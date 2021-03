Des essais d’injection de «Covid» expérimentaux toxiques sur des nourrissons ont commencé: ils devraient tous être emprisonnés!

« La victimisation des enfants n’est nulle part interdite; ce qui est interdit, c’est d’en écrire.«

~ Alice Miller (1998). «Tu ne seras pas conscient: la trahison de l’enfant par la société», p. 235, Macmillan

J’écrirai sur les efforts de ce gouvernement non seulement pour victimiser les enfants, mais pour leur causer délibérément des dommages irréparables et même la mort, afin de contrôler leur corps, leur esprit et leur esprit dans la quête d’un pouvoir sur tous à l’avenir.

L’espoir dans la vie est qu’elle sera remplie de joie et de bonheur, mais ce n’est souvent pas le cas. Nous nous efforçons de parvenir à un meilleur moyen, mais la nature morte peut être consumée par la misère et le mal. L’attente normale des parents est que leurs enfants soient en bonne santé, heureux et libres de conflits, et aient une meilleure chance de vivre qu’eux. Les enfants, en particulier lorsqu’ils sont premiers nés et très jeunes, ne sont pas seulement totalement impuissants, mais ils sont des êtres complètement innocents qui dépendent entièrement des autres pour survivre et rester indemnes. La protection que nous leur fournissons est vitale, et rien n’est plus important que de protéger les innocents, en particulier nos enfants. Nous avons atteint un stade où ce gouvernement qui a été volontairement autorisé à exister par cette population d’imbéciles, tente de détruire des enfants pour contrôler l’humanité. C’est une abomination immorale.

Si les enfants sont détruits, il en va de même pour le reste du monde, mais si les puissants et leurs pions gouvernementaux réussissent dans ce complot visant à mutiler le corps et l’esprit des enfants, ceux qui ont permis une telle parodie ne mériteront aucune vie de joie.

Il existe de nombreuses formes de systèmes de gouvernement abusifs et tyranniques simultanément à l’œuvre dans ce pays maintenant mentalement déficient, mais il s’agit certainement d’une oligarchie fasciste, où le gouvernement et l’État corporatif sont associés à presque tous les niveaux. Les pires aspects de ces partenariats sont peut-être ceux entre les deux entités les plus odieuses de corruption et d’abus, ce gouvernement et l’industrie pharmaceutique meurtrière. Ils sont juste devant nos yeux et tentent de nuire à tous les enfants en Amérique, et n’ont aucune conscience de leurs efforts pour le faire. Ils ne voient que des dollars, du contrôle et du pouvoir sur tout, et les enfants doivent être damnés.

À ce stade, plusieurs essais de «vaccin» Covid sont en cours qui utilisent des enfants comme cobayes. C’est de la folie totale, mais ce qui se passe actuellement est encore pire, car des essais ont commencé sur des nourrissons aussi jeunes que 6 mois. Les procès passés, qui sont tous atroces, concernaient des enfants de plus de 11 ans, mais maintenant ces sociétés pharmaceutiques meurtrières visent des enfants de 6 mois à 11 ans, le tout avec la bénédiction de «votre» gouvernement. Pfizer et Moderna ont tous deux effectué des tests sur des enfants plus âgés. Pfizer utilise des enfants de 12 à 15 ans, tandis que Moderna utilise des enfants de 12 à 17 ans. Maintenant, les deux expérimentent sur des enfants de 6 mois à 11 ans. Johnson & Johnson a également annoncé qu’il allait tester son «vaccin Covid-19» sur les nourrissons et les nouveau-nés!

«L’essai de Pfizer testera trois doses de vaccin différentes: 10, 20 et 30 microgrammes par injection, selon le Times. (La dose de Pfizer pour les adultes est de 30 microgrammes par injection, selon CNBC.) Les doses seront d’abord testées chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, puis de 2 à 4 ans et enfin de 6 mois à 2 ans, a rapporté le Times. Le deuxième essai de Pfizer devrait commencer prochainement avec 4 500 enfants; les deux tiers recevront le vrai coup, et un tiers recevront un placebo.

Tout cela est une configuration planifiée pour l’injection massive de tous les enfants, et je m’attends à ce que cela devienne obligatoire pour tous les enfants des écoles du pays à tous les âges. Le monstre le plus pervers, Fauci, a déclaré: « il projette que les lycéens américains pourraient être vaccinés à l’automne et les élèves des écoles primaires et secondaires au premier trimestre de 2022, selon CNBC. » Donc, le plan annoncé est d’injecter à chaque enfant en Amérique cette concoction toxique, toxique, altérant le gène et contrôlant l’esprit.

Des gens meurent dans le monde entier à cause de ces injections mortelles de «Covid», les effets secondaires ont été épouvantables et la maladie sévit à cause de ces injections. Maintenant, ils viennent après vos enfants. Quel parent sensé permettrait à ses enfants d’être utilisés comme rats expérimentaux par ce gouvernement pervers et corrompu et ses partenaires dans le meurtre? Quel genre de parent permettrait à son nouveau-né ou à son nourrisson de subir des tests exploratoires virulents par des putes géantes d’entreprise? Quel parent autoriserait l’utilisation de lignées cellulaires fœtales avortées chez son propre enfant? Ce ne sont pas des parents; ce sont des prédateurs indifférents!

On a beaucoup écrit sur les essais de «vaccins» sur les enfants, mais si l’on regarde le courant dominant, il en ressortirait en pensant que chaque essai est une aubaine et est fait pour protéger les enfants. Tout est pour les enfants après tout, mais est-ce vraiment? Dans ce cas, il est destiné à l’altération et aux dommages afin de réaliser une autre partie de cette prise de contrôle mondiale, qui est basée sur un contrôle total sur l’ensemble de la société.

Les enfants ne sont pas du fourrage pour le gouvernement et ses partenaires criminels dans l’industrie pharmaceutique à des fins d’expérimentation. Les nouveau-nés, les nourrissons et les jeunes enfants ne peuvent pas du tout se protéger, ils ne peuvent pas se retirer, ils ne peuvent pas riposter et ils ne peuvent pas se défendre contre des parents pervers et immoraux.

Comme je l’ai dit à maintes reprises, le gouvernement ne se soucie pas de vous, de vos enfants ou de vos petits-enfants, à moins qu’il ne profite à leur désir de nuire et de tuer pour rester au pouvoir. Je ne me soucie pas qu’un adulte consentant décide volontairement d’accepter ces fausses expériences de «vaccin», quelles qu’en soient les conséquences, car c’est leur choix et la stupidité n’est pas un crime.

Nous devrions tous faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher que ce gouvernement et tous ses partenaires criminels utilisent ces mauvais traitements et ce massacre de jeunes enfants à leur propre profit. Tout parent utilisant ses jeunes enfants à des fins d’expérimentation gouvernementale devrait être confronté, ils devraient faire l’objet d’une enquête et ils devraient être poursuivis pour maltraitance d’enfants.

Que diable est-il arrivé aux habitants de ce pays d’utiliser leurs propres bébés comme outils pour l’État? Qu’est-il arrivé à la société lorsqu’elle ne remet pas en question de telles atrocités? Quel sera le sort de ceux qui se tiennent prêts et permettent ces abus contre les enfants aux mains de tyrans?

Les âmes de l’humanité sont en jeu ici, car rien ne pourrait être plus dépravé que cette exposition d’abus permis contre le plus innocent de toute l’humanité. La vie d’un enfant est précieuse, c’est la quintessence de l’innocence, et tous ceux qui touchent un enfant laissent une marque. Tous devraient protéger les innocents, de sorte que la marque laissée soit une marque d’amour et non la marque de la bête qui est ce mal qui est devant nous aujourd’hui.

«Si nous ne défendons pas les enfants, nous ne défendons pas grand-chose.»

~ Marian Wright Edelman, Reading Between the Lines of Arne Duncan’s «Major» Speech» par Valerie Strauss, www.washingtonpost.com. 12 janvier 2015.

Gary D. Barnett [envoyez-lui un courrier] est un professionnel de l’investissement à la retraite qui écrit sur les questions de liberté et de liberté, la politique et l’histoire depuis deux décennies. Il est contre toute guerre et toute agression, et contre l’État. Il a récemment terminé une collaboration avec l’ancienne membre du Congrès américain, Cynthia McKinney, et a contribué à son nouveau livre, « When China Sneezes » From the Coronavirus Lockdown to the Global Political-Economic Crisis« . Actuellement, il vit dans le Montana avec sa femme et son fils. Visitez son site Web.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire