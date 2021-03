«Les verrouillages durs de l’UE sont des crimes contre l’humanité». Plainte d’un magistrat italien auprès du tribunal de La Haye

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

«Le verrouillage et toutes les mesures connexes – ces dernières si elles sont adoptées pour des périodes prolongées et indéfinies, bien au-delà de la phase d’urgence sanitaire, au risque de dénaturer l’essence même des sociétés, et c’est le cas – constituent un crime contre l’humanité, ils constituent des crimes d’emprisonnement, de torture et sont des actes causant de grandes souffrances pour la santé mentale et physique (article 7 du Statut de Rome)».

C’est l’une des peines les plus disruptives de la plainte pour explosifs signée par le magistrat italien Angelo Giorgianni et adressée hier, mercredi 24 mars, au procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Mme Fatou Bensouda.

«Nous vous demandons instamment d’envisager de déclarer les verrouillages et toutes les mesures connexes (mandat de masque, distanciation sociale, fermetures en cours d’écoles, d’entreprises, de bars, de restaurants, de gymnases, de musées, de théâtres et plus) comme un crime contre l’humanité. Les coûts économiques, humains, psychologiques et sociaux de ces politiques sont considérablement plus élevés que leur efficacité à sauver des vies et à réduire la propagation du virus» a écrit dans la plainte au tribunal de La Haye le Dr Giorgianni, juge civil sicilien, en tant que secrétaire général de l’Organisation mondiale de la vie (OMV en italien, WLO en anglais).

OMV ou WLO est une nouvelle organisation internationale de service volontaire culturel née dans le sillage de l’association italienne The Eretic, fondée par le magistrat en collaboration avec le coroner napolitain Pasquale Bacco, pour contrebalancer le pouvoir excessif de l’Organisation mondiale de la santé, désormais fermement contrôlée par le magnat Bill Gates qui est le principal financier en conflit d’intérêts clair pour ses spéculations financières claires sur Big Pharma, comme en témoignent 33 enquêtes de WuhanGates publiées par Gospa News.

Grâce à une collaboration croissante entre le webmedia Gospa News, un portail d’information journalistique chrétien, et WLO News, la plateforme d’information de l’Organisation mondiale de la vie elle-même, nous sommes les premiers à pouvoir révéler le contenu de la plainte déjà anticipée par Gorgianni lui-même. dans certaines vidéos comme «Nuremberg 2», comme basé sur la violation des codes de Nuremberg qui, lors du procès historique tenu à l’automne 1946 dans la ville allemande, a coûté la peine de mort à des responsables nazis accusés de crimes contre l’humanité (24 condamnations à mort, 20 condamnations à perpétuité, 98 peines de 18 mois à 25 ans de prison).

La plainte à la Cour pénale internationale est un livre blanc sur les tragédies causées par la pandémie de Covid-19, c’est un recueil statistique précis, basé sur des sources faisant autorité et internationales, des horreurs sociales dérivant des impositions des gouvernements nationaux ( lien vers le pdf original en anglais en fin de page).

Le magistrat Angelo Giorgianni, secrétaire général de l’Organisation mondiale de la vie

Le rapport analyse avec une attention particulière celles du gouvernement italien de l’ancien Premier ministre Giuseppe Conte, car les études se réfèrent principalement à des statistiques relatives à la période de sa gestion alors que le nouveau Premier ministre Mario Draghi a continué sur la même pente dangereuse, dans le respect avec cette continuité souhaitée par le Président de la République Sergio Mattarella dans la suggestion de reconfirmation du Ministre de la Santé Roberto Speranza. Mais la plainte met également en évidence les situations tragiques aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Interruption et renoncement aux soins de santé pour maladies graves, dévastation du réseau de relations familiales pour les enfants âgés et défavorisés malades, troubles mentaux liés à l’abus d’alcool et de drogues, perte d’emplois, augmentation des suicides, difficultés juvéniles avec puberté précoce et cas d’automutilation , la malnutrition infantile, les risques de morbidité et de mortalité plus élevés associés aux états d’apathie et de dépression. Ce ne sont là que quelques-unes des conséquences des verrouillages, des tampons obligatoires (considérés comme peu fiables par divers médecins), des quarantaines et des masques, répertoriés dans 37 pages d’expositions avec le nom et le prénom des scientifiques et des établissements de santé qui les ont détectés.

Parmi ceux-ci, il y a aussi les opinions des composantes techniques de l’OMS elle-même qui ont été ignorées, tout comme cela est arrivé au vénitien Francesco Zambon, invité par les dirigeants de la même organisation d’hygiène, à ne pas révéler le contenu de son dossier sur le défaut de mettre à jour le plan de pandémie de l’urgence italienne sur lequel le parquet de Bergame enquête actuellement pour crimes de contrefaçon et épidémie coupable.

«Selon l’expert médical canadien, le Dr Ari Joffe, «les préjudices causés par les mesures de verrouillage sont au moins cinq à 10 fois plus importants que les avantages, car une population en proie à la récession économique, au chômage et à la solitude court un risque de mortalité précoce, de réduction de la durée de vie et de maladie chronique. Avec le temps, le suicide, la dépression, les troubles liés à la consommation d’alcool, les traumatismes de l’enfance dus à la violence domestique, les changements d’état matrimonial et l’isolement social devraient causer des millions d’années de vie perdues», lit-on dans les premières lignes de la plainte signée par le magistrat Giorgianni.

LES GOUVERNEMENTS IGNORENT LES EXPERTS DE L’OMS

Pour comprendre la portée atomique de la plainte, il suffit de dire que par rapport aux 17 pages de la plainte, il existe 20 de la littérature scientifique et des citations de textes publiés. Parmi ceux-ci figure le livre «Massacre of State» écrit par Giorgianni avec le Dr Bacco qui, avec Alessandro Meluzzi, Giulio Tarro et de nombreux autres médecins, fait partie du comité scientifique de l’Organisation mondiale de la vie (WLO).

«Le Dr David Nabarro, envoyé spécial de l’OMS pour le covid-19, a déclaré cela des verrouillages en octobre:« Nous, à l’Organisation mondiale de la santé, ne préconisons pas les verrouillages comme principal moyen de contrôle du virus. (…) Regardez simplement ce qui est arrivé à l’industrie du tourisme … regardez ce qui arrive aux petits exploitants agricoles. (….) Il semble que nous pourrions avoir un doublement de la pauvreté dans le monde d’ici l’année prochaine. Nous pourrions bien avoir au moins un doublement de la malnutrition infantile. (…) C’est une terrible et horrible catastrophe mondiale»».

C’est l’une des peines extrapolées à partir de la plainte sur laquelle le procureur de la Cour pénale internationale de La Haye a été appelé à enquêter. Tout comme ces opinions sont ignorées, les gouvernements se chamaillent même sur les stocks de vaccins dans le cadre du projet de vaccination de l’Organisation mondiale de la santé, même si des affaires colossales leur sont cachées car le plan COVAX de l’OMS est géré par l’ONG Gavi Alliance. de Gates dans des conflits d’intérêts évidents: aussi parce qu’il est géré par un ancien directeur de GSK, la multinationale pharmaceutique qui contrôle Pfizer et appartient au fondateur de Microsoft.

«Les dommages collatéraux actuellement causés à la population auront un impact plus important à court et à long terme sur toutes les couches de la population que le nombre de personnes désormais protégées de la couronne. L’isolement social et les dommages économiques ont entraîné une augmentation de la dépression, de l’anxiété, des suicides, de la violence intrafamiliale et de la maltraitance des enfants. Des études ont montré que plus les gens ont des engagements sociaux et émotionnels, plus ils sont résistants aux virus. Il est beaucoup plus probable que l’isolement et la quarantaine aient des conséquences fatales», lisons-nous dans la plainte qui rapporte ceci et d’autres passages du livre Massacres d’État de Giorgianni et Bacco.

«Le taux de mortalité par infection semble être à peu près le même que pour la grippe, mais nous n’avons jamais introduit ces mesures drastiques auparavant, lorsque nous avons eu des pandémies de grippe. Et nous ne pouvons pas vivre avec eux pendant des années. La Banque mondiale vient d’estimer que la pandémie corona a provoqué une augmentation d’environ 100 millions de personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Ce n’est pas à cause de la COVID-19. C’est à cause des mesures draconiennes que nous avons mises en place. Nous avons besoin d’une meilleure stratégie – a rapporté aussi l’action en justice – Le prix brutal de cette politique drastique n’est que trop évident. Au milieu des finances publiques dégradées, de la montée du chômage et des faillites généralisées des entreprises, des secteurs entiers de l’économie ont été dévastés. Tout au long de cette longue urgence, l’antidote supposé a souvent été plus nocif que la maladie elle-même. La réalité est que Covid représente peu de danger pour la grande majorité des personnes de moins de 60 ans, mais toute notre société a été bouleversée par une réponse exagérée. Et les cicatrices dureront de nombreuses années».

La page de titre et la dernière partie de la plainte déposée par le magistrat Angelo Giorgianni à la Cour pénale internationale de La Haye – cliquez sur l’image pour accéder au texte intégral en anglais

«Nous pensons que les verrouillages gouvernementaux causent des dommages collatéraux importants pour la santé. Les admissions à l’hôpital aux États-Unis pour le traitement d’urgence des accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus ont été nettement plus faibles en février-mars 2020 qu’en février-mars 2019, ce qui a retardé le traitement. La situation est similaire pour les patients atteints de cancer. Dans les hôpitaux allemands, les cas de cancer ont diminué lors du premier verrouillage national entre le 12 mars et le 19 avril 2020: de 13,9% pour le cancer du sein, 16,5% pour le cancer de la vessie, 18,4% pour le cancer gastrique, 19,8% pour le cancer du poumon, 22,3% pour le cancer du côlon et 23,1% pour le cancer de la prostate, ce qui suggère que les cancers pourraient avoir été non détectés et non traités pendant cette période. Les restrictions gouvernementales perturbent les moyens traditionnels de soutien entre amis et membres de la famille. La distanciation physique et la réduction des contacts causent un stress sévère à de nombreuses personnes et pourraient augmenter le risque de suicide» Giorgianni et Bacchus rapportent encore dans un passage crucial du livre, rapporté dans la plainte à La Haye, dans lequel l’horizon s’étend à la situation mondiale.

OBSTACLES D’URGENCE COVID DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER

«La peur résultant de l’isolement social et le refus de se faire soigner augmenteront la morbidité et la mortalité. 2020 a vu au Royaume-Uni une réduction de 76% du nombre de patients se présentant aux soins primaires avec un cancer suspecté, et 5000 patients de moins présentés à l’hôpital avec un syndrome coronarien aigu. Les effets sur la santé liés au verrouillage et à la récession induite par le verrouillage l’emporteront probablement sur les effets des décès dus à la Covid, en particulier l’impact sur les objectifs ambitieux du cancer consistant à détecter> 75% des cancers de stade 1-2 d’ici 2028. les signaler. Les principales causes de décès restent la démence, les maladies cardiovasculaires et circulatoires et les cancers. Les décès semblent avoir été attribués à tort à la Covid-19».

«Il ne fait aucun doute que le sens des proportions a été complètement perdu, et les conséquences sont et seront tragiques. En plus des patients Covid, il y a encore des millions de personnes aux prises avec des traitements et thérapies importants: crises cardiaques, patients cancéreux, diabétiques, patients victimes d’un AVC et maladies invalidantes. En Italie, 21 personnes meurent toutes les heures d’un cancer et 26 personnes de problèmes cardio-vasculaires et ces données sont vouées à augmenter drastiquement et malheureusement dans les années à venir »ajoutent encore le magistrat et le coroner.

Le coroner napolitain Pasquale Bacco, auteur du livre Massacre di Stato avec le magistrat Angelo Giorgianni

«Les gens continuent de mourir de nombreuses pathologies mais, dans les hôpitaux italiens, ceux qui ne sont pas infectés par Covid se sentent négligés. Depuis le début de la dramatique urgence sanitaire, 11 millions de citoyens risquent de perdre la vie en raison des difficultés d’accès aux soins. La pandémie a submergé le service national de santé et aujourd’hui, pour risquer le plus, ce sont précisément les «patients fragiles» que sont les patients oncohématologiques et cardiologiques. Pour ces pathologies, en termes de mortalité, on est remonté vingt ans en arrière, éliminant d’un simple coup d’éponge les progrès extraordinaires de décennies de recherche ». «Depuis le début de la pandémie en Italie, la peur de la contagion a éloigné environ 20% des patients cancéreux des hôpitaux, des patients qui auraient dû être soumis à des traitements utiles. Les craintes sont également répandues chez les personnes atteintes de maladies cardiaques: il y a eu une réduction de plus de 50% des hospitalisations pour crise cardiaque. Et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, anomalies du rythme cardiaque et dysfonctionnement du stimulateur cardiaque et du défibrillateur sont en baisse d’environ un tiers »

LES VERROUILLAGES N’ARRÊTENT PAS LES VIRUS ET LES VARIANTES

«Les mesures gouvernementales actuelles concernant le Covid ne sont pas étayées par des recherches médicales fondées sur des preuves et nombre de ces mesures sont préjudiciables aux individus, aux familles et aux sociétés en général. Nous appelons tous les niveaux de gouvernement à cesser immédiatement de promouvoir les verrouillages et la distanciation physique, l’utilisation de masques, la mise en quarantaine des personnes asymptomatiques et l’isolement, en utilisant des tests RT-PCR sur des personnes, en préconisant des vaccinations au covid-19 modificatrices de gêne insuffisamment testées, des fermetures d’entreprises ou restrictions, fermetures d’installations publiques, y compris les écoles, les parcs et les installations de loisirs, fausse représentation de la situation des Covid dans les médias », souligne encore la plainte adressée à La Haye.

«De nombreuses études internationales confirment que les verrouillages se sont avérés être un échec complet en tant que mesure de santé publique pour contenir un virus respiratoire. Ils n’ont pas réussi à atteindre leur objectif principal de contenir la propagation, mais ils ont causé beaucoup de tort. Les verrouillages n’étaient explicitement pas recommandés, même pour les flambées virales respiratoires sévères dans tous les plans de pandémie avant 2020, y compris ceux approuvés par l’OMS et le Département de la santé. Les raisons d’ignorer les politiques existantes et d’adopter des mesures sans précédent semblent avoir été la panique suscitée par les médias, une réticence à faire les choses différemment avec les pays voisins et la croyance inébranlable en un seul modèle mathématique, qui s’est révélé ces derniers temps extrêmement inexact. En particulier, les cliniciens et les experts de première ligne alertent les décideurs politiques sur une catastrophe imminente en matière de santé mentale chez les enfants et les jeunes. Les actions gouvernementales en réponse à la pandémie ont créé une «tempête parfaite» pour l’émergence et l’exacerbation de problèmes de santé mentale en plus de créer des obstacles importants à un traitement efficace».

La plainte cite ensuite d’autres experts (en bas des notes) qui «ont récemment averti que des blocus prolongés pourraient favoriser l’émergence de variantes plus dangereuses. «Il y a déjà des preuves émergentes pour soutenir cette théorie. La variante Kent serait plus transmissible et plus mortelle, tandis que la variante Afrique du Sud est plus susceptible de rendre les gens gravement malades. Est-ce une coïncidence si la prévalence de ces variantes est apparue dans des pays avec des mesures très strictes en place tout au long de la pandémie? Est-ce une coïncidence si la variante Kent a dominé après une période de verrouillages régionaux et nationaux au Royaume-Uni? Si les verrouillages sont la clé pour arrêter ces mutations dangereuses, alors où est la variante suédoise?».

«En raison de l’intervention humaine, le cours de cette pandémie a été profondément perturbé dès le début. Des mesures de prévention des infections généralisées et strictes combinées à des campagnes de vaccination de masse utilisant des vaccins inadéquats conduiront sans aucun doute à une situation où la pandémie devient de plus en plus incontrôlable». Le professeur Anthony Brookes, du Département de génétique et de biologie du génome de l’Université de Leicester, a averti que les verrouillages, les tests de masse et les systèmes de suivi et de traçabilité agissent ensemble pour empêcher une propagation légère ou asymptomatique, tout en donnant un avantage relatif non naturel aux souches plus virulentes.

MALADIE À RISQUE DE TRAITEMENT, ENFANTS DE MALNUTRITION

La plainte de l’Organisation mondiale de la vie mentionne ensuite les raisons qui ont conduit un juge allemand à déclarer inconstitutionnelle l’ordonnance de restriction COVID-19. «Il a noté ces conséquences du verrouillage: augmentation de la violence domestique contre les enfants et les femmes; augmentation de la dépression en raison de l’anxiété d’isolement social, de la psychose / des troubles anxieux résultant de l’anxiété de Covid-19 et d’autres troubles mentaux / surcharge nerveuse due à des problèmes familiaux / personnels / professionnels résultant du verrouillage; augmentation des suicides à la suite du chômage ou de la faillite; troubles de la santé dus au manque d’exercice; le défaut de subir une intervention chirurgicale et un traitement hospitalier parce que les lits d’hôpitaux sont réservés aux patients Covid-19; non-intervention chirurgicale, traitement hospitalier, visites chez le médecin parce que les patients craignaient d’être infectés par Covid-19 ».

«Selon Stefan Swartling Peterson et Anna Mia Ekström, deux des plus grands experts suédois de la santé mondiale, les restrictions contre le coronavirus ont tué autant de personnes que le virus lui-même. Ils ont parcouru les données de l’Unicef ​​et de l’Unaids et ont constaté que la grande majorité des personnes décédées du confinement sont mortes dans des pays pauvres et étaient jeunes. Les causes spécifiques de décès sont la malnutrition, causée par l’arrêt de l’économie mondiale, le manque de vaccination, causée par l’arrêt des programmes de vaccination infantile, et les maladies traitables comme la tuberculose et le VIH, qui ont été classées en priorité à la suite des efforts de lutte contre la Covid-19».

«Dès avril 2020, des chercheurs de la John Hopkins Bloomberg School of Public Health prévoyaient que plus d’un million d’enfants de moins de cinq ans dans les pays à revenu faible et intermédiaire mourraient dans les six prochains mois en raison de la perturbation des services de santé; ils ont également calculé une augmentation de 39% des décès maternels par mois pour la même raison. Un nouveau rapport des Nations Unies a mis à nu le coût effroyable des verrouillages dans certains des pays les plus pauvres du monde. Le rapport examine les effets des politiques de fermeture sans précédent du gouvernement sur les soins de santé, les services sociaux, l’éducation et l’économie. Il estime que la perturbation des services de santé causée par les réponses du gouvernement à la COVID-19 en Afghanistan, au Népal, au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka (où vivent quelque 1,8 milliard de personnes) pourrait avoir entraîné 239 000 décès maternels et infantiles. Cela se compare à environ 186 000 décès «avec COVID-19», ce qui signifie que les verrouillages auraient tué beaucoup plus que le virus».

INCONFORT PSYCHIQUE ET ABUS DE MEDICAMENTS

En conséquence directe de l’isolement forcé, il y a eu une augmentation des décès dus à la toxicomanie aux États-Unis, une épidémie de drogue à part entière dans l’épidémie de Covid-19. «La même chose se passe en Europe: en effet, l’Institut européen de traitement des addictions a constaté une augmentation alarmante de la consommation d’antidépresseurs, d’alcool et de drogues. «Les pharmacies ont augmenté leurs approvisionnements en anxiolytiques et hypnotiques de 35% et leurs approvisionnements en antidépresseurs de 28,2%. Nous prévoyons que 300 000 nouveaux cas seront traités par les services de santé mentale». […] L’apathie, l’anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, mais aussi l’hyperactivité, le désir de violer les restrictions et de se rebeller contre les fermetures pour «se sentir vivant» sont en augmentation. L’épidémie de coronavirus a des conséquences dramatiques pour l’ensemble de la population, mais si ceux sur la santé physique se limitent directement aux infectés, les effets psychologiques n’épargnent personne», a révélé le professeur Massimo Di Giannantonio, président de la Société italienne de psychiatrie.

Dans une interview accordée à «La Stampa», il a également souligné: «Nous observons une augmentation de la vente d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Et une augmentation des visites psychiatriques. […] Dans cette deuxième vague de la pandémie, la tendance à l’augmentation des médicaments déjà apparue au printemps dernier se confirme. Selon l’OMS, l’une des principales conséquences de l’urgence sera la multiplication des problèmes psychopathologiques et de la détresse sociale».

Selon des chercheurs italiens, depuis le début du verrouillage en mars, l’unité d’endocrinologie de l’hôpital pour enfants Bambino Gesù, à Rome, a enregistré une augmentation rapide du nombre de consultations ambulatoires en cas de suspicion de puberté précoce ou précoce, probablement en raison des conséquences de l’isolement social forcé. Des études ont établi que la puberté précoce peut augmenter le risque de cancer du sein.

Stefano Vicari, responsable de la neuropsychiatrie pour enfants et adolescents à l’hôpital susmentionné, a averti que «d’octobre à aujourd’hui, nous avons remarqué une augmentation significative de l’accès aux urgences avec des troubles psychiatriques, 90% d’entre eux sont des jeunes entre 12 et 18 ans. ont essayé de se suicider […] J’avais tous les lits occupés par des tentatives de suicide pendant des semaines et cela ne m’était jamais arrivé. Aux urgences, il y a une hospitalisation par jour pour «activités d’automutilation […] On assiste à deux phénomènes: d’une part, on a des adolescents qui, pour s’affirmer, deviennent agressifs, blessent les autres, blessent leurs parents, se couper, devenir intraitable. Par contre, nous avons des jeunes qui se ferment comme un hérisson, se réfugient dans leur monde et dans leur chambre et nous ne savons pas s’ils voudront sortir de cette coquille, une fois la tempête passée».

«En parallèle, les statistiques nationales de référence pour les troubles de l’alimentation en Angleterre montrent un doublement du nombre de références urgentes en 2020 et le directeur du CDC, Robert Redfield, a fait remarquer qu ‘« il y a eu un autre coût que nous avons vu, en particulier dans les lycées. Nous constatons, malheureusement, des suicides bien plus importants maintenant que des décès dus à la COVID». Des experts britanniques ont appelé à une action urgente pour protéger les enfants et les adolescents des méfaits du confinement, affirmant que les jeunes sont utilisés dans «une expérience de masse contraire à l’éthique»», a ajouté la plainte.

LE VRAI DANGER DU SRAS-COV 2

«Il faut souligner que le risque sanitaire lié à la propagation du sars-cov-2 est en lui-même trop insignifiant pour justifier de telles mesures totalitaires. Au niveau mondial, la létalité actuelle du covid-19 place cette pandémie dans la même catégorie que les pandémies précédentes, niant ainsi son prétendu caractère exceptionnel. Selon Ioannidis, «de nombreux décès prématurés peuvent être dus à une gestion sous-optimale, à des systèmes de santé défectueux, à l’envoi de patients COVID-19 dans des maisons de retraite et à des infections nosocomiales; ces décès sont en partie évitables à l’avenir. Le taux global de mortalité par infection est de 0,15-0,20% (0,03-0,04% chez les <70 ans)»».

La plainte ne fait que re-proposer une thèse déjà soutenue par le célèbre virologue Giorgio Palù en octobre dernier, nommé par la suite président de l’AIFA (Agence italienne du médicament) précisément en raison de son autorité.

«La létalité du SRAS-CoV-2 oscille entre 0,3 et 0,6% tandis que pour le SRAS (2003 ed) elle était de 10% et le MERS de 36%, deux coronavirus qui se sont éteints en un an. Cela devrait nous rassurer un peu cette Infodémie, c’est-à-dire cette information devenue pandémique, cette peur de la contagion, la peur de la mort: c’est devenu virulent et contagieux. Le bon sens, le caractère raisonnable, la capacité critique d’évaluer les données pour ce qu’elles sont ont été perdus. Nous sommes à l’automne de la raison», a déclaré Palù à la télévision et à Gospa News.

«Une étude publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne a révélé que le risque de décès par covid-19 est 3,5 fois plus élevé que celui de la grippe, mais elle ne considère que la première période de vague (novembre-juin), alors qu’il est rapporté que le taux de mortalité par Covid- 19 a diminué dans tous les groupes d’âge au cours de la deuxième phase de la pandémie. Selon le Dr Scott W. Atlas, cinq faits clés sont ignorés par ceux qui appellent à la poursuite du verrouillage quasi-total, et l’un d’entre eux est l’IFR covid-19: «L’écrasante majorité des gens ne courent aucun risque significatif de mourir de COVID-19. La récente étude sur les anticorps de l’Université de Stanford estime maintenant que le taux de mortalité en cas d’infection est probablement de 0,1 à 0,2 pour cent, un risque bien inférieur aux estimations précédentes de l’Organisation mondiale de la santé qui étaient 20 à 30 fois plus élevés et qui ont motivé des politiques d’isolement»».

«À New York, épicentre de la pandémie avec plus d’un tiers de tous les décès aux États-Unis, le taux de mortalité des personnes âgées de 18 à 45 ans est de 0,01%, soit 10 pour 100 000 habitants. En revanche, les personnes âgées de 75 ans et plus ont un taux de mortalité 80 fois supérieur. Pour les personnes de moins de 18 ans, le taux de mortalité est de zéro pour 100 000 habitants. (…) Si vous ne souffrez pas déjà d’une maladie chronique sous-jacente, vos chances de mourir sont faibles, quel que soit votre âge. Et les jeunes adultes et les enfants en santé normale n’ont presque aucun risque de maladie grave due à la COVID-19. (…) Dans ce virus, on sait que les soins médicaux ne sont même pas nécessaires pour la grande majorité des personnes infectées» a conclu Atlas.

PANDÉMIE ET ​​VERROUILLAGES BASÉS SUR DES ÉCHANTILLONS «FRAUDULEUX»

«L’ensemble de l’architecture de verrouillage semble donc reposer sur deux« piliers»: le nombre de positifs identifiés par PCR et tests antigéniques et la transmission asymptomatique du virus. Les études que nous avons produites montrent que ni les écouvillons ne peuvent être considérés comme des outils de diagnostic fiables, ni les personnes asymptomatiques ne transmettent le virus (ou le transmettent très rarement au point de n’avoir pratiquement aucun impact dans le grand schéma). Une campagne massive de tests de Covid est en cours non seulement en Italie, mais dans le monde entier, coûtant des milliards de dollars aux pays. Mais de plus en plus d’experts affirment que l’utilisation abusive des tests PCR entraîne un grand nombre de faux positifs ». C’est la révélation grossière contenue dans la déclaration de l’Organisation mondiale pour la vie.

Beaucoup dénoncent le test comme illogique et frauduleux, déclarant qu’il ne devrait pas être considéré comme un diagnostic. Pourtant, ce sont précisément ces tests qui sont utilisés pour rendre compte des chiffres quotidiens à travers le pays justifiant les politiques visant à déprimer l’économie et la société. Le regretté Kary Mullis, inventeur du test PCR, a explicitement déclaré dans un entretien que ces tests ne devraient pas être utilisés à des fins de diagnostic.

Le 20 janvier 2021, l’OMS a publié un avis pour les laboratoires traitant les tests PCR, affirmant qu’«une interprétation prudente des résultats positifs faibles est nécessaire», un résultat de test PCR positif ne constituant pas automatiquement un cas de covid-19. Selon l’avocat allemand Reiner Fuellmich, «un certain nombre de scientifiques très respectés ont conclu qu’il n’y avait jamais eu de pandémie de coronavirus mais seulement une pandémie de test PCR. Si une personne est testée positive, cela ne signifie pas qu’elle est infectée par quoi que ce soit. Sur la base des règles du droit pénal, affirmation de faux faits concernant les tests PCR, ou fausse déclaration intentionnelle, qui ne peut être qualifiée que de fraude».

Dommage que le 27 février 2020 l’un des laboratoires de recherche les plus importants de l’Union européenne et du monde, Cerba Healthcare International, ait rejoint l’ONG One Nucleus pour collaborer avec AstraZeneca, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline et d’autres Big Pharma de vaccins, tel que découvert par Gospa News est dévoilé dans le rapport WuhanGates 23, dans un conflit d’intérêts clair entre ceux qui doivent analyser les tests et qui peuvent gagner de l’argent sur les antidotes contre Covid-19.

«Quant à la question des positifs asymptomatiques, c’est-à-dire la majorité des personnes qui ont été en contact avec le virus SARS-CoV-2, il faut dire que la deuxième phase de la pandémie a été gérée en partant de l’hypothèse que les «positifs asymptomatiques» Étaient contagieuses — l’accusation de l’OMV le souligne à nouveau – Cependant, le 8 juin, l’épidémiologiste Maria Van Kerkhove, chef de l’équipe technique anti-Covid-19 de l’OMS, a qualifié la transmission asymptomatique de« très rare». Bien que sévèrement critiquée, cette affirmation a été confirmée par plusieurs études, parmi lesquelles nous citons celle publiée le 20 novembre 2020 par la revue «Nature», qui rend compte des résultats d’un dépistage de l’infection par le SRAS-CoV-2 réalisé dans le post – le verrouillage de la ville de Wuhan (entre le 14 mai et le 1er juin 2020), qui a réuni 9 899 828 personnes».

«La science convient qu’en général, bien qu’une personne asymptomatique puisse transmettre un microbe, elle ne transmet pas la maladie, c’est-à-dire que les personnes faiblement positives ne peuvent pas infecter les autres, car leur charge virale est trop faible pour propager le virus. Dans les mêmes rapports du CTS italien (comité technique scientifique), il est indiqué que: «L’identification de l’ARN viral n’implique pas nécessairement une infectivité». Dans une étude menée en juin sur 133 chercheurs de l’Institut Mario Negri de recherche pharmacologique et 298 employés de Brembo, dans laquelle 40 cas positifs ont été trouvés, «la positivité de ces écouvillons n’est apparue qu’avec des cycles d’amplification très élevés, dont 34 et 38 cycles , qui correspondent à 35 000 à 38 000 copies d’ARN viral. Ce sont des cas de positivité avec une charge virale très faible, non contagieuse. Nous les appelons contagions, mais ce ne sont que des personnes séropositives»».

«A partir de ces hypothèses, comment justifier l’imposition de la quarantaine et des lock-out généralisés» demande le magistrat sicilien qui souligne cependant l’attitude contradictoire du gouvernement.

DIAGNOSTIC INCORRECT ET THÉRAPIES IGNORÉES

«La surmortalité globale enregistrée cette année en Italie concerne principalement les mois de mars et avril («première vague») et comprend non seulement les décès directement imputables au covid-19 mais aussi ceux résultant de la perturbation du système de santé et de graves erreurs initiales dans la gestion de l’urgence» le rapport de plainte.

«Sur ce dernier point, il faut ouvrir une parenthèse, renvoyant, pour une analyse plus détaillée, à l’essai ci-joint« Massacre d’État». Bien que le ministère de la Santé ait déjà été informé en janvier (comme en témoigne une note du 22 janvier) que la forme bénigne provoquée par le virus pouvait évoluer vers une forme sévère chez les personnes dont l’état clinique est déjà compromis et chez les personnes âgées, aucune précaution des mesures de protection de ces catégories de population avaient été prises au départ», se souvient Giorgianni, notant une contradiction rendue encore plus évidente par le soi-disant «scandale de la cortisone» dénoncé par Gospa News.

En fait, c’est la neurologue Roberta Ricciardi, le 24 avril 2020, qui a écrit au ministère de la Santé avec 33 autres médecins pour signaler l’utilisation providentielle de médicaments à base de cortisone, interdits par l’OMS et les gouvernements européens au mois de mars précédent et « réhabilité »par une étude de l’Université d’Oxford seulement en juin. Mais sa lettre sur une thérapie efficace est restée sans réponse. Pas seulement. Toujours en décembre, le ministre Roberto Speranza, réconforté par les consultants techniques et l’AIFA, a prescrit le simple traitement au «paracétamol et attente vigilante», réfutant même l’efficacité de la vitamine D. Cela est resté valable jusqu’en mars lorsque le TAR du Latium a convenu avec la Care Committee en libérant tous les médecins généralistes de l’obligation de suivre le protocole national. Mais revenons à la déclaration ODV. (Lire la suite…)

L’ARTICLE ENTIER CONTINUE ICI

PLAINTE WLO-GIORGIANNI

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS