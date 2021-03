Les vaccins à ARNm COVID-19 sont une thérapie génique et non des vaccins selon la définition du CDC

La vaccination Covid-19 est devenue obligatoire et il est important de comprendre ce qu’est vraiment cette injection. Selon la définition, les vaccins COVID-19 à ARNm sont des thérapies géniques créées par Moderna et Pfizer, ce ne sont pas des vaccins. Pourtant, de nombreux vérificateurs de faits insistent sur le fait que cette affirmation de thérapie génique est fausse.

Selon le Center for Disease Control and Prevention des États-Unis, la définition médicale d’un vaccin et de l’immunité est:

Un vaccin est «un produit qui stimule le système immunitaire d’une personne à produire une immunité contre une maladie spécifique, protégeant la personne de cette maladie».

L’immunité est une «protection contre une maladie infectieuse», ce qui signifie que «si vous êtes immunisé contre une maladie, vous pouvez y être exposé sans être infecté».

Maintenant, la définition légale du vaccin dit:

«Vaccin désigne un antigène spécialement préparé administré à une personne dans le but de lui conférer une immunité.»

«Vaccin désigne une préparation d’un micro-organisme vivant tué ou atténué, ou d’une fraction de celui-ci…» La loi précise également qu’un vaccin «lors de l’immunisation stimule l’immunité qui nous protège contre la maladie…»

Ces définitions à la fois médicales et juridiques posent des problèmes pour les vaccins à ARNm parce que ces vaccins ne correspondent pas à la définition légale ou médicale du vaccin et ne confèrent pas d’immunité. Pfizer et Moderna ont admis que leurs essais ne portent pas sur l’immunité.

Les vaccins à ARNm créés par Moderna et Pfizer n’inhibent pas la transmissibilité des infections par le SRAS-CoV-2. Il existe des dictionnaires qui ont tenté de réécrire des termes médicaux et nous ne devrions pas être dupes et ne devrions pas accepter ces termes redéfinis.

Merriam-Webster a défini le vaccin en 2019 comme «une préparation de micro-organismes tués, d’organismes vivants atténués ou d’organismes vivants pleinement virulents, administrée pour produire ou augmenter artificiellement l’immunité contre une maladie particulière».

Le 26 février 2021, ils avaient mis à jour la définition de «vaccin» pour:

« Une préparation qui est administrée (comme par injection) pour stimuler la réponse immunitaire du corps contre une maladie infectieuse spécifique:

a: une préparation antigénique d’un agent pathogène… généralement inactivé ou atténué (tel qu’une bactérie ou un virus) ou l’un de ses composants ou produits (tel qu’une protéine ou une toxine)

b: une préparation de matériel génétique (tel qu’un brin d’ARN messager synthétisé) qui est utilisé par les cellules du corps pour produire une substance antigénique (telle qu’un fragment de protéine de pointe virale)»

Nous devons comprendre que la terminologie médicale n’est pas dictée par Merriam-Webster. Cela peut nous embrouiller.

Vaccins créés par Moderna et Pfizer utilisant une thérapie par ARNm qui ne satisfont pas réellement à la directive relative aux mesures de santé publique.

Étant donné que les thérapies à l’ARNm ne rendent pas l’immunisé personne immunisée, et n’empêchent pas la transmission du virus, elles ne peuvent pas être considérées comme une mesure de santé publique capable de fournir un bénéfice collectif qui remplace le risque individuel, et ne peuvent donc pas être imposées.

Cette pratique trompeuse enfreint la 15 section 41 du Code américain de la Federal Trade Commission Act, la loi qui régit la publicité des cabinets médicaux. Les essais humains incomplets le mettent en contradiction avec la 15 section 41 du Code américain.

Il est illégal d’annoncer «qu’un produit ou service peut prévenir, traiter ou guérir une maladie humaine à moins que vous ne possédiez des preuves scientifiques compétentes et fiables, y compris, le cas échéant, des études cliniques humaines bien contrôlées, confirmant que les allégations sont vraies au moment où elles sont faites» conformément à cette loi.

Il n’y a pas de preuves que cette thérapie génique a un impact sur l’infection pour le pire ou le meilleur. Le respect du code américain des exigences n’est pas possible sans preuves.

Ainsi, en maintenant l’illusion que la COVID-19 est un état d’urgence, alors qu’en réalité ce n’est pas le cas, les dirigeants du gouvernement fournissent une couverture à ces sociétés de thérapie génique afin qu’elles soient à l’abri de toute responsabilité.

Selon le géant pharmaceutique Moderna, les vaccins expérimentaux à base d’ARNm COVID-19 approuvés pour une utilisation d’urgence pour la première fois de l’histoire sont des systèmes d’exploitation conçus pour programmer l’ADN humain.

Comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt, selon une vidéo divulguée par un initié de Facebook, Mark Zuckerberg lui-même a admis que les vaccins COVID-19 changeraient votre ADN et qu’il ne savait pas quels seraient les effets à long terme de ces vaccins. Fait intéressant, conformément à sa propre politique, Facebook vous censurera pour avoir dit exactement la même chose, même avec des preuves et la qualifiera de fake news.

Le Dr Dolores Cahill, professeur de génétique moléculaire à la faculté de médecine de l’University College Dublin, et présidente du parti irlandais de la liberté, a récemment mis en garde contre les effets secondaires des vaccins à ARNm.

