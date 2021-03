CDC: 2050 MORTS suite à des «vaccins» COVID comme plus de 300 décès ajoutés cette semaine – 16 décès dus à un nouveau vaccin J&J produisant des «symptômes COVID

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Les décès enregistrés à la suite des «vaccins» expérimentaux COVID ont continué de monter en flèche cette semaine étant donné que le CDC a ajouté plus de données aujourd’hui dans le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), aux États-Unis la Base de données financée par le gouvernement qui suit les blessures et les décès causés par les vaccins.

Bien que les informations contenues dans VAERS soient des informations accessibles au public, les médias d’entreprise continuent de les censurer, ainsi que quiconque ose publier des informations accessibles au public depuis les États-Unis. Le gouvernement est qualifié de «fake news» par les «fact checkers».

Les données publiées par le CDC aujourd’hui vont jusqu’au 19 mars 2021, avec 44 606 événements indésirables enregistrés, dont 2 050 décès suite à des injections des «vaccins» COVID expérimentaux.

Outre les 2 050 décès enregistrés, il y a eu 7 485 visites aux médecins des urgences, 826 incapacités permanentes et 4 450 hospitalisations.

Il y a maintenant 1107 événements indésirables dont 16 décès rapportés à la suite du troisième vaccin COVID expérimental à avoir obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence (USA) par la FDA fin février, le vaccin COVID de Johnson et Johnson Janssen.

Je n’ai pas encore vu de rapport du CDC concernant ce troisième «vaccin» COVID expérimental, qui est l’agence chargée de surveiller les effets indésirables sur les nouveaux vaccins expérimentaux non approuvés par la FDA et ayant reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (USA).

Mais à partir des données publiées aujourd’hui dans VAERS, il y a des signes inquiétants, en particulier des 16 décès signalés.

Deux des décès rapportés ont déclaré que les patients présentaient des signes de COVID symptomatique, et un troisième décès a également signalé des symptômes similaires à COVID.

VAERS ID: 1102815 – Patient présenté à l’hôpital le 11/3 avec essoufflement. Antécédents de dépendance chronique à l’oxygène la nuit. Est devenu plus sanglotant au cours des derniers jours et n’a pas pu se rendre au rendez-vous. A eu un test de stress anormal récent. La famille déclare qu’elle était fébrile à la maison. Était faible sur le niveau d’oxygène sur 2LNC, placé sur un non-recycleur, puis sur BIPAP. Positif pour le rhinovirus. La radiographie thoracique a montré des infiltrats inférieurs bilatéraux. Le patient s’est détérioré pendant la nuit et a été intubé et placé sur des vasopresseurs pour un choc septique. Le patient a été nommé DNR et la famille a refusé l’hémodialyse. La famille a alors décidé de retirer les soins.

Un autre cas de décès a rapporté que le patient avait subi un «arrêt respiratoire» avant de mourir subitement.

VAERS ID: 1112122 – Le patient a été admis pour une infection urinaire multirésistante (pour laquelle il a été admis plusieurs fois auparavant). A été hospitalisé pendant 3 jours en attente de cultures, hémodynamiquement stable, sans anomalies de laboratoire. Le jour de la sortie (les sensibilités aux infections urinaires sont revenues, le patient devait être libéré sous cefepime, avait une ligne PICC) pt s’est levé du lit, s’est assis sur le bord du lit et a reçu des effets personnels par l’infirmière, alerte et orienté une humeur agréable, quand pt saisit soudainement sa poitrine et déclara « je ne peux » pas respirer » et devint combatif et altéré quand O2 fut tenté d’être placé sur le visage de pt; puis pt a eu un arrêt PEA x3 et n’a pas pu atteindre le ROSC.