Mise à jour de la situation, 26 mars: Les personnes vaccinées mettent en marche des bombes à retardement biologiques et une menace pour la société

Les personnes qui sont suffisamment ignorantes pour se faire injecter un vaccin expérimental qui accélère la génération de super souches hautement contagieuses dans leur propre corps sont des bombes à retardement biologiques et une menace pour la société.

Les mondialistes le savent et, conformément à leurs objectifs d’extermination de masse mondiale, ils donnent aux personnes les plus dangereuses et les plus contagieuses des «passeports vaccinaux» afin qu’elles puissent se déplacer librement dans la société, répandant leurs virus de très grande souche dans le monde entier. Encore une fois, tout cela est intentionnel.

Les personnes les plus sûres sont celles qui ont un système immunitaire inné fort et qui ont déjà construit des anticorps contre le coronavirus, sans aucune intervention médicale. Ceci est facilement accompli chez la plupart des gens avec l’aide de la vitamine D, du zinc, de la nutrition, d’un sommeil réparateur et de l’évitement des aliments et des médicaments toxiques.

Pourtant, toute l’industrie «scientifique» refuse de reconnaître le rôle que ce soit de l’immunité innée, et les anticorps que les individus créent eux-mêmes ne sont pas reconnus comme remplissant quelque fonction que ce soit. Par exemple, vous ne pouvez pas obtenir un «passeport d’anticorps» en montrant votre propre immunité innée, même si vous avez déjà vaincu le pathogène grâce à votre système immunitaire donné par Dieu.

La «science» moderne – si nous osons même l’appeler ainsi – veut que vous croyiez que vous n’avez aucun système immunitaire et que votre corps doit être détourné par des vaccins à ARNm pour fonctionner. C’est un mensonge gigantesque et dangereux, et il est répété par presque tous les médias, journaux médicaux et «autorités» médicales à travers le monde (dont la plupart travaillent pour le PCC pour détruire les nations occidentales, bien sûr).

Si des verrouillages, des quarantaines et des masques devaient être exigés pour quiconque, ce devrait être les vaccinés!

Ce sont les personnes vaccinées qui sont les plus dangereuses pour la société et les plus susceptibles d’infecter d’autres avec des super souches qui démontrent déjà une immunité complète aux vaccins existants. En d’autres termes, les vaccins sont déjà devenus largement obsolètes.

Seul le système immunitaire humain inné peut gérer les mutations rapides et les vaincre en quelques heures plutôt que d’attendre plus de 10 mois que l’industrie du vaccin déploie un autre «vaccin de rappel de Covid».

L’industrie des vaccins poursuivra à jamais ces variantes et souches mutantes, exactement de la même manière que les antibiotiques chassent à jamais les superbactéries en milieu hospitalier. Pourtant, aujourd’hui, le monde entier est l’usine de super souches pour l’industrie des vaccins / armes biologiques, et en vérité, il y a quelque chose de bien plus sinistre en jeu ici.

Fauci, le NIH et le PCC avaient besoin de milliards d’humains pour servir d’usines d’armes biologiques afin d’accélérer leur ultime arme biologique génocidaire

Il s’avère que Fauci, le NIH et le PCC n’ont pas réussi à construire une arme biologique mortelle qui anéantirait l’humanité. L’arme qu’ils ont construite – SARS-CoV-2 – visait simplement à convaincre des milliards de personnes de prendre des vaccins qui transformeraient leur propre corps en usines d’armes biologiques afin que le développement de la mutation puisse ensuite se dérouler à l’échelle mondiale.

De cette manière, le complexe militaire centralisé du vaccin contre les armes biologiques a pu «décentraliser» son programme de développement d’armes biologiques en libérant une souche relativement légère dans la nature et en la suivant avec un vaccin pour accélérer les adaptations de la super souche. En effet, chaque être humain qui a pris le vaccin est maintenant une usine d’armes biologiques ambulantes, produisant des super souches et les «rejetant» dans toute la société à l’aide de leurs passeports vaccinaux.

Alors que les compagnies de croisière, les arènes sportives, les compagnies aériennes, les universités et d’autres organisations annoncent désormais des politiques «vaccinés uniquement» pour les personnes qu’ils autoriseront à reprendre leurs activités normales, elles créent des conditions de «tempête parfaites» pour la propagation de la prochaine souche virale meurtrière mondiale le résultat de mutations aléatoires chez une personne vaccinée, et non une ingénierie délibérée dans un laboratoire de génétique.

Le véritable objectif médical du vaccin est d’éliminer les souches les moins létales et de fournir des pressions d’adaptation virales qui accélèrent la création de souches plus mortelles.

Tout cela était intentionnel. Ils savaient qu’ils ne pouvaient pas concevoir l’arme parfaite dans le laboratoire… ils avaient besoin de faire travailler les êtres humains en tant qu’expériences de laboratoire ambulant. Et c’est exactement ce que le vaccin a accompli.

Les personnes vaccinées sont dangereuses dans les parages

Désormais, quiconque veut survivre à la vague de «super souche» meurtrière qui mute en ce moment dans le corps des vaccinés doit se rendre compte que rester à l’écart des personnes vaccinées peut être une question de vie ou de mort. Ce sont les vaccinés qui sont les plus dangereux et qui ont donc le plus accès à la société. Dans leur propre égoïsme et leur ignorance scientifique, ces volontaires des armes biologiques aident à commettre le plus grand crime contre l’humanité qui puisse être imaginé: un fléau mondial, alimenté par une formation génétique décentralisée, accélérée et adaptative qui repose sur des milliards de volontaires comme laboratoires de mutation.

L’ampleur de cette expérience médicale mondiale sur des sujets humains vivants fait honte à tout le régime nazi.

Lorsque la prochaine vague de mort surviendra, bien sûr, les médias blâmeront les non vaccinés, même si les non vaccinés ne sont pas autorisés à aller nulle part, de plus en plus. Ce sont les vaccinés qui se tueront eux-mêmes et les autres, c’est pourquoi je dis qu’ils font partie d’un «culte du suicide vaccinal».

Vous voyez déjà cela dans les médias: les super souches ont déjà commencé à émerger, et la liste actuelle de vaccins sera probablement entièrement obsolète plus tard cette année. Pfizer a déjà annoncé son intention de tirer profit des injections de vaccins annuels contre la couronne, alors que les mutations et les souches s’inscrivent dans un modèle sans fin de répétition, le tout accéléré par le vaccin initial (par conception).

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui raconte l’histoire complète de ce qui se cache derrière tout cela et de sa destination:

Assistez à un nouveau podcast de mise à jour de la situation chaque jour de la semaine

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Pfizer prévoit d’augmenter les prix et de profiter chaque année de ses vaccins expérimentaux après que «pandémie» soit rebaptisée «maladie saisonnière endémique»

Les dirigeants de Pfizer envisagent d’augmenter les prix de leur vaccin expérimental contre la Covid une fois le message de pandémie terminé. Lorsque l’Organisation mondiale de la santé affirme que la pandémie est sous contrôle, Pfizer prévoit toujours de profiter du Covid-19 chaque année, à perpétuité. Une conférence virtuelle organisée par Barclays a révélé les plans mal acquis des investisseurs et des hauts dirigeants de Pfizer, alors qu’ils continuent à planifier leurs prochaines activités commerciales.

Lors de la conférence virtuelle, Carter Lewis Gould, analyste senior chez Barclay’s Biopharma Equity Research, a fait référence à une conversation avec des dirigeants de Pfizer qui a eu lieu à l’été 2020. Selon la conversation transcrite, les dirigeants de Pfizer sont impatients de faire grimper le prix de leurs vaccins une fois que la «pandémie» devient endémique et est qualifiée de «maladie saisonnière».

Les vaccins expérimentaux et les tests PCR pour le coronavirus sont conçus pour des profits perpétuels, pas pour la santé publique

Les vaccins «pandémiques» à usage d’urgence ne sont pas conçus pour éradiquer complètement la Covid-19. Selon l’ancien directeur de Pfizer, le Dr Michael Yeadon, les conceptions de l’étude pour les nouveaux vaccins sont frauduleuses et ne diagnostiquent pas correctement la Covid-19 à l’aide de la méthode de séquençage de Sanger. Cette fausse publicité sur l’efficacité des vaccins permet à Pfizer d’obtenir l’approbation des agences de réglementation du monde entier pour une utilisation d’urgence, même si les gens continuent de tomber malades (et meurent parfois) après la vaccination. Malgré ses promesses d’efficacité, cette fraude médicale ne parviendra pas à prévenir les infections respiratoires et, à terme, augmentera le besoin de mises à jour de vaccins et de rappels supplémentaires, garantissant des bénéfices à long terme pour Pfizer et les autres fabricants de vaccins. C’est aussi pourquoi le test PCR du coronavirus est incorporé comme rite de passage sur les compagnies aériennes, les événements, les croisières, etc. Les tests (et tous leurs faux positifs) garantissent un nombre défini de «cas de Covid-19» qui permettront une peur continue des médias campagnes qui seront finalement utilisées pour répondre au besoin de vaccination saisonnière de routine.

Gould a remis en question les plans d’affaires de Frank A. D’Amelio, directeur financier et vice-président exécutif de l’approvisionnement mondial de Pfizer. D’Amelio a déclaré que Pfizer prévoyait une «opportunité significative» pour ses vaccins «du point de vue des prix» une fois que la situation passera «d’une situation pandémique à une situation endémique».

De l’embouchure d’Amelio:

« Donc, si vous regardez comment la demande actuelle et les prix actuels sont déterminés, cela ne dépend clairement pas de ce que j’appellerai les conditions normales du marché, les forces normales du marché. Il est vraiment motivé par le type d’état pandémique dans lequel nous nous trouvons et par les besoins des gouvernements de vraiment sécuriser les doses des différents fournisseurs de vaccins», a expliqué D’Amelio. «Donc ce que nous croyons, ce que je crois est alors que nous passons d’un état pandémique, d’une situation pandémique à une situation endémique, les forces normales du marché, les conditions normales du marché commenceront à se manifester.»

D’Amelio a déclaré que l’efficacité du vaccin est un facteur qui «deviendra très important». Si l’efficacité est faible, il y aura des opportunités de vendre des injections de rappel. Il a dit que la «capacité de rappel» sera également un facteur très important. Il a déclaré que «l’efficacité, la capacité de rappel et l’utilité clinique» présentent «une opportunité significative pour notre vaccin du point de vue de la demande, du point de vue des prix, compte tenu du profil clinique de notre vaccin.» Il a dit qu’il y avait «plus à venir ici» parce que la pandémie sera finalement déclarée endémique, offrant plus d’opportunités à Pfizer de profiter à long terme.

Les dirigeants de Pfizer prévoient d’introduire des vaccins à ARNm saisonniers contre le coronavirus et la grippe

Le gouvernement fédéral a déjà redistribué plusieurs milliards de dollars en argent des contribuables à Pfizer afin que les Américains puissent obtenir des vaccins «gratuits» contre le Covid-19. Pfizer est reparti avec 1,95 milliard de dollars en dollars des contribuables en juillet dernier après avoir passé un contrat avec le gouvernement fédéral. En décembre, Pfizer a signé un autre accord de 2 milliards de dollars, les contribuables étant contraints de subventionner davantage l’expérience.

Une fois que le déploiement progressif du vaccin par les CDC sera terminé, le ministère de la Santé et des Services sociaux décidera s’il convient de continuer à diffuser des messages sur la pandémie. Le candidat actuel à la tête du département, Xavier Becerra, sera obligé de mettre fin aux messages de pandémie afin que Pfizer et d’autres fabricants de vaccins puissent en profiter indéfiniment. Une fois le déploiement progressif des vaccins du CDC terminé, Pfizer aura besoin d’un nouveau moyen de garantir un flux de revenus, et ils sont en mesure de capitaliser.

Selon les transcriptions entre les dirigeants de Pfizer et les investisseurs, le fabricant de vaccins cherche également à se lancer sur le marché des vaccins contre la grippe en utilisant des vaccins expérimentaux à ARNm pour les souches grippales. En janvier 2021, l’OMS a mis à jour ses recommandations aux laboratoires du monde entier, leur demandant de réduire le nombre de cycles pour les tests PCR afin de réduire le nombre de faux positifs. Au fur et à mesure que cette nouvelle politique s’installe, le nombre de cas de Covid diminuera, ouvrant la voie à la déclaration de «pandémie» de maladie saisonnière. Alors que les vaccinés continuent de demander une hospitalisation pour maladie respiratoire, Pfizer et le reste de l’industrie des vaccins continueront d’exploiter la population mondiale avec de nouvelles mises à jour de l’ARNm et des appels à la vaccination obligatoire via les passeports vaccinaux et les exemptions de décapage. C’est un cercle vicieux de fraude, de méfaits et d’exploitation humaine.

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Après avoir été attrapé par les données d’efficacité du vaccin FAKING, AstraZeneca «révise» ses chiffres… mais tout cela reste une farce cruelle

Suite à une vague de critiques, le géant du médicament AstraZeneca a «révisé» les données d’efficacité de son injection expérimentale de thérapie génique contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)], qui a été exposée pour avoir déclenché des caillots sanguins mortels et la mort de nombreux receveurs.

Après avoir menti à propos du vaccin pour rendre l’injection sûre et efficace, ce qui n’est certainement pas le cas, AstraZeneca a encouru la forte critique toute la semaine, ce qui a incité l’entreprise à essayer de sauver la face en multipliant les manipulations.

Aujourd’hui, la société affirme que son injection de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] est «efficace» à 76% pour se prémunir contre les «symptômes» de la grippe de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. Plus tôt dans la semaine, AstraZeneca a affirmé que le taux d’efficacité était de 79%.

Selon la société, qui a travaillé en partenariat avec l’Université d’Oxford pour produire et libérer le vaccin, il n’y a pas lieu de s’inquiéter des effets indésirables de l’injection car elle est censée être «bien tolérée» par les receveurs.

De manière hilarante, AstraZeneca double la fausse affirmation selon laquelle son injection est efficace à 100% contre «les maladies graves et l’hospitalisation», pour citer CNBC. C’est vrai: AstraZeneca veut que vous croyiez que vous faire injecter vous protégera totalement contre, de jamais devenir vraiment malade à cause des germes chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], même si beaucoup sont déjà tombés malades ou sont morts des suites d’une piqûre.

Il est si évident qu’AstraZeneca sélectionne des données et se livre à une tromperie anti-scientifique que même les responsables de la santé publique à travers les États-Unis dénoncent l’entreprise.

L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) a annoncé qu’AstraZeneca a fourni une «vue incomplète des données d’efficacité» de son injection, bien que le chef du NIAID, Anthony Fauci, insiste toujours sur le fait qu’il est sûr et efficace à 100%.

Combien de personnes sont mortes à cause des mensonges de Fauci?

Selon AstraZeneca, les faux chiffres qu’elle a publiés étaient basés sur une «analyse intermédiaire pré-spécifiée», ce qui est juste une façon sophistiquée de dire que la société a sélectionné le meilleur «moment» du procès pour présenter comme «preuve» que l’injection fonctionne comme revendiqué.

Personne avec un cerveau n’achète quoi que ce soit qu’AstraZeneca vend, bien sûr, mais la réalité est qu’il ne reste plus beaucoup de cerveaux actifs en Amérique aujourd’hui. [Sauf si c’est fait sciemment pour atteindre des objectifs voilés obscurs, diaboliques et génocidaires – MIRASTNEWS].

«C’est vraiment ce que vous appelez une erreur non forcée, car le fait est que c’est très probablement un très bon vaccin», a proclamé Fauci dans la défense d’AstraZeneca lors d’un segment «Good Morning America» avec Robin Roberts.

«Ce genre de chose… jette vraiment un doute sur les vaccins et contribue peut-être à l’hésitation. Ce n’était pas nécessaire.»

En d’autres termes, Fauci pense que les Américains devraient ignorer les données et rejeter la science, et plutôt faire confiance à lui et à AstraZeneca pour les empoisonner avec des produits chimiques mortels qui détruiront à jamais leurs plans génétiques – et de nombreux Américains l’écoutent.

Fauci a déjà beaucoup de sang sur les mains et en veut apparemment beaucoup plus. Étant donné que ce trompeur n’a manifestement pas de conscience et qu’il est incapable de dire la vérité, il est logique qu’il transforme les mensonges d’AstraZeneca en un simple «malentendu».

Non seulement les Américains sont-ils trompés, mais toutes les autres nations qui acceptent de participer à cette imposture plandémique, qui comprend presque toutes les nations à l’exception de l’Iran et peut-être quelques autres – et regardez simplement comment notre pays parle et traite l’Iran?

Les responsables iraniens ont conclu à juste titre que les prétendus «vaccins» de Big Pharma contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] étaient une blague génocidaire. Le pays du Moyen-Orient refuse donc de permettre à ses citoyens d’être expérimentés avec ces cocktails chimiques mortels modificateurs de gènes.

Pour rester au courant des dernières nouvelles sur la tromperie du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)], assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La Thaïlande suspend les vaccinations de masse avec le vaccin AstraZeneca, à la suite de la mort de caillots sanguins

La Thaïlande a récemment suspendu sa campagne de vaccination contre la COVID-19 après que des effets indésirables ont été signalés. Cette décision de suspendre les vaccinations intervient après qu’un certain nombre de pays européens ont décidé d’arrêter leur utilisation du vaccin en raison de rapports de caillots sanguins.

Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha et d’autres représentants du gouvernement devaient initialement se faire vacciner le 12 mars au cours d’un programme programmé le matin. Cependant, l’annonce signifiait que l’événement au ministère de la Santé du royaume n’avait pas abouti. Les journalistes réunis au ministère n’ont été informés du retard qu’après leur arrivée.

La Thaïlande est le premier pays asiatique à suspendre sa campagne de vaccination. Les autorités sanitaires thaïlandaises ont déclaré avoir interrompu le déploiement du vaccin après que certaines personnes aient signalé des effets secondaires ou des symptômes indésirables. Le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre de la Santé publique Anutin Charnvirakul a déclaré dans un message sur Facebook: « Ralentir ou suspendre les vaccinations pour enquêter sur [les effets indésirables] est [une] pratique médicale courante. » Il a également ajouté que le comité de gestion des vaccins du gouvernement a agi pour assurer la sécurité maximale du public.

La Thaïlande a réservé 61 millions de doses du vaccin AstraZeneca, dont la plupart devraient être produites localement en partenariat avec la société biopharmaceutique thaïlandaise Siam Bioscience. Il a également importé deux millions de doses du vaccin Sinovac, que ses voisins utilisent pour leurs programmes de vaccination. L’Indonésie a commencé à vacciner sa population à la mi-janvier 2021, tandis que les Philippines ont commencé leurs efforts de vaccination au début du mois de mars.

La suspension reflète la décision prise par certains pays européens d’arrêter d’utiliser le vaccin AstraZeneca sur leurs citoyens. Un rapport de ZeroHedge a nommé ces pays comme la Norvège, le Danemark, l’Estonie, l’Islande, le Luxembourg, l’Italie, la Lettonie et la Lituanie, entre autres. Un certain nombre de personnes de ces pays ont développé des caillots sanguins inhabituels après avoir reçu le vaccin AstraZeneca. (Connexes: Huit pays européens suspendent la vaccination AstraZeneca contre le coronavirus après des rapports de caillot sanguin «grave».)

Le vaccin AstraZeneca en proie à des problèmes dès le départ

Lorsque le Danemark a signalé les premiers cas de coagulation sanguine, son ministère de la Santé a immédiatement agi. Le ministre de la Santé du pays, Magnus Heunicke, a tweeté que l’injection d’AstraZeneca avait été suspendue dans le cadre de « mesures de précaution … suite à un signal d’un possible effet secondaire grave sous la forme de caillots sanguins mortels. »

L’Autriche a également signalé des cas similaires de coagulation sanguine et a temporairement interrompu l’utilisation du vaccin, mais le gouvernement autrichien n’a pas suspendu complètement l’utilisation du vaccin. Il a déclaré plus tard que les vaccinations utilisant le vaccin AstraZeneca se poursuivraient. Pendant ce temps, l’agence italienne de réglementation pharmaceutique a cessé d’utiliser le vaccin après que deux décès y aient été liés.

En dehors de l’Europe, le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca a également joué un rôle dans l’hospitalisation du ministre fédéral australien de la Santé, Greg Hunt. Le ministre a été envoyé à l’hôpital avec une «infection suspectée». Hunt a annoncé le 8 mars qu’il avait reçu la première dose du vaccin AstraZeneca la veille. L’ancienne première ministre Julia Gillard, qui était avec Hunt ce jour-là, s’est également fait vacciner. (Connexes: la marine australienne prise dans des effets secondaires massifs du vaccin contre le coronavirus COVER-UP alors que les marins s’effondrent dans un «état critique» après des injections de vaccins.)

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que Hunt était «gardé pour observation» et devrait se rétablir complètement. Le ministre de la Santé a été démis de ses fonctions le 13 mars et a déclaré qu’il reprendrait ses fonctions parlementaires le 15 mars.

Pendant ce temps, le fabricant de médicaments anglo-suédois a affirmé que son vaccin était soumis à «des contrôles de qualité stricts et rigoureux». Il a défendu la sécurité de son vaccin COVID-19, affirmant qu’il n’y avait eu «aucun événement indésirable grave confirmé» associé au vaccin. En outre, la société a déclaré que le nombre de cas dans lesquels leur vaccin aurait pu provoquer des caillots sanguins inhabituels était très faible. Sur les trois millions qui ont reçu le vaccin, seulement 22 auraient eu des événements thromboemboliques.

Néanmoins, la société a déclaré qu’elle était en contact étroit avec les autorités autrichiennes et qu’elle soutiendrait pleinement les enquêtes sur la question. Le 10 mars, l’Agence européenne des médicaments a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve établissant un lien entre le vaccin d’AstraZeneca et les deux cas de caillots sanguins en Autriche.

Visitez VaccineInjuryNews.com pour en savoir plus sur les risques pour la santé associés aux injections COVID-19.

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News