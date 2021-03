594 DÉCÈS 404 525 blessés signalés à la suite d’injections expérimentales de «vaccin» COVID-19 au Royaume-Uni

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le système de notification des effets indésirables du vaccin COVID du gouvernement britannique par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a publié son dernier rapport cette semaine, le 25 mars 2021.

Le rapport couvre les données collectées du 9 décembre 2020 au 14 mars 2021 pour les deux vaccins COVID expérimentaux actuellement utilisés au Royaume-Uni auprès de Pfizer et AstraZeneca.

Ils rapportent un total de 594 décès et 404 525 blessés enregistrés suite aux vaccins expérimentaux.

C’est une augmentation de 60 décès et 74 462 blessés enregistrés depuis la semaine dernière.

Pour l’analyse du vaccin COVID-19 à ARNm Pfizer-BioNTech, ils rapportent:

2801 Troubles sanguins dont 1 décès

1361 Troubles cardiaques dont 33 décès

7 Troubles congénitaux

986 Troubles de l’oreille

17 Troubles endocriniens

1629 Troubles oculaires

11 932 Troubles gastro-intestinaux dont 16 décès

32 603 Troubles généraux dont 126 décès

22 Troubles hépatiques

614 Troubles du système immunitaire dont 1 décès

2429 infections dont 43 décès

587 blessures dont 2 décès

1225 Enquêtes

681 Troubles métaboliques dont 1 décès

14 683 Troubles musculaires et tissulaires, y compris

32 néoplasmes

20 632 Troubles du système nerveux dont 18 décès

39 Conditions de grossesse dont 1 décès

1645 Troubles psychiatriques

264 Troubles rénaux et urinaires dont 1 décès

527 Troubles de la reproduction et du sein

4632 Troubles respiratoires dont 15 décès

7862 Troubles cutanés dont 1 décès

31 Circonstances sociales

75 procédures chirurgicales et médicales

1316 Troubles vasculaires dont 2 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 à ARNm Pfizer-BioNTech: 259 décès et 108 649 blessures

Pour l’analyse du vaccin COVID-19 Oxford University / AstraZeneca, ils rapportent:

1738 Troubles sanguins dont 2 décès

2901 Troubles cardiaques dont 43 décès

21 Troubles congénitaux

1931 Troubles de l’oreille

51 Troubles endocriniens

3369 Troubles oculaires

31 887 Troubles gastro-intestinaux dont 5 décès

104 089 Troubles généraux dont 179 décès

60 Troubles hépatiques

871 Troubles du système immunitaire

5679 infections dont 41 décès

1518 blessures dont 1 décès

3541 Enquêtes

3788 Troubles métaboliques dont 2 décès

36 540 Troubles musculaires et tissulaires

29 néoplasmes dont 1 décès

63 660 Troubles du système nerveux dont 23 décès

37 Conditions de grossesse

5253 Troubles psychiatriques

826 Troubles rénaux et urinaires dont 1 décès

515 Troubles de la reproduction et du sein

8024 Troubles respiratoires dont 17 décès

15 656 Troubles cutanés

73 Circonstances sociales

208 actes chirurgicaux et médicaux dont 1 décès

2532 Troubles vasculaires dont 10 décès

Total des réactions au vaccin COVID-19 Université d’Oxford / vaccin AstraZenec: 326 décès et 294 820 blessures

Pour l’analyse non spécifiée de la marque de vaccin COVID-19, ils rapportent:

3 Troubles sanguins

7 troubles cardiaques dont 2 décès

10 Troubles de l’oreille

16 Troubles oculaires

111 Troubles gastro-intestinaux

371 Troubles généraux dont 4 décès

2 Troubles hépatiques

2 Troubles du système immunitaire

17 infections dont 1 décès

11 blessures

15 Enquêtes

31 Troubles métaboliques

102 Troubles musculaires et tissulaires

220 Troubles du système nerveux

28 Troubles psychiatriques

8 Troubles rénaux et urinaires

2 Troubles de la reproduction et du sein

27 Troubles respiratoires dont 2 décès

65 Troubles cutanés

1 Circonstances sociales

7 Troubles vasculaires

Total des réactions pour les vaccins non spécifiés de marque de vaccin COVID-19: 9 décès et 1056 blessures.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé conclut:

L’expérience globale de sécurité avec les deux vaccins est aussi loin que celle attendue des essais cliniques. Sur la base de l’expérience actuelle, les avantages attendus des deux vaccins COVID-19 dans la prévention de la COVID-19 et de ses complications graves l’emportent de loin sur les effets secondaires connus.

Bien que plus de 20 pays aient maintenant suspendu les programmes de vaccination avec le vaccin expérimental AstraZeneca en raison de rapports de caillots sanguins mortels, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a conclu qu’il n’y avait aucun lien entre les vaccins expérimentaux COVID AstraZeneca et les caillots de sang mortels, et a exhorté les pays à reprendre les vaccinations car «les avantages l’emportent sur les risques».

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé n’a jamais suspendu l’utilisation des injections d’AstraZeneca et est d’accord avec l’EMA:

Suite à un examen scientifique rigoureux de toutes les données disponibles, les preuves disponibles ne suggèrent pas que les caillots sanguins dans les veines (thromboembolie veineuse) soient causés par le vaccin COVID-19 AstraZeneca. Le conseil de la MHRA demeure que les avantages des vaccins contre le COVID-19 continuent de l’emporter sur tous les risques et que le public devrait continuer à se faire vacciner lorsqu’il est invité à le faire.

Voir:

Un professeur de médecine norvégien trouve un lien entre le vaccin AstraZeneca et les caillots sanguins mortels, mais l’EMA dit à l’Europe de continuer malgré tout parce que «les avantages l’emportent sur les risques»

En attendant, les personnes entièrement vaccinées continuent de tomber malades avec la COVID, ce qui incite à se demander quels sont réellement ces «avantages» de la vaccination COVID? Voir:

Les personnes entièrement vaccinées testées positives pour la COVID – Alors comment le «bénéfice» des vaccins expérimentaux «l’emporte-t-il sur le risque»?

Voir également:

Les médecins du monde entier ont un problème grave AVERTISSEMENT: NE PAS OBTENIR LE VACCIN COVID !!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News