Un organisme de réglementation danois a déclaré qu’une femme décédée après l’administration d’AstraZeneca avait des «symptômes inhabituels», notamment des caillots sanguins

L’Agence danoise des médicaments (DKMA) a déclaré qu’un patient décédé d’un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca présentait des «symptômes inhabituels». En plus des saignements, la femme de 60 ans avait un faible nombre de plaquettes sanguines et des caillots dans les petits et grands vaisseaux. Le régulateur danois des médicaments a ajouté que quelques cas similaires avaient été trouvés en Norvège et dans la base de données sur les effets secondaires de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Dans une déclaration du 14 mars, la DKMA a déclaré: «C’est une évolution inhabituelle de la maladie autour du décès qui a fait réagir [l’agence].»

Le ministre danois de la Santé et des Affaires âgées, Magnus Heunicke, a confirmé la présence de ces symptômes dans un tweet. Son tweet mentionnait «un signal d’un possible effet secondaire grave sous la forme de caillots sanguins mortels». Heunicke a fait remarquer que bien qu’il n’y ait actuellement aucun moyen de voir si les symptômes sont liés au vaccin, les effets méritent une enquête plus approfondie.

Pendant ce temps, la Norvège, voisine du nord du Danemark, a déclaré le 13 mars que trois personnes étaient traitées après avoir reçu le vaccin AstraZeneca. Les autorités sanitaires norvégiennes ont ajouté que les trois patients, tous âgés de moins de 50 ans, avaient reçu un traitement pour des saignements, des caillots sanguins et une numération plaquettaire basse. Les autorités sanitaires du pays ont qualifié ces effets de «symptômes inhabituels».

Les incidents au Danemark et en Norvège sont survenus au milieu de programmes de vaccination en Europe qui utilisent le vaccin AstraZeneca heurtant un barrage routier. Les deux pays se sont joints à l’Islande pour interrompre l’introduction du vaccin du fabricant britannique de médicaments après que certains de ceux qui l’ont contracté souffrent de caillots sanguins. D’autres pays européens ont rapidement suivi la décision des pays nordiques de suspendre l’utilisation du vaccin AstraZeneca.

D’autre part, l’EMA a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le vaccin AstraZeneca ait déclenché des caillots sanguins et d’autres symptômes observés – que l’Organisation mondiale de la santé a appuyés le 12 mars. La société pharmaceutique a également défendu la sécurité de son vaccin le 14 mars, affirmant qu’un examen des données de sécurité impliquant des personnes vaccinées n’a montré aucune preuve que leur risque de formation de caillots sanguins augmentait.

D’autres pays ont suspendu l’utilisation du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca

Certains cas de caillots sanguins chez des patients vaccinés avec la vaccin AstraZeneca ont été observés en Autriche. Un patient est décédé d’une maladie attribuée à des troubles de la coagulation sanguine, tandis qu’un deuxième patient est décédé après qu’un caillot sanguin ait bloqué ses artères pulmonaires. En raison de ces décès, l’Autriche a suspendu son programme de vaccination par mesure de précaution. (En relation: plus de 20 pays suspendent l’utilisation du vaccin AstraZeneca, mais les régulateurs insistent sur le fait que «les avantages l’emportent sur les risques».)

Le média autrichien The Local a rapporté le 16 mars que le pays continuerait à utiliser le vaccin. Le ministre autrichien de la Santé, Rudolf Anschober, a déclaré que le pays attendrait les conseils de l’EMA avant de décider s’il allait interrompre complètement le vaccin. «Toutes les informations sur les effets secondaires sont rassemblées à l’EMA», a-t-il déclaré. Anschober a également souligné que l’Autriche continuera de se conformer aux autorités de l’Union européenne.

Bien que le Comité national de vaccination autrichien estime que le pays devrait continuer à utiliser le vaccin, l’EMA devrait prendre une décision à ce sujet. L’Autriche planifiera ensuite ses prochaines étapes en fonction des conseils de l’agence.

Le 15 mars, le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que le pays avait enregistré sept cas de «thrombose cérébrale» chez ceux qui avaient récemment reçu le vaccin AstraZeneca. Cependant, son homologue autrichien a fait remarquer qu’il n’y avait aucune preuve liant les caillots sanguins au vaccin. Anschober a fait remarquer que ces effets secondaires «peuvent également survenir chez les personnes non vaccinées».

Les pays non européens qui utilisaient le vaccin AstraZeneca ont également suspendu leurs programmes de vaccination, la Thaïlande étant le premier pays asiatique à le faire. Les autorités sanitaires du royaume ont interrompu le déploiement du vaccin après que certaines personnes aient présenté «des effets secondaires ou des symptômes indésirables» après avoir reçu le vaccin. La Thaïlande a commandé environ 61 millions de doses à la société pharmaceutique britannique dans le cadre de sa réponse de base à la pandémie.

Le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre de la Santé, Anutin Charnvirakul, a déclaré dans un message sur Facebook: « Ralentir ou suspendre les vaccinations pour enquêter est [une] pratique médicale courante. » Il a ajouté que le comité de gestion des vaccins de la Thaïlande avait pris des mesures pour assurer «la sécurité maximale du public». Mais le royaume a par la suite annulé cette décision, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha et les membres de son cabinet recevant les premières doses. (Lié: médecins aux régulateurs de l’UE: résoudre les problèmes de sécurité ou arrêter le déploiement du vaccin contre le coronavirus.)

