AstraZeneca a fourni des données d’efficacité obsolètes incomplètes issues du dernier essai COVID-19, selon le NIAID

Le NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) des États-Unis a affirmé qu’AstraZeneca avait fourni des données d’efficacité incomplètes et obsolètes issues du dernier essai COVID-19.

AstraZeneca a déclaré un jour plus tôt que ses vaccins Covid-19 développés avec l’université d’Oxford étaient efficaces à 79% pour prévenir les maladies symptomatiques dans le cadre d’un grand essai aux États-Unis, au Pérou et au Chili.

Cependant, l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) a affirmé qu‘AstraZeneca pourrait avoir fourni une vue incomplète des données d’efficacité de son vaccin provenant d’un essai américain.

«Le DSMB s’est dit préoccupé par le fait qu’AstraZeneca puisse avoir inclus des informations obsolètes de cet essai, qui pourraient avoir fourni une vue incomplète des données d’efficacité», a déclaré l’agence américaine, se référant au Data Safety Monitoring Board (DSMB) indépendant.

«Nous exhortons l’entreprise à travailler avec le DSMB pour examiner les données d’efficacité et veiller à ce que les données d’efficacité les plus précises et à jour soient rendues publiques le plus rapidement possible.»

Auparavant, l’Union européenne avait appelé à un sommet sur les vaccins d’urgence après que plus d’une douzaine de pays européens aient décidé de cesser d’utiliser le vaccin COVID-19 AstraZeneca en raison d’incidents graves de caillots sanguins signalés dans de nombreux pays.

Cependant, comme rapporté par GreatGameIndia, l’enquêteur en chef norvégien et médecin Pal Andre Holme, qui a examiné les trois agents de santé hospitalisés, a confirmé que c’était bien le vaccin COVID-19 AstraZeneca qui avait provoqué les rares caillots sanguins dus à une réaction immunitaire inattendue.

