L’EMPIRE BRITANNIQUE SE PRÉPARE À UNE CONFRONTATION GÉOPOLITIQUE PERPÉTUELLE

Le document du Commandement de la défense britannique, «Defence in a Competitive Age», publié hier par le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace dans le prolongement de l’examen de la politique de défense, de sécurité et de politique étrangère publié la semaine dernière, se concentre sur les «menaces du XXIe siècle» qui le Royaume-Uni est censé faire face à un monde prétendument caractérisé par une confrontation permanente. «Ceux d’entre nous au gouvernement chargés de protéger et de défendre ont le devoir de pénétrer dans de nouveaux domaines, ainsi que de continuer à investir dans les domaines traditionnels, mais en s’adaptant toujours à la menace», a écrit Wallace dans l’avant-propos. «L’histoire nous montre, maintes et maintes fois, que ne pas le faire risque de ne pas être pertinent et d’être vaincu. À mesure que la menace évolue, nous devons évoluer avec elle, en gardant les yeux clairs sur les capacités que nous retirons, pourquoi nous le faisons et comment elles seront remplacées.» Par conséquent, le processus d’élaboration de la nouvelle politique a commencé par «évaluer les menaces auxquelles nous sommes confrontés et anticiper, avant de réfléchir à la manière dont nous devrions y faire face, et seulement ensuite avec quel équipement et quelles ressources sont nécessaires pour les mettre en place».

«Nous devons défendre activement ces valeurs communes de liberté, de justice et de tolérance qui ont donné à des milliards d’âmes dans le monde la chance d’une vie meilleure, et ce par nos actions, pas seulement par nos paroles. La diplomatie britannique est garantie par la crédibilité des forces armées britanniques, et elles seront plus intégrées, actives et agiles, capables à la fois de dissuader les menaces et de vaincre les ennemis», a déclaré Wallace. Tout cela doit être soutenu par 188 milliards de livres sterling de dépenses de défense au cours des quatre prochaines années – une augmentation de 24 milliards de livres ou 14% – ce qui, selon Wallace, «est un investissement dans cette vision de la sécurité et de la prospérité en 2030.»

Mais la véritable base axiomatique de ce qui se cache derrière la nouvelle politique est la suivante: «La notion de guerre et de paix en tant qu’états binaires a cédé la place à un continuum de conflit, nous obligeant à préparer nos forces à un engagement mondial plus persistant et à une campagne constante, en progressant de manière transparente. de l’opération à la guerre. Les forces armées «{ne seront plus considérées comme une force de dernier recours} [italiques ajoutées], mais deviendront plus présentes et actives dans le monde entier, opérant en dessous du seuil de conflit ouvert pour défendre nos valeurs et garantir nos intérêts. et aider nos alliés, qu’ils soient dans l’Euro-Atlantique, l’Indo-Pacifique ou au-delà.»

En d’autres termes, le Royaume-Uni sera dans un état permanent de confrontation, sinon toujours une guerre de tir, contre la Russie, la Chine et tout autre ennemi désigné qui refuse de se soumettre à «l’ordre international fondé sur des règles» dicté par la Empire anglo-américain.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire