Une militaire ukrainienne décède DEUX JOURS après avoir reçu le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus

Une femme membre de l’armée ukrainienne est décédée deux jours après avoir reçu l’injection COVID-19 d’AstraZeneca. Le ministère ukrainien de la Santé a confirmé le décès sur son site Internet le 24 mars, ajoutant que la femme ne se plaignait d’aucun effet secondaire. Les responsables ukrainiens de la santé ont néanmoins rappelé aux gens de ne pas tirer de conclusions hâtives concernant la mort de la femme, car la raison réelle n’était pas encore déterminée.

Reuters a rapporté que les forces armées ukrainiennes ont confirmé le décès de la femme militaire le 23 mars. La déclaration de l’armée indique qu’elle a perdu connaissance avant sa mort subite. Pendant ce temps, le ministère de la Santé a fait remarquer que les enquêtes sur les causes de sa mort sont toujours en cours. Il a en outre ajouté qu’elle souffrait d’un certain nombre de comorbidités sous-jacentes – y compris une maladie cardiovasculaire chronique.

Hormis la femme, neuf autres ont été vaccinés avec le même lot de vaccins AstraZeneca le même jour. Les neuf personnes n’ont signalé aucun effet indésirable après avoir été inoculées. Le décès de la femme officier militaire est le premier décès enregistré en Ukraine depuis le début des vaccinations contre [le SRAS-CoV-2 de – MIRASTNEWS] la COVID-19. Il a reçu un premier lot de 500 000 doses du vaccin CoviShield – une version du vaccin AstraZeneca fabriqué en Inde.

L’incident en Ukraine a fait suite à la suspension de l’utilisation du vaccin AstraZeneca par un certain nombre de pays européens en raison de rapports de caillots sanguins chez certains patients. L’Agence européenne des médicaments (EMA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont insisté sur le fait que le vaccin était sûr et que le vaccin l’emportait sur ses prétendus risques. Ils ont également déclaré que les données disponibles ne suggéraient pas que le vaccin AstraZeneca ait causé la mort des patients.

Cependant, des chercheurs allemands et norvégiens menant des enquêtes séparées ont découvert que certains anticorps contenus dans le vaccin provoquent une hyperactivité des plaquettes sanguines. Ces plaquettes sanguines trop excitées pourraient alors former des caillots dans les vaisseaux sanguins, entraînant une thrombose ou un blocage des vaisseaux. Les deux équipes de chercheurs sont tombées sur la découverte après avoir enquêté sur des incidents de caillots sanguins dans leurs pays respectifs.

Des données douteuses menacent de saper l’approbation américaine du vaccin d’AstraZeneca

Bien que le vaccin AstraZeneca ait été approuvé dans de nombreux autres pays, son utilisation n’est pas encore autorisée aux États-Unis. Si tel est le cas, ce sera le quatrième vaccin autorisé pour une utilisation d’urgence aux côtés de ceux de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. L’Associated Press a rapporté le 24 mars que la société pharmaceutique britannique cherchait à demander une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. (Connexes: des scientifiques australiens jettent le doute sur le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus à faible efficacité.)

Cependant, les responsables de la santé américains ont exprimé des craintes que le fabricant britannique de médicaments n’ait utilisé des données incomplètes pour les résultats des essais qu’il a rendus. Dans une déclaration du 23 mars, le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des États-Unis a exprimé sa préoccupation selon laquelle AstraZeneca «pourrait avoir inclus des informations obsolètes… [fournissant] une vue incomplète des données d’efficacité».

Selon la déclaration, le Data Safety and Monitoring Board (DSMB) a alerté les National Institutes of Health des États-Unis, la U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority et AstraZeneca au sujet de ces informations erronées. Le NIAID a ensuite appelé l’entreprise à «travailler avec le DSMB» pour examiner les données d’efficacité et veiller à ce que des informations plus précises et mises à jour soient rendues publiques au plus tôt. (Connexes: FRAUDE VACCINALE: AstraZeneca truque les données pour déclarer son vaccin du coronavirus «sûr et efficace».)

Le directeur du NIAID, le Dr Anthony Fauci, a expliqué la décision du DSMB. Dans une interview accordée à STAT le 23 mars, l’expert américain en maladies infectieuses a déclaré que le DSMB avait sonné l’alarme après que les résultats d’un communiqué de presse de l’entreprise semblaient plus favorables que les données plus récentes soumises au conseil de sécurité.

«Le [DSMB] craignait que les données contenues dans le communiqué de presse [d’AstraZeneca] ne soient pas les données les plus exactes et les plus à jour. C’est ce que le DSMB a communiqué… dans une note plutôt dure. Ayant vu cette lettre, nous ne pouvions pas simplement la laisser sans réponse», a déclaré Fauci.

Le directeur du NIAID a également répondu à une question concernant sa déclaration du 23 mars. Il a expliqué: «Nous avons juste senti que nous ne pouvions pas rester silencieux. Parce que si nous restions silencieux, nous pourrions naturellement être accusés de dissimuler quelque chose. Et nous ne voulions certainement pas être dans cette position. Selon Fauci, la gaffe d’AstraZeneca était une «erreur non forcée».

RUPTURE: les passeports de vaccins SONT ICI! – Biden annonce des identifiants Vax OBLIGATOIRES!

Source : BIT CHUTE

Josh Sigurdson rapporte les dernières nouvelles de l’annonce par l’administration Biden de passeports / pièces d’identité obligatoires pour les vaccins afin de faire des affaires, du commerce et éventuellement de se rendre dans les lieux publics.

Cette nouvelle vient juste de sortir mais joue sur ce que font de nombreux pays à travers le monde et sur ce dont nous mettons en garde depuis plus de 10 ans! La ville de New York est également en train de dérouler les passeports vaccinaux de manière indépendante et des pays comme Israël et la Grande-Bretagne ont déployé d’énormes plans d’identification des vaccins obligatoires.

Restez à l’écoute alors que nous continuons à couvrir cette folle tyrannie orwellienne!

Près de 1000 évacués, au moins 5 blessés alors qu’un incendie massif ravage une raffinerie de pétrole indonésienne (VIDÉOS)

Pourrait-ce être l’action des mondialistes ou autres forces hostiles ? – MIRASTNEWS

©YouTube/42 DAM

Une raffinerie de pétrole, située dans la province de Java occidental en Indonésie, a pris feu au milieu des informations selon lesquelles une forte détonation a été entendue avant que l’installation ne prenne feu. Quelque 950 personnes ont été évacuées et plusieurs ont été blessées.

L’incendie de la raffinerie de pétrole de Balongan, exploitée par Pertamina, compagnie pétrolière et gazière publique indonésienne, a éclaté lundi matin, heure locale.

Des vidéos prétendument filmées non loin de la scène de l’incident montrent des colonnes de feu qui jaunissent le ciel avant l’aube.

D’énormes piliers de fumée peuvent être vus s’échapper du site.

Restez en sécurité indramayu! Innalillahi 🙏🙏 pic.twitter.com/kCb847xxQb

– nananih. (@banananih) 28 mars 2021

Une vidéo montre des habitants visiblement en détresse criant et fuyant pour la sécurité alors qu’un son fort distinctif, similaire à celui d’une explosion, peut être entendu en arrière-plan.

Quelque 950 personnes ont été évacuées de la zone, alors que les pompiers luttent pour éteindre les flammes.

Les médias locaux ont rapporté, citant des témoins, que l’incendie pouvait être vu à une distance aussi loin que 5 km (3,1 mi) de l’installation.

Una gran explosión sacude una refinería de petróleo en Indonésie pic.twitter.com/dcrhRWTiHl

– RT en Español (@ActualidadRT) 28 mars 2021

Au moins cinq personnes ont été blessées à la suite de l’incident, Pertamina affirmant qu’elles étaient soignées pour des brûlures.

Bien que l’on ne sache pas ce qui a pu déclencher l’incendie, un témoin, cité par le quotidien indonésien Republica, a déclaré que la zone avait été secouée par les éclairs et le tonnerre avant d’entendre ce qu’il a décrit comme «un bruit d’explosion» de la raffinerie.

L’exploitant de l’installation a également suggéré que les intempéries pourraient être à l’origine de cette affaire.

« La cause de l’incendie est inconnue, mais pendant l’incident, il y a eu de fortes pluies et des éclairs », a déclaré la société, citée par Reuters.

La raffinerie de Balongan, située à environ 200 km (124 mi) à l’est de la capitale Jakarta, a démarré ses opérations en 1994. Le mois dernier, Pertamina a annoncé qu’elle avait entrepris d’augmenter la capacité de production de l’usine de 125 MBSD (millions de barils de vapeur par jour) à 150 MBSD. La mise à niveau devait «accroître la sécurité énergétique nationale», selon la société.

En plus d’augmenter sa capacité, la société prévoit de construire une usine pétrochimique, liée à la raffinerie. Le projet, qui est mis en œuvre avec la CPC Corp de Taiwan, verra la future usine et la raffinerie être intégrées dans un seul complexe d’une valeur de quelque 12 milliards de dollars. La construction devrait être achevée d’ici 2026.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Blessures / décès dus au vaccin COVID-19 au Royaume-Uni et bien sûr, il ne faut pas parler de rappel de vaccins

Source : Uk Column News, 26 March, 2021: https://www.bitchute.com/video/4GJooDQk31jY/

IL FAUT ÊTRE UNE VRAIE ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LES «DÉCÈS COVID» AU Royaume-Uni

Source : UK Column News, 26 March, 2021: https://www.bitchute.com/video/4GJooDQk31jY/