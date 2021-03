GAVI Vaccine Alliance: la source de la terreur derrière les verrouillages mondiaux et la coercition des vaccins

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) facilite une dictature mondiale de la santé, ordonnant à tous les États membres d’appliquer des verrouillages totalitaires et des décrets médicaux de grande portée qui autonomisent les autorités gouvernementales et l’industrie des vaccins – et non la santé humaine.

Les recommandations autoritaires de l’OMS ont été adoptées rapidement par presque tous les gouvernements de la planète. Les contrôles comportementaux et les restrictions des moyens de subsistance imposés par l’OMS n’ont aucun fondement dans la santé du système immunitaire, la santé mentale ou le bien-être général. L’OMS fonctionne comme une oligarchie mondiale, obligeant tous les États membres à exécuter leurs ordres. En 2020 et au-delà, l’OMS a ordonné aux populations d’isoler, d’éviter et de mettre en quarantaine illégales. L’OMS a imposé des restrictions perpétuelles d’oxygène, des prélèvements coercitifs d’ADN et des expériences de vaccins à ARNm, tout en demandant aux gouvernements du monde entier d’annuler les libertés civiles et de promouvoir la loi martiale médicale. Cette dictature donne lieu à un apartheid médical – un système de ségrégation qui punit les personnes en bonne santé pour ne pas s’y conformer.

L’Alliance pour les vaccins Bill Gates est la source de la terreur derrière les verrouillages de l’OMS et les passeports vaccinaux coercitifs

Où l’OMS en vient-elle avec ces décrets médicaux restrictifs et ces politiques vaccinales coercitives? Selon l’initié de l’OMS Astrid Stuckelberger, Ph.D., l’OMS sert les intérêts financiers de GAVI, l’Alliance du Vaccin dirigée par Bill Gates. GAVI a été créée en 2000 et créée en tant qu’institution internationale en Suisse. GAVI fonctionne en franchise d’impôt et bénéficie d’une immunité globale contre les sanctions pénales. Bill Gates a tiré parti de GAVI et a acheté son influence au sein de l’OMS. Il a même demandé à devenir État membre en 2017, avec le privilège de faire partie du conseil exécutif de l’OMS.

Bill Gates contrôle désormais Swissmedic, la FDA de Suisse, en raison d’un accord de contrat de distribution de vaccins à trois volets conclu entre Gates, l’OMS et l’agence de réglementation suisse. En contrôlant l’OMS, Gates achemine des dizaines de milliards de dollars par l’intermédiaire de son GAVI Vaccine Alliance, avec le pouvoir ultime de contrôler les États membres. En tant que contrôleur de l’information et arbitre de la science, Gates et l’industrie des vaccins ont le pouvoir de supprimer les prophylactiques, les traitements, les phytonutriments, les adaptogènes et les antiviraux. Bill Gates et GAVI sont la source de la terreur derrière l’OMS, les verrouillages, les restrictions et les décrets médicaux autoritaires qui sont des expériences de vaccination convaincantes.

L’initié de l’OMS, Astrid Stuckelberger, a expliqué clairement les motivations politiques de l’OMS et la manière dont la science est manipulée et exploitée pour forcer les populations à se conformer aux expériences vaccinales. Stuckelberger est un expert international qui évalue la recherche scientifique et conseille les décideurs politiques. Elle a écrit plus de 180 articles scientifiques, documents de politique et rapports gouvernementaux. Elle admet que cette recherche est menée pour soutenir les agendas politiques et pour justifier la politique gouvernementale. Depuis 2009, elle gérait les règlements sanitaires internationaux de l’OMS, qui étaient principalement utilisés pour préparer les États membres à agir à l’unisson lors d’une future pandémie. Au centre de cette plandémie gouvernementale mondiale se trouvent Bill Gates et GAVI Vaccine Alliance.

GAVI et l’OMS contrôlent désormais les gouvernements du monde entier et menacent les populations

Bill Gates a plus de pouvoir et d’influence sur l’OMS que des nations entières. Les Nations Unies ont initialement créé l’OMS, mais ont refusé à plusieurs reprises de contenir leurs pouvoirs dictatoriaux, leurs procédures de quarantaine illégales, leurs passeports vaccinaux coercitifs et leurs prises de pouvoir non démocratiques.

Justus Hoffmann, Ph.D., l’un des membres de la commission d’enquête extraparlementaire allemande Corona, a souligné que GAVI n’a pas de pouvoir politique mais jouit d’une «immunité diplomatique qualifiée». GAVI est également à l’abri de toute transaction commerciale criminelle, que ses actions criminelles potentielles soient intentionnelles ou par inadvertance.

«Ils peuvent faire ce qu’ils veulent», a confirmé Stuckelberger, et ils ne répondent à aucune autorité. Aucune application de la loi n’est autorisée à enquêter sur GAVI, même si la Vaccine Alliance a été impliquée dans un complot criminel visant à frauder ou à contraindre des personnes. Stuckelberger, qui a travaillé quatre ans au comité d’éthique de l’OMS, a déclaré qu’il était «troublant» que GAVI bénéficie d’une immunité générale, en particulier lorsque GAVI «dirige, en tant qu’entité corporative, l’OMS».

Le directeur général de l’OMS oblige tous les États membres à suivre les ordres de GAVI, du type de tests diagnostiques au type de traitements autorisés, en passant par les contrôles descendants des populations, les messages de pandémie et, surtout, l’expérimentation de vaccins. L’OMS a été créée au fil des ans pour assumer le pouvoir dictatorial sur les gouvernements mondiaux et GAVI est la source de leur autoritarisme, de leur terreur et de leur campagne de vaccination coercitive. Après des mois d’utilisation de tests PCR à cycle élevé pour diagnostiquer la covid-19, l’OMS a finalement alerté le monde en janvier 2021 que ces tests produisaient la plupart du temps des faux positifs. Au fur et à mesure que les laboratoires recomposent le seuil de cycle des tests PCR, le nombre officiel de cas de Covid et de décès se dissipera lentement. Cette fraude médicale n’empêchera pas la vague de dépendance hospitalière, de pneumonie associée à la ventilation, d’infections pulmonaires, de cardiopathies dues au stress, de surdoses de médicaments, de maladies mentales graves et de blessures dues aux vaccins qui s’emparent maintenant du monde.

Le port d’un masque, la mise en quarantaine, la distanciation sociale et l’obtention du vaccin à l’ARNm vous garantissent presque que vous attraperez la prochaine série de métamorphoses COVID-19

De toute antibactérien aux masques Covid piégeant les bactéries, les Américains s’installent comme des quilles pour la frappe ultime, et cela se présente sous la forme de souches plus virulentes d’un virus Covid déformé et muté. Le corps humain a besoin d’entrer en contact avec de mauvaises bactéries pour établir l’immunité, mais actuellement, la plupart des gens tuent toutes les bactéries partout, y compris leurs propres bonnes bactéries. Même le vaccin à ARNm est une configuration car ce n’est pas une immunité naturelle.

Les souches virales sauvages, mutées, transformées et plus adaptatives déjoueront le corps vacciné, qui est gravement compromis par la distanciation sociale, les produits antibactériens (qui causent des dommages au foie), les masques chargés de bactéries et une version nouvellement mutée de la version génétiquement modifiée de l’ancienne souche de virus, elle est déjà partie depuis longtemps.

Remarquez que PERSONNE n’a attrapé la «grippe» cette année? Abracadabra, c’est tout simplement parti comme par magie!

Il n’y a plus de cas de grippe nulle part maintenant que la plandémie est en plein essor. Vous vous souvenez quand les journalistes d’enquête de Natural News ont révélé comment le vaccin antigrippal et les vaccinations de routine affaiblissaient le système immunitaire, vous permettant d’attraper plus facilement la grippe et d’autres virus l’année suivante? Maintenant, tout est silencieux sur le front de la grippe. Les grillons. Toute personne présentant des symptômes pseudo-grippaux est immédiatement testée pour Covid et de faux positifs garantissent presque que vous êtes positif de Wuhan.

Mettre en quarantaine les personnes en bonne santé est la tactique la plus stupide pour lutter contre une pandémie que n’importe qui pourrait imaginer. De cette façon, il n’y a aucune immunité du troupeau, et tout le monde est enfermé dans sa propre petite tanière de bactéries, sans aucune exposition à quoi que ce soit, créant ainsi l’ultime aimant Covid quand ils sortent.

Des faux positifs partout pour votre paranoïa et vos craintes hypocondriaques

Bill Gates, le CDC et tous les États bleus (occupés par les communistes) poussent désormais tous les citoyens (moutons) à télécharger la nouvelle application Covid track-n-trace gratuite sur leurs androïdes et leurs i-téléphones. L’application enregistre des millions de tests faussement positifs et vous avertit jusqu’à 80 fois par jour si vous vous approchez à moins de 1,80 mètre d’une personne qui a été mal testée. Ce sont des gens qui sont piégés chez eux depuis plus d’un an, qui font des études à distance, qui font faillite, qui grossissent et qui sont de plus en plus malades, et qui crient et désignent les personnes qui ne portent pas de masque. Ce sont des idiots paranoïaques qui portent un masque même en conduisant seuls dans leur voiture ou en marchant seuls à l’extérieur.

Des tests faussement positifs sont créés par millions chaque jour en Amérique. Voici comment ça fonctionne. Disons que l’année dernière, vous êtes entré en contact (ou à proximité) d’une personne atteinte de Covid-19. Votre corps a peut-être capturé un minuscule fragment du virus, créé des anticorps pour le vaincre, et vous n’avez même jamais eu ou ressenti un seul symptôme. Ensuite, vous êtes testé aujourd’hui et le test indique que vous avez des anticorps, vous êtes donc positif à Covid. Vous devez vous mettre en quarantaine dès maintenant pendant deux semaines, car vos informations personnelles et médicales sont diffusées partout sur Internet, dans chaque base de données, dans chaque État et sur chaque appareil intelligent du pays avec l’application track-n-trace.

Vous pouvez maintenant être «en sureté» et «en sécurité» en sachant que votre gouvernement honnête et direct vous protège de la maladie, de la famine, de la sécheresse et du réchauffement climatique, ainsi que des Russes et des nationalistes blancs. Alors que la pneumonie se reproduit dans votre corps en se développant dans votre bouche, là où votre masque a construit un piège à bactéries, les nouvelles souches plus virulentes et plus mortelles de Covid font leur apparition, de la Californie à New York et de Chicago à Miami.

Réglez votre connexion Internet sur Vaccines.news pour des mises à jour sur la série de vaccins mortels à ARNm qui prend le contrôle du système immunitaire des gens et les arrête. Seuls 20 pays le savent dans le monde et ont complètement mis fin à la plus grande expérience de vaccin de l’histoire des coups sales.

