et méticuleusement la question en appliquant le principe de précaution, étant donné que ses vaccins sont supposés être à l’essai sur 6 milliards d’humains, selon les dires de Bill Gates ? – MIRASTNEWS].

Les autorités sanitaires de l’UE espèrent que la déclaration de l’EMA pourrait relancer leurs campagnes de vaccination problématiques, mais il reste à voir si «l’analyse des experts» surmontera le scepticisme rationnel que les Européens ont développé à l’égard du vaccin AstraZeneca.

«Nous sommes convaincus qu’après les décisions prudentes des régulateurs, les vaccinations pourront à nouveau reprendre dans toute l’Europe», a déclaré Ann Tayler, médecin-chef d’AstraZeneca.

Le Premier ministre italien Mario Draghi a déclaré après l’annonce de l’EMA que le pays recommencerait à fournir aux résidents le vaccin AstraZeneca. Le Portugal, l’Espagne et la France ont également accepté de mettre fin aux suspensions qu’ils ont placées sur le vaccin.

Les résidents européens ont des réactions mitigées concernant l’autorisation du vaccin AstraZeneca par l’EMA

Alors que les gouvernements européens peuvent être désireux d’accélérer leurs campagnes de vaccination de masse, de nombreux Européens ne sont pas aussi désireux de se faire vacciner avec un vaccin potentiellement dangereux.

Corinne Graillot, assistante ingénieur dans une école de médecine à Paris, a la possibilité de se faire vacciner immédiatement avec AstraZeneca, mais attend plutôt une autre option.

«Ils en ont fait un tel gâchis que les gens ne savent plus quoi penser», a-t-elle déclaré. « Ils ont fait volte-face tant de fois. »

Lucia Ejarque, une enseignante madrilène de 25 ans, a eu une forte fièvre et de forts maux de tête pendant deux jours après avoir reçu la première dose du vaccin AstraZeneca. Ensuite, le bras où elle a reçu le vaccin a commencé à faire mal et à s’enflammer.

«Je suis très inquiet», a déclaré Ejarque. Son médecin n’a rien fait pour rassurer ses inquiétudes et a déclaré que ces symptômes étaient courants et «passeraient probablement».

«J’espère juste que la douleur disparaîtra rapidement», dit-elle.

Les médias norvégiens disent que certaines personnes «doivent mourir» des vaccins contre le coronavirus en sacrifice à l’humanité

L’establishment médical, du moins en Norvège, admet enfin que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)] tuent des gens. Parallèlement à cet aveu, il y a cependant un changement majeur dans le récit.

Maintenant, on nous dit que c’est une vertu pour quelqu’un de risquer la mort en se faisant piéger pour le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] parce que les injections sont une représentation de sacrifice au nom de l’humanité.

[Evidemment comme Bill Gates a prévu d’injecter son poison à 6 milliards d’êtres humains, il s’agit donc d’un sacrifice potentiel de toutes ses personnes à court, moyen et long termes. C’est pour l’inhumanité pas de l’humanité – MIRASTNEWS].

«J’adorerais mourir du vaccin AstraZeneca», lit-on dans la traduction en anglais d’un article dans les médias norvégiens rédigé par une personne du nom de Linn Wiik.

«Cela semble probablement très brutal. Mais certains doivent être sacrifiés dans la guerre contre la couronne. C’est ainsi dans toutes les guerres. Cette fois, c’est peut-être moi.

En déplaçant à nouveau les objectifs, les médias passent soudainement d’un récit qui dit que tous les vaccins contre la grippe de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] sont «sûrs et efficaces» à un qui admet que les vaccins sont mortels – mais si vous êtes une bonne personne qui se soucie des autres, alors vous le ferez et recevrez un de toute façon pour aider le troupeau.

Wiik explique qu’au moins un agent de santé est décédé d’une hémorragie cérébrale après avoir été piqué tandis que plusieurs autres ont été admis avec de graves caillots sanguins après avoir été injectés. Pourtant, elle dit que tout le monde devrait se faire piquer.

«Permettez-moi de dire d’abord l’évidence. Il est terriblement triste que les agents de santé soient tombés gravement malades», écrit Wiik.

«Bien que nous ayons arrêté de les applaudir sur nos balcons, je pense que nous avons tous un profond respect pour ce groupe de personnes, qui font partie des combattants du front dans la guerre contre la couronne. C’est exactement pourquoi ils ont reçu le vaccin si tôt.»

Qu’est-ce que les gens doivent réclamer pour un vaccin dont ils savent qu’ils pourraient les tuer?

Wiik dit «bien sûr» que le gouvernement «fera tout ce qui est en son pouvoir» pour déterminer s’il «existe un lien entre les cas et le vaccin». Cette couverture laisse encore la possibilité à l’établissement médical de déclarer «aucune preuve» d’une connexion plus tard sur la route.

Dans le même temps, Wiik semble tester les eaux pour voir si oui ou non l’admission totale du fait que les vaccins contre le virus chinois sont mortels sera tolérée par les masses. Étant donné que la distanciation forcée, les masques et les verrouillages ont été acceptés avec une résistance minimale, il y a de fortes chances que le nouveau récit de Wiik le soit également.

«Peut-être que ce sont des« personnes malheureuses»», poursuit Wiik dans son histoire, essayant par tous les moyens possibles de justifier l’administration continue des vaccins contre la grippe de Wuhan.

«Les gens ont des caillots sanguins et meurent d’hémorragie cérébrale chaque année. En Norvège, il y a entre 7 000 et 10 000 cas de caillots sanguins chaque année… Nous aurons bientôt la réponse. Ensuite, les autorités sanitaires décideront également si nous devons continuer la vaccination.»

À ce stade de l’article, Wiik a de nouveau changé de vitesse en affirmant que même s’il s’avère que le vaccin AstraZeneca est responsable de ces blessures et de ces décès, «je n’ai aucun doute: si j’obtiens l’offre, je l’accepterai quand même.»

Cela ressemble beaucoup à ce que Simona Riussi, l’épouse de Sandro Tognatti maintenant décédé, a déclaré aux médias après la mort de son mari des suites de son vaccin. Malgré la perte de son autre significatif, Riussi dit qu’elle continuerait de se faire vacciner et d’encourager les autres à faire de même.

«Parce que, désolé de le dire si franchement: quelqu’un doit se sacrifier pour que le reste soit en sécurité», c’est ainsi que Wiik le dit. «C’est ainsi dans toutes les guerres.»

