Apparition de SUPER SOUCHES post-vaccinales: la pandémie de coronavirus au Brésil commence à toucher les jeunes à des taux plus élevés

Alors que le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] continue de balayer le Brésil, les jeunes Brésiliens en meurent à des taux plus élevés et plus alarmants.

Le Brésil traverse actuellement sa pire période de la pandémie de coronavirus. Chaque jour, sa charge de travail et ses décès établissent régulièrement de nouveaux records pour le pays. (Connexes: le Brésil revit le pire de la pandémie alors que les cas de coronavirus et les décès augmentent à nouveau.)

Selon les données gouvernementales, pour le mois de mars, au moins 2 030 Brésiliens âgés de 30 à 39 ans sont décédés des suites du coronavirus. C’est plus du double du nombre de Brésiliens dans la trentaine qui sont décédés de la COVID-19 en janvier. De plus en plus de personnes dans la vingtaine et la quarantaine meurent également du coronavirus.

«Avant, le facteur de risque de mourir de la COVID-19 était le fait d’être plus âgé, d’avoir une certaine comorbidité», a déclaré le Dr Domingo Alves, professeur de médecine à l’Université de Sao Paulo et membre du groupe national de surveillance de la COVID-19. «Maintenant, le risque est d’être brésilien.»

«Nous avons des patients par ailleurs en bonne santé qui ont entre 30 et 50 ans et c’est le profil de la majorité des patients», a déclaré le Dr Pedro Archer, qui travaille dans une unité de soins intensifs d’un hôpital public de Rio De Janeiro. «C’est le grand différenciateur de cette dernière vague.»

«Le nombre d’infections graves est beaucoup plus élevé que lors de la première vague», a déclaré le Dr Luan Matos de Menezes en janvier 2021. De Menezes travaille dans une unité de soins intensifs d’un hôpital public de la ville de Manaus, au cœur de la forêt tropicale de l’Amazonie. «Vous pouvez dire que leurs conditions sont beaucoup plus critiques.»

Selon les données du ministère de la Santé, l’année dernière, les personnes âgées de 30 à 59 ans représentaient environ 20% des décès dus à la COVID-19. Mais au cours des trois premiers mois de 2021, ce nombre est passé à 27%. Dans le même temps, la part du nombre de décès des personnes âgées de 60 ans et plus a également diminué de 7% au cours de la même période.

«La mort d’une personne dans la trentaine est très, très douloureuse», a déclaré le Dr Maria Dolores da Silva, spécialiste des soins intensifs à Sao Paulo. «Ils ont toute leur vie devant eux et COVID s’en charge.»

Les responsables de la santé ont également estimé qu’environ 60% des patients plus jeunes atteints de COVID-19 avaient besoin de lits dans des unités de soins intensifs. Selon Graccho Alvim, chef de l’Association des hôpitaux privés de Rio de Janeiro, le séjour moyen en unité de soins intensifs pour les patients COVID-19 a doublé, passant de 15 à 28 jours.

«C’est parce que nous recevons beaucoup de jeunes patients et qu’ils résistent mieux à la maladie que les personnes âgées», a déclaré Alvim.

Fiocruz, une organisation à but non lucratif de recherche en santé, a déclaré que la crise actuelle est «le pire effondrement des soins de santé et des hôpitaux» de toute l’histoire du Brésil. Dans ce que de nombreux responsables de la santé appellent un signe troublant, le 18 mars, pour la première fois dans l’histoire de Sao Paulo, un patient COVID-19 de 22 ans est décédé en faisant la queue pour un lit gratuit dans une unité de soins intensifs.

Méconnaissance des recommandations de santé et des variantes de coronavirus responsables du pic des cas chez les jeunes Brésiliens

Les experts de la santé ont accusé les jeunes de ne pas respecter les protocoles de distanciation sociale et la recommandation de toujours porter des masques faciaux. Selon eux, les personnes âgées sont plus susceptibles de se conformer aux directives de santé que les jeunes.

«L’année dernière, je pense que la peur d’une maladie inconnue a eu un tel impact sur les gens qu’ils ont écouté les recommandations des experts», a déclaré le Dr Jaques Sztajnbok, chef de l’unité de soins intensifs de l’hôpital Emilio Ribas, dans le centre de Sao Paulo.

«Mais ils ne le sont plus. Les jeunes ont perdu leur peur.

Ces experts soulignent également le fait que de plus en plus de gens vont dans les bars et autres grands rassemblements pour faire la fête et socialiser. Cela a commencé autour de la nouvelle année et s’est poursuivi pendant les vacances de carnaval. Ils ont également souligné que le verrouillage du Brésil n’était pas très restrictif, les métros et les bus étant toujours bondés et les rues des villes toujours bondées.

D’autres scientifiques attribuent cette crise actuelle à la montée des variantes de coronavirus, dont P.1, une souche détectée pour la première fois au Brésil.

Des données récentes montrent que plus de la moitié de tous les cas dans six États brésiliens provenaient de «variantes préoccupantes». Cela inclut P.1, ainsi que les variantes identifiées pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

«Il est possible que ces nouvelles variantes soient plus mortelles, mais nous ne disposons pas de données scientifiques pour le confirmer», a déclaré le Dr Jesem Orellana, un épidémiologiste travaillant pour Fiocruz. «Mais ce que nous savons, c’est que la variante P.1 est plus transmissible et qu’elle joue un grand rôle dans cette deuxième vague.»

