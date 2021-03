14 pays expriment des «préoccupations» concernant le manque de données dans le rapport de l’OMS sur les origines de Covid-19 après que le chef de l’agence ait signalé les problèmes d’accès en Chine

Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. © Fabrice Coffrini / Piscine via REUTERS

Quatorze pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont exprimé des «inquiétudes» concernant un nouveau rapport sur les origines de Covid-19 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) après que le propre chef de l’agence ait également souligné les problèmes d’accès aux données.

« Il est tout aussi essentiel que nous exprimions nos préoccupations communes concernant le fait que l’étude d’experts internationaux sur la source du virus SRAS-CoV-2 a été considérablement retardée et n’a pas eu accès à des données et des échantillons complets et originaux », lit-on dans un communiqué conjoint des pays.

Les signataires comprenaient les gouvernements de l’Australie, du Canada, de la République tchèque, du Danemark, de l’Estonie, d’Israël, du Japon, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège, de la Corée du Sud, de la Slovénie, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Le communiqué a également appelé à une analyse plus approfondie de l’épidémie de Covid-19 qui soit « transparente », « sans ingérence » et « sans entrave ».

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine avait « offert la facilitation nécessaire pour le travail de l’équipe », et a mis en garde contre les efforts de « politisation » pour identifier les origines du [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid-19.

La déclaration conjointe fait écho aux commentaires du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a déclaré que les scientifiques de l’agence de santé des Nations Unies avaient du mal à « accéder aux données brutes » pendant leur séjour en Chine.

« Je m’attends à ce que les futures études collaboratives incluent un partage de données plus opportun et plus complet », a-t-il déclaré lors d’un point de presse mardi, ajoutant qu’il ne pensait pas que le rapport était « suffisamment complet ».

Deux mois plus tôt, le chef de l’OMS a salué la réponse de la Chine à la pandémie, ajoutant que le président Xi Jinping l’avait « encouragé et impressionné » par sa connaissance du coronavirus.

Le rapport de 120 pages de l’OMS a été publié mardi après la visite d’une équipe de scientifiques internationaux dans la ville chinoise de Wuhan entre le 14 janvier et le 10 février 2021.

Les scientifiques ont visité le marché de gros de Huanan Seafood, d’où le virus se serait propagé.

L’équipe n’a pas trouvé la source de la Covid-19, mais leur rapport a effectivement exclu son origine d’un accident de laboratoire, affirmant qu’il était « extrêmement improbable », alors que l’introduction du virus à travers les chaînes alimentaires congelées était considérée comme « possible ».

Le rapport indiquait que l’introduction du virus par un hôte intermédiaire suivie d’une transmission zoonotique – des animaux aux humains – était considérée comme «probable à très probable».

Notre commentaire

Comme nous l’avons toujours soutenu, pour être juste, il faudrait une enquête internationale pluridisciplinaire réellement transparente et indépendante sur les laboratoires de hauts niveaux de Chine, des Etats-Unis, de la France, la Grande-Bretagne et autres alliés. JDDM – MIRASTNEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT