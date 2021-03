L’économie argentine s’écroule! – Le FMI détruit des millions de vies! – La crypto sauve la journée?

Source : BIT CHUTE

Josh Sigurdson rapporte l’effondrement de l’économie argentine alors que des millions de personnes sont confrontées à la pauvreté en raison de la dette écrasante du pays et de la vaste inflation du peso.

L’Argentine a récemment annoncé qu’elle était à court d’argent et s’attend à voir un défaut de paiement sur sa dette dans les mois à venir, alors qu’elle prétend avoir surmonté son endettement l’année dernière avec un prêt massif du FMI. Comme d’habitude, le FMI prête plus d’argent qu’un pays ne peut rembourser, ce qui oblige le pays à s’endetter et à leur subordonner. Le FMI possède alors les ressources du pays et la population en souffre.

C’est encore un autre exemple de la prise de contrôle technocratique mondialiste. En attendant, il existe des solutions. Alors que les technocrates tentent de faire respecter une société sans numéraire planifiée de manière centralisée, d’innombrables personnes sont forcées par désespoir d’adopter des alternatives de crypto-monnaie décentralisées. Des pièces stables comme Dai et des crypto-monnaies comme Bitcoin, Dash, Monero et Litecoin ont décollé dans des endroits comme l’Argentine, aux côtés du Venezuela et d’autres pays sujets à une inflation massive et à l’autoritarisme monétaire gouvernemental.

Restez à l’écoute alors que nous continuons à couvrir ce problème de près!

Royaume-Uni: les personnes de plus de 70 ans recevront une troisième dose du vaccin Covid-19

Les plus de 70 ans, les travailleurs de la santé et des services sociaux et ceux qui sont extrêmement vulnérables sur le plan clinique pourraient commencer à recevoir des injections de rappel contre de nouvelles variantes de coronavirus dès septembre, a déclaré le ministre du Vaccin Nadhim Zahawi.

Dark Outpost 26/03/2021 Vacciné réinfecté

Des personnes entièrement vaccinées sont soudainement infectées ou réinfectées par le COVID-19. Si ces vaccins expérimentaux ont fonctionné comme promis, les patients entièrement vaccinés ne devraient jamais être infectés. Au lieu de cela, on dit aux personnes complètement vaccinées de porter un masque et d’éviter les membres de la famille jusqu’à ce que tout le monde se soumette à l’expérience de groupe. Et… John Carman évalue les affirmations selon lesquelles la princesse Diana est vivante. De plus… Jessie Czebotar répond à vos questions. Quittez le monde que vous pensez connaître et rejoignez-nous à l’avant-poste sombre! Regardez le spectacle complet sur https://watch.darkoutpost.tv!

