La SEC fait maintenant taire les personnes qui critiquent les bulles de marché surévaluées sur les réseaux sociaux

Michael Burry, l’un des sceptiques les plus visibles et les plus crédibles sur les conditions du marché, a été réduit au silence par Twitter pour avoir averti ses abonnés que les marchés sont largement sur-gonflés et que la nation se dirige vers une hyperinflation à la Weimar.

L’investisseur «The Big Short» a apparemment reçu une visite de la Securities and Exchange Commission (SEC), ce qui l’a incité à supprimer tous ses tweets et à émettre un message d’adieu.

«Le fait de tweeter et de faire l’actualité ces derniers temps a apparemment incité la SEC à nous rendre visite. Lovely», a tweeté Burry, avec un lien vers la chanson« Lovely »du groupe Suicidal Tendencies.

Burry, qui dirige Scion Asset Management, a annoncé plus tôt dans le mois avant ce message d’adieu qu’il prendrait «une pause» de Twitter. Il a continué à tweeter, cependant, pour annoncer quelques semaines plus tard qu’il appellerait son départ sur Twitter.

Business Insider a tenté de contacter la SEC pour commenter la déclaration de Burry selon laquelle elle lui avait rendu «une visite». L’organisme de réglementation corrompu n’a pas répondu par un commentaire.

Burry a tweeté en 2019 que GameStop pourrait voir une course de taureaux

Beaucoup connaissent Burry pour un tweet qu’il a écrit en 2019 et qui présentait une affaire de taureau à contre-courant pour le magasin de brique et de mortier GameStop, qui a récemment explosé en raison d’une courte pression.

Il semblerait que la SEC soit après Burry pour avoir aidé le petit gars, plutôt que les hedge funds.

« Plus d’un an plus tard, cette affaire de taureau a apparemment été réutilisée par un YouTube en utilisant la poignée « RoaringKitty » dans une série de vidéos », rapporte Zero Hedge. « Nous savons tous ce qui s’est passé ensuite. »

Lorsque GameStop a atteint des sommets épiques, Burry a consolidé sa réputation en tant que l’un des analystes de marché les plus respectés et les plus crédibles. Il a souvent défié les médias mainstream et les récits du gouvernement, et pour cela il a dû être puni.

Seuls les 1% sont autorisés à gagner de l’argent aux États-Unis

Cet écrivain suppose que la SEC, qui se range toujours du côté des gros sous par opposition aux Américains ordinaires, a menacé de faire taire Burry d’une autre manière s’il refusait de se faire taire volontairement.

Il y a de fortes chances que la SEC ait menacé Burry de fausses accusations de «manipulation du marché» pour avoir fourni aux gens les mêmes types d’analyses de marché que les analystes boursiers de la télévision comme Jim Cramer – juste d’un point de vue différent.

Afin d’analyser librement l’action, il faut le faire en pensant aux riches. La seule information acceptable est celle qui rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Tout le reste est une «manipulation du marché», selon la SEC.

Peut-être que plus d’Américains que jamais réalisent maintenant que les marchés sont truqués en faveur des ultra-riches, et l’ont toujours été. Les gens ordinaires peuvent avoir de la chance ou trouver quelques astuces, mais personne ne peut les aider à le faire car ce serait «illégal».

Pendant ce temps, on dit aux diseurs de vérité comme Burry de prendre la route, sinon. C’est un capitalisme de copinage en action, et il ne fait qu’empirer alors qu’un public américain de plus en plus complaisant ferme les yeux sur tous les viols et pillages que les grandes banques et les grands gouvernements sont en train de commettre sur les masses.

« Les gens ordinaires ne peuvent pas s’inquiéter de l’inflation », a plaisanté un commentateur de Zero Hedge, ajoutant que « ce système de croyance en la monnaie fiduciaire ne tient qu’à un fil. »

Un autre a noté que la SEC n’était guère plus qu’une «porte tournante pleine de criminels attendant de démissionner et de travailler à Wall Street».

«Chaque agence de l’alphabet a plusieurs équipes SWAT complètes, ainsi que des départements de« sécurité »», a noté un autre. «Nous vivons dans un État policier communiste, vous savez.

Des chercheurs confirment que les anticorps du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca provoquent des caillots sanguins

Des chercheurs de deux pays ont confirmé le mécanisme par lequel le vaccin contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) d’AstraZeneca pourrait provoquer des effets secondaires néfastes. Les résultats interviennent alors qu’un certain nombre de pays ont temporairement arrêté l’utilisation du vaccin dans leurs campagnes de vaccination à la suite de rapports de caillots sanguins. Néanmoins, les autorités sanitaires ont insisté sur la sécurité du vaccin et ont fait remarquer que les vaccinations devraient se poursuivre.

Des chercheurs de l’hôpital universitaire de Greifswald, dans le nord de l’Allemagne, ont déclaré le 19 mars qu’ils avaient découvert comment le vaccin AstraZeneca pouvait provoquer des caillots sanguins et une thrombose cérébrale. L’équipe, dirigée par Andreas Greinacher, a déclaré dans un communiqué que le vaccin du fabricant britannique de médicaments pouvait provoquer une suractivation des plaquettes sanguines ou des thrombocytes dans certains cas. Une activité thrombocytaire excessive peut entraîner la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins, bloquant la circulation sanguine régulière.

Les anticorps ont provoqué des caillots sanguins

Les chercheurs ont découvert que les anticorps stimulés par le vaccin d’AstraZeneca déclenchent la coagulation des plaquettes, de la même manière que lorsque les plaies guérissent. Ils ont continué que la vaccination a activé un mécanisme qui a provoqué la formation de ces caillots dans le cerveau de certains patients.

Selon un rapport du NPR du 21 mars, Greinacher et son équipe ont examiné 13 cas de caillots sanguins cérébraux survenus en Allemagne dans les quatre à 16 jours après avoir reçu le vaccin AstraZeneca. Sur les 13 cas, 12 étaient des femmes et presque tous avaient moins de 55 ans. L’équipe a réussi à isoler et à identifier les anticorps spécifiques qui ont rendu les plaquettes hyperactives.

Pendant ce temps, des chercheurs norvégiens dirigés par le médecin en chef de l’hôpital universitaire d’Oslo, le Dr Pål André Holme, ont mené une enquête sur trois cas de caillots sanguins post-vaccination signalés dans le pays. Les trois cas sont survenus chez des travailleurs de la santé de moins de 50 ans. S’adressant au journal norvégien VG, le médecin en chef a déclaré qu’il était convaincu que son équipe avait identifié des anticorps responsables des caillots sanguins déclenchés par la vaccination.

« Notre théorie est qu’il s’agit d’une forte réponse immunitaire qui vient probablement après le vaccin », a déclaré Holme. Il a ajouté qu' »il n’y a rien d’autre que le vaccin qui peut expliquer cette réponse immunitaire. » Holme a en outre expliqué: «Je suis presque sûr que ce sont les anticorps qui sont la cause [de la coagulation], et je ne vois pas d’autre raison que le fait que c’est le vaccin qui est la cause.»

Les autorités sanitaires croient toujours que le vaccin d’AstraZeneca est sûr

Malgré les découvertes de Greinacher et Holme, les autorités sanitaires européennes n’ont pas encore été persuadées d’arrêter l’utilisation du vaccin. L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré dans un communiqué du 19 mars que les avantages du vaccin AstraZeneca «l’emportent toujours sur les risques». (En relation: L’UE EN CRISE: le déploiement meurtrier du vaccin AstraZeneca détruit la réputation de l’UE et brise l’image d’unité au sein du bloc.)

La déclaration a également décrit les conclusions du comité d’évaluation des risques de pharmacovigilance de l’EMA lors de sa réunion extraordinaire tenue le 18 mars. Le comité a conclu que les avantages du vaccin l’emportaient sur ses prétendus risques et qu’il manquait d’une association avec une augmentation des caillots sanguins pour ceux qui en avaient contracté. En outre, il a confirmé qu’il n’y avait aucune preuve d’un problème «lié à des lots spécifiques du vaccin ou à des sites de fabrication particuliers».

Trois jours avant que le régulateur européen ne publie ses conclusions, le directeur exécutif de l’EMA, Emer Cooke, a défendu l’injection d’AstraZeneca. Elle a déclaré qu’«rien n’indique que la vaccination ait causé ces conditions [graves]» lors d’une conférence de presse le 16 mars. «Une situation comme celle-ci n’est pas inattendue lorsque vous vaccinez des millions de personnes», a poursuivi Cooke.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également défendu la sécurité du vaccin d’AstraZeneca. Lors d’une conférence de presse le 15 mars, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’organisme mondial de santé «est en contact étroit avec [l’EMA]» et a «examiné les données [de sécurité] disponibles» du vaccin.

«Cela ne signifie pas nécessairement que ces événements [indésirables] sont liés au vaccin, mais c’est une pratique courante de les enquêter – et cela montre que le système de surveillance [du vaccin] fonctionne et que des contrôles efficaces sont en place», a-t-il déclaré.

Au cours de la même conférence de presse, la scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, a déclaré qu’il était préférable pour les pays de poursuivre l’inoculation en utilisant le vaccin AstraZeneca. «Nous ne voulons pas que les gens paniquent et nous recommanderions, pour le moment, aux pays de continuer à vacciner avec AstraZeneca», a-t-elle déclaré. (En relation: plus de 20 pays suspendent l’utilisation du vaccin AstraZeneca, mais les régulateurs insistent sur le fait que «les avantages l’emportent sur les risques».)

Le scientifique en chef a ajouté que certains incidents de coagulation sanguine dans la population générale étaient à prévoir. «Jusqu’à présent, nous ne trouvons pas d’association entre ces événements et le vaccin. [C’est] parce que les taux auxquels ces événements se sont produits dans le groupe vacciné sont… inférieurs à ce à quoi vous vous attendriez dans la population générale», a expliqué Swaminathan.

Visitez VaccineInjuryNews.com pour lire plus de rapports sur le risque du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca.

