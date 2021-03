L’enquête sur la politique israélienne des vaccins et ses résultats est au-delà de toute critique

Gilad Atzmon – gilad.co.uk 23 mars 2021

En Israël, hier, un organisme juridique indépendant qui se fait appeler Civilian Probe (CP)* a publié ses conclusions concernant l’impact catastrophique du vaccin Pfizer sur la nation.

Dans leur rapport, qu’ils ont soumis au procureur général et au ministre de la Santé, le comité a énuméré une chaîne d’échecs juridiques et éthiques critiques qui pointent vers une tentative possible d’induire en erreur non seulement les Israéliens, mais aussi le monde entier. Depuis début janvier, je rapporte une corrélation indéniable entre vaccinations, cas et décès (ici, ici, ici et ici). Le CP confirme mes soupçons mais leur étude présente également des découvertes médicales alarmantes concernant l’ampleur des effets secondaires létaux.

Dans le document, le PC signale une tentative du gouvernement de dissimuler ses relations avec Pfizer. Le document déclare que «l’accord Pfizer-Israël est étouffé par des segments expurgés, par conséquent, il n’est pas possible de l’analyser légalement et / ou de saisir pleinement ses implications en matière de santé publique … Cette dissimulation jette une ombre lourde sur quiconque a participé aux négociations (israéliennes / Pfizer)…»

Le PC poursuit ensuite en affirmant que «afin de générer une demande (parmi la population) pour le vaccin, le gouvernement et le ministère de la Santé ont lancé une campagne agressive sans précédent, visant à inciter les Israéliens à se précipiter pour« se faire vacciner ». Au cours de cette campagne, tous les règles de base de la prudence médicale et de l’éthique n’ont pas été respectées, et avec elles également des directives clés formées après la Seconde Guerre mondiale concernant la participation à des essais médicaux (le Code de Nuremberg). Au lieu d’explications transparentes et claires, le public a été induit en erreur par des déclarations officielles répétées selon lesquelles le (vaccin Pfizer) a été «approuvé par la FDA» après avoir passé des «tests rigoureux».»

Le PC accuse l’État d’Israël de conduite intentionnellement imprudente … «Les systèmes de surveillance qui permettent la détection des effets secondaires sont une condition fondamentale et critique pour l’octroi d’une autorisation d’utilisation massive de tout nouveau médicament, certainement lors d’une opération de traitement de masse défini comme expérimental est donné à des millions, et surtout lorsque ce traitement est donné à tout un pays…».

Mais Israël n’a pas réussi à mettre en place un tel système de surveillance.

«D’une part, l’État n’a pas informé les citoyens que le vaccin de Pfizer est à des stades expérimentaux qui n’ont pas encore été achevés et qu’à ce stade, ils participent effectivement à l’expérience. D’un autre côté, l’État n’a pas maintenu des systèmes de contrôle et de surveillance transparents et ouverts pour le public. En conséquence, on craint sérieusement que cette omission critique et négligente découle: (a) de la crainte qu’une telle divulgation puisse interférer avec la réalisation des objectifs qui peuvent être sous-entendus par l’accord Israël-Pfizer ou (b) de la crainte de la diminution de la demande pour le nombre exceptionnel de vaccins achetés par Israël à l’avance, et / ou (c) la crainte de révéler des résultats peu flatteurs de « l’expérience » menée en Israël.»

Le PC est courageux d’admettre que l’absence de système de surveillance n’est pas seulement un crime potentiel contre le peuple israélien, mais aussi un crime contre le reste du monde (c’est-à-dire l’humanité):

«En l’absence d’un système de surveillance transparent qui rend compte des effets secondaires, non seulement le gouvernement israélien et le ministère de la Santé ont laissé tomber les citoyens en leur fournissant des informations trompeuses, mais le gouvernement israélien a échoué à la fois à Pfizer et au reste du monde en attendant les résultats de la (soi-disant) «expérience du monde réel» (qui se déroule en Israël).»

Pour lever tout doute, le PC alerte le procureur général israélien sur l’éventuel acte criminel impliqué par la politique de vaccination d’Israël.

« Il s’agit d’une prétendue tromperie, suspectement criminelle, qui devrait être examinée de manière approfondie avant que le procureur général ne permette au gouvernement israélien de poursuivre la prétendue campagne de tromperie des citoyens d’Israël et du (reste du) monde. »

Le PC a étendu son étude bien au-delà du domaine juridique, car il tente également de combler le large vide créé par l’absence de système de surveillance de l’État.

« Que nous apprend les faits sur le terrain? » demande le rapport CP. «Un examen des données de mortalité publiées par le gouvernement montre qu’il existe une corrélation entre le nombre de vaccinations et le nombre de décès. La surmortalité est perceptible chez les personnes jusqu’à 70 ans et aussi chez les adultes de plus de 70 ans, et persiste même après avoir compensé les décès attribués à Corona. Dans la population de plus de 70 ans – en janvier 2021 une surmortalité de 19,5% a été observée par rapport à octobre 2020 – le mois où les données corona étaient les plus élevées, et 22,4% par rapport à janvier 2020. Dans la population plus jeune – une surmortalité de 7% a été observée en janvier 2021 par rapport au mois d’octobre 2020 – le mois où le nombre de décès par corona était le plus élevé, et 7% par rapport à janvier 2020. Il faut noter que cette tendance se poursuit également le mois suivant. »

Comme mentionné ci-dessus, j’ai écrit sur la corrélation dévastatrice entre les vaccins et les décès depuis début janvier. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, nous détectons une corrélation identique entre la vaccination de masse et la mort. Cependant, le domaine des effets secondaires est beaucoup plus problématique, ce que les gouvernements, l’OMS, l’industrie pharmaceutique corrompue et bien sûr les géants des médias sociaux tentent de supprimer de la manière la plus orwellienne. Le PC israélien semble avoir produit le premier rapport solide sur les effets secondaires des vaccins de Pfizer. Ils ont publié un tableau de leurs résultats, qu’ils résument ici:

«Comme on peut le détecter en regardant le tableau – il y a près de 200 décès, et ce – seulement en examinant environ 800 rapports de cas d’effets secondaires graves. Comme mentionné, le PC travaille toujours sur l’analyse des effets secondaires et nous avons des centaines de rapports supplémentaires qui font l’objet d’une analyse. Notre étude jusqu’à présent indique qu’environ 25% des décès sont dus à des personnes de moins de 60 ans. Environ 15% d’entre eux ont moins de 50 ans. 7 des personnes décédées sont jeunes, moins de 30 ans. L’étude a également identifié 27 cas de problèmes cardiaques chez des personnes de moins de 60 ans, dont 24 chez des jeunes de 17 à 30 ans. En ce qui concerne les problèmes liés aux complications médicales féminines (y compris les complications du travail, les règles retardées ou les règles irrégulières, etc.) – il convient de noter que le comité a environ 200 rapports supplémentaires qui n’ont pas encore été inclus dans la liste finale de nos résultats.»

Pendant de nombreuses années, j’ai douté qu’il y ait une force au Moyen-Orient qui pourrait faire face, sans parler de la défaite, à Israël. Je suis assez convaincu maintenant qu’avec Netanyahu à la barre et Pfizer s’occupant du bien-être de la nation, Israël n’a pas vraiment besoin d’ennemis. Cependant, chaque citoyen du monde qui est préoccupé par l’avenir de l’humanité devrait être alarmé par les conclusions du PC et en particulier par les tentatives désespérées et implacables de supprimer les discussions universitaires, scientifiques et éthiques libres sur Covid, les soi-disant «vaccins» ou toute autre chose.

* Pour lire le rapport CP, cliquez ici

The Probe into the Israeli Vaccine Policy and its Outcome is beyond Damning. For many years, I doubted whether there was a force in the Middle East that could face, let alone defeat, Israel. I am pretty convinced now that with Netanyahu at the helm and Pfizer taking care of the nation’s well being, Israel doesn’t need enemiesThe Truthseeker

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News