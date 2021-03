Une affaire judiciaire historique révèle qu’aucune étude de sécurité n’a été menée sur aucun vaccin pendant trente-deux ans, comme l’exige la loi.

Avocat de premier plan en matière de blessures liées aux vaccins, Robert F. Kennedy Jr. s’est joint à Del Bigtree du Réseau d’action pour le consentement éclairé pour tenir le gouvernement fédéral responsable de la question de la sécurité des vaccins.

Dans les années 70 et 80, il y avait de plus en plus de rapports médicaux faisant état de blessures causées par des vaccins chez les enfants. Les réactions étaient légères à sévères et parfois mortelles. Les réactions étaient souvent le résultat d’un adjuvant vaccinal très réactif qui a provoqué une réaction allergique grave, des convulsions ou des maladies auto-immunes. Le nombre de blessures causées par les vaccins était si convaincant que le Congrès américain a abordé la question au milieu des années 1980.

L’industrie des vaccins fonctionnant au-dessus de la loi, doit être tenue pour responsable

En 1986, le président Ronald Reagan a promulgué la loi nationale sur les blessures aux vaccins chez les enfants. La loi a mis en branle deux précédents juridiques importants. Premièrement, il a établi un tribunal gouvernemental chargé des vaccins pour traiter les réclamations spécifiques pour blessures liées aux vaccins qui répondaient à certains critères. Cela a permis à l’industrie des vaccins de continuer à développer des vaccins nouveaux et existants, sans être mise en faillite. Cela a également protégé l’industrie des vaccins contre la responsabilité pénale d’homicide involontaire coupable et de causer une invalidité permanente aux personnes. Cette clause d’immunité a placé les sociétés de vaccins au-dessus de la loi, permettant à l’industrie de blesser des personnes avec des produits inefficaces sans conséquence. Depuis 1986, ce tribunal des vaccins a versé plus de 4 milliards de dollars pour sélectionner des familles de blessures causées par des vaccins, avec des millions de dollars de règlements ajoutés chaque mois. Il n’y a actuellement pas assez d’argent mis de côté pour indemniser toutes les victimes de blessures causées par un vaccin, et plusieurs milliers de réclamations sont ignorées chaque année.

Ce précédent corrompu a également fourni à l’industrie des vaccins des opportunités illimitées d’élargir le calendrier de vaccination des enfants, comme recommandé par les Centers for Desease Control (CDC). Après que l’industrie des vaccins eut obtenu l’immunité légale en 1986, le calendrier de vaccination des enfants s’est gonflé en conséquence. Enhardie au profit, l’industrie des vaccins a fait pression sur les CDC pour étendre les vaccinations infantiles à 56 doses ou plus d’ici le 21e siècle. Alors que les autorités fédérales approuvaient les vaccins individuels, un par un, aucun organisme scientifique ou gouvernement n’étudiait l’effet des doses multiples et combinées de vaccins sur les êtres humains en développement. (Connexes: Pfizer menace les gouvernements du monde entier et demande à RANSOM de se protéger contre de futures poursuites pour blessures liées aux vaccins.)

Le gouvernement ment sur la sécurité des vaccins depuis plus de trois décennies

La deuxième partie de la loi nationale sur les blessures causées par les vaccins chez les enfants était un aspect plus noble de la loi. Cette partie exigeait que les fabricants de vaccins fassent rapport tous les deux ans au ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) et au Congrès, documentant les études de sécurité des vaccins et les améliorations du contrôle qualité de leurs produits. Cependant, lorsque Robert F. Kennedy Jr et Del Bigtree ont demandé que le HHS fournisse ces trente-deux années d’études sur la sécurité des vaccins, aucune réponse n’a été donnée par le gouvernement fédéral. Cela a incité Kennedy et Bigtree à déposer une ordonnance du tribunal, demandant les documents.

Le HHS a répondu: «La recherche d’enregistrements effectuée par le département n’a pas permis de trouver d’enregistrements répondant à votre demande.» Cela signifie que HHS a enfreint la loi depuis 1986 et refuse de tenir les sociétés de vaccins responsables aujourd’hui. Aucune étude sur la sécurité des vaccins n’a été menée depuis 32 ans! Le NIH, la FDA, les médias grand public et le CDC mentent au peuple américain depuis plus de trois décennies au sujet de la sécurité des vaccins, pour lesquels il n’y a pas de documentation.

Tout fonctionnaire du gouvernement qui utilise sa position d’autorité pour contraindre ou intimider les parents à vacciner leurs enfants doit maintenant être tenu responsable. Tout «mandat» ou condition d’entrée d’un vaccin est un acte de coercition, sans égard aux droits de l’homme et sans fondement scientifique. Le consentement éclairé est essentiel à toutes les interventions médicales, en particulier les vaccinations, qui n’ont pas été testées pour la sécurité et continuent de causer des problèmes de santé chez les enfants et les adultes.

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News