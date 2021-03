Moderna mène désormais ouvertement des expériences vaccinales sur des ENFANTS dès l’âge de six mois + Décès d’une femme

La phase 2/3 de l’essai du vaccin pédiatrique contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) (2019) (Covid-19)] de Moderna est maintenant en cours, ce qui signifie que des enfants aussi jeunes que six mois reçoivent une injection d’ARN messager (ARNm) altérant le gène au nom de la «science».

Connu sous le nom d’«étude KidCOVE», l’essai clinique de Moderna comprend environ 6 750 enfants, tous âgés de six mois à 11 ans, du Canada et des États-Unis. Chaque bébé reçoit des injections de tailles différentes en fonction de l’âge pour la première partie de l’essai, et la façon dont leur corps réagit déterminera les doses qu’ils recevront pendant la phase deux.

Selon un communiqué de presse sur l’étude, l’efficacité du vaccin «sera soit déduite en obtenant un corrélat de protection, s’il est établi, soit par immunobridging auprès de la population de jeunes adultes (âgés de 18 à 25 ans)». Après avoir reçu leur deuxième dose, les enfants seront ensuite surveillés et suivis après un an.

«Nous sommes heureux de commencer cette étude de phase 2/3 de l’ARNm-1273 chez des enfants en bonne santé aux États-Unis et au Canada et nous remercions le NIAID et BARDA pour leur collaboration», a annoncé. Stephane Bancel, PDG de Moderna.

«Il est humiliant de savoir que 53 millions de doses ont été administrées à des personnes aux États-Unis. Nous sommes encouragés par l’analyse primaire de l’étude COVE de phase 3 sur l’ARNm-1273 chez les adultes de 18 ans et plus et cette étude pédiatrique nous aidera à évaluer le l’innocuité et l’immunogénicité potentielles de notre candidat vaccin COVID-19 dans cette importante population plus jeune.»

L’agence fédérale de Fauci dirige les essais d’ARNm sur les petits enfants

La recherche se déroule en partenariat avec l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), dirigé par nul autre que le faux médecin Anthony Fauci. L’Autorité biomédicale avancée pour la recherche et le développement (BARDA) est également impliquée.

Pendant ce temps, Pfizer et BioNTech testent déjà leurs injections d’ARNm chez des enfants dès l’âge de 12 ans. Étant donné que la Food and Drug Administration (FDA) n’a délivré une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour le médicament que chez les personnes de 16 ans ou plus, Pfizer-BioNTech souhaite d’étendre cela aux plus jeunes enfants le plus rapidement possible.

En février dernier, Johnson & Johnson (J&J) a également annoncé qu’il avait commencé à étudier les effets de son vaccin contre le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] chez les adolescents. Cet essai a commencé par examiner les effets de l’injection de J&J chez les enfants âgés de 12 à 18 ans, et J&J prévoit de continuer à élargir son pool de tests pour inclure des enfants de plus en plus jeunes.

«Je pense que cela se produira probablement dans cette chronologie», a déclaré le PDG de J&J, Alex Gorsky, à propos du projet de son entreprise de commencer à injecter des personnes de moins de 18 ans d’ici septembre. «La bonne nouvelle est que la FDA travaille déjà avec les entreprises pour établir des directives réglementaires claires, afin que les données appropriées puissent être collectées.»

Le type de vaccin que J&J veut administrer aux enfants aurait déjà été administré à des jeunes dans le passé. Alors que les vaccins contre la grippe Pfizer-BioNTech et Moderna Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] contiennent la technologie ARNm, J&J utilise des vecteurs viraux.

«Nous allons mener plusieurs études d’immunogénicité et de sécurité chez les enfants de 17 ans aux nouveau-nés», déclare le Dr Macaya Douoguih, responsable du développement clinique et des affaires médicales chez J&J. «Nous prévoyons également une étude chez les femmes enceintes au cours des deuxième et troisième trimestres vers la fin mars, début avril.»

Douoguih a ajouté que J&J prévoyait également de commencer à étudier les effets de son vaccin contre les germes chinois chez les personnes immunodéprimées. Cette recherche devrait commencer vers le troisième trimestre de 2021.

À l’heure actuelle, la FDA n’a émis aucun EUA pour aucune injection de coronavirus de Wuhan (Covid-19) chez les enfants, à l’exception de Pfizer qui peut être administré aux enfants dès l’âge de 16 ans.

Une femme du conseil de Kansas City DÉCÈDE des heures après avoir reçu une injection expérimentale de COVID

TOPEKA – «Les vaccins sont la principale cause de coïncidences.» C’est un mème qui circule sur Twitter. Une famille contourne l’inévitable propagande en énonçant les faits sur la nécrologie de son proche.

Mme Jeanie Marie Evans a reçu hier la première dose des injections d’ARNm expérimentales contre la COVID-19, selon le ministère de la Santé et de l’Environnement du Kansas (KDHE).

On ne sait pas quelle injection expérimentale a reçu le joueur de 68 ans. Mais le Kansas a très peu de stocks de vecteurs viraux expérimentaux Johnson & Johnson. Il s’agissait donc très probablement de Pfizer ou de Moderna. Les deux injections expérimentales d’ARNm font actuellement encore l’objet d’essais cliniques jusqu’en 2024.

Elle a reçu l’injection dans le comté de Jefferson, Kansas. Mme Evans a immédiatement souffert d’anaphylaxie, une réaction allergique grave, pendant la période d’attente de 15 minutes après l’injection expérimentale. Elle a été transportée à Stormont Vail Health à Topeka, où elle a été déclarée morte. La famille a immédiatement publié une nécrologie indiquant la cause de son décès.

Un porte-parole de la KDHE a déclaré: «Tant que l’enquête n’est pas terminée, il est prématuré d’attribuer une cause spécifique de décès.» Mme Evans vivait à Effingham, au Kansas.

Elle a siégé au conseil municipal d’Effington et était une passionnée de quilles, selon sa nécrologie. Les services funéraires ont lieu le lundi 29 mars à la maison funéraire Becker-Dyer-Stanton à Atchison, Kansas.

Disposition «sans rapport avec le vaccin» inévitable

Tout le monde qui lit cet article sait exactement ce que le KDHE et les Centers for Disease Control (CDC) diront à propos de ce décès. «Le vaccin n’a pas causé sa mort» sera le communiqué officiel malgré la mort de Mme Evans quelques heures à peine après une injection expérimentale d’ARNm. L’ordre du jour est clair.

Des rapports objectifs ne peuvent pas être attendus des médias mainstream, dans les recherches Google et/ou sur les plateformes de médias sociaux. Ils travaillent tous ensemble pour remplir ce programme, faisant taire tous les dissidents dans le processus. Restez vigilant et continuez à répandre la vérité à vos amis et à un être cher même s’ils ne vous écoutent pas au début.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

