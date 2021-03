Nous, les gens du monde entier, sommes l’expérience de techniques d’extermination efficaces / massives, de psychologie inverse et des motivations de Trump en question, le soutien de MAGA déclinant rapidement! – Capt. Dave Bertrand, ret.

Le rapport BERTRAND

La guerre pour votre esprit et votre âme continue

Nouvelles qui comptent

Par le capitaine Dave Bertrand, retraité.

Pourquoi les barmans inexpérimentés font-ils parfois des cocktails de merde? Connaître le bon mélange d’alcool et d’autres mélanges fait la boisson parfaite, mais que se passe-t-il si le barman / scientifiques de la COVID-19 ne peut pas déterminer ou déterminer la bonne quantité d’ARNm dans un vaccin et est encore compliqué en raison d’une dégradation «inconnue» facteurs? (E-mails secrets récemment découverts… voir ci-dessous les commentaires)

Les résultats des vaccins merdiques / expérimentaux non approuvés par la FDA sont trop nombreux pour être énumérés….un grand nombre inconnu de vaccinés à travers le monde subissent divers types de blessures liées à la vaccination, y compris la mort immédiate à des complications entraînant la mort des semaines plus tard.

Faut-il s’étonner pourquoi PLUS de médecins et d’infirmières, y compris des militaires et des forces de l’ordre, refusent tout type de vaccin COVID?

Une source dans l’armée a déclaré aujourd’hui (infowars.com), son commandant d’unité à Ft. Campbell met en garde les nombreux soldats refusant le vaccin, ils seront rétrogradés au privé, perte de salaire et service supplémentaire «QUAND….les militaires ordonnent des vaccins obligatoires en juillet.» (Laissez cela pénétrer un instant)

*** Soutenez BeforeItsNews en essayant les produits de construction de santé naturels HerbAnomic, y compris le complexe minéral liquide humique et fulvique, le concentré de boisson Immusist et la curcumine bio-disponible UltraCur – MAINTENANT NOUVEAU système de distribution d’oxygène extracellulaire HNEX HydroNano – VOIR CI-DESSOUS! Cliquez ici pour plus d’informations et pour commander! ***

Juillet?? Est-ce la date cible du gouvernement pour l’ensemble de la population des États-Unis, si ce n’est seulement pour les employés fédéraux? Cela arrive d’une manière ou d’une autre et plus rapidement que prévu, car de plus en plus de personnes refusent les vaccins expérimentaux qui ne font RIEN mais nuisent aux humains, tandis que les vaccinés devront toujours porter un masque, se distancer et se mettre en quarantaine si nécessaire!

Le SEUL avantage est d’être autorisé à voyager sur le transport commercial, et assez tôt….. autoriser les vaccinés à entrer dans certains états, pays ou même Wal * Mart.

Ça arrive…..

La psychologie inversée utilisée par ces voyous mondialistes [eugénistes Bill Gates, Fauci, etc.] et ces marionnettes du Nouvel Ordre Mondial [communiste], aspirant des milliards de dollars aux États-Unis pour une fausse pandémie faisant des morts à un rythme inférieur aux décès annuels normaux rapportés, plus les cas inexistants de grippe et de pneumonie cette année… le «Catch 22» dans ce jeu de guerre psychologique est de PERMETTRE à ces faits de faire surface bientôt, et ALORS utiliser les mêmes récits (la plupart des décès ne sont pas vraiment liés à la COVID) à SUGGÉRER…. « la plupart ou tous les décès ne sont pas dus aux vaccins, mais sont des décès quotidiens normaux subis dans le monde entier, peu importe si les décès signalés se sont produits des jours ou des semaines après avoir été vaccinés. »

Les médias mensongers et un ancien président Trump embarrassé continuent de dire que «les vaccins sont sûrs» et notre bien-aimé Donald Trump utilise soit la psychologie inverse sur les communistes démocrates pour prendre leur propre médicament [vax], tandis qu’au moins plus de 70% Trump des partisans refusent de prendre un vaccin, il est soit «dehors pour déjeuner» avec le reste des démocrates, soit (espérons-le) il se réveillera, recherchera les faits et donnera une conférence de presse pour faire savoir au monde…. les vaccins ne sont PAS approuvés par la FDA, mais uniquement approuvés pour «utilisation d’urgence» [, et même s’ils étaient approuvés par la FDA, qu’est-ce qui prouve qu’eux aussi ne sont pas corrompus – MIRASTNEWS]. (Dans le rapport ci-dessous…. Vous comprendrez pourquoi la FDA et d’autres agences mondiales refusent d’approuver ces vaccins et pourquoi de nombreux pays interdisent désormais les vaccins, à l’exception des États-Unis).

Maintenant… il y a un autre piège de psychologie inverse «Catch 22»!

Nous le savons déjà, la majorité de ceux qui acceptent le vaccin sont des démocrates croyant que les médias fakestream et leurs sbires poussent la fausse déclaration, «les vaccins sont sûrs et le seul moyen (VOUS) pourrez connaître un certain niveau de liberté et voyager est de se faire vacciner.» Ainsi…. ”La majorité qui refuse le vaccin sont des MAGA / RACIST / TRUMP SUPPORTERS”, ce qui peut conduire à (ou provoquer) la prochaine étape planifiée d’exiger des vaccins obligatoires et une jolie application de bracelet /passeport électronique (ou chapeau Dunce) à montrer votre soutien au quasi-président Biden, mais en même temps… ils n’aiment pas le soutien de Trump à la participation volontaire aux vaccins. Mot clé «VOLONTAIRE», imposant une exigence «OBLIGATOIRE» en réponse aux partisans de MAGA.

Dans leurs propres déclarations… « Les vaccinations ne vous protégeront PAS, vous et les autres. » QUOI????

Le gouverneur du Nouveau-Mexique a fait une déclaration irréaliste hier: «Les Néo-Mexicains ne connaîtront pas un niveau de liberté, ils le savaient autrefois, jusqu’à ce qu’une plus grande majorité de plus de 21% (jusqu’à présent)… soient vaccinés.»

Les experts dans les médias rapportent que «au moins 75%» des Américains doivent être vaccinés avant que «les choses ne reviennent à la normale». (Désolé… ça n’arrivera pas!)

Oui … les gens se réveillent, mais en même temps, les voyous mondialistes avanceront plus vite avec leur programme pour commander et contrôler la population tout en détruisant l’économie, en créant plus de milliardaires et en injectant au monde entier un contrôle de la manipulation de l’arme biologique génétique de l’ARNm.

L’«Holocauste de l’humanité» est en cours, et ILS veulent que vous croyiez (MAINTENANT) en gardant l’humanité enfermée pendant diverses périodes de temps sauvera la planète de l’expiration de CO 2 , alors qu’en même temps… ILS veulent que vous respiriez le vôtre Le CO 2 partout où vous allez, y compris dans vos maisons.

Le Dr Sherri Tenpenny déclare: «les complications et les effets de ces vaccins pourraient devenir extrêmement évidents d’ici 4 à 18 mois.» (paraphrasant)

Le Dr Sherri J. Tenpenny est médecin ostéopathe, conseil certifié dans trois spécialités médicales. Largement considéré comme le médecin le plus compétent et le plus franc sur les effets néfastes que les vaccins peuvent avoir sur la santé.

https://www.drtenpenny.com/

Par conséquent…..si un barman vous prépare une boisson de merde, continuez-vous à en commander une autre et une autre en plus de lui donner un bon pourboire?

Tout comme l’alcool affecte les humains de différentes manières, d’un ivrogne heureux à un batteur de femme insensé, en passant par la mort à la bouteille, les fous continuent de faire la queue pour recevoir leur vaccin sans tenir compte des conséquences. Certains ne verront jamais de réaction, certains seront blessés temporairement ou à vie, et un nombre inconnu mourra, comme ils le sont maintenant (pour la plupart non signalés).

Fondamentalement….. l’ARNm manipule votre corps avec des protéines qui ne disparaissent jamais, mais ouvre la porte à d’autres vaccins (à venir) pour déclencher des gènes négativement, et pourquoi beaucoup meurent du rappel. (Voir les rapports de Mike Adams «The Health Ranger»)

Voir le rapport ci-dessous et VOUS décidez si le vaccin est sûr ……. (Points clés) Les niveaux d’ARNm dans divers lots de vaccins ne sont pas les mêmes en raison de recherches inconnues concernant la dégradation, les niveaux de température et d’autres facteurs récemment découverts dans des courriels secrets. Sur la base de la citation du paragraphe suivant, cela peut être interprété comme suggérant que trop d’ARNm peut être dévastateur.

«L’EMA a cependant reconnu que l’efficacité du vaccin dépend de la présence de quantités appropriées d’ARNm intact. Dans le cas des lots commerciaux qui ont d’abord sonné l’alarme, l’agence a déclaré au BMJ que les niveaux d’ARNm tronqué «et les quantités d’une protéine potentielle produite par l’ARNm tronqué seraient trop faibles pour constituer un risque pour la sécurité». L’EMA n’a pas commenté la façon dont l’ARNm tronqué pourrait affecter l’efficacité. Le problème a été résolu de manière satisfaisante, a souligné l’agence, lorsque des informations supplémentaires ont été fournies par le fabricant. » —Serena Tinari

Soit nous nous tenons ensemble et combattons les assauts de la tyrannie médicale, soit nous mourons ensemble en masse. C’est votre corps, votre choix… pas le choix du gouvernement.

—Dave Bertrand

Pasteur H / T Lee S. Gliddon Jr.

Une fuite de données montre que les régulateurs avaient des préoccupations majeures au sujet du vaccin ARNm de Pfizer

Des documents divulgués montrent que certains lots commerciaux précoces du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech avaient des niveaux inférieurs aux attentes d’ARNm intact, ce qui a suscité des questions plus larges sur la manière d’évaluer cette nouvelle plate-forme de vaccin.

Par Serena Tinari

Lors de son analyse du vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech en décembre, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a été victime d’une cyberattaque. Plus de 40 mégaoctets d’informations classifiées issues de la revue de l’agence ont été publiées sur le dark web, et plusieurs journalistes – y compris du BMJ – et des universitaires du monde entier ont reçu des copies des fuites. Ils provenaient de comptes de messagerie anonymes et la plupart des efforts pour interagir avec les expéditeurs ont échoué. Aucun des expéditeurs n’a révélé son identité et l’EMA a déclaré qu’elle poursuivait une enquête criminelle.

Le BMJ a passé en revue les documents, qui montrent que les régulateurs avaient des préoccupations majeures concernant des quantités étonnamment faibles d’ARNm intact dans des lots du vaccin mis au point pour la production commerciale.

Les scientifiques de l’EMA chargés d’assurer la qualité de la fabrication – les aspects chimie, fabrication et contrôle de la soumission de Pfizer à l’EMA – s’inquiètent des «espèces d’ARNm tronquées et modifiées présentes dans le produit fini». Parmi les nombreux fichiers divulgués au BMJ, un e-mail daté du 23 novembre d’un haut responsable de l’EMA décrivait une série de problèmes. En bref, la fabrication commerciale ne produisait pas de vaccins selon les spécifications attendues et les régulateurs n’étaient pas certains des implications. L’EMA a répondu en déposant deux «objections majeures» auprès de Pfizer, ainsi qu’une foule d’autres questions qu’elle souhaitait aborder.

L’e-mail a identifié «une différence significative de% d’intégrité de l’ARN / d’espèces tronquées» entre les lots cliniques et les lots commerciaux proposés – d’environ 78% à 55%. La cause profonde était inconnue et l’impact de cette perte d’intégrité de l’ARN sur la sécurité et l’efficacité du vaccin était «encore à définir», indique le courriel.

Finalement, le 21 décembre, l’EMA a autorisé le vaccin de Pfizer-BioNTech. Le rapport d’évaluation public de l’agence, un document technique publié sur son site Internet, notait que «la qualité de ce médicament, soumis dans le contexte d’urgence de la pandémie actuelle (COVID-19), est considérée comme suffisamment cohérente et acceptable.

On ne sait pas comment les préoccupations de l’agence ont été satisfaites. Selon l’un des e-mails divulgués daté du 25 novembre, des nouvelles positives provenaient d’une source non divulguée aux États-Unis: «Les derniers lots indiquent que le% d’ARN intact est de retour aux alentours de 70 à 75%, ce qui nous laisse avec un optimisme prudent quant aux données supplémentaires. pourrait résoudre le problème», indique le courriel.

Un quasi-accident?

On ne sait pas non plus si les événements de novembre constituent un quasi-échec dans la fabrication commerciale de vaccins à ARNm.

L’EMA affirme que les informations divulguées ont été partiellement trafiquées, expliquant dans un communiqué que «si les e-mails individuels sont authentiques, les données de différents utilisateurs ont été sélectionnées et agrégées, des captures d’écran de plusieurs dossiers et boîtes aux lettres ont été créées et des titres supplémentaires ont été ajoutés par les auteurs».

Mais les documents offrent à la communauté médicale au sens large une chance de réfléchir aux complexités de l’assurance qualité pour les nouveaux vaccins ARNm, qui incluent tout, de la quantification et l’intégrité de l’ARNm et des lipides porteurs à la mesure de la distribution des tailles de particules et de l’efficacité d’encapsulation. L’instabilité de l’ARN est particulièrement préoccupante, l’une des variables les plus importantes pertinentes pour tous les vaccins à ARNm qui a jusqu’à présent reçu peu d’attention dans la communauté clinique. Il s’agit d’un problème qui concerne non seulement les vaccins de Pfizer-BioNTech, mais aussi ceux produits par Moderna, CureVac et d’autres, ainsi qu’un vaccin à ARNm de «deuxième génération» poursuivi par l’Imperial College de Londres.

L’instabilité de l’ARN est l’un des plus grands obstacles pour les chercheurs qui développent des vaccins à base d’acide nucléique. C’est la principale raison des exigences strictes de la technologie en matière de chaîne du froid et a été résolue en encapsulant l’ARNm dans des nanoparticules lipidiques (ci-dessous).

«La molécule d’ARNm complète et intacte est essentielle à son efficacité en tant que vaccin», professeur de biopharmaceutique Daan J.A. Crommelin et ses collègues ont écrit dans un article de synthèse dans le Journal of Pharmaceutical Sciences à la fin de l’année dernière. «Même une réaction de dégradation mineure, n’importe où le long d’un brin d’ARNm, peut sérieusement ralentir ou arrêter les performances de traduction appropriées de ce brin et ainsi entraîner l’expression incomplète de l’antigène cible.»

Crommelin et ses collègues notent que des directives réglementaires spécifiques pour les vaccins à base d’ARNm n’ont pas encore été développées et que les tentatives du BMJ pour clarifier les normes actuelles ont échoué.

Transparence et confidentialité

Le BMJ a demandé à Pfizer, Moderna et CureVac, ainsi qu’à plusieurs régulateurs, quel pourcentage d’intégrité de l’ARNm qu’ils considéraient comme acceptable pour les vaccins contre la COVID-19. Aucun n’a offert de détails.

L’agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, l’organisme de réglementation des médicaments du Royaume-Uni, a reconnu l’absence d’un pourcentage d’intégrité de l’ARN spécifié, mais a refusé de fournir plus de détails. «Les critères d’acceptation de la limite de spécification sont commercialement confidentiels», a déclaré l’agence dans un e-mail.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a ordonné au BMJ de lire ses documents d’orientation et son examen du vaccin de Pfizer, mais aucun de ceux-ci ne spécifie le pourcentage d’ARN dont l’agence a besoin. Invité à commenter, le régulateur a indiqué à Pfizer: «les informations que vous recherchez et qui ne sont pas traitées dans le mémorandum de révision de la FDA doivent être adressées à Pfizer.»

Dans une correspondance ultérieure, la FDA, l’EMA et le ministère du gouvernement canadien, Santé Canada, ont tous déclaré que les informations spécifiques liées aux critères d’acceptabilité étaient confidentielles.

L’EMA a cependant reconnu que l’efficacité du vaccin dépend de la présence de quantités appropriées d’ARNm intact. Dans le cas des lots commerciaux qui ont d’abord sonné l’alarme, l’agence a déclaré au BMJ que les niveaux d’ARNm tronqué «et les quantités d’une protéine potentielle produite par l’ARNm tronqué seraient trop faibles pour constituer un risque pour la sécurité». L’EMA n’a pas commenté la façon dont l’ARNm tronqué pourrait affecter l’efficacité. Le problème a été résolu de manière satisfaisante, a souligné l’agence, lorsque des informations complémentaires ont été fournies par le fabricant.

Santé Canada a déclaré au BMJ que Pfizer avait mené des enquêtes sur la cause fondamentale de la réduction de l’intégrité dans les lots de vaccins commerciaux, et que «des changements ont été apportés à leurs processus pour s’assurer que l’intégrité a été améliorée et mise en conformité avec ce qui a été observé pour les lots d’essais cliniques.» Santé Canada a déclaré que les trois agences avaient déterminé par la suite qu’«il n’y avait aucun problème avec l’intégrité de l’ARN ou toute autre spécification du produit».

La correspondance dans les documents divulgués suggère que la FDA, Santé Canada et l’EMA se sont alignés sur des spécifications cliniquement qualifiées d’intégrité de l’ARNm en pourcentage. Santé Canada a confirmé au BMJ que les organismes de réglementation «ont travaillé ensemble pour aligner ces exigences», mais tous les organismes ont refusé de partager avec le BMJ des détails au motif que ces informations étaient commercialement sensibles.

Pfizer a également refusé de commenter le pourcentage d’intégrité de l’ARNm qu’il vise, ni de répondre aux questions sur la cause du pourcentage d’intégrité de l’ARNm inattendu dans certains lots, laissant ouverte la question de savoir si cela pourrait se reproduire. Pfizer a souligné:

«Chaque lot de vaccins est testé par le laboratoire officiel de contrôle des médicaments – l’Institut Paul Ehrlich en Allemagne – avant la mise sur le marché du produit final. En conséquence, la qualité de toutes les doses de vaccins mises sur le marché en Europe a été testée deux fois pour garantir le respect des spécifications convenues avec les autorités réglementaires.»

Le directeur des affaires générales de Moderna, Ray Jordan, a refusé de répondre à l’une des questions du BMJ, déclarant: « À ce stade, Moderna ne proposera pas de commentaires supplémentaires sur ces sujets. »

CureVac, dont le vaccin à ARNm a été soumis à «l’examen continu» de l’EMA en février, a déclaré au BMJ qu ‘«il est trop tôt pour donner des détails».

Le manque d’informations peut refléter le manque de certitude, même parmi les régulateurs, sur la manière d’évaluer pleinement les preuves de cette nouvelle technologie. Le professeur Crommelin a déclaré au BMJ que,

«Pour les produits de petite taille à faible poids moléculaire, l’intégrité de l’ingrédient pharmaceutique actif est généralement proche de 100%.»

Mais pour les vaccins à ARNm? «L’expérience de l’intégrité de l’ARNm est limitée.»

Nanoparticules lipidiques – où vont-elles et que font-elles?

Conçues il y a trois décennies, les thérapies basées sur l’ARN ont longtemps inspiré l’imagination pour leur potentiel théorique à transformer les cellules du corps en «une fabrique de médicaments à la demande». Mais malgré de lourds investissements de l’industrie biotechnologique, la traduction du laboratoire au chevet du patient était constamment entravée par la fragilité de l’ARNm.

Au fil des ans, les chercheurs ont tenté de résoudre l’instabilité intrinsèque en encapsulant l’ARNm dans des nanotransporteurs constitués de polymères, de lipides ou de matériaux inorganiques. Les nanoparticules lipidiques (LNP) ont été choisies par Moderna, Pfizer-BioNTech, CureVac et Imperial College London pour leurs vaccins COVID-19. Cela a attiré l’attention de spécialistes dans le domaine de la biotechnologie pharmaceutique, dont certains ont soulevé des inquiétudes quant à d’autres inconnues.

Dans une réponse rapide publiée sur bmj.com, JW Ulm, un spécialiste de la thérapie génique qui a publié sur le ciblage tissulaire des vecteurs thérapeutiques, a fait part de ses inquiétudes quant à la biodistribution des LNPs: «À l’heure actuelle, relativement peu de rapports ont été rapportés sur la localisation tissulaire du Les LNP utilisés pour encapsuler l’ARN messager codant pour la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, et il est vital d’avoir des informations plus spécifiques sur précisément où vont les nanoparticules liposomales après l’injection.»

On ne sait pas que les inquiétudes d’Ulm pourraient avoir des implications sur la sécurité des vaccins.

Ulm a déclaré au BMJ: «Pfizer-BioNTech et Moderna ont fait un travail remarquable en augmentant rapidement la fabrication d’un tel système novateur, ce qui est véritablement une réalisation technologique historique. Cependant, des études pharmacocinétiques, avec confirmation par un laboratoire indépendant, sont essentielles pour déterminer la cytotoxicité potentielle et la toxicité macroscopique, en particulier compte tenu de la probabilité d’injections de rappel sur des mois ou des années, car les modèles de trafic de tissus de la charge utile du vaccin ARNm détermineront les cellules et les tissus qui seront tués. par des lymphocytes T cytotoxiques à chaque cycle.» Compte tenu de la variation des formulations de la LNP, on ne sait pas dans quelle mesure les expériences antérieures sur les animaux sont pertinentes pour répondre à cette question.

Les régulateurs et fabricants contactés par le BMJ pour cet article n’ont souhaité répondre à aucune des questions soulevées par la réponse rapide d’Ulm.

Publié à l’origine par The BMJ le 10 mars 2020, écrit par Serena Tinari, reproduit ici sous les termes de la licence CC BY NC.

Du bureau du capitaine Dave Bertrand (retraité) Vos commentaires sont les bienvenus et peuvent être publiés, sauf indication contraire de votre part.

Capitaine de fret international à la retraite (DC-8 et B-727), ancien (État) application de la loi, douanes américaines (UC) secteur de Miami, vétéran de la police militaire de l’armée américaine, ancien entrepreneur d’assurance-repo aéronautique international, ancien DHS / HWW Instructeur de lutte contre le terrorisme pour les camionneurs commerciaux, Embry Riddle Aeronautical University & University of Alaska (premier cycle), les intérêts incluent la sécurité aux frontières, la vérité sur le 11 septembre, la corruption gouvernementale, le nouvel ordre mondial, la liberté contre le communisme, les programmes spatiaux secrets et les rencontres d’OVNIS, l’aviation, et profitez de la vie hors réseau.

Lire les précédents rapports Bertrand: résultat de la recherche

https://beforeitsnews.com/health/2021/03/secret-emails-prove-mrna-vaccines-are-dangerous-we-the-people-around-the-world-are-the-experiment-for-effectivemassive- techniques-d’extermination-psychologie-inverse-l’emporte-sur-les-motifs-en-quete-3038495.html

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Alerte d’agent biologique expérimental! (Vidéo)

https://www.bitchute.com/embed/o4Ktee3Iz8xm/

Cette entrée est postée dans inclassable. Ajoutez le permalien à vos favoris.

StateOfNation