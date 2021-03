Les procureurs italiens ouvrent une enquête sur HOMICIDE INVOLONTAIRE alors qu’un homme meurt un jour après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca

Les procureurs italiens ont ouvert une enquête pour homicide involontaire coupable suite au décès d’un professeur de musique un jour après avoir reçu son vaccin d’Oxford-AstraZeneca contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)].

Sandro Tognatti, 57 ans, a reçu le vaccin d’AstraZeneca samedi après-midi, 13 mars, selon sa femme. Il a développé une fièvre plus tard dans la soirée et s’est de nouveau senti malade le dimanche matin. La famille a appelé une ambulance pour l’amener à l’hôpital, mais il est décédé peu de temps après son arrivée.

Les autorités judiciaires de Biella, ville natale de Tognatti, dans le nord de l’Italie, ont ouvert une «enquête préliminaire» pour enquêter sur sa mort. La cause du décès est encore inconnue et les autorités ont souligné qu’elles ne disposaient d’aucune preuve établissant un lien entre son décès et le vaccin d’AstraZeneca.

Les autorités ont déclaré que la sonde ne ferait qu’identifier la cause exacte du décès et déterminer s’il y avait une cause d’alarme. Ils attendent les résultats d’un examen post-mortem pour les aider à déterminer où diriger leur enquête. (Connexes: des dizaines d’enseignants italiens tombent malades après avoir été vaccinés contre le coronavirus.)

Écoutez cet épisode spécial de mise à jour de la situation du Health Ranger Report, un podcast du Health Ranger Mike Adams, alors qu’il parle de la façon dont plusieurs pays en Europe ont arrêté l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca en raison de rapports faisant état de l’injection provoquant de graves caillots sanguins.

https://www.brighteon.com/embed/370d3465-537d-4f9b-8b6d-04670d48ea85

Le Piémont réprime l’utilisation des vaccins d’AstraZeneca

Biella est située dans la région du nord-ouest de l’Italie du Piémont. Après la mort de Tognatti, le gouvernement régional piémontais a annoncé dimanche qu’il n’utiliserait plus le lot de vaccins AstraZeneca à partir duquel Tognatti a reçu son injection.

Le Piémont a initialement suspendu toutes les utilisations du vaccin AstraZeneca dans la région afin d’identifier et d’isoler le lot dont provenait le vaccin de Tognatti.

«C’est un acte d’extrême prudence, alors que nous vérifions s’il existe un lien», a déclaré Luigi Genesio Icardi, chef du département des services de santé du Piémont, dans un communiqué. « Il n’y a eu aucun problème critique avec l’administration du vaccin à ce jour. »

Le lendemain, les procureurs de la région ont annoncé avoir confisqué les vaccins douteux. Ils ont saisi plus de 393 600 clichés du vaccin AstraZeneca, tous appartenant à un lot connu sous le numéro de série ABV5811.

«Il est donc important de veiller à ce que l’administration continue du médicament dans tout le pays n’entraîne pas d’autres conséquences [nocives ou mortelles]… jusqu’à ce que nous soyons complètement sûrs que la mort [de Tognatti] ne peut pas être attribuée à l’inoculation susmentionnée», a déclaré procureur Teresa Angela Camelio dans un communiqué.

La décision des procureurs de saisir près de 400 000 doses du vaccin AstraZeneca fait suite à une décision similaire des autorités de Sicile, une région insulaire du sud de l’Italie. Le gouvernement régional de Sicile a saisi un lot de vaccins AstraZeneca à la suite du décès de deux hommes qui avaient récemment reçu leurs doses.

L’agence pharmaceutique italienne suspend l’utilisation des vaccins AstraZeneca

Alors que le gouvernement italien a affirmé qu’il n’y avait aucune preuve d’un lien entre l’un des décès et les vaccins AstraZeneca, la principale agence de réglementation pharmaceutique du pays a décidé de suspendre son utilisation dans tout le pays.

L’Agence italienne des médicaments (AIFA), la principale institution publique chargée de réglementer les produits pharmaceutiques dans le pays, a déclaré que la suspension du vaccin AstraZeneca n’était qu’une mesure de précaution en attendant une décision de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Avant l’interdiction, l’AIFA avait approuvé la suspension de plusieurs lots de vaccin AstraZeneca, les forces de police du pays saisissant physiquement les doses de ces lots suspendus.

L’AIFA a d’abord suspendu un lot de vaccins AstraZeneca lorsqu’un marin et un policier en Sicile sont morts après avoir pris le vaccin. Cela a été suivi d’une autre ordonnance de suspension lorsqu’un autre policier en Sicile et deux employés de l’école de la région de Campanie, dans le sud de l’Italie, sont également décédés après avoir reçu le vaccin.

La décision d’interdiction générale est intervenue après que le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, s‘est entretenu avec ses homologues en Espagne, en Allemagne et en France.

« Les choix faits et partagés aujourd’hui par les principaux pays européens sur AstraZeneca ont été pris uniquement à titre de mesure de précaution en attendant la prochaine réunion décisive de [l’EMA] », a déclaré Speranza dans un communiqué. «Nous sommes convaincus que l’agence européenne sera déjà en mesure dans les prochaines heures de clarifier définitivement cette question.»

L’Organisation mondiale de la santé, l’EMA, le gouvernement italien, plusieurs autres pays européens et de supposés experts en santé ont tous insisté sur le fait que le vaccin est sûr. Ils ont également tenté de renforcer l’idée qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les vaccins AstraZeneca et les décès.

«Environ 17 millions de personnes dans l’UE et le Royaume-Uni ont maintenant reçu notre vaccin, et le nombre de cas de caillots sanguins signalés dans ce groupe est inférieur aux centaines de cas attendus dans la population générale», a déclaré Ann Taylor, médecin-chef d’AstraZeneca. «La nature de la pandémie a conduit à une attention accrue dans les cas individuels et nous allons au-delà des pratiques standard de surveillance de la sécurité des médicaments autorisés en signalant les événements vaccinaux, pour assurer la sécurité publique.»

Apprenez-en davantage sur les dangers associés à la vaccination contre le coronavirus Oxford-AstraZeneca en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Les sources comprennent:

DailyMail.co.uk

Reuters.com 1

TheSun.co.uk

Reuters.com 2

ANSA.it

TheLocal.it

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Une organisation américaine liée au laboratoire de Wuhan n’a pas divulgué le financement des contribuables

Une organisation américaine à but non lucratif étroitement liée à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) est poursuivie pour avoir prétendument omis de divulguer que les fonds des contribuables soutenaient son travail. Dans sa poursuite, déposée le 15 mars, le White Coat Waste Project (WCWP) allègue que l’omission du financement des contribuables par l’EcoHealth Alliance (EHA) dans ses déclarations a enfreint une loi fédérale connue sous le nom d’amendement Stevens.

La poursuite indiquait que l’EHA avait détourné de l’argent des contribuables d’un montant de 600 000 dollars au WIV entre 2014 et 2019. L’organisation l’a fait par le biais de sous-subventions des National Institutes of Health (NIH), dans le cadre d’un projet de recherche sur les coronavirus des chauves-souris chinoises.

Mais les communiqués de presse de l’EHA concernant le projet n’indiquaient pas qu’il était soutenu par un financement fédéral – une violation de l’amendement Stevens. Nommé d’après l’ancien sénateur Ted Stevens (R-AK), il oblige tout groupe qui reçoit un financement à divulguer le pourcentage des coûts financés avec de l’argent fédéral et le montant total. Ce pourcentage et ce montant de financement fédéral doivent être inclus dans toutes les déclarations, communiqués de presse, demandes de soumissions et autres documents décrivant un projet.

En outre, les groupes financés par le ministère du Travail, le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) et le ministère de l’Éducation sont tenus de divulguer ce pourcentage et ce montant de financement fédéral dans tous leurs documents.

La recherche sur le coronavirus à base de chauves-souris a reçu un financement fédéral

Le WCWP a signalé trois communiqués de presse de l’EHA sur les travaux du groupe sur les coronavirus à base de chauves-souris en Chine qui n’ont pas révélé le pourcentage ou le montant en dollars de l’argent fédéral qui le finance. Selon le Wall Street Journal, ce projet a reçu une subvention du NIH d’une valeur de 3,4 millions de dollars. La plainte du groupe de surveillance a appelé l’agence à «interdire définitivement à EHA de recevoir des fonds publics» à la lumière des infractions de l’organisation à but non lucratif.

«Pratiquement tous les communiqués de presse de l’EHA rapportant ses expériences financées par les contribuables au cours des trois dernières années enfreignent l’amendement Stevens», a écrit la WCWP dans le dossier.

«Les contribuables ont le droit de savoir – et la loi fédérale exige qu’on nous dise – exactement combien de notre argent [EHA] a expédié à [Wuhan]… pour des expériences imprudentes de coronavirus qui pourraient avoir causé la pandémie», a déclaré le porte-parole de la WCWP, Justin Homme bon.

Pendant ce temps, la sénatrice républicaine Joni Ernst a déclaré qu’elle exigera une enquête sur l’incapacité du gouvernement fédéral à appliquer l’amendement Stevens à la lumière de la plainte du WCWP.

«Le peuple américain mérite des réponses», a-t-elle fait remarquer. «Je demande une enquête pour contraindre HHS à se conformer à la loi.»

La plainte a révélé un conflit d’intérêts

Goodman a également souligné que l’EHA avait auparavant obscurci ses liens avec le WIV.

«Les violations généralisées par EcoHealth de la loi fédérale sur la transparence sont un autre exemple de ce que le groupe et son président Peter Daszak obscurcissent leurs liens étroits – et leur soutien financier pour – le [laboratoire de Wuhan]», a-t-il fait remarquer.

Le président de l’EHA, Peter Daszak, était le seul membre américain de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à avoir enquêté sur les origines de la COVID-19 au début de 2021. Mais son implication dans l’enquête a été qualifiée de «conflit d’intérêts majeur» en raison de ses liens financiers et professionnels avec le WIV. (En relation: «L’enquête» de l’OMS sur le laboratoire de Wuhan a été menée en partie par une conseillère du PCC, Marion Koopmans.)

En outre, les critiques ont également noté que Daszak rejetait la théorie selon laquelle le coronavirus de Wuhan aurait pu s’échapper de l’installation. En février 2020, le président de l’EHA a écrit une déclaration dans The Lancet critiquant des idées telles que les «théories du complot». Un porte-parole de Daszak a déclaré plus tard au WSJ que la lettre visait à protéger les scientifiques chinois des critiques en ligne.

L’équipe d’enquête de l’OMS dirigée par le Dr Peter Ben Embarek a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe le mois dernier que la théorie des fuites en laboratoire était «hautement improbable». La transmission d’animal à homme et le virus entrant via les aliments surgelés étaient les autres théories avancées par l’équipe d’Embarek. Mais le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est revenu sur les conclusions de l’enquête quelques jours plus tard, affirmant que toutes les théories «restent ouvertes et nécessitent une étude plus approfondie». (En relation: chef d’équipe de l’OMS: le coronavirus «circule déjà» et a «muté 13 fois» en Chine avant d’être signalé.)

Pendant ce temps, Daszak a déclaré le 17 mars que l’équipe d’enquête de l’OMS n’avait pas demandé à examiner une base de données d’échantillons de virus du WIV, car il se portait personnellement garant du laboratoire. Il a ajouté que cette base de données susmentionnée ne contenait pas d’informations pertinentes sur les origines de la pandémie. Le laboratoire de virus a supprimé la base de données contenant au moins 16 000 échantillons de virus en septembre 2019.

Visitez Pandemic.news pour lire plus de rapports sur les origines du coronavirus de Wuhan.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

Blog.WhiteCoatWaste.org [PDF]

DailyCaller.com

BBC.com

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les pays scandinaves ne font pas confiance à l’EMA: le vaccin d’AstraZeneca est toujours arrêté. L’Italie pleure Zelia, la plus jeune morte vaccinée

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version originale en italien

«Malgré les assurances d’Ema, le front des pays scandinaves attend plus de données. La suspension se poursuivra pendant au moins une semaine Malgré les assurances de l’EMA (Agence européenne des médicaments – ndlr) sur AstraZeneca, selon lesquelles il n’y a pas de risques, un groupe de gouvernements européens a décidé de maintenir l’arrêt sur le médicament anglo-suédois. Quatre pays scandinaves (Danemark, Norvège, Finlande et Suède) ont préféré une ligne de prudence et continueront la campagne de vaccination en s’appuyant sur d’autres sources. Ils sont partiellement rejoints par la France qui, s’adaptant aux indications de l’Ema, a décidé de n’utiliser AstraZeneca que pour la population de plus de 55 ans».

C’est ce que rapporte un journal grand public comme l’italien Corriere della Sera, se résignant au fait qu’en Europe du Nord, ils doutent de «leur» même sérum. AstraZeneca, en fait, est aujourd’hui une société multinationale dont le siège est à Cambridge, au Royaume-Uni, mais elle est née de la fusion de deux grandes entreprises européennes du secteur pharmaceutique: le groupe britannique Zeneca et Astra AB, fondé en 1913 avec son siège à Södertälje, en Suède.

Depuis lors, de nombreux médicaments ont été cuits dans leurs usines qui ont attiré des spéculateurs financiers du monde entier (BlackRock, Vanguard etc.), les mêmes qui contrôlent à des pourcentages différents les autres Big Pharmas de vaccins tels que GSK à Londres, basé à Moderna. à Cambridge (mais dans le Massachusetts, USA), et Johnson & Johnson (Nouveau-Brunswick, New Jersey, USA), mais aussi toutes les sociétés de défense les plus importantes comme nous l’avons révélé dans nos enquêtes WuhanGates 16 et Weapons Lobby 1.

AstraZeneca est également partenaire de deux cartels Big Pharma qui mettent en évidence des conflits d’intérêts évidents: celui de l’ONG One Nucleus à Cambridge, dont il est le principal sponsor aux côtés des laboratoires d’analyse des écouvillons et de J&J, entre autres, et celui qui vient d’être établi à partir du Bill & Melinda Gates Foundation parmi les géants du vaccin dans le monde.

«Le gouvernement d’Helsinki a décidé de maintenir l’arrêt après que deux cas de thrombose cérébrale se soient produits parmi sa population vaccinée. La suspension se poursuivra « jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’informations et qu’il ne soit pas possible d’évaluer une éventuelle causalité », affirment les autorités sanitaires finlandaises.

La Finlande est la dernière à rejoindre le front scandinave «no AstraZeneca». Auparavant, la Norvège avait fait la même chose: «En raison des nombreux cas graves, nous voulons examiner la situation de manière approfondie avant de tirer une conclusion», a déclaré Geir Bokholm, directeur de l’Institut d’Oslo pour la santé publique. « Cela prendra du temps et nous vous fournirons une mise à jour à la fin de la semaine prochaine. » Une semaine de congé, c’est le laps de temps que la Suède et le Danemark se sont également donnés.

Cette méfiance à l’égard du sérum à base du vecteur d’adénovirus chimpanzé développé par le Jenner Institute dans le parc scientifique de l’Université d’Oxford a également été provoquée par les révélations du médecin norvégien chargé d’enquêter sur les effets indésirables graves, qui a confirmé un lien de causalité entre le vaccin et les caillots de sang si graves qu’ils ont également déclenché une thrombose cérébrale mortelle.

En Italie, en revanche, la même AIFA (Agence italienne des médicaments) avait nié l’existence d’une corrélation avant même que l’EMA ne dissolve ses réserves, considérant les risques plus grands que les bénéfices malgré la mort de soldats, de policiers et de carabiniers, des personnes en bonne santé pour des raisons évidentes de service.

Le gouvernement italien, le Premier ministre Mario Draghi, le ministre de la Santé Roberto Speranza ainsi que des gouverneurs régionaux tels que le président de la région du Piémont Alberto Cirio, se sont immédiatement mis en quatre pour annoncer avec enthousiasme la reprise des doses d’AstraZeneca anti-Covid-19.

D’autre part, comme nous l’avons expliqué dans l’article précédent, l’échec possible du vaccin d’Oxford serait en fait également un échec retentissant de l’IRBM Park Science of Pomezia (Rome) qui, à travers Advent srl, a développé peut-être la partie la plus importante du sérum lui-même: c’est le vecteur adénovirus d’origine animale, utilisé pour la première fois dans l’histoire pharmaceutique des vaccins.

Zelia Guzzo, l’enseignante sicilienne de 37 ans est décédée d’une hémorragie cérébrale après le vaccin AstraZeneca

«Son état était déjà très grave depuis vendredi dernier et elle n’a pas réagi aux médicaments. Les médecins avaient essayé d’arrêter son œdème mais seul un miracle aurait pu la sauver. Depuis plusieurs jours, le professeur respirait artificiellement. Il faudra attendre les prochaines heures pour déconnecter la machine qui ne la maintient en vie que mécaniquement – ajoute Ragusa News – Le procureur de Gela a ouvert une enquête pour déterminer la causalité possible avec le vaccin qu’elle avait reçu le 1er mars. Douleur et colère chez les membres de la famille et chez de nombreux collègues qui l’ont connue».

Pourtant, la veille seulement, le 17 mars, la plus jeune victime parmi les personnes vaccinées avec AstraZeneca avait été enregistrée: comme le rapporte Ragusa News, la mort cérébrale de Zelia Guzzo, l’enseignante de 37 ans de Gela dans des conditions très graves car elle a été frappée par une hémorragie cérébrale deux semaines après l’inoculation de sérum, comme cela est malheureusement arrivé à de nombreux autres Italiens en cours de vaccination.

L’alarme sur les effets indésirables graves, voire mortels, rapportés par le personnel de santé aux différents organismes de pharmacovigilance a été lancée à des moments insoupçonnés à partir d’un dossier Gospa News basé sur les données collectées par EudraVigilance, la plateforme officielle de l’EMA sur les effets indésirables des vaccins et des médicaments en général. AstraZeneca a en effet enregistré 78% des effets indésirables graves sur 13 983 séquelles vaccinales signalées dans les 27 pays de l’Union européenne.

Mais maintenant il provient aussi d’une étude allemande publiée en avant-première par Database Italia, un portail d’information et d’analyse géopolitique dirigé par Davide Donateo, et très attentif aux études scientifiques sur Covid-19, le virus SRAS-Cov-2 et les thérapies. Des scientifiques allemands ont découvert que l’administration du vaccin AstraZeneca pouvait potentiellement produire des anticorps qui à leur tour stimuleraient la formation de caillots sanguins dans des cas «rares» même si l’OMS ne considère pas ce lien comme «causal».

«Un groupe de recherche de l’hôpital universitaire allemand de Greifswald a découvert un mécanisme qui pourrait conduire au développement de sinus ou de thrombose veineuse cérébrale chez les patients qui ont reçu le vaccin AstraZeneca» écrit Database Italia, L’équipe a reçu six échantillons de sang de personnes qui ont souffert de la thrombose après avoir pris le vaccin. Les échantillons ont été fournis par l’Institut Paul Ehrlich, l’organisme responsable de l’approbation et du contrôle de tous les vaccins en Allemagne.

À la suite de l’analyse, les chercheurs de Greifswald ont découvert qu’une réponse immunitaire au vaccin pouvait entraîner la formation d’anticorps qui ne se forment normalement que lorsqu’un organisme a besoin de guérir une plaie par coagulation sanguine, a rapporté la chaîne allemande. Ed., Ces anticorps «activent» alors les plaquettes et peuvent stimuler la formation de caillots sanguins, en particulier dans les sinus veineux du cerveau.,

Les conclusions de l’équipe, qui n’ont encore été publiées dans aucune revue scientifique, ont ensuite été partagées par l’Association allemande de recherche sur la thrombose et l’hémostase (GTH), qui a publié une nouvelle ligne directrice pour les patients qui recevront le vaccin.

Lire la suite…

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

© COPYRIGHT GOSPA NEWS

pas de reproduction sans autorisation – Version originale en Italien

SOURCES PRINCIPALES

GOSPA NEWS – RAPPORTS WUHAN.GATES

GOSPA NEWS – DOSSIER CORONA VIRUS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS

LA PLUS GRANDE conspiration du monde: EPSTEIN, Bill Gates, Biden, Clinton, Crowley … MYSTERY Babylon

https://rumble.com/vbramp-biggest-conspiracy-in-the-world-epstein-bill-gates-biden-clinton-crowley….html

Source : Tap News

Informations difficiles sur les effets secondaires du vaccin Oxford. Nombreux problèmes / troubles sanguins (1 000+), cas de tachycardie (500) et palpitations (1 318) – «troubles» cardiaques 2 000+, y compris infarctus du myocarde / crises cardiaques (27).

Source : Tap News

Réactions terribles au vaccin Covid! – PARTAGEZ S’IL VOUS PLAIT!!!

Vidéo tirée de Veritas Channel. – Je suis un Reg retraité. Infirmière et médecin de l’armée. J’ai eu et administré de nombreux vaccins. J’ai moi aussi eu une réaction à certains vaccins. Ce n’est « pas » un vaccin ordinaire! … c’est une grande expérience et vous êtes les sujets de test (à tout le moins). En outre, ce n’est vraiment PAS un vaccin … c’est un TEST d’une thérapie génique. Je ne le prendrai pas! Je serai celui qui sera soit puni et restreint par le pays que j’ai servi, soit placé dans un « camp » dans un proche avenir … Je refuserai. (Commentaire de lebel1900 sur cette vidéo sur Odysee)

Odysee: https://odysee.com/@Veritas:19

Source : BIT CHUTE

Une femme laissé trembler après avoir pris une injection de Covid

En voici un autre … pouvez-vous imaginer les milliers que nous ne voyons pas et à quel point c’est vraiment mauvais?

Source : BIT CHUTE

Bourla Bourla de Pfizer sur les pratiques vaccinales abusives – Coup d’État d’entreprise

Le président tanzanien refuse le Vaccin

Source : BIT CHUTE

A REGARDER: Le vaccin AstraZeneca: une Espagnole décède après un vaccin contre la Covid – (16 mars 2021)

Elle était enseignante et était parfaitement retrouvée et en bonne santé, mais après avoir pris le vaccin AstraZeneca, elle est décédée. Elle aurait été encore en vie si elle n’avait PAS pris le vaccin. C’est fou que des personnes en bonne santé qui n’ont rien de mal avec elles-mêmes subissent un tel lavage de cerveau qu’elles se portent volontaires pour prendre un vaccin qui peut les tuer ou les mutiler. Plus d’informations ici: ⁣ ⁣https://nypost.com/2021/03/17/….teacher-in-spain-die

Source : BIT CHUTE

Le site Web de dépopulation dit qu’il nous reste 4 ans.

Deagle est un énorme site Web militaire mais a changé de présentation et n’inclut pas d’estimation de la population en 2025. Tout est secret ou clandestin.

Source : BIT CHUTE