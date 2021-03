La British Medical Association avertit que les armes biologiques génétiquement ciblées peuvent désormais être facilement développées et déployées

Un nouveau rapport de la British Medical Association (BMA) avertit que le développement d’armes biologiques de conception capables de cibler des groupes ethniques spécifiques «se rapproche maintenant de la réalité».

Ces «bombes génétiques», prévient le rapport, pourraient contenir des souches de peste bubonique ou d’anthrax spécialement développées qui n’affectent que certains types de personnes avec des maquillages génétiques spécifiques. Toutes les autres personnes qui y seraient exposées seraient immunisées.

Intitulé «Biotechnologie, armes et humanité II», le rapport avertit que les progrès de la technologie du génome humain, combinés au développement de vecteurs capables de perturber les gènes et d’introduire des substances nocives dans les cellules, ont des implications profondément préoccupantes pour l’avenir de l’humanité.

Tout comme les vaccins contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)] qui contiennent la technologie de l’ARN messager (ARNm) altérant le gène, les armes biologiques génétiquement ciblées ne sont plus la chose des romans de science-fiction.

«Le problème est que la même technologie développée pour créer de nouveaux vaccins et trouver des remèdes contre la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies débilitantes pourrait également être utilisée à des fins malignes», déclare Malcolm Dando, professeur d’études sur la paix à l’Université de Bradford et auteur de le rapport BMA.

Il est intéressant de noter que le rapport «Biotechnologie, armes et humanité I» de la BMA, publié en 1999, a complètement rejeté tout cela comme impossible. Oh, quelle différence quelques décennies peuvent faire.

Depuis ce temps, un groupe allemand connu sous le nom de Sunshine Project a pu identifier comment les mutations du génome humain appelées polymorphismes mononucléotidiques (SNP) varient selon les groupes ethniques. De là, la BMA est arrivée à une conclusion bien différente dans sa deuxième publication de ce rapport.

«Les données sur le génome dans les bases de données publiques ont révélé qu’il existe des centaines, voire des milliers, de séquences cibles pour des armes spécifiques à une ethnie», a découvert le Sunshine Project. «Il semble que des armes biologiques spécifiques à une ethnie pourraient effectivement devenir possibles dans un proche avenir.»

Au lieu de déclencher les effets toxiques spécifiques d’organismes tels que l’anthrax, les armes biologiques génétiques avancées utilisent plutôt l’interférence ARN pour arrêter les gènes vitaux. Si la séquence du gène cible est différente entre deux populations, l’interférence ARN pourrait cibler l’une et pas l’autre.

«Si seulement 10% ou 20% d’une population cible était affectée, cela ferait des ravages parmi les soldats ennemis sur un champ de bataille ou dans une société ennemie dans son ensemble», dit le groupe.

Les nazis ont tenté la même chose, montrant qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu que c’est aussi simple.

David Goldstein, qui étudie la génétique des populations à l’University College London (maintenant connue sous le nom de London’s Global University), affirme que créer une arme qui cible un groupe ethnique mais pas un autre «ne se produira tout simplement pas».

«Parce que tous les groupes sont assez similaires, vous n’obtiendrez jamais quelque chose de très sélectif. Le mieux que vous feriez est probablement quelque chose qui tue 20% d’un groupe et 28% d’un autre», insiste-t-il.

S’il est théoriquement possible de cibler certaines lignées de personnes, les groupes ethniques tels que la plupart des gens les regardent aujourd’hui sont en fait beaucoup plus larges et plus difficiles à distinguer au niveau génétique qu’il n’y paraît à première vue.

«Les généticiens ne peuvent faire la distinction qu’entre les personnes dont l’ascendance est liée à des régions telles que l’Europe, l’Afrique subsaharienne et l’Asie de l’Est», écrit David Adam pour The Guardian.

C’est le genre de chose que les nazis essayaient d’accomplir avec leurs expériences médicales sur les prisonniers des camps de concentration. Étant donné qu’une grande partie de leur travail a été transférée ailleurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n’est guère surprenant que nous assistions maintenant à des efforts similaires aujourd’hui, cette fois à l’échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur la façon dont les eugénistes pervers tentent de créer une «race maîtresse» en éliminant tous les «inférieurs» de la planète Terre, consultez Evil.news.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News