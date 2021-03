Tucker Carlson a raison de remettre en question le dogme entourant les vaccins Covid-19

CNN a accusé l’animateur de Fox News Tucker Carlson de vouloir que des gens meurent après que l’expert conservateur a diffusé un segment sur les dangers du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)].

John Berman et Erica Hill discutaient de la question lorsque Berman a commencé à se plaindre du scepticisme apparent de Carlson vis-à-vis des vaccins. Plutôt que d’admettre que Carlson a fait de très bons points sur la base des données actuelles, Berman s’est plutôt lancé dans une tirade hyperbolique et alarmiste.

« Tucker Carlson veut-il vraiment que ses téléspectateurs vivent? » A demandé Berman. «Écoutez, ce type déplore plus que quiconque la prétendue «culture d’annulation», mais il devrait se regarder dans le miroir parce que vous ne pouvez pas être plus annulé que mort.»

Compte tenu du fait que des milliers de personnes meurent des suites des vaccins, les déclarations de Berman sont à la fois insensées et sans intérêt. Deuxièmement, ces soi-disant «vaccins» sont en fait des injections expérimentales de thérapie génique qui ne ressemblent en rien aux vaccins traditionnels, du moins dans la manière dont Big Pharma les définit.

Avant de continuer sa diatribe, Berman a diffusé un court extrait du segment de Carlson, qui avait été diffusé la nuit précédente. Cette toute petite partie du segment représentait l’avertissement de Carlson sur les déclarations de Joe Biden exhortant les Américains à se faire vacciner, en particulier à la lumière du fait qu’il existe encore de nombreuses inconnues sur les impacts à long terme des vaccins.

Berman a commodément coupé le segment et a dit aux téléspectateurs que Carlson continuait simplement « encore et encore » à propos de choses sans importance. La vérité est que Carlson s’est expliqué, révélant pourquoi les gens pourraient vouloir éviter de se faire injecter.

«Tucker ne dit pas aux gens de ne pas se faire vacciner», a rapporté The Right Scoop. « Il dit simplement qu’il y a des gens qui ont des préoccupations légitimes et que les responsables devraient cesser de les traiter comme des anti-vaxxers. »

«Au lieu de cela, ils devraient répondre rationnellement à ces préoccupations au lieu de dire aux gens que vous ne pourrez pas griller dans votre jardin le 4 juillet à moins que vous ne preniez le vaccin… C’était son argument.»

CNN tue des gens en affirmant que les injections de WuFlu sont «sûrs et efficaces»

Essayez de dénigrer tous ceux qui remettent en question les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] comme des «anti-vaxxers», ces têtes parlantes des médias mainstream rendent en fait un très mauvais service au peuple américain en prétendant que tout cela est juste politique.

Remettre en question la sécurité et l’efficacité des injections de produits chimiques qui n’ont pas subi de tests appropriés et qui n’ont jamais été officiellement approuvées par la Food and Drug Administration (FDA), n’est pas un sentiment anti-vaxxer. C’est ce qu’on appelle la pensée critique, ce que les journalistes faisaient avant de devenir les porte-parole de l’establishment.

Peser les avantages et les inconvénients de se faire vacciner est également tout simplement intelligent, d’autant plus que les vaccins contre le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] ont le potentiel de détruire complètement la vie d’une personne. Pire encore, les fabricants de jabs sont exonérés de toute responsabilité en cas de blessure ou de décès.

Cela vaut-il vraiment la peine, à la lumière de tout cela, de se lancer dans un prétendu virus que la plupart des gens ne sauraient même pas qu’ils «possèdent» sans des tests PCR défectueux connus pour générer des tas de faux positifs?

Ironiquement, CNN et les autres faux médias qui cachent ces informations critiques à leurs téléspectateurs sont ceux qui essaient de tuer des gens en les incitant à penser que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] sont «sûrs et efficaces».

«CNN est de leur père Lucifer, le père de tous les mensonges», a écrit un commentateur de The Right Scoop.

« C’est CNN, alors pourquoi leur accorder de l’attention? » A demandé un autre.

D’autres articles sur les blessures et les décès causés par les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] peuvent être trouvés sur Pandemic.news.

Plus de 20 pays arrêtent l’utilisation du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca Wuhan après des décès suspects dus à des caillots sanguins

Plus de 20 pays ont suspendu l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] à la suite de notifications d’effets indésirables. Ces pays ont mis fin à l’utilisation du vaccin de la société pharmaceutique britannique après que certains patients qui l’ont reçu ont signalé des caillots sanguins.

La plupart des pays qui ont suspendu l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca étaient situés en Europe. Certains pays en dehors du continent ont emboîté le pas et ont temporairement arrêté les efforts de vaccination en utilisant le vaccin du fabricant de médicaments fabriqué en partenariat avec l’Université d’Oxford.

En Norvège, l’Institut norvégien de santé publique (NIPH) et l’Agence norvégienne des médicaments ont rapporté le 12 mars qu’un agent de santé est décédé d’une hémorragie cérébrale après avoir reçu le vaccin AstraZeneca. Le lendemain, les deux agences ont reçu trois autres rapports faisant état de cas graves de caillots sanguins chez des personnes plus jeunes qui avaient reçu le vaccin. Les quatre patients ont également signalé une faible numération plaquettaire.

Le Dr Pål Andre Holme, de l’hôpital universitaire d’Oslo, a déclaré qu’il était «très inhabituel» de constater une faible numération plaquettaire chez les jeunes patients. «Ce sont des jeunes en bonne santé, qui n’ont jamais eu de maladie auparavant, qui ont ensuite de graves caillots sanguins. Vous devez vous demander s’il existe un lien avec le vaccin», a déclaré Holme.

L’Allemagne a mis fin à l’utilisation du vaccin par mesure de précaution après que des cas ont été signalés. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que sept cas de «thrombose cérébrale» avaient été signalés chez ceux qui avaient récemment reçu le vaccin AstraZeneca. Il a ajouté que l’Institut Paul Erlich – l’autorité fédérale allemande pour les vaccins – «envisage une enquête plus approfondie» en raison des effets indésirables.

Cependant, tout le monde dans le pays n’a pas reçu la décision de suspendre chaleureusement l’utilisation du vaccin AstraZeneca. Le professeur d’épidémiologie de l’Université de Cologne, Karl Lauterbach, a qualifié la décision du gouvernement allemand «d’erreur». Il a commenté: «Les tests sans suspension de la vaccination auraient été meilleurs en raison de la rareté de la complication.»

Les autorités sanitaires ont insisté sur le fait que les avantages possibles du vaccin l’emportent sur les risques signalés.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lors d’une conférence de presse le 16 mars: «Cela ne signifie pas nécessairement que ces événements [indésirables] sont liés au vaccin, mais c’est une pratique courante de les enquêter – et cela montre que le [système de surveillance des vaccins fonctionne et des contrôles efficaces sont en place.»

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a également défendu le vaccin, affirmant que ses avantages l’emportaient sur tous les risques possibles. Le directeur exécutif de l’EMA, Emer Cooke, a déclaré lors d’une conférence de presse simultanée le 16 mars qu’il n’y avait « aucune indication que la vaccination ait causé ces conditions [graves]. »

Elle a ajouté: «Une situation comme celle-ci n’est pas inattendue lorsque vous vaccinez des millions de personnes.»

D’autres pays hors d’Europe ont insisté pour continuer à utiliser le vaccin

Alors que certains pays ont temporairement arrêté l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca, d’autres ont insisté pour continuer à utiliser le vaccin. (En relation: plus de 20 pays suspendent l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca, mais les régulateurs insistent sur le fait que «les avantages l’emportent sur les risques».)

La Thaïlande a initialement suspendu son programme de vaccination en utilisant le vaccin du fabricant britannique de médicaments. Le vice-Premier ministre et ministre de la Santé du pays, Anutin Charnvirakul, a déclaré que le comité de gestion des vaccins de la Thaïlande avait pris des mesures pour assurer «la sécurité maximale du public». Cependant, le royaume a repris les vaccinations en utilisant le vaccin – le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha recevant sa dose le 16 mars.» A-t-il dit après avoir été vacciné.

Les Philippines ont également insisté pour utiliser le vaccin, ayant reçu jusqu’à présent 525 000 doses et administré 12 788 doses à la population. Le porte-parole présidentiel Harry Roque a déclaré: «Il n’existe toujours pas de données claires indiquant que la coagulation sanguine a été causée par [le] [vaccin] AstraZeneca. Il a fait remarquer que pour le moment, les vaccinations utilisant le vaccin se poursuivront, car «les experts disent… les avantages… sont plus importants que les effets secondaires de ce vaccin».

Le ministre australien de la Santé et des Soins aux personnes âgées, Greg Hunt, a déclaré que le pays ne suspendrait pas la vaccination. «Le gouvernement soutient clairement, sans équivoque [et] le déploiement d’AstraZeneca. Et la raison en est très simple – cela aidera à sauver … et à protéger des vies, et cela se fait sur la base des conseils médicaux. »

Le médecin-chef de l’Australie, Paul Kelly, a appuyé la déclaration de Hunt, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve à ce jour que le vaccin provoque effectivement des caillots sanguins. «Je ne vois pas qu’il existe un lien spécifique entre le vaccin AstraZeneca et les caillots sanguins, et je ne suis pas seul dans cette opinion», a-t-il commenté. (Connexes: le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, hospitalisé après avoir reçu le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus.)

Rendez-vous sur VaccineInjuryNews.com pour en savoir plus sur les dangers du vaccin contre d’AstraZeneca le coronavirus de Wuhan .

