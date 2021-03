PHOTO DE FICHIER: Un panneau de Wall Street devant la Bourse de New York © Reuters / Carlo Allegri

Goldman Sachs et Morgan Stanley auraient vendu pour 19 milliards de dollars d’actions dans des sociétés chinoises de technologie et de médias américaines. Les traders se demandent maintenant ce qui a causé ce mouvement inhabituellement massif et s’il se poursuivra la semaine prochaine.

À lui seul, Goldman Sachs a liquidé vendredi 10,5 milliards de dollars d’actions dans des transactions en bloc, a rapporté Bloomberg citant le courrier électronique de la banque d’investissement aux clients. Le premier lot, qui comprenait 6,6 milliards de dollars d’actions de Baidu, Tencent Music Entertainment Group et Vipshop Holdings, a été vendu avant l’ouverture du marché vendredi. Plus tard dans la journée, la banque aurait géré la vente de 3,9 milliards de dollars d’actions dans les conglomérats de médias américains ViacomCBS et Discovery, ainsi que dans d’autres sociétés, telles que Farfetch, iQiyi et GSX Techedu.

Une autre banque d’investissement américaine impliquée dans les transactions de blocs, qui auraient effacé 35 milliards de dollars des valorisations des entreprises concernées en une seule journée, était Morgan Stanley. La banque d’investissement a proposé vendredi deux lots d’actions d’une valeur de 4 milliards de dollars chacun, selon le Financial Times.

Alors que les opérations de bloc, lorsque les vendeurs recherchent des acheteurs pour de gros volumes de titres à un prix parfois négocié en privé entre les deux parties, sont chose courante, l’ampleur des mouvements de vendredi a soulevé des sourcils.

« Je n’ai jamais vu quelque chose de cette ampleur au cours de mes 25 ans de carrière », a déclaré Michel Keusch, gestionnaire de portefeuille de la société suisse Bellevue Asset Management AG, à Bloomberg.

Le vice-président senior de Wealthspire Advisors, Oliver Pursche, a qualifié cette décision de «très inhabituelle», ajoutant que les acteurs du marché se demandent maintenant si une autre vague de transactions de blocs pourrait frapper le marché lundi et mardi, provoquant de fortes fluctuations des prix des actions concernées.

Un autre problème est la nature peu claire de ces métiers. Goldman Sachs a expliqué les ventes par un «désendettement forcé», a écrit le Financial Times citant des personnes connaissant le sujet. Le point de vente a également déclaré que cette décision pourrait indiquer qu’un grand fonds spéculatif ou un family office faisait face à de graves problèmes.

Parallèlement, CNBC a rapporté que la pression à la vente dans certains médias américains et actions chinoises était liée à la liquidation forcée des positions détenues par le bureau d’investissement familial Archegos Capital Management. Le manque de détails sur cette décision rend la situation préoccupante, a déclaré Pursche, car les investisseurs ne savent pas «s’il s’agissait de la liquidation d’un seul fonds ou de plus d’un fonds, ou s’il s’agissait d’une liquidation de fonds au départ et la raison de cette liquidation.»

Pas de ‘singeage’: Poutine révèle pourquoi il n’a pas reçu le vaccin COVID-19 devant les caméras

Le président russe a déclaré qu’il s’était abstenu de faire de l’exercice pendant trois jours après avoir reçu son vaccin.

Le président russe Vladimir Poutine a abordé des questions sur les raisons pour lesquelles il a choisi de se faire vacciner contre la COVID-19 hors de la vue du public.

Lors d’une interview à la télévision russe, Poutine a déclaré qu’il avait choisi de ne pas recevoir son vaccin en direct à la télévision, comme l’ont fait certains dirigeants mondiaux, car il ne voulait pas «singer» – en d’autres termes, suivre la foule.

Il a fait valoir que simplement parce que d’autres politiciens ont été vaccinés à la télévision, il n’y a aucune raison de faire de même, et même une vaccination télévisée peut être simulée, donc cela ne sert à rien.

« Vous pouvez montrer l’injection, mais en fait injecter une solution saline ou à peu près n’importe quoi », a déclaré Poutine.

Le président a également mentionné qu’il avait ressenti un léger inconfort après avoir reçu son coup et qu’il s’était abstenu de faire de l’exercice pendant trois jours après.

