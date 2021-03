Mise à jour de la situation, 22 mars: Alerte financière rouge: le gouvernement a créé la TOURMENTE PARFAITE pour l’effondrement financier

Au début de cette année, j’avais prédit publiquement que le dollar perdrait 20% de son pouvoir d’achat cette année civile. Cette prédiction est déjà devenue réalité, avec des prix qui montent en flèche sur tout, de la nourriture et du carburant au logement (bois, câblage électrique, etc.).

Le dollar a déjà perdu plus de 20% de son pouvoir d’achat cette année, et nous n’en sommes même pas encore au premier trimestre.

Au moment où la folie d’impression de l’argent Biden produira encore quelques milliers de milliards de dollars en argent de sauvetage, le pouvoir d’achat réel du dollar pourrait perdre 30 à 40% de sa valeur avant la fin de cette année.

Vous assistez à la dernière phase d’éclatement désespérée qui marque la fin de l’empire américain. Lorsque la domination mondiale du dollar s’effondrera, l’empire américain sera terminé et la qualité de vie du peuple américain – que j’appelle en fait la «quantité de vie» – implosera. C’est parce que les pays du monde entier qui produisent des biens physiques ne vendront plus ces biens aux États-Unis en échange d’une monnaie fiduciaire sans valeur que la Fed a imprimée de rien.

Les pénuries horribles s’aggravent de jour en jour aux États-Unis, avec une pénurie de bois, de cuivre, de cultures vivrières, de carburant et même de micropuces. Les constructeurs automobiles ferment leurs lignes d’usine parce qu’ils ne peuvent pas obtenir les micropuces nécessaires, et avec le régime Biden payant des centaines de milliards de dollars aux gens pour rester à la maison et éviter de travailler, pourquoi quelqu’un voudrait-il de toute façon un travail faiblement rémunéré?

Le gouvernement a maintenant créé une situation de «tourmente parfaite» où le manque de main-d’œuvre, la flambée de l’inflation des prix et l’effondrement des lignes d’approvisionnement vont conduire à un effondrement catastrophique. Appelez cela la «bombe de la dette» ou «l’effondrement du dollar» ou ce que vous voulez, mais c’est désormais incontournable. Et quand cela frappera, les villes américaines vont sombrer dans le chaos et la misère. Les villes-tentes deviendront la norme et l’anarchie prévaudra dans toutes les villes dirigées par les démocrates en Amérique.

Des actifs qui seront anéantis

L’effacement du dollar à venir effacera:

Tout ce qui est «économisé» en dollars, comme les comptes bancaires et les comptes chèques.

La plupart des actions et de nombreuses obligations libellées en dollars, y compris les bons du Trésor, les obligations municipales, etc.

La plupart des fonds de pension, y compris les pensions gouvernementales.

La bulle immobilière à l’échelle nationale détermine le cratère, mais ne s’effondre pas totalement puisque l’immobilier physique a toujours une valeur réelle dans le monde réel.

Il n’y a que quelques stratégies pour vous protéger d’un effacement total des actifs. En termes simples, vous devez déplacer vos actifs vers des éléments qui «gèlent» la valeur (ou «stockent» la valeur, si vous voulez). Ces choses ne sont pas des investissements spéculatifs, mais plutôt des réserves de valeur. Cela ne rapportera pas d’argent, mais préservera la valeur. Comme nous l’avons vu précédemment, cette liste est assez courte:

Terrain (mais pas dans une ville bleue ou dans un état bleu).

Immobilier résidentiel (car tout le monde a besoin d’un logement), dans un état rouge ou un comté rouge.

Or et argent (car ils ne disparaissent jamais).

Armes à feu et munitions (dont la valeur semble monter en flèche).

Objets de collection physiques tels que des armes à feu historiques, des pièces de monnaie, des timbres, des œuvres d’art, etc.

Peut-être un peu de crypto pour la portabilité et une utilisation d’urgence, mais ne pariez pas la ferme sur la crypto en raison de la volatilité extrême des prix.

Aujourd’hui également: nous publions une nouvelle interview avec le gourou de l’argent David Morgan. Consultez le lien de la chaîne HRreport ci-dessus pour voir si cette vidéo a déjà été publiée. Nous mettrons à jour cet article et intégrerons cette interview vidéo une fois qu’elle sera en ligne.

CREEPY Bill Gates frappe à nouveau: Windows 10 écoute secrètement tout ce que vous dites et enregistre toutes vos frappes avec un keylogger caché qui se télécharge sur Microsoft

Caché dans le logiciel du système d’exploitation Windows 10 de Microsoft se trouve un module de logiciel espion keylogger qui enregistre les frappes et les voix des utilisateurs et envoie ces données privées directement au vaisseau mère.

Autre «fonctionnalité» effrayante d’une plate-forme logicielle conçue à l’origine par l’eugéniste milliardaire Bill Gates, le module complémentaire de keylogger de Windows 10 était censé être «destiné à des tests, pas à une utilisation quotidienne». Et pourtant, ce dernier est ce qu’il est devenu, même si la plupart des utilisateurs n’ont aucune idée de son existence.

Microsoft a admis à contrecœur lorsqu’il a été pressé que «nous pouvons collecter des informations vocales» et des «caractères tapés» des utilisateurs à leur insu ou sans leur consentement explicite. Nous savons maintenant que la société basée à Washington fait précisément cela.

« J’ai dit que ‘je doute sérieusement que les pires fonctionnalités des logiciels espions resteront dans le produit fini’ », a écrit Lincoln Spector, rédacteur en chef de PC World. « J’avais tort. »

La section «FAQ sur la parole, l’encrage, la saisie et la confidentialité» de Windows 10 admet que lorsqu’un utilisateur interagit avec un appareil Windows en «parlant, en écrivant (écriture manuscrite) ou en tapant, Microsoft recueille des informations vocales, d’encrage et de saisie, y compris des informations sur votre agenda et vos contacts (également appelés contacts)…»

La déclaration de confidentialité de Microsoft le réitère, bien qu’elle contienne toutes sortes d’autres informations sous la forme de 17 000 mots qui nécessitent du temps et des efforts supplémentaires pour une lecture complète.

Vous trouverez plus d’informations sur l’invasion technologique de la vie privée sur Surveillance.news.

Microsoft est coupable d’avoir commis une trahison avec la Chine communiste

La bonne nouvelle est que la fonction d’enregistrement de frappe de Windows 10 peut être désactivée, ou du moins cela apparaîtrait. En cliquant sur Paramètres dans le volet gauche du menu Démarrer, puis en cliquant sur le bouton Confidentialité, un utilisateur de Windows 10 trouvera une zone de sélection pour la désactiver – tout en bas, bien sûr.

«Une fois dans la confidentialité, accédez à la section Général et désactivez Envoyer des informations à Microsoft sur la façon dont j’écris pour nous aider à améliorer la saisie et l’écriture à l’avenir», explique Spector.

« Pendant que vous y êtes, examinez les autres options et déterminez s’il y a autre chose que vous voudrez peut-être changer. »

Pour empêcher Windows 10 de collecter votre discours, vous devez également accéder à la section Parole, saisie manuscrite et saisie et cliquer sur Arrêter de me connaître. Cette même zone contient des options pour empêcher Microsoft de collecter des données à partir de votre caméra, microphone, contacts et calendrier.

«J’aurais aimé avoir cette capacité sous Android», note Spector, suggérant que les smartphones sont sujets à un espionnage similaire sans l’option de le désactiver.

Il est important de noter que Microsoft est un allié proche de la Chine communiste, ayant travaillé avec Huawei, la société chinoise communiste que le président Donald Trump a bannie des États-Unis par décret.

Comme nous l’avons signalé, Huawei travaille en étroite collaboration avec le Parti communiste chinois (PCC) pour espionner les gens grâce à la technologie et à l’intelligence artificielle (IA). La société fait également l’objet d’une enquête, ou était, pour sa participation à l’accord sur les armes nucléaires avec l’Iran.

Microsoft a temporairement mis fin à son partenariat avec Huawei après la signature du décret de Trump, mais la société a par la suite décidé de continuer à vendre son inventaire existant d’ordinateurs portables Huawei dans les magasins Microsoft.

Le site Web officiel de Microsoft proclame avec fierté que la société apprécie profondément son partenariat avec la Chine communiste et diverses sociétés chinoises communistes.

«Aujourd’hui, notre filiale la plus complète et notre plus grand centre de R&D en dehors des États-Unis se trouve en Chine», explique le site Web. «Microsoft dispose d’un solide écosystème de partenaires avec 17 000 partenaires. Pour chaque RMB que Microsoft gagne en Chine, les partenaires Microsoft gagnent 16.»

Microsoft s’est également vanté d’être l’une des principales entreprises chargées de «refaire l’économie chinoise». Pendant ce temps, Microsoft met en œuvre discrètement des technologies d’espionnage comme celle-ci qui feraient rougir d’envie même les communistes chinois les plus radicaux.

