Une étude confirme l’efficacité et la sécurité du vaccin russe EpiVacCorona

Selon les résultats d’une étude clinique, le deuxième vaccin corona russe EpiVacCorona est sûr et efficace. Les données ont été publiées dans une revue médicale. Cependant, un groupe dirigé par un biologiste remet en question son efficacité.

EpiVacCorona, le deuxième vaccin russe contre le coronavirus développé par le centre de recherche Vektor, est un moyen immunogène et sûr de prévenir la maladie. Cela a été confirmé par la publication des résultats d’une étude clinique dans la revue russe « Infektia i Immunitet » (Infection et Immunité), a annoncé jeudi l’autorité de régulation russe de la protection des consommateurs et de la santé.

La revue a publié le 24 mars les résultats d’une étude de vaccin en deux étapes sur des volontaires âgés de 18 à 60 ans. Selon les données, la vaccination à deux doses a amené 100% des volontaires à développer des anticorps spécifiques aux antigènes qui composent le vaccin:

« La séroconversion avec un titre d’anticorps neutralisant de 1:20 a été enregistrée chez 100 pour cent des volontaires 21 jours après avoir reçu la deuxième dose. »

Pendant ce temps, un groupe de sujets de test, dirigé par le biologiste moléculaire Denis Lagutkin, s’interroge sur l’efficacité du vaccin. Le groupe a appelé le ministère russe de la Santé à ouvrir une enquête sur une « divergence apparente »:

« Les données obtenues contredisent les déclarations faites par les représentants des vecteurs dans les médias concernant la neutralisation observée du virus et indiquent clairement la nécessité d’un examen indépendant. »

Selon les experts de Lagutkin, environ 25% des personnes vaccinées n’ont développé aucun anticorps. Ils s’interrogent également sur le nombre et les types d’anticorps produits par le vaccin:

« Une proportion significative des personnes vaccinées avec EpiVacCorona n’a pas pu développer d’anticorps après la vaccination. »

EpiVacCorona a été développé au Centre de recherche Vektor à Novossibirsk et enregistré le 14 octobre. Selon les scientifiques de Vektor, 545 000 canettes d’EpiVacCorona seront fabriquées et expédiées en Russie d’ici la fin du mois de mars.

«C’est le plus grand génocide de notre histoire»: Lula affirme que Bolsonaro devrait s’excuser auprès des familles des 300 000 tués par la Covid-19

L’ancien président a de nouveau durement critiqué le président brésilien, qu’il souligne d’avoir menti au pays sur la situation causée par le coronavirus.

L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a qualifié de « plus grand génocide de notre histoire » le nombre de morts au Brésil de la Covid-19, dont il attribue l’augmentation à la gestion de la pandémie par le président de ce pays, Jair Bolsonaro.

Lula a rappelé que 3 158 personnes qui avaient contracté cette maladie sont décédées dans le pays mardi dernier. « C’est le plus grand génocide de notre histoire. Notre attention ne doit pas se concentrer sur les élections de l’année prochaine, mais sur la lutte contre le virus et la vaccination de la population. Nous devons sauver le Brésil du coronavirus », a-t-il déclaré dans une interview à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel.

Selon lui, même s’il porte un masque, Bolsonaro «ne prend pas la Covid au sérieux».

Le politicien de 75 ans, qui a reçu la première dose du vaccin récemment, a exprimé à plusieurs reprises des critiques acerbes du scepticisme manifesté par le président quant à la dangerosité du virus. Il a également marqué ses décisions de faire face à la crise par la pandémie des «imbéciles» et l’a qualifié d ‘«ignorant».

« Demander pardon »

«S’il avait un peu de grandeur, il devrait s’excuser auprès des familles des 300 000 personnes tuées par le coronavirus et des millions de personnes infectées», a déclaré Lula.

À ce jour, le Brésil a le plus grand nombre de décès dus à la Covid-19 après les États-Unis Jeudi dernier, 100 158 nouveaux cas ont été enregistrés et 2777 personnes sont décédées, portant le nombre total à plus de 12 millions d’infectés et 303.462 décès, selon les chiffres du ministère. de la santé.

Lula, qui a déclaré n’avoir aucune aspiration à être réélu, a admis que si «un président ne peut pas tout savoir», Bolsonaro devrait avoir «l’humilité de consulter des gens qui en savent plus que lui».

Selon l’ex-président, Bolsonaro devrait « rencontrer des scientifiques, des médecins, des gouverneurs et des ministres de la santé pour mettre en œuvre un plan visant à vaincre la Covid ».

« Il nous a dit des mensonges »

Dans sa défense contre le locataire de Planalto, Lula a assuré que pendant un an le président « avait menti » et « provoqué ceux qui n’étaient pas d’accord avec lui ».

Jusqu’à présent, Bolsonaro a eu quatre ministres de la Santé, en plus des conflits avec diverses autorités locales, qui ont promu des mesures de restriction pour contenir la propagation des virus et l’achat de vaccins, compte tenu du refus du gouvernement central de paralyser les activités économiques et d’allouer des ressources pour accélérer l’acquisition d’antigènes.

Le chef du Parti des travailleurs de gauche (PT) a affirmé que la droite « ne croit pas aux vaccins » et qu' »il a dépensé une fortune pour un médicament appelé hydroxychloroquine, bien qu’il ait été démontré que cela ne fonctionnait pas.

Au milieu de cette situation jugée « catastrophique » et d' »effondrement sanitaire », le président a demandé à former une commission permanente pour traiter la Covid-19, un jour après que le pays sud-américain a franchi le seuil des 3.000 morts en 24 heures.

