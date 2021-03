3 964 DÉCÈS 162 610 Blessures: base de données européenne sur les effets indésirables des médicaments contre les «vaccins» COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

La base de données européenne des rapports de suspicion de réactions médicamenteuses, EudraVigilance, suit désormais les rapports de blessures et de décès suite aux «vaccins» COVID-19 expérimentaux.

Voici ce qu’EudraVigilance déclare à propos de sa base de données:

Ce site Web a été lancé par l’Agence européenne des médicaments en 2012 pour fournir un accès public aux rapports d’effets secondaires suspectés (également connus sous le nom de réactions indésirables aux médicaments). Ces rapports sont soumis par voie électronique à EudraVigilance par les autorités nationales de réglementation des médicaments et par les sociétés pharmaceutiques détenant des autorisations de mise sur le marché (licences) pour les médicaments. EudraVigilance est un système conçu pour collecter les rapports d’effets secondaires suspectés. Ces rapports servent à évaluer les bénéfices et les risques des médicaments au cours de leur développement et à contrôler leur innocuité suite à leur autorisation dans l’Espace économique européen (EEE). EudraVigilance est utilisé depuis décembre 2001. Ce site Web a été lancé pour se conformer à la politique d’accès EudraVigilance, qui a été développée pour améliorer la santé publique en soutenant le contrôle de la sécurité des médicaments et pour accroître la transparence pour les parties prenantes, y compris le grand public. Le conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments a approuvé pour la première fois la politique d’accès à EudraVigilance en décembre 2010. Une révision a été adoptée par le conseil en décembre 2015 sur la base de la législation de 2010 en matière de pharmacovigilance. La politique vise à fournir aux parties prenantes telles que les autorités nationales de réglementation des médicaments dans l’EEE, la Commission européenne, les professionnels de la santé, les patients et les consommateurs, ainsi que l’industrie pharmaceutique et les organismes de recherche, un accès aux rapports sur les effets secondaires suspectés. La transparence est un principe directeur clé de l’Agence et est essentielle pour instaurer la confiance dans le processus de réglementation. En augmentant la transparence, l’Agence est mieux en mesure de répondre au besoin croissant des parties prenantes, y compris du grand public, d’accéder à l’information. (Source.)

Leur rapport jusqu’au 13 mars 2021 répertorie 3964 décès et 162 610 blessures à la suite d’injections de trois injections expérimentales de COVID-19:

VACCIN COVID-19 à ARNm MODERNA (CX-024414), VACCIN COVID-19 à ARNm PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN) et VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19).

Il existe également des données pour un quatrième «vaccin» COVID expérimental, COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S). Nous n’avons pas inclus les données de l’injection de COVID de Johnson et Johnson dans ce rapport, mais nous le ferons dans les prochains rapports.

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des trois plans de COVID-19 que nous incluons ici, et voici les données récapitulatives jusqu’au 13 mars 2021.

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech / Pfizer: 2.540 décès et 102.100 blessures au 13/03/2021

VACCIN COVID-19 à ANRM PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)

7 604 Troubles sanguins et du système lymphatique incl. 15 morts

4636 Troubles cardiaques incl. 276 décès

22 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 morts

2683 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

52 Troubles endocriniens

2 941 Troubles oculaires, y compris 2 morts

23074 Troubles gastro-intestinaux incl. 125 morts

72.072 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 957 décès

102 Troubles hépatobiliaires incl. 12 morts

1928 Troubles du système immunitaire incl. 11 morts

6 020 Infections et infestations incl. 275 morts

2.198 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 32 morts

4.565 Enquêtes incl. 111 décès

1567 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 49 morts

37,365 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 22 morts

55 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 3 morts

44 993 Troubles du système nerveux incl. 185 morts

81 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale incl. 2 morts

57 Problèmes de produit

3742 Troubles psychiatriques incl. 28 décès

525 Troubles rénaux et urinaires incl. 37 décès

545 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

8788 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 294 décès

10 808 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 18 morts

229 Circonstances sociales incl. 6 morts

69 Procédures chirurgicales et médicales incl. 4 morts

4.820 Troubles vasculaires incl. 74 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna: 973 décès et 5939 blessures au 13/03/2021

VACCIN COVID-19 à ANRM MODERNA (CX-024414)

330 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 9 morts

501 Troubles cardiaques incl. 96 morts

1 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

116 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

6 Troubles endocriniens

181 Troubles oculaires incl. 2 morts

1283 Troubles gastro-intestinaux incl. 40 morts

4 198 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 393 décès

21 Troubles hépatobiliaires

219 Troubles du système immunitaire incl. 1 mort

515 Infections et infestations incl. 57 décès

236 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 16 morts

411 Enquêtes incl. 36 morts

165 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 18 morts

1727 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 23 morts

12 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 3 morts

2.324 Troubles du système nerveux incl. 111 décès

15 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale

4 Problèmes de produit

271 Troubles psychiatriques incl. 14 morts

93 Troubles rénaux et urinaires incl. 10 morts

34 Troubles de l’appareil reproducteur et des seins incl. 1 mort

817 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 93 morts

740 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 11 morts

48 Circonstances sociales incl. 3 morts

40 Procédures chirurgicales et médicales incl. 4 morts

368 Troubles vasculaires incl. 32 morts

Total des réactions pour le vaccin expérimental AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford / AstraZeneca: 451 décès et 54 571 blessés au 13/03/2021

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

1180 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 11 morts

2080 Troubles cardiaques incl. 63 morts

17 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

1237 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

41 Troubles endocriniens

1977 Troubles oculaires incl. 1 mort

17 491 Troubles gastro-intestinaux incl. 15 morts

42 367 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 198 morts

32 Troubles hépatobiliaires incl. 1 mort

578 Troubles du système immunitaire

3.340 Infections et infestations incl. 46 morts

853 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 2 morts

2384 enquêtes incl. 3 morts

2676 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 5 morts

22 858 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 4 morts

19 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 2 morts

32.490 Troubles du système nerveux incl. 41 morts

22 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale

11 Problèmes de produit

3105 Troubles psychiatriques incl. 3 morts

560 Troubles rénaux et urinaires incl. 4 morts

266 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

4.293 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 33 morts

6 815 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 2 morts

99 Circonstances sociales incl. 2 morts

138 Procédures chirurgicales et médicales incl. 4 morts

1656 Troubles vasculaires incl. 11 morts

Il s’agit d’informations publiques financées par l’Agence européenne des médicaments (EMA), mais elles sont évidemment censurées par les médias d’entreprise.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

2 hommes morts au foyer de soins pour personnes âgées à la suite d’injections COVID expérimentales de Pfizer alors que l’Australie commence ses injections COVID

Mingaletta Port Macquarie Residential Aged Care en Australie. Source de l’image.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le Sunday Telegraph en Australie rapporte que deux hommes sont décédés après avoir reçu les injections expérimentales d’ARNm COVID de Pfizer.

Les hommes résidaient au Mingaletta Aged Care à Port Macquarie. Les deux étaient apparemment en bonne santé avant les injections, mais tous deux ont développé une pneumonie après les coups de feu et sont décédés peu de temps après.

Une enquête a été lancée par la Therapeutic Goods Administration après que deux résidents d’un foyer de soins pour personnes âgées de Port Macquarie ont développé une pneumonie et sont décédés quelques jours après avoir reçu le vaccin COVID-19. Les deux hommes âgés étaient des résidents de Mingaletta Aged Care où ils ont reçu leurs vaccins Pfizer le 10 mars avant de tomber malades et de mourir. Un résident, un homme de 93 ans, a développé une pneumonie le lendemain et est décédé tandis que le deuxième résident, un homme dans les 80 ans, a développé une pneumonie et est décédé trois jours plus tard le 13 mars. (Source.)

L’Australie a récemment commencé à déployer les injections expérimentales de COVID et a attiré l’attention internationale lorsque son ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a dû être admis dans un hôpital juste après avoir reçu le vaccin COVID expérimental d’AstraZeneca. Voir:

Le ministre fédéral australien de la Santé, Greg Hunt, hospitalisé après avoir reçu un vaccin COVID expérimental

Un membre de l’Informed Medical Options Party (IMOP) en Australie a diffusé en direct une vidéo sur Facebook pour parler des décès et de la façon dont le Sunday Telegraph a enterré l’histoire à la page 21. Il déclare que s’ils étaient morts de COVID, cela aurait fait la une des nouvelles de journaux et a incité plus de verrouillages.

(Si cette vidéo disparaît, faites-le nous savoir.)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Paralysie de Bells Pfizer / Moderna

Source : BIT CHUTE

Contenu trouvé sur

ChicoAndDebbieJiminez Channel sur Bitchute

Leur lien source de suivi:

https://www.yahoo.com/lifestyle/covid-vaccine-could-temporarily-paralyze-112809137.html