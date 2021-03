FAUCI ET 915 SCIENTIFIQUES DES NIH PRIS EN CHARGE DE RECEVOIR (ET DE DISSIMULER) DES MILLIONS DE REDEVANCES POUR DES TRAITEMENTS EXPÉRIMENTAUX – AP

Par Silviu «Silview» Costinescu

En vertu du 15 U.S. Code § 3710c, les chercheurs fédéraux, dont le travail a été breveté et commercialisé, reçoivent des redevances au taux d’au moins 15% de ce que le gouvernement américain reçoit des titulaires de licence, plafonnées à 150 000 dollars par personne et par an. NIH et CDC paient leurs scientifiques 25% (sur des montants supérieurs à 50 000 $). Ces redevances sont versées même après que la personne quitte son emploi au gouvernement et continuent après son décès.

Un chercheur du NIH, du NIAID ou du CDC qui a contribué au développement d’un nouveau médicament ou d’une nouvelle thérapie et qui a été désigné comme l’un des inventeurs d’un brevet commercialisé peut avoir droit à 3 millions de dollars de redevances sur la durée de vie de 20 ans du brevet.

Les agences et laboratoires fédéraux, y compris le NIH, le NIAID et le CDC, sont également encouragés à répartir les redevances perçues parmi les employés «qui ne sont pas des inventeurs de telles inventions mais qui ont considérablement augmenté la valeur technique de ces inventions».

Ces redevances entrent directement en conflit avec les objectifs principaux des National Institutes of Health et des laboratoires médicaux fédéraux:

– avoir la capacité et l’indépendance d’évaluer honnêtement les médicaments développés par des sociétés pharmaceutiques privées

– entreprendre des activités de recherche et de développement pour lesquelles le secteur privé n’a aucune incitation.

LES SCIENTIFIQUES DES NIH ONT PRIS ENCORE DES MILLIONS DE REDEVANCES POUR DES TRAITEMENTS EXPÉRIMENTAUX

Mardi 11 janvier 2005 / AP (effacé d’Internet, mais pas entièrement)

L’Associated Press a découvert des preuves de scientifiques et d’administrateurs des National Institutes of Health ignorant de manière flagrante les exigences éthiques et juridiques de la divulgation financière: «En tout, 916 chercheurs actuels et anciens du NIH reçoivent des redevances pour des médicaments et d’autres inventions qu’ils ont développés en travaillant pour le gouvernement.»

Selon les dossiers obtenus par l’AP, parmi les 51 scientifiques du NIH actuellement impliqués dans les tests de produits pour lesquels ils reçoivent secrètement des redevances, figurent le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et son adjoint, le Dr H. Clifford Lane qui «a reçu des dizaines de milliers de dollars de redevances pour un traitement expérimental contre le sida qu’ils ont inventé [interleukine-2]. Dans le même temps, leur cabinet a dépensé des millions de dollars d’impôts pour tester le traitement sur des patients du monde entier.»

Selon l’AP, le gouvernement a concédé les droits commerciaux de l’interleukine-2 à Chiron Corp: «La division de Fauci a par la suite dépensé 36 millions de dollars en argent des contribuables pour tester le traitement sur des patients dans une seule expérience. Connu sous le nom d’expérience Esprit, c’est l’un des plus grands projets de recherche sur le sida de l’histoire des NIH, testant l’interleukine-2 sur des patients dans plus de 200 sites dans 18 pays au cours des cinq dernières années.

Il y a cinq ans, Donna Shalala, alors secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, a publié des exigences fédérales (2000) de divulgation financière exigeant que les scientifiques des NIH divulguent leur intérêt financier dans des traitements expérimentaux sur des documents de consentement éclairé examinés par des patients recrutés comme sujets de test. Selon l’Associated Press, les administrateurs du NIH n’ont même pas envisagé de mettre en œuvre l’exigence fédérale vieille de 5 ans jusqu’à ce qu’AP dépose une demande d’accès à l’information la semaine dernière: «Franchement, nous aurions dû le faire plus rapidement…»

Les scientifiques des principaux centres de recherche du pays qui enfreignent les exigences éthiques et légales et utilisent des tactiques de recrutement sournoises, constituent une menace très réelle et actuelle pour la sécurité publique: «des centaines, voire des milliers de patients dans les expériences des NIH ont pris la décision de participer à des expériences qui portent souvent risques sans une parfaite connaissance des intérêts financiers des chercheurs.»

L’ampleur des violations éthiques / légales et des pratiques corrompues de recrutement humain par les chercheurs des principales institutions de recherche médicale américaines atteint les proportions d’un tsunami. L’autorégulation et l’examen par les pairs se sont avérés aussi fiables pour garantir l’intégrité éthique et scientifique que d’attendre de la mafia qu’elle se porte garant de l’honnêteté de l’un des siens…

Il faudra plus que des promesses et des promesses du directeur du NIH – il faudra plus que PARLER de la «transparence» pour restaurer l’intégrité morale. Il faudra une loi accompagnée de sanctions spécifiées pour s’adapter au crime – comme la loi Sarbanes Oxley. Et le plus important, il faudra un mécanisme de contrôle externe pour garder les scientifiques honnêtes. Disons, une division «pratique scientifique corrompue» au ministère de la Justice. Cela nécessitera également des lois efficaces de protection des lanceurs d’alerte.

MOTIF DE PROFIT CACHÉ AUX PATIENTS

11 JANVIER 2005 / 10h05 / AP / CBS

Deux des principaux chercheurs en maladies infectieuses du gouvernement américain perçoivent des redevances sur un traitement contre le sida qu’ils testent sur des patients en utilisant l’argent des contribuables. Mais les patients n’ont pas été informés sur leurs formulaires de consentement du lien financier.

Drs. Anthony Fauci et H. Clifford Lane, qui ont aidé à inventer le traitement expérimental à l’interleukine-2 testé dans le monde entier, ont même essayé d’alerter les patients sur leurs redevances, mais ont été repoussés par leur propre agence.

Ils ne sont guère seuls.

Plus de 900 scientifiques actuels et anciens des National Institutes of Health ont légalement collecté 8,9 millions de dollars de redevances l’année dernière pour des médicaments et des inventions qu’ils ont découverts alors qu’ils travaillaient pour le gouvernement, selon des informations obtenues par l’Associated Press.

Mais jusqu’à la semaine dernière, personne n’était tenu d’informer les patients de leurs redevances malgré la promesse du gouvernement en mai 2000 que tous les enjeux financiers des scientifiques seraient divulgués aux patients.

C’est parce que les NIH n’ont pas réussi à adopter une politique exigeant la divulgation avant qu’AP ait demandé les paiements de redevances et les politiques de divulgation en vertu de la loi sur la liberté de l’information en décembre. La politique a été officiellement distribuée la semaine dernière.

Le retard de près de cinq ans signifie que des centaines, voire des milliers de patients dans les expériences des NIH ont pris la décision de participer à des expériences qui comportent souvent des risques sans connaître pleinement les intérêts financiers des chercheurs.

«Franchement, nous aurions dû le faire plus rapidement. Mais dès que le directeur (Elias A.) Zerhouni l’a découvert, il a ordonné que cela soit fait immédiatement», a déclaré le porte-parole des NIH, John Burklow.

Les experts en éthique ont déclaré que le retard allait à l’encontre d’une prémisse de base de l’éthique gouvernementale – une divulgation ouverte et complète.

«Il est difficile pour les patients de prendre une décision éclairée lorsqu’ils ne disposent pas de toutes les informations», a déclaré Bill Allison du Center for Public Integrity, qui surveille l’éthique des employés du gouvernement.

«Lorsqu’un médecin dit: «Ici, essayez cette expérience, c’est sûr ou cela aidera »et que le patient ne sait pas qu’il a un intérêt financier dans le résultat de ce traitement, il profite essentiellement de quelqu’un. en ne leur laissant pas toutes les informations», a déclaré Allison.

En tout, 916 chercheurs actuels et anciens des NIH reçoivent des redevances pour des médicaments et d’autres inventions qu’ils ont développés alors qu’ils travaillaient pour le gouvernement. Ils peuvent collecter jusqu’à 150 000 dollars chacun par an, mais la moyenne est d’environ 9 700 dollars, ont indiqué des responsables.

En 2004, ces chercheurs ont recueilli un total de 8,9 millions de dollars. Seule une douzaine a reçu le maximum légal.

Le gouvernement est propriétaire des brevets et les scientifiques sont répertoriés comme inventeurs afin qu’ils puissent participer aux accords de licence conclus avec des fabricants privés. En plus de la part des inventeurs, le gouvernement a reçu 55,9 millions de dollars en redevances pour les mêmes inventions et a réinvesti cet argent dans la recherche.

Fauci et Lane ont chacun reçu 45 072,82 $ de redevances depuis 1997, lorsque le gouvernement a autorisé le traitement qu’ils ont inventé au fabricant de médicaments Chiron Corp.

Les deux médecins ont déclaré qu’ils étaient également préoccupés par l’apparence d’un conflit d’intérêts puisque la division des NIH qu’ils supervisent a dépensé 36 millions de dollars pour tester l’interleukine-2 sur des patients.

En conséquence, ils ont pris des mesures de leur propre chef pour résoudre le problème tandis que les NIH ont tardé à adopter une politique. Par exemple, l’Institut national du cancer a été amené à examiner et à approuver de manière indépendante la recherche à l’avance.

Et Fauci a essayé de rendre l’argent des redevances qu’il avait obtenu du traitement de l’interleukine-2 et de divulguer les paiements sur ses formulaires d’éthique publique. Les deux fois, il a été repoussé par sa propre agence, qui a déclaré qu’il ne pouvait faire ni l’un ni l’autre en vertu de la loi.

Donc, sa seule option était de donner tout l’argent qu’il a reçu depuis 1997 à des œuvres de bienfaisance. « Je vais en donner chaque centime à une œuvre de bienfaisance … quel que soit le montant annuel », a déclaré Fauci dans une interview.

Lane conserve ses droits d’auteur, mais a déclaré qu’il avait insisté pendant des années pour une politique de divulgation et qu’il avait parfois donné des articles dans des revues scientifiques aux patients interleukine-2 qui mentionnaient qu’il était l’inventeur du brevet du traitement.

«Je crois que les patients devraient savoir tout ce qui pourrait influencer leur désir de participer à la recherche», a déclaré Lane.

Les deux ont reconnu qu’ils n’étaient pas disposés à informer les patients de l’interleukine-2 des redevances sur les formulaires de consentement jusqu’à ce que les NIH développent leur politique. Les deux le feront à partir de maintenant.

«Nous étions réticents à élaborer une politique formelle jusqu’à ce que la politique générale vienne du ministère et des NIH», a expliqué Fauci.

Leur cas illustre l’écart entre ce que le gouvernement a promis il y a près de cinq ans au milieu de la controverse et ce qui a réellement été fait.

La secrétaire de l’époque à la Santé et aux Services sociaux, Donna Shalala, a promis en mai 2000 que le gouvernement développerait des politiques exigeant «que tout intérêt financier des chercheurs dans un essai clinique soit divulgué aux participants potentiels».

Le Congrès, préoccupé par les rapports de conflits d’intérêts et la conduite des chercheurs dans plusieurs expériences de haut niveau, a été informé que des changements se produiraient. Le gouvernement a publié pour la première fois des directives sur la divulgation en janvier 2001.

L’actuel secrétaire du HHS, Tommy Thompson, a publié de nouvelles directives en mai 2004 qui citaient à nouveau clairement «une compensation qui pourrait être affectée par les résultats de l’étude» et «les intérêts de propriété dans les produits, y compris les brevets, les marques de commerce, les droits d’auteur ou les accords de licence.»

Les NIH, cependant, n’ont ordonné la divulgation que lors de la politique de la semaine dernière.

Par JOHN SOLOMON

Publié pour la première fois le 11 janvier 2005/10: 05

© 2005 The Associated Press.

FAUCI ET 915 SCIENTIFIQUES DES NIH PRIS EN CHARGE DE RECEVOIR (ET DE DISSIMULER) DES MILLIONS DE REDEVANCES POUR DES TRAITEMENTS EXPÉRIMENTAUX – AP

