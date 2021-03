Le dilemme du Chili: la stratégie de vaccination réussie contre le Covid-19 ne parvient pas à arrêter la deuxième vague d’infections

Avec plus de 5 000 cas par jour en moyenne, quelque 14 millions de personnes à travers le pays retourneront en quarantaine complète à partir de jeudi.

Un agent de santé administre un vaccin contre le coronavirus dans la région de La Florida à Santiago, au Chili, le 18 février 2021Ivan Alvarado / Reuters

Considérée comme l’une des plus réussies de la région d’Amérique latine, la campagne de vaccination mise en œuvre au Chili contre le coronavirus cette semaine a dépassé 5,7 millions de personnes vaccinées, dont 52% avec les deux doses, selon le registre officiel.

Le plan progresse à un rythme remarquable en termes de population, compte tenu du fait que le pays andin a lancé le programme de santé en février et a déjà appliqué plus de 8 millions de vaccins sur l’ensemble du territoire.

En fait, il se classe au premier rang mondial en termes de nombre de personnes vaccinées par jour pour 100 habitants, avec une moyenne de 1,26 par jour au cours des 7 derniers jours, selon la plateforme The World in Data de l’Université d’Oxford, Royaume-Uni , ce 22 mars.

* Données jusqu’au 21 mars 2021.

La moyenne mobile sur 7 jours est indiquée pour 100 personnes dans la population totale.

Ceci est compté comme une dose unique et peut ne pas être égal au nombre total de personnes vaccinées, selon le schéma posologique spécifique (par exemple, les personnes reçoivent des doses multiples).

Image Source: Notre monde en données

Cela se distingue encore plus par le contexte de pénurie mondiale de ce médicament clé pour faire face à la pandémie, une difficulté que les gouvernements argentin et brésilien ont déjà dénoncée sur le continent. Ces nations ont respectivement 4% et 6% de leurs citoyens avec au moins une dose appliquée, tandis que le Chili dépasse 30% et ce mercredi a commencé à inoculer la population générale, c’est-à-dire les moins de 60 ans sans maladies préexistantes.

En revanche, et malgré les efforts des autorités pour vacciner rapidement les citoyens chiliens, le gouvernement de Sebastián Piñera n’a pas été en mesure de prévenir une deuxième vague d’infections de la maladie. Après un été d’ouvertures et de restrictions appliquées de manière sélective par région, le Chili est revenu à des niveaux contagieux atteints en juin et juillet de l’année dernière, avec une moyenne de 5000 cas quotidiens confirmés et une occupation de lits en USI (unité de soins intensifs) qui frôle déjà 95%.

Jusqu’à mardi, le Chili comptait un total de 942 958 personnes infectées et le nombre total de décès dus à des causes associées à la covid-19 a atteint 22 384.

Des agents de santé passent devant des peintures murales dans une zone hospitalière de Santiago, au Chili, le 9 mars 2021 Ivan Alvarado / Reuters

Élections debout?

Compte tenu du scénario inquiétant, la possibilité de modifier la date d’une élection historique, où les 155 électeurs conventionnels, gouverneurs, maires et conseillers seront élus, prévue pour samedi 10 et dimanche 11 avril, est toujours un sujet de débat.

Face à la mise en garde de plusieurs maires et législateurs de l’opposition sur le risque d’aggravation de la situation, le ministre de la Santé Enrique Paris a rejeté l’idée de reporter l’acte électoral: « Nous n’acceptons pas de suspendre les élections si les protocoles sont respectés comme ils l’ont été lors du plébiscite constitutionnel » du 25 octobre 2020, a averti le responsable. Et il a ajouté: « Les élections doivent être faites ».

Même sans définitions, le Chili a concentré ces jours-ci sa campagne de vaccination massive sur les membres du conseil entre 50 et 45 ans, les délégués et assistants du conseil électoral et le personnel du service électoral (Servel) et toute personne engagée dans l’organisation des élections.

Des personnes âgées font la queue pour recevoir une dose du vaccin chinois Sinovac CoronaVac à Santiago, au Chili, le 3 février 2021 Martin Bernetti / AFP

Retour à l’isolement social

Comme annoncé par le ministère de la Santé dirigé par Enrique Paris, près de la moitié des 52 communes de Santiago, et environ 14 millions de personnes à travers le Chili retourneront au confinement total en raison de l’avancée du coronavirus à partir de ce jeudi.

La restriction de circulation sera plus importante le week-end, car dans certaines régions, la mesure ne s’applique que les samedis et dimanches.

Pendant ces jours, 90% de la population nationale sera en quarantaine jusqu’à ce que les nouvelles restrictions soient levées.

