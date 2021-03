Le Parlement canadien fait irruption à cause de la dissimulation d’espions chinois volant le coronavirus du laboratoire de Winnipeg à Wuhan

Récemment, le Parlement canadien a éclaté au cours d’un débat houleux concernant la dissimulation d’espions chinois volant le coronavirus du laboratoire BSL-4 basé à Winnipeg à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine. L’histoire de l’espionnage chinois a été rapportée pour la première fois par GreatGameIndia en janvier 2020, pour laquelle nous sommes activement visés par la branche de propagande de guerre de l’OTAN – le Conseil atlantique. Le président de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a eu jusqu’à la fin de la semaine pour expliquer pourquoi deux scientifiques du gouvernement canadien ont été licenciés 18 mois après avoir été escortés du seul laboratoire de niveau 4 du Canada.

Iain Stewart, le président de l’ASPC, a été critiqué par les parlementaires après avoir refusé à plusieurs reprises d’expliquer pourquoi l’ASPC a mis fin à l’emploi de l’espionne chinoise Dr Xiangguo Qiu et de son mari, Keding Cheng, en janvier.

Stewart a déclaré au Comité spécial sur les relations Canada-Chine (voir ci-dessous) qu’il ne pouvait pas fournir de détails en raison de problèmes de confidentialité et de «sécurité concernant l’enquête» toujours menée par la GRC.

Il dirait seulement que l’ASPC a mené sa propre enquête, qu’elle est maintenant terminée et que les deux ne sont plus à l’emploi de l’agence.

«Je ne suis pas libre d’en discuter davantage», a déclaré Stewart à plusieurs reprises.

Le Dr Xiangguo Qiu est un agent de guerre biologique chinois qui a été surpris en train de passer en contrebande des virus mortels du Laboratoire national de microbiologie du Canada à l’Institut de virologie de Wuhan, en Chine.

L’ASPC qui a ouvert l’enquête de la GRC contre la Dre Xiangguo Qiu, son mari Keding Cheng et ses étudiants de Chine a décrit leur retrait du seul laboratoire de niveau 4 du Canada comme une «violation de la politique». L’ASPC a déclaré que le renvoi et l’expulsion de Qiu du laboratoire ne sont pas liés.

Cependant, les documents d’enquête non classés tels que publiés par GreatGameIndia précédemment montrent le contraire. Les documents de l’AIPRP fournissent des détails sur les préoccupations exprimées par le directeur général du LNM, Matthew Gilmour à Winnipeg, et ses supérieurs à Ottawa.

La communication par e-mail mentionne Qiu par son nom, la remerciant d’avoir envoyé les virus mortels.

Cliquez sur l’image pour en savoir plus sur les documents classifiés

Dans un e-mail, Gilmour a déclaré que des accords de transfert de matériel seraient nécessaires, « pas des » garanties « génériques sur le stockage et l’utilisation. »

Il a également demandé à David Safronetz, chef des pathogènes spéciaux: «C’est bon de savoir que vous faites confiance à ce groupe. Comment nous sommes-nous connectés avec eux?»

Safronetz a répondu: « Ils nous demandent du matériel en raison de la collaboration avec le Dr Qiu. »

L’envoi a été acheminé de Winnipeg à Toronto, puis à Pékin sur un vol commercial d’Air Canada le 31 mars 2019. Le lendemain, les destinataires (tenus secrets) ont répondu que le colis était arrivé en toute sécurité.

«Nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude à tous pour votre soutien continu, en particulier au Dr Qiu et Anders! Merci beaucoup!! Dans l’attente de notre coopération future», a déclaré le courrier électronique fortement expurgé, qui ne fournit pas le nom de l’expéditeur.

Curieusement, pour une simple «question administrative», des documents importants concernant l’affaire sont expurgés par les autorités canadiennes en invoquant la sécurité nationale.

Plus d’un an après l’expulsion de Qiu et de son mari du LNM, il n’y a toujours pas de mises à jour sur le cas de la GRC ou de l’ASPC, ce qui fait que le rôle exact de Qiu et de ses associés demeure un mystère pour la population.

L’année dernière, le directeur du NML, Matthew Gilmour, qui était impliqué dans l’envoi de virus mortels avec Qiu, a démissionné de son travail «pour emmener sa famille dans une grande aventure».

De plus, le Dr Guillaume Poliquin, chef du Laboratoire national de microbiologie, a menti au comité que le Canada n’a jamais transféré de virus à l’Institut de virologie de Wuhan.

Le député conservateur Garnett Genuis a demandé s’il y avait déjà eu un cas dans lequel un laboratoire canadien avait licencié un scientifique pour atteinte à la sécurité ou transfert inapproprié de virus.

Il a éclaté lorsque Stewart a répondu qu’il n’était «pas en mesure de répondre à la question comme structurée».

«Je suis heureux que vous ayez un bureau supérieur sanglant dans ce pays où vous êtes censé rendre des comptes aux parlementaires et à la population canadienne. Maintenant, répondez à la maudite question», a déclaré Genuis.

«C’est vraiment une honte.»

«Eh bien, je suis heureux que vous ayez un bureau supérieur sanglant dans ce pays où vous êtes censé rendre des comptes aux parlementaires et à la population canadienne. Maintenant, répondez à la maudite question. Monsieur Stewart, il s’agit d’une question cruciale pour la sécurité nationale.» – @GarnettGenuis.

Stewart a dit plus tard au comité qu’il était désolé que son refus de fournir des détails «causait du stress et de la tristesse. C’est l’avis juridique qui m’a été fourni lors de la préparation de cette session.»

Le député du Bloc québécois, Stéphane Bergeron, a averti Stewart qu’il pourrait être reconnu coupable d’outrage au Parlement s’il continuait de refuser de fournir des détails. Si les détails sont trop délicats pour être révélés publiquement, Bergeron a suggéré qu’ils pourraient plutôt être fournis à titre confidentiel aux membres du comité.

Stewart a dit qu’il consulterait un conseiller juridique au sujet de cette alternative.

Le député conservateur John Williamson a suggéré qu’il y avait une autre raison pour laquelle Stewart a refusé de répondre aux questions sur le sujet «et c’est simplement de l’incompétence bureaucratique, de l’incompétence et des méfaits dans le ministère».

Le comité a finalement accepté une motion de Genuis demandant à Stewart d’expliquer aux membres, en toute confidentialité s’il le souhaite, d’ici vendredi à 14 h. pourquoi les deux scientifiques ont été licenciés.

Soyez assuré que cette évolution la plus importante ayant un impact mondial serait complètement ignorée par les médias mainstream.

En fait, il y a une poussée par une section des médias pour construire un récit unilatéral concernant le Dr Xiangguo Qiu, ignorant complètement ses liens avec l’armée chinoise.

Divers experts ont soulevé des questions sur les expériences mortelles menées par des gouvernements en secret et essayant de les dissimuler.

Selon Amir Attaran, professeur de droit et épidémiologiste à l’Université d’Ottawa:

«C’est suspect. C’est alarmant. C’est potentiellement mortel. Nous avons un chercheur qui a été retiré par la GRC du laboratoire de sécurité le plus élevé du Canada pour des raisons que le gouvernement refuse de divulguer. L’intelligence reste secrète.

Mais ce que nous savons, c’est qu’avant d’être supprimée, elle a envoyé l’un des virus les plus meurtriers sur Terre, et plusieurs variétés de celui-ci pour maximiser la diversité génétique et maximiser ce que les expérimentateurs en Chine pourraient en faire, à un laboratoire en Chine qui fait de dangereux gains d’expériences fonctionnelles. Et cela a des liens avec l’armée chinoise.

Les autorités canadiennes nient toujours le rôle de Qiu dans l’espionnage et insistent sur le fait qu’il s’agit simplement d’une question administrative.

Cependant, les scientifiques du laboratoire canadien disent qu’il y a toujours eu des questions sur les voyages de Qiu en Chine – et sur les informations et la technologie qu’elle partageait avec les chercheurs.

Ils affirment que les personnes clés liées à l’affaire n’ont pas été interrogées par les enquêteurs «parce que la haute direction ne les a pas rendues accessibles à la police ou n’ont pas permis au personnel de les contacter avec des informations pertinentes».

«Ce n’est pas juste qu’elle soit une employée du gouvernement canadien qui fournit des détails sur le travail et le savoir-faire top secrets pour mettre en place un laboratoire à haut confinement pour un pays étranger», a déclaré un employé.

Le Laboratoire national de microbiologie du Canada est embourbé dans la controverse depuis le début de l’enquête de la GRC.

Le scientifique canadien Frank Plummer, qui dirigeait le LNM, est mort une semaine après la publication du rapport de GreatGameIndia sur l’enquête de la GRC.

Plummer est associé à une autre personne clé de notre enquête – le virologue néerlandais Ron Fouchier.

Connu comme le créateur du virus le plus mortel au monde, Fouchier a isolé le coronavirus du SRAS et l’a fait sortir clandestinement d’Arabie saoudite, qui a ensuite été envoyé à Frank Plummer.

Ces expériences chinoises secrètes ont été révélées par les Italiens en 2015. Il y a cinq ans, la société de médias publique italienne, Rai – Radiotelevisione Italiana, a révélé comment des scientifiques chinois faisaient des expériences biologiques sur un virus connecté au SRAS.

On pensait que le virus était un coronavirus, dérivé de chauves-souris et de souris, demandant si cela valait le risque afin de pouvoir modifier le virus pour la compatibilité avec les organismes humains.

Pour avoir poursuivi en profondeur le fil de l’espionnage chinois au laboratoire canadien, le Conseil de l’Atlantique a lancé une attaque vicieuse pour discréditer GreatGameIndia en nous qualifiant de «super-diffuseurs de la désinformation COVID-19».

En fait, le Conseil de l’Atlantique a dans son propre monde considéré quiconque, des dirigeants nationaux aux scientifiques et aux lauréats du prix Nobel, qui remettent en question leurs récits de l’OTAN comme des super-diffuseurs.

Les tyrans de la Big Tech se battent contre la «désinformation médicale», questionne le vaccin AKA

Les verrouillages de Covid-19 tombant lentement mais sûrement, la dernière poussée concerne les mandats de vaccination. Nous n’en avons pas trop entendu parler de la part du gouvernement fédéral, mais les gouvernements des États et locaux étudient des choses comme les «passeports vaccinaux» et d’autres moyens d’imposer le respect des protocoles de vaccination Covid. Pendant ce temps, les entreprises privées ont déjà commencé à lancer leur propre version de la politique «obtenir le vaccin pour obtenir un emploi».

Pendant tout ce temps, les médias mainstream poussent durement les vaccins. Mais Big Tech a été le plus flagrant avec ses propres itérations de verrouillage des vaccins, car bon nombre des plus grands acteurs suppriment les discussions à leur sujet. YouTube est le plus draconien des tyrans de la Big Tech à ce jour, supprimant des vidéos et suspendant les comptes qui osent poser des questions valables sur l’efficacité, la nécessité ou la sécurité des vaccins Covid.

Nous ne sommes pas seuls. Apparemment, de nombreux autres qui posent des questions sont durement touchés par YouTube. Selon One News Now:

Lors de la convention Ramener l’Amérique à la vie à Cleveland au début du mois, le Dr Alan Moy du John Paull II Medical Research Institute et Sarah Quale de la Personhood Alliance ont fait une présentation sur la science et l’éthique des vaccins COVID-19.

« YouTube a supprimé la vidéo de notre présentation parce qu’ils disaient qu’il s’agissait d’une désinformation médicale », rapporte Quale. « C’est une étiquette qu’ils utilisent beaucoup plus souvent ces derniers temps, en particulier en termes d’informations COVID, et en particulier d’informations sur les vaccins COVID. »

Quale souligne que les gens ont besoin d’entendre les avantages et les inconvénients afin de prendre une décision éclairée sur l’opportunité de se faire vacciner.

«Cela devrait vraiment déranger tout le monde, indépendamment de ce qu’ils pensent des vaccins», dit-elle à One News Now. « Nous ne sommes plus autorisés à offrir d’autres données, perspectives ou conclusions que ce qui est avancé par le gouvernement et les médias qui sont d’accord avec eux, y compris la Big Tech. »

Dans le dernier épisode de NOQ Report, nous avons parlé des politiques de YouTube ainsi que d’autres types de suppression narrative qui se produisent partout sur les «plates-formes» Big Tech. YouTube est peut-être le coupable le plus évident, mais Facebook, Twitter et d’autres tyrans de la Big Tech commencent à fléchir leurs muscles anti-anti-vaxx. Il convient de noter que je ne suis pas un «anti-vaxxer». Si quelqu’un veut se faire vacciner, il devrait pouvoir le faire sans avoir honte. Je suis un grand fan de la transparence des vaccins et du choix des vaccins. Prends-le si tu veux. Essayez d’être aussi informé que possible. Participez à des discussions… apparemment pas sur les «plates-formes» Big Tech.

Si vous voulez vraiment vous voir censuré par Big Tech, mentionnez simplement «The Great Reset» et son association avec Covid-19 et les vaccins. Vous aurez terminé en quelques minutes.

La répression de YouTube et d’autres tyrans de la Big Tech devrait inquiéter tout le monde, anti-vaxxer ou non. Ils ne suppriment pas seulement les points de vue opposés. Ils éteignent le discours sur le sujet. George Orwell serait fier.

