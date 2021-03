Caillots sanguins et un décès signalés au Danemark après que le personnel hospitalier a pris le vaccin AstraZeneca

Des flacons du vaccin AstraZeneca contre la maladie à coronavirus (COVID-19) sont observés, alors que les vaccinations d’AstraZeneca reprennent après une brève pause dans leur utilisation en raison de l’inquiétude d’un possible lien avec des caillots sanguins, à Milan, Italie, le 19 mars 2021. © REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Deux membres du personnel hospitalier au Danemark ont souffert de caillots sanguins et d’hémorragies cérébrales après avoir été vaccinés contre Covid-19 avec le vaccin d’AstraZeneca. L’un est mort depuis.

Le Danemark a révélé samedi que les deux membres du personnel avaient rencontré des problèmes moins de quatorze jours après avoir été vaccinés. Cependant, les détails des incidents sont actuellement rares.

Le nouveau rapport intervient alors que l’Union européenne se préoccupe de plus en plus de savoir si le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca est lié à des caillots sanguins.

Au moins 10 cas de personnes au Danemark présentant des caillots sanguins après avoir reçu le vaccin ont été signalés plus tôt cette semaine, et les mêmes problèmes ont été signalés dans toute l’Europe. Cependant, les États membres de l’Union européenne ont repris la distribution des vaccins après une suspension temporaire et une enquête a conclu que les avantages l’emportaient sur le risque.

La Finlande, en revanche, a suspendu la distribution du vaccin vendredi après que deux autres cas d’événements thromboemboliques ont été enregistrés chez les receveurs.

Des scientifiques norvégiens ont affirmé que les caillots sanguins sont liés au vaccin d’AstraZeneca, tandis que le régulateur français HAS (Haute Autorite de Santé) a recommandé qu’il ne soit administré qu’aux personnes de plus de 55 ans – invoquant un « risque accru » de coagulation sanguine chez les plus jeunes gens.

Certains dirigeants européens ont tenté de dissiper les inquiétudes concernant le vaccin AstraZeneca en promettant de le prendre eux-mêmes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

MEGI BAKRADZE, UNE INFIRMIÈRE DE 27 ANS, MORT APRÈS AVOIR RÉCEPTION UN VACCIN CONTRE ASTRAZENECA COVID [2021-03-19] (VIDÉO)

Article: https://www.telesurtv.net/news/enfermera-fallece-georgia-vacunada-astrazeneca-20210319-0011.html

Pfizer envisage d’augmenter le prix du vaccin et parle de vaccinations de rappel annuelles

Arnaque !

Selon le CFO Frank D’Amelio, le géant pharmaceutique américain voit une «opportunité significative» d’exiger davantage du gouvernement américain pour son vaccin une fois la pandémie COVID-19 terminée. De plus, les vaccinations de rappel annuelles seraient «de plus en plus probables».

Source: AFP © Pascal Guyot / Un flacon contenant six doses du vaccin «Comirnaty» de Pfizer-BioNtech. (Image du symbole)

Les prix actuels de Pfizer pour le vaccin développé en collaboration avec son partenaire allemand BioNTech sont basés sur les efforts du gouvernement américain pour maîtriser la pandémie et obtenir suffisamment de doses de vaccin, déclare Frank D’Amelio. Pfizer facture actuellement au gouvernement américain 19,50 $ par dose – et Amit est bien moins que les 150 ou 175 $ habituels par dose que la société prend normalement pour un vaccin. Comme D’Amelio l’avait expliqué lors d’un événement d’entreprises organisé en février.

Mais, a déclaré le directeur financier, « les conditions normales du marché s’installeront » si la pandémie mondiale se transforme en une pandémie endémique, a déclaré D’Amelio la semaine dernière. La nouvelle situation pourrait jouer à l’avantage de Pfizer, a déclaré le directeur, car le vaccin est efficace à 95%, le taux le plus élevé des trois vaccins actuellement approuvés pour une utilisation aux États-Unis.

« Des facteurs tels que l’efficacité, la capacité de rappel, le bénéfice clinique vont devenir fondamentalement très importants, et franchement, nous voyons cela comme une opportunité significative pour notre vaccin du point de vue de la demande, du point de vue du prix, compte tenu du profil clinique de notre vaccin », D ‘Amelio a ajouté lors d’une conférence jeudi dernier. Pfizer a toutefois déclaré que les gouvernements resteraient les principaux acheteurs de son vaccin, car la pandémie se prolongera jusqu’en 2022 et les prix resteront bas pendant cette période.

Le géant pharmaceutique basé à Manhattan prévoit des ventes d’environ 15 milliards de dollars pour le vaccin COVID cette année et une marge bénéficiaire de plus de 20% des revenus totaux. Ces gains pourraient devenir encore plus importants une fois que Pfizer sortira de «l’environnement de prix pandémique», a déclaré D’Amelio aux investisseurs le mois dernier. « De toute évidence, nous allons obtenir une plus grande partie du prix », a-t-il déclaré lors de l’annonce des résultats de Pfizer. « Et clairement … plus nous envoyons de volumes via nos usines, plus les coûts unitaires sont bas. »

Pfizer pense également qu’il devient « de plus en plus probable » que les gens aient besoin d’une « vaccination de rappel annuelle » pour lutter contre les variantes de la COVID-19 qui ont fait surface dans le monde, a déclaré D’Amelio. Pfizer a lancé une étude sur une troisième dose de vaccin pour lutter contre les variantes. D’Amelio a déclaré: « Nous ne voyons pas cela comme un événement ponctuel, mais comme quelque chose qui se poursuivra dans un avenir prévisible. »

Plus d’informations sur le sujet – Le ministère de la Santé sous le feu croisé des critiques: pourquoi aucun vaccin Spoutnik n’a-t-il encore été commandé?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Source : BIT CHUTE

INSCRIPTION AU MONDE DE L’ISRAËL À PROPOS DE L’ENSLAVEMENT DE L’HOMME EN NOM 20-03-[2021] – ILANA RACHAEL DANIEL (VIDÉO)

Essayez de vous réveiller au sujet du PLANdemic / SCAMdemic de Covid19 qui est utilisé pour inaugurer le NOUVEL ORDRE MONDIAL, LA RÉINITIALISATION ÉCONOMIQUE, L’ASSIGNEMENT TOTAL DE L’HOMME, L’AGENDA 21, L’AGENDA 2030 et le PROGRAMME DE DÉPOPULATION. La recherche comme votre vie en dépend, parce que c’est le cas. NE PRENEZ PAS LE VACCIN EXPÉRIMENTAL à ARNm; cela n’a rien à voir avec un nouveau coronavirus et tout à voir avec les mesures de contrôle du NOM. PUSH BACK MAINTENANT, NE CONSENTEZ PAS, DITES JUSTE NON, et VEUILLEZ VOUS RÉVEILLER !!!

Source : RT

Source : BIT CHUTE

VACCIN SUSPENDU APRÈS DES MILLIERS DE RÉACTIONS INDÉSIRABLES EXTRÊMES ET DES CENTAINES DE DÉCÈS [16-03-2021] – VINCENT JAMES (VIDÉOS)