Après avoir développé des vaccins contre le coronavirus [2019 (SRAS-CoV-2 de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19) – MIRASTNEWS] pour adultes, les grandes sociétés pharmaceutiques visent désormais une population plus jeune.

Les fabricants de vaccins ont commencé des essais pour les injections de coronavirus de Wuhan [et/ou Etat-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne – MIRASTNEWS] sur des enfants. Cependant, la nécessité de vacciner les enfants contre la maladie a soulevé de sérieuses questions car les juvéniles ont un taux de survie très élevé à la COVID-19. De plus, les enfants ont de très faibles chances d’être hospitalisés et d’en mourir.

Quatre fabricants de vaccins ont commencé à mener des essais cliniques sur leurs vaccins COVID-19 respectifs pour examiner les effets des vaccins sur les patients plus jeunes.

En janvier, Moderna a annoncé qu’elle avait commencé des essais de vaccins pour de jeunes volontaires – recrutant 3 000 volontaires âgés de 12 à 17 ans. L’entreprise basée à Boston utilisera les mêmes doses de vaccin pour les adultes pour les nouveaux essais cliniques. Des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université du Massachusetts seront en charge des essais de vaccins.

Parallèlement, Pfizer a également élargi ses essais cliniques pour inclure les enfants âgés de 12 à 15 ans. CNBC a rapporté le même mois que les essais de vaccins de la société pour les jeunes volontaires étaient déjà entièrement inscrits. Son vaccin, développé avec la société allemande BioNTech, a reçu une autorisation d’urgence pour une utilisation chez les personnes de 16 ans et plus.

En février, le fabricant britannique de médicaments AstraZeneca a commencé à tester son vaccin sur des enfants. L’Université d’Oxford, partenaire d’AstraZeneca, a déclaré que ses essais cliniques ce mois-ci examineraient la réponse immunitaire chez des volontaires âgés de six à 17 ans déclenchée par le vaccin.

Andrew Pollard, professeur d’infection pédiatrique et d’immunité, a déclaré: «Alors que la plupart des enfants ne sont relativement pas affectés par le coronavirus [de Wuhan (et/ou occidental)],… il est important d’établir la sécurité et la réponse immunitaire du vaccin chez les enfants et les jeunes.

Johnson & Johnson a également annoncé le 28 février son intention de tester son injection à une dose contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etat-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne – MIRASTNEWS] sur les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Le Baltimore Sun a rapporté qu’un porte-parole de Janssen Biotech – la filiale de J&J en charge du vaccin – a confirmé les essais.

Le Dr Ofer Levy, membre du comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) qui a examiné les données sur les vaccins de J&J, a fait remarquer: «[J&J] n’a pas donné beaucoup de détails à ce sujet, mais [la société] l’a précisé [elle] poursuivra des études de vaccination pédiatrique et maternelle contre le coronavirus.» Levy pense personnellement que les enfants n’ont pas besoin de recevoir le vaccin pour rouvrir les écoles.

La nécessité d’un vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etat-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne – MIRASTNEWS] pour les enfants est remise en question en raison de leur taux de survie très élevé

Il y a d’énormes questions concernant la nécessité de vacciner les enfants contre la COVID-19. Des études antérieures ont montré que le taux de survie des individus en âge de naissance à 19 ans est de 99,997%. Un article de 2021 a noté que les hospitalisations et les décès à l’hôpital chez les enfants diagnostiqués avec [le SRAS-CoV-2 de – MIRASTNEWS] la COVID-19 sont rares – avec seulement 0,19% décédant de la maladie.

En outre, les vaccins sont principalement conçus pour traiter les symptômes ressentis lorsque quelqu’un contracte le coronavirus de Wuhan [et/ou Etat-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne – MIRASTNEWS]. Cela ne les empêche pas de transmettre le pathogène responsable de la COVID-19. Même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait remarquer qu’il n’y a aucune garantie que les injections COVID-19 empêcheront les gens d’être infectés par l’agent pathogène du SRAS-CoV-2 et de le transmettre à d’autres. (Connexes: taux de transmission du coronavirus: chaque patient infecte DEUX à TROIS autres personnes.)

Lors d’une conférence de presse virtuelle le 28 décembre, la scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, a déclaré que l’organisme de santé mondial n’avait actuellement aucune preuve que l’un quelconque des vaccins pourrait «empêcher les gens de contracter réellement l’infection et … de transmettre [le virus]». Elle a ajouté: « Nous devons supposer que les personnes qui ont été vaccinées doivent également prendre les mêmes précautions [que celles qui ne l’ont pas fait.] »

Le Directeur exécutif du programme OMS pour les urgences sanitaires, le Dr Mike Ryan, a appuyé les remarques de Swaminathan. Il a commenté: « L’existence d’un vaccin, même à haute efficacité, ne garantit pas l’élimination ou l’éradication d’une maladie infectieuse. »

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a fait écho à l’opinion de l’OMS sur les vaccins lors d’une interview à Newsweek le 1er janvier. Il a déclaré que les responsables de la santé ne savaient pas si les vaccins COVID-19 prévenaient l’infection ou si les personnes qui avaient été vaccinées pouvaient encore propager le coronavirus de Wuhan [et/ou Etat-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne – MIRASTNEWS] à d’autres. «Nous ne savons pas si les vaccins qui préviennent la maladie clinique préviennent également l’infection. Ils pourraient très bien le faire, mais nous ne l’avons pas encore prouvé», a déclaré au magazine le principal médecin spécialiste des maladies infectieuses du pays. (Connexes: l’OMS revient sur les vaccins contre les coronavirus, admet qu’ils ne fonctionneront pas.)

En décembre 2020, la FDA a autorisé les vaccins Pfizer / BioNTech BNT162b2 et Moderna mRNA-1273 pour une utilisation d’urgence aux États-Unis. Toutefois, les sociétés n’ont présenté que des données d’essais cliniques montrant que leurs injections prévenaient les symptômes légers à graves de la COVID-19 chez les volontaires vaccinés. Ils n’ont pas examiné si leurs vaccins empêchaient les gens de contracter une infection asymptomatique à coronavirus et de transmettre le pathogène à d’autres.

Visitez Vaccines.news pour en savoir plus sur les vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus de Wuhan [et/ou Etat-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne – MIRASTNEWS].

La société pharmaceutique américaine Pfizer exige une indemnité mondiale comme condition préalable avant de fournir des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. La société fait pression sur les pays pour qu’elle soit immunisée contre toute action en justice, en prévision de toute poursuite pour blessure due à un vaccin à laquelle elle pourrait être confrontée. Mais certains pays se sont opposés à l’approche «à prendre ou à laisser» de Pfizer, qualifiant ses revendications extrêmes d’«abus de pouvoir».

En décembre 2020, CNBC a rapporté que les Américains qui souffraient d’effets secondaires graves après la vaccination et avaient l’intention de poursuivre en justice pourraient se retrouver dans une entreprise perdante. Selon le rapport, l’ancien secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) Alex Azar a invoqué la loi sur l’état de préparation du public et la protection civile (PREP) au début de 2020. La législation de 2005 habilite le secrétaire à la santé à fournir une protection juridique aux entreprises qui fabriquent ou distribuent des fournitures médicales – y compris les vaccins.

Cette protection durera jusqu’en 2024, ce qui signifie que les fabricants de vaccins tels que Pfizer et Moderna «ne pourront pas être poursuivis en justice pour dommages-intérêts» pendant les trois prochaines années. En outre, ils ne peuvent pas être poursuivis pour des blessures liées à l’administration ou à l’utilisation de vaccins et d’autres produits pour traiter ou se protéger contre la COVID-19. Cependant, cette protection juridique ne s’appliquera pas s’il existe des preuves de «faute intentionnelle» de la part de l’entreprise.

L’avocat du travail et de l’emploi de Dallas, Rogge Dunn, a avancé deux raisons possibles pour lesquelles des entreprises telles que Pfizer ont exigé une immunité juridique globale. Premièrement, l’immunité est une réponse aux demandes des autorités d’accélérer la mise au point de vaccins. «Lorsque le gouvernement a dit: «Nous voulons que vous développiez ce [vaccin] quatre ou cinq fois plus vite que vous ne le faites normalement», les fabricants ont probablement dit au gouvernement: «Nous voulons que vous… nous protégiez contre des poursuites de plusieurs millions de dollars,» a-t-il dit.

Une autre raison citée par Dunn est que l’immunité juridique permet de réduire le coût des vaccinations par personne. «Le gouvernement ne veut pas que les gens poursuivent les entreprises fabriquant le vaccin [COVID-19]. Parce qu’alors, les fabricants factureraient probablement au gouvernement un prix plus élevé par personne et par dose», a-t-il expliqué.

L’avocat a finalement remarqué: «Il est très rare qu’une loi générale sur l’immunité soit adoptée. Les sociétés pharmaceutiques ne sont généralement pas protégées par la loi en matière de responsabilité.»

Certains pays résistent à la demande exorbitante d’immunité juridique de Pfizer

Pfizer a obtenu l’immunité légale aux États-Unis, grâce à la loi PREP. La société cherche maintenant à obtenir l’immunité légale dans d’autres pays en cas de problème avec son vaccin BNT162b2 contre COVID-19. Elle a réussi à obtenir cette immunité dans un certain nombre de pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, mais n’a pas réussi à le faire en Argentine et au Brésil. Les deux pays ont affirmé que le géant des médicaments les avait «intimidés» dans les négociations sur les vaccins.

Les pourparlers entre l’Argentine et Pfizer ont commencé en juin 2020, le président argentin Alberto Fernandez rencontrant le plus haut responsable du fabricant de médicaments pour le pays. En octobre 2020, le parlement argentin a adopté une loi rendant au minimum Pfizer responsable de la négligence – ce qui ne convenait pas au fabricant des médicaments. La société a exigé que la loi soit modifiée par un nouveau décret alors que le pays a proposé de clarifier la définition de la négligence dans la loi. (Connexes: Pfizer menace les gouvernements du monde entier et demande à RANSOM de se protéger contre de futures poursuites pour blessures liées aux vaccins.)

En dehors de cela, Pfizer a demandé à l’Argentine de souscrire une assurance internationale pour payer d’éventuels futurs cas contre la société pharmaceutique. La société est revenue avec plus de demandes en décembre 2020. Elle a demandé à l’Argentine de mettre en garantie ses réserves bancaires, ses bases militaires et ses bâtiments d’ambassade, mais le pays sud-américain n’était pas d’accord avec cela. L’accord n’a pas abouti, ce qui a laissé aux citoyens argentins un choix de moins pour un vaccin COVID-19. L’ancien ministre argentin de la Santé, Ginés González Garcia, a déclaré: «Pfizer s’est mal conduit avec l’Argentine. Son intolérance envers nous était énorme.

Pfizer a ensuite appliqué les mêmes tactiques d’armement fort lors de ses négociations sur les vaccins avec le Brésil. Elle a demandé au plus grand pays d’Amérique du Sud de créer un fonds de garantie et de déposer de l’argent sur un compte bancaire étranger. Cependant, le Brésil n’a pas cédé aux demandes de l’entreprise pharmaceutique.

Le ministère brésilien de la Santé a publié une déclaration le 23 janvier. Il a cité un certain nombre d’extraits des clauses pré-contractuelles de Pfizer, que le gouvernement brésilien a qualifiées d’«abusives». Les clauses mentionnées dans la déclaration exigeaient que le Brésil renonce à la souveraineté de ses actifs à l’étranger au profit de Pfizer. Il a également demandé que la loi brésilienne ne soit pas appliquée à Pfizer – l’exonérant essentiellement de la responsabilité civile au cas où les Brésiliens subiraient des effets secondaires après la vaccination. En outre, les clauses exigeaient également que le Brésil prenne en considération les éventuels retards de livraison et ne pénalise pas Pfizer pour ces retards.

Pour cette raison, l’accord potentiel de Pfizer sur le vaccin avec le Brésil a échoué. Les juristes ont fait remarquer que les demandes de l’entreprise envers l’Argentine et le Brésil équivalaient à un «abus de pouvoir».

Selon Lawrence Gostin, expert en droit de la santé publique, les fabricants de médicaments tels que Pfizer «ne devraient pas utiliser leur pouvoir pour limiter les vaccins qui sauvent des vies [- si tel est vraiment le cas – MIRASTNEWS] dans les pays à revenu faible ou intermédiaire». Gostin est le directeur du Centre de collaboration de l’Organisation mondiale de la santé sur le droit national et mondial de la santé. Il a ajouté que des entreprises telles que Pfizer ne devraient pas utiliser la protection contre la responsabilité comme une «épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de pays désespérés à la population désespérée».

Consultez BigPharmaNews.com pour plus d’informations sur l’intimidation et les demandes abusives des fabricants de médicaments.

