Des experts confirment que les caillots sanguins sont causés par les vaccins et l’éthique du président démissionne suite aux tests de vaccins israéliens

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (21/03/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)

(https://odysee.com/@TLAVagabond:5)

(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

Liens de source vidéo:

Liens à venir…

5 études du NIH / National Library of Medicine de 2004 à 2020 constatant toutes des effets vérifiables sur la santé du port d’un masque facial, y compris une réduction scientifiquement vérifiée du taux d’oxygène dans le sang:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15340662/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

Étude de masque en tissu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

CERTAINES des études de masque sur l’efficacité :

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

https://www.cmaj.ca/content/188/8/567

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bio/23/2/23_61/_pdf/-char/en

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/0195-6701(91)90148-2/pdf

https://web.archive.org/web/20200717141836/https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data

https://www.nap.edu/catalog/25776/rapid-expert-consultation-on-the-effectiveness-of-fabric-masks-for-the-covid-19-pandemic-april-8-2020

https://www.nap.edu/read/25776/chapter/1#6

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6599448/

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342

https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01704-y

https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-epidemiology-jide-6-130.php?jid=jide

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130147308702355

Source : The Last American Vagabond

Irlande: Neuf résidents de foyers de soins meurent du COVID-19 alors qu’ils étaient à l’ARNm «vaccinés

Par le blog COVID

TRIM, COUNTY MEATH – Neuf résidents âgés sont décédés après une grave épidémie de COVID-19 post-«vaccin».

Le personnel et les résidents éligibles ont reçu leurs premières doses d’ARNm les 12 et 13 janvier, selon l’Irish Times. Il s’agissait de vaccins à ARNm Pfizer ou Moderna, car ils étaient les deux seuls à disposer d’une autorisation d’utilisation d’urgence à l’époque. Au moins la moitié des 50 résidents ont été testés positifs à la COVID-19 avant le 20 janvier.

Le responsable des services de santé du pays (HSE) a déclaré que neuf résidents étaient décédés à la fin du mois de janvier. Malgré les décès, le personnel et les résidents qui ne sont pas décédés ont reçu la deuxième dose le 2 février. Quiconque était positif à la COVID-19 et a survécu a reçu sa deuxième dose le 28 février.

Un porte-parole du HSE a déclaré que l’immunité ne se produit qu’après la deuxième dose de vaccins à ARNm.

« Même si le vaccin est très bon et efficace, il n’est pas parfait », a déclaré le porte-parole.

Les dirigeants de Pfizer et Moderna, ainsi que le Dr Anthony Fauci, ont tous concédé que ces injections n’arrêtaient pas la transmission de la COVID-19.

L’Autorité irlandaise de réglementation des produits de santé a déclaré avoir reçu des informations faisant état de la mort de 17 personnes âgées après avoir reçu des injections expérimentales au début de mars. Mais l’agence a déclaré que les injections n’avaient pas causé la mort.

Ne pas vacciner grand-mère et grand-père

De plus en plus de données montrent que l’ARNm expérimental, le vecteur viral et d’autres injections de COVID-19 tuent les personnes âgées, parfois instantanément. Les familles doivent décider si les risques valent les récompenses perçues pour prendre ces vaccins expérimentales. Restez vigilant et protégez vos proches.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Infirmière géorgienne de 27 ans MORT un jour après l’injection expérimentale de COVID d’AstraZeneca

Par Jonny Tickle

RT.com

Extraits:

Une infirmière géorgienne qui a subi un choc anaphylactique après avoir reçu la première dose du vaccin Covid-19 AstraZeneca britannique est décédée, faisant craindre que de nombreux habitants craignent désormais d’être vaccinés contre le virus.

Jeudi, Megi Bakradze, une infirmière de 27 ans, a reçu son premier vaccin contre le coronavirus. Bien qu’elle n’ait jamais présenté de réaction allergique à d’autres injections, comme son vaccin antigrippal régulier, Bakradze a développé une réaction anaphylactique. Un jour plus tard, l’infirmière de la petite ville d’Akhaltsikhe est décédée.

Dans une interview immédiatement après avoir reçu le vaccin, mais avant de tomber en état de choc, Bakradze a déclaré à la chaîne locale TV9 que la vaccination était « nécessaire ».

La Géorgie a reçu ses 43 200 premières doses de vaccin samedi dernier, et certains craignent que cette dernière histoire ne compromette son déploiement, qui ne fait que commencer. Après que Bakradze soit tombée malade, le ministère de la Santé du pays a révélé qu’il ne suspendrait pas l’utilisation de la formule développée entre le Royaume-Uni et la Suède.

« Il présente plus d’avantages que de risques, ce qui ne donne à aucun pays aucune raison de refuser de l’utiliser », a déclaré la ministre Ekaterine Tikaradze. « Sur cette base, le conseil a décidé que le processus de vaccination pour AstraZeneca se poursuivrait sans entrave. »

Malgré les assurances d’AstraZeneca et de l’Organisation mondiale de la santé, il y a eu des craintes à travers l’Europe que le jab puisse avoir des effets secondaires mortels. Plus tôt cette semaine, treize pays, dont l’Allemagne et la France, ont suspendu l’utilisation du vaccin suite à des décès dus à des caillots sanguins.

Cependant, après un examen supplémentaire de l’Agence européenne des médicaments (EMA), nombre de ces pays résumeront leur programme de vaccination.

Lisez l’article complet sur RT.com.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Les Israéliens crient au monde d’arrêter les injections obligatoires de COVID alors qu’une action en justice est déposée devant la Cour pénale internationale pour violation du code de Nuremberg

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le monde entier regarde avec horreur alors que les taux de mortalité ont grimpé en flèche en Israël depuis que le gouvernement israélien a négocié un accord secret avec Pfizer pour injecter à toute la population leurs vaccins COVID expérimentaux, qui sont maintenant obligatoires comme condition pour participer à la société. Voir:

Les taux de mortalité montent en flèche en Israël suite aux «vaccins» COVID de Pfizer expérimentaux

Le National File a rapporté la semaine dernière qu’un groupe de médecins israéliens, d’avocats, de militants et de citoyens inquiets avait engagé les services de la société A. Suchovolsky & Co. Law, basée à Tel Aviv, pour déposer une plainte pénale devant la Cour pénale internationale, déclarant que les lois obligatoires sur les vaccins sont une violation du Code de Nuremberg.

Israël est devenu l’une des premières nations au monde à imposer les vaccins COVID-19 et à introduire un système de passeport COVID qui ne permettrait aux individus de participer à la société – y compris au commerce – qu’après avoir reçu le vaccin et avoir été approuvés pour rejoindre le système. Maintenant, un groupe de Juifs israéliens poursuit l’administration Netanyahu devant un tribunal international, faisant valoir qu’Israël viole le Code de Nuremberg en soumettant essentiellement les Israéliens à une expérience médicale utilisant les vaccins controversés. Reportant pour Church Militant, Jules Gomes a écrit: La bourse Anshe Ha-Emet (Peuple de la vérité) – comprenant des médecins israéliens, des avocats, des militants et des citoyens concernés – a porté plainte auprès du procureur de la CPI à La Haye, accusant le gouvernement de mener une « expérience médicale » nationale sans demander au préalable « un consentement éclairé. » «Lorsque les chefs du ministère de la Santé ainsi que le Premier ministre ont présenté le vaccin en Israël et ont commencé la vaccination des résidents israéliens, les vaccinés n’ont pas été informés, qu’en pratique, ils participent à une expérience médicale et que leur le consentement est requis pour cela en vertu du Code de Nuremberg», déclare le procès Anshe Ha-Emet. La société A. Suchovolsky & Co. Law, basée à Tel Aviv, soutient que l’accord du Premier ministre Benjamin Netanyahu avec Pfizer et l’aveu même de Netanyahu montre clairement que la campagne de vaccination à la vitesse de distorsion d’Israël «est en effet une expérience médicale et que c’était l’essence de l’accord.» La plainte a maintenant été acceptée par la Cour pénale internationale (CPI) et sera examinée. Le Code de Nuremberg a été «rédigé après que des médecins nazis aient été jugés pour avoir effectué leurs expériences médicales sur des prisonniers des camps de concentration, stipule qu’il est profondément contraire à l’éthique de forcer ou de contraindre une personne à participer à des expériences médicales», selon un anthropologue juif. Les auteurs du procès pensent que cela est particulièrement pertinent après que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, ait qualifié Israël de «laboratoire du monde» en raison de son acceptation immédiate du vaccin COVID-19 de la société. Cela vient après qu’un groupe israélien a décrié le système de passeport vert du pays, qui permet uniquement à ceux qui ont pris le vaccin COVID-19 ou qui ont développé une immunité contre le virus de s’engager dans le commerce et de quitter leurs maisons, comme «démoniaque» et «deuxième Holocauste».

Lisez l’article complet sur The National File.

Dans une interview qui a maintenant été vue par plus d’un demi-million de personnes, Ilana Rachel Daniel a lancé un tollé émotionnel à l’aide de Jérusalem, la capitale d’Israël.

«Les droits civils sont mis de côté et les gens ne peuvent à nouveau participer à la société qu’après la vaccination», a déclaré Ilana à Flavio Pasquino dans le studio BLCKBX via une connexion en direct, qui a retrouvé Ilana après un clip audio – encore plus émouvant sur Telegram.

Ilana parle du Green Pass, du Freedom Bracelet, du vaccin ARNm et des violations des droits humains.

«Cela rappelle actuellement l’Holocauste», a déclaré la juive qui a émigré des États-Unis vers Jérusalem il y a 30 ans.

Ilana Rachel est active à Jérusalem en tant que conseillère en santé et responsable de l’information pour un nouveau parti politique (Rappeh) auquel le régime s’oppose fortement. L’ouverture d’un compte bancaire n’est pas possible et les membres du parti sont également contrariés dans leur vie quotidienne.

Regardez son appel à l’aide passionné (il est toujours sur YouTube – s’il disparaît, faites-le nous savoir.)

Les 31 raisons pour lesquelles je ne prendrai pas le vaccin du rabbin israélien Chananya Weissman

1. Ce n’est pas un vaccin. Un vaccin, par définition, confère une immunité à une maladie. Cela ne confère aucune immunité à quoi que ce soit. Dans le meilleur des cas, cela réduit simplement le risque de contracter un cas grave de virus si l’on l’attrape. C’est donc un traitement médical, pas un vaccin. Je ne souhaite pas suivre de traitement médical pour une maladie que je n’ai pas.

2. Les compagnies pharmaceutiques, les politiciens, l’establishment médical et les médias ont uni leurs forces pour désigner universellement ce vaccin comme un vaccin alors qu’il n’en est pas un, avec l’intention de manipuler les gens pour qu’ils se sentent plus en sécurité au sujet d’un traitement médical. Parce qu’ils sont trompeurs, je ne leur fais pas confiance et je ne veux rien avoir à voir avec leur traitement médical.

3. Les bénéfices présumés de ce traitement médical sont minimes et ne dureraient en aucun cas longtemps. L’établissement le reconnaît et parle déjà de vaccins supplémentaires et d’un nombre toujours croissant de nouveaux «vaccins» qui seraient régulièrement nécessaires. Je refuse de me transformer en patient chronique qui reçoit régulièrement des injections de nouveaux produits pharmaceutiques simplement pour réduire mes chances de contracter un cas grave de virus que ces injections n’empêchent même pas.

4. Je peux réduire mes chances de contracter un cas grave de virus en renforçant naturellement mon système immunitaire. Dans le cas où j’attrape un virus, il existe des vitamines et des médicaments bien établis qui ont eu de merveilleux résultats pour conjurer la maladie, sans les risques et les inconnues de ce traitement médical.

5. L’établissement insiste sur le fait que ce traitement médical est sans danger. Ils ne peuvent pas le savoir car les effets à long terme sont entièrement inconnus et ne le seront pas avant de nombreuses années. Ils peuvent spéculer que c’est sûr, mais il est fallacieux pour eux de faire une telle affirmation qui ne peut pas être connue. Parce qu’ils sont malhonnêtes, je ne leur fais pas confiance et je ne veux pas de partie de leur traitement.

6. Les sociétés pharmaceutiques n’ont aucune responsabilité en cas de problème et ne peuvent être poursuivies. Idem pour les politiciens qui poussent ce traitement. Je ne m’injecterai pas un nouveau dispositif médical expérimental lorsque les personnes derrière celui-ci n’accepteront aucune responsabilité en cas de problème. Je ne risquerai pas ma santé et ma vie quand ils refuseront de risquer quoi que ce soit.

7. Le Premier Ministre israélien a ouvertement admis que le peuple israélien est le laboratoire du monde pour ce traitement expérimental. Je ne suis pas intéressé à être un cobaye ou à donner mon corps à la science.

8. Israël a accepté de partager les données médicales de ses citoyens avec une société pharmaceutique étrangère dans le cadre de son accord pour recevoir ce traitement. Je n’ai jamais consenti à ce que mes données médicales personnelles soient partagées avec une telle entité, et cela ne m’a même pas été demandé. Je ne contribuerai pas à cette entreprise louche.

9. Les dirigeants et les membres du conseil d’administration de Pfizer ont déclaré qu’ils n’avaient pas suivi leur propre traitement, malgré toute la fanfare et les assurances. Ils affirment qu’ils jugeraient injuste de «couper la ligne». C’est une excuse absurde, et il faut une quantité incroyable de chutzpah pour même dire une telle chose. Une telle «ligne» est le fruit de leur propre imagination; s’ils se faisaient quelques injections, personne ne crierait au scandale. De plus, les milliardaires possédant des jets privés et des îles privées ne sont pas connus pour faire la queue jusqu’à ce que des centaines de millions de paysans du monde entier reçoivent en premier tout ce que ces milliardaires veulent pour eux-mêmes.

10. Les médias de l’establishment ont accepté cette excuse absurde sans question ni inquiétude. De plus, ils félicitent les dirigeants de Pfizer pour leur soi-disant sacrifice de ne pas suivre leur propre traitement expérimental tant que nous n’avons pas commencé. Puisqu’ils nous considèrent comme des imbéciles, je ne leur fais pas confiance et je ne veux pas de leur nouveau traitement. Ils peuvent avoir ma place en ligne. Je vais aller tout au fond de la ligne.

11. Trois faits à rassembler:

Bill Gates vante ces vaccins comme essentiels à la survie de la race humaine.

Bill Gates pense que le monde compte trop de monde et doit être «dépeuplé».

Bill Gates, peut-être l’homme le plus riche du monde, n’a pas non plus été injecté. Ne vous précipitez pas.

Euh non. Je transmettrai tous les traitements médicaux qu’il voudra que je prenne.

12. L’établissement a été entièrement partisan de célébrer ce traitement. Les politiciens et les médias exhortent les gens à le considérer comme un devoir à la fois moral et civique. Les avantages du traitement sont grandement exagérés, les risques sont ignorés et les inconnues sont écartées. Parce qu’ils sont trompeurs et manipulateurs, je ne jouerai pas mon bien-être personnel sur leur intégrité.

13. Il y a une intense campagne de propagande pour que les gens suivent ce traitement. Les politiciens et les célébrités prennent des selfies d’eux-mêmes en se faisant injecter (peut-être dans certains cas en faisant semblant de se faire injecter), les médias en font la chose la plus cool, la plus intelligente, la plus heureuse et la plus amusante à faire. C’est la campagne de marketing la plus répandue de l’histoire. Ce n’est pas du tout approprié pour un traitement médical, encore moins un tout nouveau, et cela me fait reculer.

14. Les masses se suivent, publiant des photos d’elles-mêmes se faisant injecter une drogue, alimentant la pression massive des pairs pour faire de même. Il y a quelque chose de très alarmant et de malade à ce sujet, et je ne veux pas en faire partie. Je n’ai jamais pris de drogue simplement parce que «tout le monde le fait» et c’est cool. Je ne vais certainement pas commencer maintenant.

15. Ceux qui s’inquiètent de ce traitement médical sont victimes d’intimidation, de calomnie, de moquerie, de censure, d’ostracisme, de menace et de licenciement. Cela comprend les professionnels de la santé qui ont des inquiétudes fondées sur la science au sujet de la drogue et les soignants qui ont vu des personnes sous leur responsabilité souffrir d’horribles réactions et mourir peu de temps après leur injection. Lorsque l’establishment purge les bonnes personnes qui risquent tout simplement pour soulever des inquiétudes au sujet d’un nouveau traitement médical – même si elles ne s’y opposent pas carrément – je ferai confiance à ces braves gens à chaque fois. Je ne peux penser à un seul cas similaire dans l’histoire où la vérité et la moralité se sont avérées être du côté de l’establishment.

16. Il s’agit de la plus grande expérience médicale de l’histoire de la race humaine.

17. Elle n’est délibérément pas présentée comme la plus grande expérience médicale de l’histoire de la race humaine, et le fait qu’il s’agisse d’une expérience médicale du tout est sérieusement minimisé.

18. S’ils étaient francs avec les masses, très peu accepteraient de participer à une telle expérience. Manipuler les masses pour participer à une expérience médicale sous de faux prétextes viole les fondements de l’éthique médicale et du droit démocratique. Je ne permettrai pas aux personnes non éthiques qui se livrent à de telles conduites de m’injecter quoi que ce soit.

19. L’établissement médical n’informe les gens sur rien de tout cela. Ils sont devenus des agents de commercialisation d’un médicament expérimental, au service de grandes entreprises et de politiciens qui ont passé des accords avec eux. C’est un conflit direct avec leur mandat de se préoccuper exclusivement du bien-être des personnes dont ils ont la charge. Depuis que l’establishment médical est devenu corrompu et n’est plus qu’un outil d’entreprise et politique, je ne fais pas confiance au médicament expérimental qu’ils veulent tellement m’injecter.

20. Nous subissons des pressions de diverses manières pour nous faire injecter, ce qui viole l’éthique médicale et les fondements d’une société démocratique. La meilleure façon de m’empêcher de faire quelque chose est de me forcer à le faire.

21. Le gouvernement a scellé son protocole relatif au virus et aux traitements depuis TRENTE ANS. Ce sont des informations que le public a le droit de connaître et que le gouvernement a la responsabilité de partager. Que couvrent-ils? S’attendent-ils vraiment à ce que je croie que tout est casher dans tout cela, et qu’ils se préoccupent avant tout de ma santé? La dernière fois qu’ils ont fait cela, c’était avec l’affaire des enfants yéménites. Si vous ne le connaissez pas, recherchez-le. Maintenant, ils tirent le même shtick. Ils ne m’ont pas dupé la première fois, et ils ne me trompent certainement pas maintenant.

22. Le gouvernement peut partager nos données médicales personnelles avec des sociétés étrangères, mais ne partagera-t-il pas son propre protocole à ce sujet avec nous? Je suis dehors.

23. L’établissement a recruté des médecins, des rabbins, les médias et les masses pour haranguer les gens qui ne veulent pas se faire injecter un nouveau médicament. On nous appelle les pires noms. On nous dit que nous croyons aux conspirations folles, que nous sommes contre la science, que nous sommes égoïstes, que nous sommes des meurtriers, que nous ne nous soucions pas des personnes âgées, que c’est de notre faute si le gouvernement continue d’imposer des restrictions draconiennes sur le public. Tout cela parce que nous ne voulons pas nous faire injecter un traitement expérimental, pas de questions posées. On nous dit même que nous avons une obligation religieuse de faire cela, et que nous sommes de graves pécheurs si nous ne le faisons pas. Ils disent que si nous n’acceptons pas de nous faire injecter, nous devrions être forcés de rester à l’intérieur de nos maisons pour toujours et être exclus de la vie publique.

C’est horrible, dégoûtant, une perversion du bon sens, de la moralité et de la Torah. Cela me fait reculer et ne fait que renforcer ma méfiance à l’égard de ces personnes et mon opposition à la prise de leur médicament expérimental. Comment osent-ils?

24. Je connais de nombreuses personnes qui se sont fait injecter, mais aucune d’entre elles n’a étudié la science en profondeur, n’a soigneusement pesé les avantages potentiels par rapport aux risques, a comparé cette option à d’autres alternatives, a été informée et a décidé que ce traitement médical était vraiment la meilleure option. pour eux. Au contraire, ils se sont fait injecter à cause du battage médiatique, de la propagande, de la pression, de la peur, de la confiance aveugle en ce que «la majorité des experts» aurait cru (en supposant qu’ils étudiaient tous tout en profondeur et étaient complètement objectifs, ce qui est très douteux. ), la confiance aveugle dans ce que certains rabbins influents les ont exhortés (idem ci-dessus), ou la peur hystérique que la seule option soit de se faire injecter ou de tomber gravement malade à cause du virus. Quand je vois une hystérie de masse et un comportement de type sectaire autour d’un traitement médical, je serai extrêmement méfiant et je l’éviterai.

25. Les compagnies pharmaceutiques ont une longue et glorieuse histoire de carnage de masse avec des médicaments miracles qu’elles lancent sur des populations sans méfiance, même après que de graves problèmes aient déjà été connus. Au lieu d’appuyer sur le bouton pause et d’arrêter la commercialisation de ces médicaments jusqu’à ce que ces problèmes puissent être correctement étudiés, les sociétés pharmaceutiques ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour supprimer les informations et continuer à pousser leurs produits. Lorsque les entreprises et les gens ont démontré un manque de préoccupation pour la vie humaine, je ne leur ferai pas confiance lorsqu’ils font du battage publicitaire pour un nouveau médicament miracle. Ce n’est pas notre premier rodéo.

26. En effet, les histoires d’horreur arrivent déjà à une vitesse vertigineuse, mais les politiciens ne sont pas le moins du monde concernés, le corps médical les écarte comme étant sans rapport ou négligeables, les médias l’ignorent, les compagnies pharmaceutiques avancent à toute vitesse. à toute vitesse, et ceux qui brandissent un drapeau rouge continuent d’être intimidés, censurés et punis. Il est clair que ma vie et mon bien-être ne sont pas leur principale préoccupation. Je ne serai pas leur prochain cobaye dans leur laboratoire. Je ne risquerai pas d’être la prochaine « coïncidence ».

27. Bien que de nombreuses personnes soient décédées peu de temps après avoir été injectées – y compris des jeunes en parfaite santé – nous ne sommes pas autorisés à laisser entendre que l’injection y est pour quelque chose. D’une manière ou d’une autre, c’est anti-science et cela fera mourir plus de gens. Je crois que nier tout lien possible, abuser des gens qui spéculent qu’il pourrait y avoir un lien et ne pas démontrer la moindre curiosité pour même explorer s’il pourrait y avoir un lien est ce qui est anti-science et pourrait très bien faire mourir plus de gens. Ces mêmes personnes croient que je suis obligé de me faire injecter également. Pas de merci.

28. Je suis repoussé par le culte religieux d’un produit pharmaceutique et je ne participerai pas à ce rituel.

29. Mon professionnel de la santé ne cesse de me harceler pour que je me fasse injecter, mais ils ne m’ont fourni aucune information sur ce traitement ou sur les alternatives possibles. Tout ce que je sais, j’ai appris des autres en dehors de l’établissement. Le consentement éclairé est devenu un consentement conforme. Je refuse.

30. Je vois tous les mensonges, la corruption, la propagande, la manipulation, la censure, l’intimidation, la violation de l’éthique médicale, le manque d’intégrité dans le processus scientifique, la suppression des réactions indésirables gênantes, le rejet des préoccupations légitimes, l’hystérie, le comportement sectaire, l’ignorance , fermeture d’esprit, peur, tyrannie médicale et politique, dissimulation de protocoles, manque de véritable souci de la vie humaine, manque de respect des libertés et droits fondamentaux de l’homme, perversion de la Torah et du bon sens, diabolisation des bonnes personnes, le plus grand expérience de tous les temps menée par des gens avides, indignes de confiance, impies, le manque de responsabilité pour ceux qui exigent que je risque tout… Je vois tout cela et j’ai décidé qu’ils pouvaient tous avoir ma place en ligne. Je mettrai ma confiance en Dieu. J’utiliserai l’esprit avec lequel Il m’a béni et je ferai confiance à mes instincts naturels. Ce qui conduit à la dernière raison qui résume pourquoi je ne me ferai pas «vacciner».

31. Tout cela pue.

Cela est apparu à l’origine sur les Portes de Vienne.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News